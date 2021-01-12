ОП про зустріч політичних радників "нормандської четвірки": У дискусії був непростий, але конструктивний характер

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у складі української делегації взяв участь у зустрічі політичних радників лідерів держав - учасників "нормандського формату", яка відбулася у вівторок в Німеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП, під час консультацій, які тривали більше шести годин, радники лідерів "нормандської четвірки" обговорили стан виконання домовленостей, досягнутих главами Німеччини, Франції, України та Росії під час саміту в Парижі в грудні 2019 року.

"Сторони торкнулися всіх питань порядку денного - від безпеки до гуманітарних. У дискусії був непростий, але конструктивний характер. Всі сторони відзначили важливість дотримання режиму припинення вогню на Донбасі", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що під час зустрічі українська сторона акцентувала увагу на питаннях безпеки і необхідності посилення відповідної складової домовленостей.

"Андрій Єрмак подякував німецькій стороні за організацію зустрічі, а також висловив вдячність партнерам з Німеччини і Франції за підтримку України на шляху до встановлення миру на Донбасі. У зустрічі також брала участь спецпредставниця голови ОБСЄ в Тристоронній контактній групі з врегулювання російсько-українського конфлікту на Донбасі Гайді Грау. Тепер оголошено перерву, продовження зустрічі на рівні політичних радників - у п'ятницю, 22 січня", - уточнили в ОП.

Нагадаємо, 12 січня в Берліні відбулася зустріч радників лідерів країн "нормандського формату". Ця зустріч - п'ята після саміту 9 грудня 2019 в Парижі. В "нормандський формат" входять Україна, Франція, Німеччина і Росія.