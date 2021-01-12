УКР
Новини
ОП про зустріч політичних радників "нормандської четвірки": У дискусії був непростий, але конструктивний характер

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у складі української делегації взяв участь у зустрічі політичних радників лідерів держав - учасників "нормандського формату", яка відбулася у вівторок в Німеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП, під час консультацій, які тривали більше шести годин, радники лідерів "нормандської четвірки" обговорили стан виконання домовленостей, досягнутих главами Німеччини, Франції, України та Росії під час саміту в Парижі в грудні 2019 року.

"Сторони торкнулися всіх питань порядку денного - від безпеки до гуманітарних. У дискусії був непростий, але конструктивний характер. Всі сторони відзначили важливість дотримання режиму припинення вогню на Донбасі", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що під час зустрічі українська сторона акцентувала увагу на питаннях безпеки і необхідності посилення відповідної складової домовленостей.

"Андрій Єрмак подякував німецькій стороні за організацію зустрічі, а також висловив вдячність партнерам з Німеччини і Франції за підтримку України на шляху до встановлення миру на Донбасі. У зустрічі також брала участь спецпредставниця голови ОБСЄ в Тристоронній контактній групі з врегулювання російсько-українського конфлікту на Донбасі Гайді Грау. Тепер оголошено перерву, продовження зустрічі на рівні політичних радників - у п'ятницю, 22 січня", - уточнили в ОП.

Нагадаємо, 12 січня в Берліні відбулася зустріч радників лідерів країн "нормандського формату". Ця зустріч - п'ята після саміту 9 грудня 2019 в Парижі. В "нормандський формат" входять Україна, Франція, Німеччина і Росія.

12.01.2021 22:39 Відповісти
https://mobile.twitter.com/MullyaMia Муля Слобожанска https://mobile.twitter.com/MullyaMia @MullyaMia https://mobile.twitter.com/MullyaMia/status/1348967198992306176 8 ч

Козак і Єрмак прибули в Берлін на зустріч в нормандському форматі
Будуть обговорювати катриджи для принтерів і офісний папір?
Скоріше, як прийняти Донбас і дати воду в Крим (фсбшник з грувцем) паришают... ага
12.01.2021 22:37 Відповісти
Стараннями виборців блазня ще й не таке буде...
12.01.2021 22:49 Відповісти
https://mobile.twitter.com/MullyaMia Муля Слобожанска https://mobile.twitter.com/MullyaMia @MullyaMia https://mobile.twitter.com/MullyaMia/status/1348967198992306176 8 ч

Козак і Єрмак прибули в Берлін на зустріч в нормандському форматі
Будуть обговорювати катриджи для принтерів і офісний папір?
Скоріше, як прийняти Донбас і дати воду в Крим (фсбшник з грувцем) паришают... ага
12.01.2021 22:37 Відповісти
Без участі українських дипломатів з МЗС ці домовленості та переговори є нікчемними! Єрмак не має повноважень, фазу та досвіду для ведення міжнародних переговорів!
12.01.2021 22:39 Відповісти
сподіваюсь за злочини над об'єктивною реальністю та здоровим глуздом вам скоро будуть давати довічне!
12.01.2021 22:50 Відповісти
Досі терористи вбивають українських солдат а Франція вимагає від України виконувати політичну частину домовленостей по проведенню виборів терористів в ОРДЛО! Накуй Францію, накуй Хайді Грау, накуй всю цю евробидлодипломатію! За вбитого українського воїна бандити заплатять кров'ю!
12.01.2021 23:07 Відповісти
12.01.2021 22:39 Відповісти
Агент кремля козырь получил новые инструкции от руководства фсб, почетную грамоту, мендадьку от ***** , и премию , чтобы морда громче треснула.
Встреча удалась!
12.01.2021 22:39 Відповісти
Так а кто Украину-то представлял? Меркель?
12.01.2021 22:39 Відповісти
Не домовились ні про що. Це і є ЗЕконструктив.
12.01.2021 22:42 Відповісти
хоч так. Якщо так. Бо може бути і підписано бомагу з капітуляцією.
12.01.2021 22:47 Відповісти
Якби ж то. Бо можуть домовитися за безкоштовний шмурдяк Супутник В здати країну.
12.01.2021 22:49 Відповісти
Охірненно ОПа дерьмака відзвітувала. В совячо- кацапському дусі. Ні про що?
Очевидно одне. Для нас, нічого хорошого.
12.01.2021 22:44 Відповісти
Андрей Ермак поблагодарил немецкую сторону за организацию встречи, а также выразил благодарность партнерам из Германии и Франции за поддержку Украины на пути к установлению мира на Донбассе

