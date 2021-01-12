Франція закликала Україну і Росію виконати рішення нормандського саміту в Парижі

Франція закликає Україну і Росію виконати належним чином усі зобов'язання, узяті за результатами Паризького саміту у нормандському форматі, який відбувся 9 грудня 2019 року.

Про це заявило Міністерство Європи і закордонних справ Франції у контексті проведення 12 січня у Берліні зустрічі політичних радників лідерів нормандського формату, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми закликаємо усі сторони належним чином втілити у життя зобов'язання, які вони визначили, та продовжити конструктивне обговорення порядку денного, ухваленого на саміті", - заявили у французькому МЗС.

Зазначається, що Франція разом з Німеччиною і далі докладають зусиль із досягнення сталого миру у східній Україні.

Офіційний Париж вкотре відзначив, що проведений у грудні 2019 року у Парижі саміт у нормандському форматі за участі лідерів Франції, України, Німеччини та РФ, дозволив відновити переговорний процес з урегулювання конфлікту.

Читайте також: Зустріч "нормандських" радників у Берліні завершилася, нові переговори - через 2 тижні