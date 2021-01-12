У РФ завищують дані про щеплених вакциною "Супутник V": центральна влада відзвітувала про півтора мільйона, регіони дають інформацію про 300 тисяч
Відкриті дані з російських регіонів показують, що кількість вакцинованих проти коронавірусу жителів Росії може бути завищена в декілька разів і реально становить близько 300 тисяч осіб - замість 1,5 мільйона, про яких повідомляється офіційно.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Увечері 10 січня в Російському фонді прямих інвестицій (РФПІ) відзвітували про понад 1,5 мільйона тих, хто отримав вакцину "Супутник V". За 4 дні до цього той же орган повідомляв про більш ніж мільйон вакцинованих росіян, а 2 січня міністр охорони здоров'я Росії Михайло Мурашко - про 800 тисяч.
"Темпи вакцинації "Супутником" можуть вразити обивателя навіть на тлі цифр безумовного лідера в цій галузі - Ізраїлю, якому вдалося щепити вже п'яту частину населення країни і майже всіх громадян із груп ризику. На початку січня, якщо вірити даним федеральних чиновників, Росія вийшла на рівень близько 50 тисяч вакцинованих на день, через тиждень в країні щепили 100-125 тисяч осіб щодня", - сказано в матеріалі Марка Крутова.
Регіональна влада називає цифри менші на кілька порядків. Загалом у 44 російських регіонах, які відзвітували про кількість щеплених станом на 9-11 січня, поки було вакциновано лише 111 тисяч осіб.
Аналітик Олександр Драган допускає, що влада може фальсифікувати цифри. За його оцінками, всього в країні на даний момент може бути щеплено однією або двома дозами "Супутника V" 250-300 тисяч осіб, тобто в 5-6 разів менше, ніж стверджується в заявах РФПІ і в офіційному твіттер-акаунті "Супутника" .
Степанов говорит, что китайские производители не смогут спать, если вакцину в Украину будет завозить кто-то другой, кроме Богатыревой.
Это просто золотой дождь.
Все в реальности - наоборот.
Нормальные производители вакцин (Pfizer и Moderna) отказались иметь дело с фирмами-прокладками из-за высоких коррупционных рисков, что предлагало наше МОЗ во главе со Степановым.
И только китайцы, зная, как все устроенно на пост-совке, согласились.
Здесь вспоминается, как уже бывший советник Ермака рассказывал, как дорожный картель Зеленского неплохо прибарахлился на ковидном фонде. Тогда Степанов пролетел мимо корыта, зато здесь он своего не упустит. Вот где бизнес на крови. Вот где Свинарчуки.
https://dnipro.znaj.ua/ru/325635-dniprovskiy-supermarket-goduye-lyudey-prostrochkoyu-zi-smitnika
Просто замість пляшки вирішив вакцинуватися "по-святковому" ))
Албанія починає масову вакцинацію! АЛБАНІЯ, Карл!!!
Півмільйона доз вакцини Pfizer вже поступило.
А ви, українці, чекайте китайську від кварталівських "чемпіонів по боротьбі із короною".
У другий половині року. Може бути.
Але це - не точно.
Свинособака https://censor.net/ru/user/480946 , расскажи мне что такое третий этап )))
https://www.youtube.com/watch?v=74SH1vje-Ak Вакцина від COVID-19! В чому науковий прорив? Клятий раціоналіст
Про це повідомляють росЗМІ.
У компанії зазначили, що поставка препарату можлива тільки на рівні державних угод.
Эффективность 50,38%.
Ей , Степанов , и этим фуфлом вы решили украинцев травить или рашинским Спутничком ?
"мы говорим членин, подразумеваем - партия
мы говорим партия, подразумеваем - членин"
Эффективность китайской вакцины Sinovac в Бразилии составила всего 50%
12.01.2021 / 20:29 1028
https://www.capital.ua/ru/news/150498-effektivnost-kitayskoy-vaktsiny-sinovac-v-brazilii-sostavila-vsego-50
https://www.capital.ua/ru/news/150498-effektivnost-kitayskoy-vaktsiny-sinovac-v-brazilii-sostavila-vsego-50#ixzz6jPOwRMt7