Міністр культури Ткаченко про бажання Степанова продовжити локдаун: "Може стати вирішальним ударом"

Міністерство культури не підтримує ідею міністра охорони здоров'я Максима Степанова про продовження локдауна після 24 січня тому, що це може завдати сильної шкоди шоу-бізнесу, креативним індустріям, малому і середньому бізнесу.

Про це голова Мінкульту Олександр Ткаченко написав у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Ткаченко нагадав, що жорсткий карантин почався лише 5 днів тому, а Степанов вже пропонує його продовжити.

"Перед тим, як ухвалювати такі рішення, хочу запитати у колеги - чи не зарано з висновками? Хотілося б побачити конкретні факти, які є підставою для цього. Інакше це стане вирішальним ударом по сфері культури та креативних індустріях, які, я наголошую, суворо дотримуються вимог обмежень. Та й загалом ударом по всьому малому і середньому бізнесу", - написав він.

Читайте також: Щоб сфера культури запрацювала 25 січня, необхідно дотримуватися карантинних заходів, - Ткаченко

Ткаченко пообіцяв, що якщо це питання порушать на засіданні уряду, Мінкульт не підтримає продовження локдауна.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив 12 січня, що виступає за продовження жорстких карантинних обмежень і після 24 січня.

Не треба шукати логіки в українському локдауні.
1) це імітація боротьби з вирусом (замість вакцінації, як у нормальних країнах)
2) це відмазка для цих нездар на майбутнє - локдауном нам будуть весь час пояснювати економічні факапи ЗЕбанатів
3) це відтягування часу.
Все.
12.01.2021 23:24 Відповісти
собирать залы на 95 квартал - это креативный способ распространять заразу
12.01.2021 23:22 Відповісти
Степанов непрофесіонал і все що він може це імітувати роботу, вводячи незаконні карантини! На реальну роботу Степанов та Радуцький не здатні, бо не мають фахової підготовки, досвіду та здібностей, це тупі махінатори та авантюристи, які не мають нічого спільного з медиками, науковцями та управлінцями-менеджерами! Потрібно арештовувати цих проходимців та судити за бездіяльність, корупцію та махінації! Досить з нас фейкових фахівців з медицини, студента недоучку та фізкультурника-бізнесмена!
12.01.2021 23:40 Відповісти
Влада Віслюка Оманського зробила вигляд, що ввела локдаун, народ на місцях робить вигляд, що виконує його обмеження. Все як завжди.
"Суворість законів компенсується необов'язковістю їх виконання. Але єсі шо - за яйця взяти можна будь-кого." Класика. Совок 2.0.
12.01.2021 23:21 Відповісти
Правда! 😊 Вчора в "Ашані" заборонені для продажу товари відгороджені на полицях скотчем. За скотчем ходять покупці і вибирають ті ж шкарпетки і труси, прости ґгюГосподи. А недалеко, посеред магазину стіл, молодий працівник, на столі табличка "Замовлення онлайн". Покупці підходять зі шкарпетками, оформляються замовлення буцімто онлайн і розраховуються. Звичайно ж, їм не зручно. Бо коли окрім шкарпеток купуєш і дозволені продукти, то потрібно стояти ще і до кас. Хоча тямущі і дозволене, і не дозволене оформляють тут таки гамузом, за столиком "Замовлення онлайн". 😊
12.01.2021 23:37 Відповісти
Мені в Атб вчора спокійно продали батарейки та серветки.
12.01.2021 23:50 Відповісти
Напевне плюнули вже на той цирк.
13.01.2021 00:25 Відповісти
👏👏👏👏👏
12.01.2021 23:39 Відповісти
Та у нас якщо вірить офіційним цифрам, то і вводить лохдаун не треба було, бо на папері хворих у нас фіксують менше, ніж на початку грудня... Бо всі нормальні країни вводять локдаун при різкому збільшенні кількості хворих.

