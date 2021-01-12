У РФ завищують дані про щеплених вакциною "Супутник V": центральна влада відзвітувала про півтора мільйона, регіони дають інформацію про 300 тисяч

Відкриті дані з російських регіонів показують, що кількість вакцинованих проти коронавірусу жителів Росії може бути завищена в декілька разів і реально становить близько 300 тисяч осіб - замість 1,5 мільйона, про яких повідомляється офіційно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Увечері 10 січня в Російському фонді прямих інвестицій (РФПІ) відзвітували про понад 1,5 мільйона тих, хто отримав вакцину "Супутник V". За 4 дні до цього той же орган повідомляв про більш ніж мільйон вакцинованих росіян, а 2 січня міністр охорони здоров'я Росії Михайло Мурашко - про 800 тисяч.

"Темпи вакцинації "Супутником" можуть вразити обивателя навіть на тлі цифр безумовного лідера в цій галузі - Ізраїлю, якому вдалося щепити вже п'яту частину населення країни і майже всіх громадян із груп ризику. На початку січня, якщо вірити даним федеральних чиновників, Росія вийшла на рівень близько 50 тисяч вакцинованих на день, через тиждень в країні щепили 100-125 тисяч осіб щодня", - сказано в матеріалі Марка Крутова.

Читайте також: Степанов: Вакцинацію російським "Супутником-V" сьогодні не розглядаємо

Регіональна влада називає цифри менші на кілька порядків. Загалом у 44 російських регіонах, які відзвітували про кількість щеплених станом на 9-11 січня, поки було вакциновано лише 111 тисяч осіб.

Аналітик Олександр Драган допускає, що влада може фальсифікувати цифри. За його оцінками, всього в країні на даний момент може бути щеплено однією або двома дозами "Супутника V" 250-300 тисяч осіб, тобто в 5-6 разів менше, ніж стверджується в заявах РФПІ і в офіційному твіттер-акаунті "Супутника" .