Подождите. А у нас что цель установить мир на дамбасе? Тоесть нашу захваченную землю возвращать никто не собирается?
12.01.2021 22:46 Відповісти
Стараннями виборців блазня ще й не таке буде...
12.01.2021 22:49 Відповісти
натякаєш на ЗЕбаната https://censor.net/ru/user/461407?
12.01.2021 22:53 Відповісти
агент козырь успешно отчитался о проделанной подрывной работе и получил новые вводные...
12.01.2021 22:47 Відповісти
Козак поблагодарил за вагнеровцев?
12.01.2021 22:50 Відповісти
лично!
12.01.2021 22:51 Відповісти
а че преЗЕдентский борт ганяли? понты показать - людей обозлить???
позвистеть могли и по видеосвязи...все равно толку ..как с ишака презЕдент...
12.01.2021 22:50 Відповісти
На встрече с Зеленским президент республики Молдова Майя Санду обратилась к нему с просьбой способствовать блокированию снабжения и ротации личного состава оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова. Зеленский уклонился от прямого ответа на эту просьбу.
12.01.2021 22:57 Відповісти
А жополиз арестович вообще со слугами обнюхался .
"Слив" спецоперации по задержанию "вагнеровцев" - Арестович раскрыл сенсационные данныеВторник, 12 января 2021, 22:33

https://apostrophe.ua/ua/news/politics/government/2021-01-12/sliv-spetsoperatsii-po-zaderjaniyu-vagnerovtsev---arestovich-raskryil-sensatsionnyie-dannyie/220058 переглянути новину українською

К https://apostrophe.ua/news/society/2020-09-04/sryiv-spetsoperatsii-po-zaderjaniyu-vagnerovtsev-poyavilis-foto-dokumentov-sbu/208431 "сливу" спецоперации украинских спецслужб по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера", который произошел летом 2020 года, может быть причастен экс-президент Украины Петр Порошенко и его окружение.
Об этом рассказал в программе "Все по беспределу" с Роксаной Руно на Апостроф TV спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), внештатный советник главы ОПГ Алексей Арестович.
По его словам, так называемое дело "вагнеровцев" является российским фейком, и рассматривать его надо в двух частях.
"Украинские спецслужбы на 100% следили за" вагнеровцами". Фейком является та часть обнародованной информации, где "вагнеровцев" на самолете из Турции должны были каким-то образом посадить в Украине и оттуда выманить", - заявил Арестович.
Он добавил, что подозревать в "сливе" этой спецоперации можно Петра Порошенко и его окружение.
"Может, от него и вышла эта информация. Ее могли вести под контролем с 2018 года к провалу. Порошенко очень рискнул, когда заявил, что он санкционировал эту спецоперацию, поскольку он и его окружение становятся подозреваемыми. Если он давал санкцию на эту спецоперацию в 2018 году, то она при нем на любом этапе могла быть "слита", - пояснил Арестович.
12.01.2021 22:59 Відповісти
Арестович старається пробити дно?
Але: Апостроф, зажопний сайт...
12.01.2021 23:06 Відповісти
Аристарх меня забанил. Правда в глаза режет.
12.01.2021 23:32 Відповісти
Так была операция, или не было? Или немножко была, а там, где нужно, не была?
12.01.2021 23:32 Відповісти
Ох...льна логіка: Порошенко в 2018 році давав добро, щоб злити її в 2020, коли все було готово.
13.01.2021 09:14 Відповісти
>Все стороны отметили важность соблюдения режима прекращения огня на Донбассе

и при этом нас каждый день обстреливают, что говорит само о переговорщиках и о самих переговорах...
12.01.2021 23:35 Відповісти
В ходе дискуссии конструктивного характера ни о чем конструктивном договориться не удалось...
Зашибись!!!
13.01.2021 00:26 Відповісти
Поделись конструктивом, деструктивный ты наш.
13.01.2021 04:54 Відповісти
«Похвастаться нечем. Решений не удалось достигнуть ни по одному вопросу»: Козак - о прошедших в Берлине переговорах в нормандском формате на уровне советников.
13.01.2021 05:40 Відповісти
"У дискусії був непростий, але конструктивний характер". Значить агент )(уйла д"Єрмак щось знову злив.
13.01.2021 09:07 Відповісти
Говорять про досягнення миру на Донбасі, а треба говорити про деокупацію і повернення під контроль України ОРДЛО і Криму. Мир любою ціною - це велика війна через пару років.
13.01.2021 09:10 Відповісти
А там нету никого представителей с Украины чего Ермак туда вообще поехал
13.01.2021 09:39 Відповісти
А чего ему на халяву не полетать на Первом авиаборту со всеми топ-удобствами..?Тем паче, надо же было отчитаться о проделанной "работе" за прошлый год пред рашкуратором и получить новое задание..
13.01.2021 11:15 Відповісти
13.01.2021 14:16 Відповісти
 
 