Так, я знаю, роблять менше тестів, але зелені самі загнали себе в таку пастку, бо тепер їм можна сказати - офіційно хворих стало менше!
показати весь коментар
12.01.2021 23:24 Відповісти
На Москві дали відмашку на тотальне знищення економіки. я весь час пишу про 100 маленьких кроків Зе-гниди ,які щодня нас наближають до тайожного союзу. це і так зване розведення,і повернення банди Яника на ключові посади і електрика з Білорусі, а сьогодні це.

Министр культуры Ткаченко о желании Степанова продлить локдаун: "Может стать решающим ударом" - Цензор.НЕТ 7808
12.01.2021 23:26 Відповісти
Тестів роблять менше бо менше людей стало звертатись до лікарів - стало значно менше хворих з симптомами ковіду.
Це й не дивно: сезонний всплеск ковіду повністю синхронний зі звичайним грипом - це листопад та початок грудня.
Черговий значно менший всплеск зазвичай буває весною в березні.
13.01.2021 03:06 Відповісти
Спокуха! Если выживем, а это 50/50 (как и с китайской вакциной), нас ждет увлекательное будущее!
12.01.2021 23:27 Відповісти
Ткаченко котить бочку на зелень? Вилетить з посади під сраку коліном.
12.01.2021 23:28 Відповісти
Це той ткаченко, що протягнув нам клоуна на президента? Херой, канешна!
12.01.2021 23:33 Відповісти
Та ні, Ткчченко має відкати від концертної діяльності. Тму і ратує за шоу-бізнес. Набридло жити на одну зарплату. Видно, витратився чоловік на св'ята.
12.01.2021 23:41 Відповісти
12.01.2021 23:41 Відповісти
13.01.2021 03:15 Відповісти
Степанов видимо считает, что удар по мёртвому не так уже и страшен.
12.01.2021 23:34 Відповісти
Понятно что у этих лохдаунов какие то другие цели. Этот только начался, а он уже о продлении заявляет. Доверия ноль.
12.01.2021 23:47 Відповісти
а что такое "креативные индустрии"?

гугл:

"Фабрично-заводская промышленность с машинной техникой".
12.01.2021 23:57 Відповісти
гнида стєпанов стільки вже спздв в українського наріда, що може сидіти в локдауні без заробітної плати і пенсії до кінця життя.
12.01.2021 23:59 Відповісти
"может нанести сильный ущерб шоу-бизнесу"

Кого вы избрали, зебилы? Себе подобных дегенератов!
13.01.2021 01:19 Відповісти
всезнающие-санитары каждое свое решение должны основывать на публичном споре профессионалов выслушав обе стороны. И обьяснить стране какими фактами, логикой они руковудствуются при принятии решения. Чтоб дурь каждого видна была. А не по принципу с какой ноги вастал то и написал.Власть делает столько вреда сколько мы ей позволяем. А если и сделает что хорошее лишь по одной причине что это ей тоже выгодно и приятно.
13.01.2021 04:26 Відповісти
"о продлении локдауна после 24 января из-за того, что она может нанести сильный ущерб шоу-бизнесу, креативным индустриям, малому и среднему бизнесу."
Источник: https://censor.net/ru/n3241428

Скажи пожалуйста, какой лохторат стал разборчивый, им что - не хватает креативного виртуально "бубочки" на голубых экранам?

К слову, а за кого голосовали все эти работники "шоу-бизнеса и креативных индустрий"?
За Слуг Народа?
Так что же вам теперь еще то?
13.01.2021 05:49 Відповісти
Именно и голосовали они за слуг урода, знакомых много в этой отрасли
13.01.2021 09:31 Відповісти
Лохдаун буде до тих пір, допоки квартал-95 не підготує новий концерт. І хай всі конкуренти почекають...
13.01.2021 07:42 Відповісти
Квартал вынужден гастролировать втихаря?
Посещаемость падает?
13.01.2021 09:42 Відповісти
Ни кому не нужна эта культура!
Кому нужна, могут позволить себе Венскую оперу или музеи Парижа.
13.01.2021 09:47 Відповісти
 
 