Франція закликала Україну і Росію виконати рішення нормандського саміту в Парижі
Франція закликає Україну і Росію виконати належним чином усі зобов'язання, узяті за результатами Паризького саміту у нормандському форматі, який відбувся 9 грудня 2019 року.
Про це заявило Міністерство Європи і закордонних справ Франції у контексті проведення 12 січня у Берліні зустрічі політичних радників лідерів нормандського формату, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми закликаємо усі сторони належним чином втілити у життя зобов'язання, які вони визначили, та продовжити конструктивне обговорення порядку денного, ухваленого на саміті", - заявили у французькому МЗС.
Зазначається, що Франція разом з Німеччиною і далі докладають зусиль із досягнення сталого миру у східній Україні.
Офіційний Париж вкотре відзначив, що проведений у грудні 2019 року у Парижі саміт у нормандському форматі за участі лідерів Франції, України, Німеччини та РФ, дозволив відновити переговорний процес з урегулювання конфлікту.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Хто знає підскажіть
Жаль, он умер, этот попугайчик. А он- никого не предавал. Как и этот, живой попугайчик.
І мертвечук у Раду вернувся саме при Зе - теж навіть при Янику не був там!
А то что заявляет Франция это просто пустопорожние слова, когда-то дипломатической нотой они заявили что присоединяются к будапештскому меморандуму. Теперь заявляют прямо противоположное ему.
Или нет?