Міністр культури Ткаченко про бажання Степанова продовжити локдаун: "Може стати вирішальним ударом"

Міністерство культури не підтримує ідею міністра охорони здоров'я Максима Степанова про продовження локдауна після 24 січня тому, що це може завдати сильної шкоди шоу-бізнесу, креативним індустріям, малому і середньому бізнесу.

Про це голова Мінкульту Олександр Ткаченко написав у Telegram.

Ткаченко нагадав, що жорсткий карантин почався лише 5 днів тому, а Степанов вже пропонує його продовжити.

"Перед тим, як ухвалювати такі рішення, хочу запитати у колеги - чи не зарано з висновками? Хотілося б побачити конкретні факти, які є підставою для цього. Інакше це стане вирішальним ударом по сфері культури та креативних індустріях, які, я наголошую, суворо дотримуються вимог обмежень. Та й загалом ударом по всьому малому і середньому бізнесу", - написав він.

Ткаченко пообіцяв, що якщо це питання порушать на засіданні уряду, Мінкульт не підтримає продовження локдауна.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив 12 січня, що виступає за продовження жорстких карантинних обмежень і після 24 січня.