Оприлюднений пресслужбою КС ваучер на тур роздруковано лише 11 січня, хоча він мав бути на руках у Тупицького, - юрист Рисенко
Конституційний Суд України надав "повні і достовірні факти" щодо відпочинку голови Олександра Тупицького в Дубаї, надавши на підтвердження відпочинку 6-13 січня туристичний ваучер, роздрукований 11 січня.
На це у Facebook звернув увагу юрист Харківського антикорупційного центру Володимир Рисенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Зверніть увагу на дату. Туристичний ваучер роздруковано в перший банківській день після скандалу - 11 січня 2021 року. Тобто його не було на руках у Тупицького ні в момент придбання туру, ні під час перетину кордону, ні під час поселення в готель. І от самі питання. Коли було придбано саме цей, конкретний тур за 242 000 грн? Чому ваучер не було роздруковано раніше? Яким чином ймовірна наявність такого туру спростовує можливість відпочинку Тупицького на сусідній віллі?" - уточнює юрист.
Він також відначив "відверте і цинічне хамство", з яким у КСУ пишуть про відмову Тупицького надавати інформацію про свою поїздку в подальшому.
Нагадаємо, 29 грудня президент України Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив від виконання обов'язків главу Конституційного Суду Олександра Тупицького. Пізніше Конституційний Суд повідомив, що проведе спецзасідання через відсторонення Тупицького. Указ Зеленського про відсторонення Тупицького Конституційний Суд вважає юридично нікчемним і вимагає його скасувати.
5 січня судді Конституційного Суду провели збори і затвердили спільну заяву, в якій нагадали, що основи і порядок звільнення судді КС або припинення його повноважень визначено Конституцією.
6 січня стало відомо, що глава КС Олександр Тупицький відпочиває на королівської віллі в Дубаї. Медіа з'ясували, що добова оренда вілли в готелі Kempinski Palm Jumeirah - 300 тисяч гривень. 12 січня пресслужба Суду повідомила, що відпочинок Тупицького в ОАЕ коштує 242,1 тис. грн, його зарплата за грудень повністю покриває цю суму.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ЧТО ОН НЕ НА ЗАРПЛАТУ ЖИВЕТ ( зарплата 430 тыс в декабре)
Да ещё и члены семьи любят хорошо отдыхать . И дача в Крыму
ВЕСЕЛЫЙ В УКРАИНЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КСУ
Мабуть подзвонили тур.оператору і попросили надрукувати, що треба та й все.
Потім прийдуть нові негри, які наобіцяють народу покращення і т.д.
Щоправда одна відмінність: кожні нові негри, що приходять до влади часто перестрілюють попередніх) А в нас вони живуть ще й на повному держ.забезпеченні.
Место районного судьи в городе стоило в 13 году 100к долл., отбивалось за 3-4 месяца. Так что "офиц.з/п" - такая мелочь....
Не обязательно когда едешь на ВИП-отдых распечатывать ваучер.
Тебя в аэропорту зарегят на рейс без ваучера, по паспорту. По прилету встретят, тоже ваучер не нужен. И в гостиницу без ваучера поселят.
Это только если по нищебродской путевке за 300 долл. летишь в Турцию надо все распечатанное на руках иметь.
ОРИГИНАЛ ваучера, естественно у тупицкого в ОАЭ, а предъявленное публике --это затребованная у туроператора электронная копия .
Но нужно же послать "ярость благородную" стада в нужном направлении, чтобы оно (стадо) не вспомнило вдруг об очередном-внеочередном (десятом по счету) двухнедельном барском отдыхе в шикарной госрезиденции за казенный кошт осла оманского, кстати , намного с большим счетом, чем жалкие 300тыс грв в день! Чтобы отвлеклось от повышения тарифов, цен на все, отсутствия вакцинации, денег и локдауна.
Все гос служащие должны проходить НЕЗАВИСИМУЮ психиатрическую экспертизу , а олигархов принудительно заключать в психбольницы...