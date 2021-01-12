УКР
У РФ завищують дані про щеплених вакциною "Супутник V": центральна влада відзвітувала про півтора мільйона, регіони дають інформацію про 300 тисяч

Відкриті дані з російських регіонів показують, що кількість вакцинованих проти коронавірусу жителів Росії може бути завищена в декілька разів і реально становить близько 300 тисяч осіб - замість 1,5 мільйона, про яких повідомляється офіційно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Увечері 10 січня в Російському фонді прямих інвестицій (РФПІ) відзвітували про понад 1,5 мільйона тих, хто отримав вакцину "Супутник V". За 4 дні до цього той же орган повідомляв про більш ніж мільйон вакцинованих росіян, а 2 січня міністр охорони здоров'я Росії Михайло Мурашко - про 800 тисяч.

"Темпи вакцинації "Супутником" можуть вразити обивателя навіть на тлі цифр безумовного лідера в цій галузі - Ізраїлю, якому вдалося щепити вже п'яту частину населення країни і майже всіх громадян із груп ризику. На початку січня, якщо вірити даним федеральних чиновників, Росія вийшла на рівень близько 50 тисяч вакцинованих на день, через тиждень в країні щепили 100-125 тисяч осіб щодня", - сказано в матеріалі Марка Крутова.

Читайте також: Степанов: Вакцинацію російським "Супутником-V" сьогодні не розглядаємо

Регіональна влада називає цифри менші на кілька порядків. Загалом у 44 російських регіонах, які відзвітували про кількість щеплених станом на 9-11 січня, поки було вакциновано лише 111 тисяч осіб.

Аналітик Олександр Драган допускає, що влада може фальсифікувати цифри. За його оцінками, всього в країні на даний момент може бути щеплено однією або двома дозами "Супутника V" 250-300 тисяч осіб, тобто в 5-6 разів менше, ніж стверджується в заявах РФПІ і в офіційному твіттер-акаунті "Супутника" .

В РФ завышают данные о привитых вакциной "Спутник V": центральные власти отчитались о полутора миллионах, регионы дают информацию о 300 тысячах
12.01.2021 23:39 Відповісти
+7
Про вакцину.
Степанов говорит, что китайские производители не смогут спать, если вакцину в Украину будет завозить кто-то другой, кроме Богатыревой.
Это просто золотой дождь.
Все в реальности - наоборот.
Нормальные производители вакцин (Pfizer и Moderna) отказались иметь дело с фирмами-прокладками из-за высоких коррупционных рисков, что предлагало наше МОЗ во главе со Степановым.
И только китайцы, зная, как все устроенно на пост-совке, согласились.
Здесь вспоминается, как уже бывший советник Ермака рассказывал, как дорожный картель Зеленского неплохо прибарахлился на ковидном фонде. Тогда Степанов пролетел мимо корыта, зато здесь он своего не упустит. Вот где бизнес на крови. Вот где Свинарчуки.
12.01.2021 23:30 Відповісти
+7
Китайцы оценили эффективность своей вакцины в 79%, малазийцы в 65%, бразильцы в 50%. А европейские лаборатории скорее всего дадут 30-40% эффективности. Короче наши идиоты покупают полное дерьме по цене 500 грн за укол, притом нужно 2 укола каждому.
показати весь коментар
12.01.2021 23:42 Відповісти
Ту лаптєвакину ніде не визнають. Штампують сертифікати самі для себе.
12.01.2021 23:26 Відповісти
В РФ завышают данные о привитых вакциной "Спутник V": центральные власти отчитались о полутора миллионах, регионы дают информацию о 300 тысячах
12.01.2021 23:39 Відповісти
США?
12.01.2021 23:53 Відповісти
Кацапа розидрало вид ушанки до партянки.
13.01.2021 00:12 Відповісти
"На**ать ? - Элементарно, Ватсон"
13.01.2021 04:36 Відповісти
Повезло тем кацапам, кто после "Спутничка" козлом стал, потому что другие окочурились.
12.01.2021 23:29 Відповісти
звісно мокшанський терорист - ***** ніколи не буде вакцинуватися таким лайном як спутнік бльо
В РФ завышают данные о привитых вакциной "Спутник V": центральные власти отчитались о полутора миллионах, регионы дают информацию о 300 тысячах - Цензор.НЕТ 4813
12.01.2021 23:42 Відповісти
Про вакцину.
Степанов говорит, что китайские производители не смогут спать, если вакцину в Украину будет завозить кто-то другой, кроме Богатыревой.
Это просто золотой дождь.
Все в реальности - наоборот.
Нормальные производители вакцин (Pfizer и Moderna) отказались иметь дело с фирмами-прокладками из-за высоких коррупционных рисков, что предлагало наше МОЗ во главе со Степановым.
И только китайцы, зная, как все устроенно на пост-совке, согласились.
Здесь вспоминается, как уже бывший советник Ермака рассказывал, как дорожный картель Зеленского неплохо прибарахлился на ковидном фонде. Тогда Степанов пролетел мимо корыта, зато здесь он своего не упустит. Вот где бизнес на крови. Вот где Свинарчуки.
12.01.2021 23:30 Відповісти
Ну, наверняка же Бигус, Серлещ и прочие найемы уже вовсю трубят о нарушениях... Нет? А что так?
13.01.2021 07:35 Відповісти
Ну так правильно, основная вакцинация идет в Москве и в армии, конечно в регионах намного меньше.
12.01.2021 23:31 Відповісти
да нам пох что там занижают.. вы лучше вакцину нормальную завезите для нас, жителей Украины, а то купили ц китайца и сели в очередной раз в лужу.. то вакцина оказалась намного хуже, то закупка должна проходить через бывшего чиновника контору.. ну короче куда не посмотри везде обосралась властьимушие.. в принципе как и все 30 лет, чему я удивляюсь... надоело.. нужно уезжать с Украины....
12.01.2021 23:33 Відповісти
жри, что дали (с)
показати весь коментар
Яка розумниця !

