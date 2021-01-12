Міністр культури Ткаченко про бажання Степанова продовжити локдаун: "Може стати вирішальним ударом"
Міністерство культури не підтримує ідею міністра охорони здоров'я Максима Степанова про продовження локдауна після 24 січня тому, що це може завдати сильної шкоди шоу-бізнесу, креативним індустріям, малому і середньому бізнесу.
Про це голова Мінкульту Олександр Ткаченко написав у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
Ткаченко нагадав, що жорсткий карантин почався лише 5 днів тому, а Степанов вже пропонує його продовжити.
"Перед тим, як ухвалювати такі рішення, хочу запитати у колеги - чи не зарано з висновками? Хотілося б побачити конкретні факти, які є підставою для цього. Інакше це стане вирішальним ударом по сфері культури та креативних індустріях, які, я наголошую, суворо дотримуються вимог обмежень. Та й загалом ударом по всьому малому і середньому бізнесу", - написав він.
Ткаченко пообіцяв, що якщо це питання порушать на засіданні уряду, Мінкульт не підтримає продовження локдауна.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив 12 січня, що виступає за продовження жорстких карантинних обмежень і після 24 січня.
"Суворість законів компенсується необов'язковістю їх виконання. Але єсі шо - за яйця взяти можна будь-кого." Класика. Совок 2.0.
1) це імітація боротьби з вирусом (замість вакцінації, як у нормальних країнах)
2) це відмазка для цих нездар на майбутнє - локдауном нам будуть весь час пояснювати економічні факапи ЗЕбанатів
3) це відтягування часу.
Все.
Так, я знаю, роблять менше тестів, але зелені самі загнали себе в таку пастку, бо тепер їм можна сказати - офіційно хворих стало менше!
Це й не дивно: сезонний всплеск ковіду повністю синхронний зі звичайним грипом - це листопад та початок грудня.
Черговий значно менший всплеск зазвичай буває весною в березні.
гугл:
"Фабрично-заводская промышленность с машинной техникой".
Кого вы избрали, зебилы? Себе подобных дегенератов!
Скажи пожалуйста, какой лохторат стал разборчивый, им что - не хватает креативного виртуально "бубочки" на голубых экранам?
К слову, а за кого голосовали все эти работники "шоу-бизнеса и креативных индустрий"?
За Слуг Народа?
Так что же вам теперь еще то?
Посещаемость падает?
Кому нужна, могут позволить себе Венскую оперу или музеи Парижа.