В РФ завышают данные о привитых вакциной "Спутник V": центральные власти отчитались о полутора миллионах, регионы дают информацию о 300 тысячах - Цензор.НЕТ 2619
12.01.2021 23:35 Відповісти
Дибілка козломорда , що тут скажеш😄
12.01.2021 23:38 Відповісти
А что тут плохого, супермаркеты часто тупо выкидыывают просрочку, так уж лучше отдавать людям.
12.01.2021 23:44 Відповісти
Рогатая свнсбк, супермаркеты выкидывают просрочку, это где?
12.01.2021 23:46 Відповісти
Тю блин новость, да сплошь и рядом.
https://dnipro.znaj.ua/ru/325635-dniprovskiy-supermarket-goduye-lyudey-prostrochkoyu-zi-smitnika
12.01.2021 23:53 Відповісти
Рогатая свинособака, так это ты там рылся, кайфонул небось? Как на родине, на ********, да?
12.01.2021 23:56 Відповісти
Лечись псих, и научись адекватно реагировать на факты, без порехода на личности и оскорблений.
13.01.2021 00:01 Відповісти
Рогов,а нє пора лі тєбє к "рОдним бєрьозкам"?
13.01.2021 09:17 Відповісти
"znaj.ua" - прихований кремлівський ресурс.
13.01.2021 04:44 Відповісти
Странно то, что на кацапии проживает всего 2% от населения Земли, а природных богатств у Московии почти 50% от всех богатств планеты. Только безмозглые могут с таким счастьем жить так хреново.
13.01.2021 00:22 Відповісти
А каких богатств у них больше? Тундры и вечной мерзлоты?
13.01.2021 00:37 Відповісти
По-вашему, газпром и роснефть тундру и вечную мерзлоту экспортируют?
13.01.2021 07:40 Відповісти
Нічого цікавого, звичайні скрепі свнсбк. )))
Просто замість пляшки вирішив вакцинуватися "по-святковому" ))

В РФ завышают данные о привитых вакциной "Спутник V": центральные власти отчитались о полутора миллионах, регионы дают информацию о 300 тысячах - Цензор.НЕТ 7549 В РФ завышают данные о привитых вакциной "Спутник V": центральные власти отчитались о полутора миллионах, регионы дают информацию о 300 тысячах - Цензор.НЕТ 9595
12.01.2021 23:37 Відповісти
Коли преЗЕдент "взяв на особистий контроль питання вакцини" для України...
Албанія починає масову вакцинацію! АЛБАНІЯ, Карл!!!
Півмільйона доз вакцини Pfizer вже поступило.
А ви, українці, чекайте китайську від кварталівських "чемпіонів по боротьбі із короною".
У другий половині року. Може бути.
Але це - не точно.
12.01.2021 23:41 Відповісти
Китайцы оценили эффективность своей вакцины в 79%, малазийцы в 65%, бразильцы в 50%. А европейские лаборатории скорее всего дадут 30-40% эффективности. Короче наши идиоты покупают полное дерьме по цене 500 грн за укол, притом нужно 2 укола каждому.
12.01.2021 23:42 Відповісти
Evropa nezakupili kitajskoj vakcini.Tolko dve vakcini jest gde nuzen odin ukol,drugije po dva ukola
12.01.2021 23:45 Відповісти
Ну эффективность то можно и не закупая большую партию определить.
12.01.2021 23:50 Відповісти
Эффективность определяют в три этапа. Китайская третий этап не прошла. Самый важный. На людях. Как и мокшанская для животных спутник V.
12.01.2021 23:52 Відповісти
Третй этап не прошла ни одна вакцина если уж на то пошло.
12.01.2021 23:55 Відповісти
то як сертифікували в Європі Пфайзер і Модерну ?
13.01.2021 09:11 Відповісти
3-й этап никто ещё не прошёл.
12.01.2021 23:56 Відповісти
Да ты шо? ))
Свинособака https://censor.net/ru/user/480946 , расскажи мне что такое третий этап )))
12.01.2021 23:58 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=st9R4iHlacs Ще одна вакцина від COVID-19! Чим вона краща? Клятий раціоналіст
https://www.youtube.com/watch?v=74SH1vje-Ak Вакцина від COVID-19! В чому науковий прорив? Клятий раціоналіст
13.01.2021 00:07 Відповісти
Sami kitajci dajut info sto na 9 milion zdelano ukolov.Rovno 9 kak i raska dajiot 1.5mln im verit neocen xocitsia. Amerikosi tak tocnyje danyje dajut uze okolo 10 mln. oni ukololi kak i ES dajut danyje na 3mln.Tut tolko Pfizer poka
13.01.2021 00:06 Відповісти
Компанія Pfizer відмовилася постачати Covid-вакцину до Росію для приватних осіб і компаній.

Про це повідомляють росЗМІ.

У компанії зазначили, що поставка препарату можлива тільки на рівні державних угод.
12.01.2021 23:45 Відповісти
В любом случае это как минимум на 300 тыс больше, чем у нас.
12.01.2021 23:51 Відповісти
как по мне, то абсолютные цифиря - ни о чем. корректнее сравнивать в %-ном отношении к численности населения.
13.01.2021 00:44 Відповісти
Здесь мы тоже не выиграем.
13.01.2021 00:47 Відповісти
Бразильцы уже нахлебались китайской "вакцины"
Эффективность 50,38%.
Ей , Степанов , и этим фуфлом вы решили украинцев травить или рашинским Спутничком ?
12.01.2021 23:52 Відповісти
Никаких других вариантов кроме японского для спасения русни от вируса нет и быть не может !!! Только японский - 1945 (Хиросима, Нагасаки).
13.01.2021 00:21 Відповісти
У РФ завищують дані про щеплених вакциною "Супутник V": центральна влада відзвітувала про півтора мільйона, регіони дають інформацію про 300 тисяч - Цензор.НЕТ 8094
13.01.2021 00:44 Відповісти
та, это исчо маяковский подметил, шо пацаки говорят одно, а подразумевают другое:
"мы говорим членин, подразумеваем - партия
мы говорим партия, подразумеваем - членин"
13.01.2021 00:47 Відповісти
А на самом деле привились 100 долбней, которым терять нечего.... ну и еше 3000000 тех, кто уже и так ласты опрокидивают, а им рассказывают сказки о возможном излечении...
13.01.2021 01:32 Відповісти
скоріше б там всі ************* свинособаки передохли хоч від вакцини, хоч від самої корони!
13.01.2021 07:58 Відповісти
Дещо про китайський Сіновак для України(по ціні Пфайзер)


Эффективность китайской вакцины Sinovac в Бразилии составила всего 50%

12.01.2021 / 20:29 1028

https://www.capital.ua/ru/news/150498-effektivnost-kitayskoy-vaktsiny-sinovac-v-brazilii-sostavila-vsego-50
https://www.capital.ua/ru/news/150498-effektivnost-kitayskoy-vaktsiny-sinovac-v-brazilii-sostavila-vsego-50#ixzz6jPOwRMt7
13.01.2021 09:08 Відповісти
 
 