УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6692 відвідувача онлайн
Новини
13 744 53

Оприлюднений пресслужбою КС ваучер на тур роздруковано лише 11 січня, хоча він мав бути на руках у Тупицького, - юрист Рисенко

Конституційний Суд України надав "повні і достовірні факти" щодо відпочинку голови Олександра Тупицького в Дубаї, надавши на підтвердження відпочинку 6-13 січня туристичний ваучер, роздрукований 11 січня.

На це у Facebook звернув увагу юрист Харківського антикорупційного центру Володимир Рисенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Зверніть увагу на дату. Туристичний ваучер роздруковано в перший банківській день після скандалу - 11 січня 2021 року. Тобто його не було на руках у Тупицького ні в момент придбання туру, ні під час перетину кордону, ні під час поселення в готель. І от самі питання. Коли було придбано саме цей, конкретний тур за 242 000 грн? Чому ваучер не було роздруковано раніше? Яким чином ймовірна наявність такого туру спростовує можливість відпочинку Тупицького на сусідній віллі?" - уточнює юрист.

Він також відначив "відверте і цинічне хамство", з яким у КСУ пишуть про відмову Тупицького надавати інформацію про свою поїздку в подальшому.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Глава КС Тупицький відпочиває на королівській віллі в Дубаї. ФОТОрепортаж

Оприлюднений пресслужбою КС ваучер на тур роздруковано лише 11 січня, хоча він мав бути на руках у Тупицького, - юрист Рисенко 01
Оприлюднений пресслужбою КС ваучер на тур роздруковано лише 11 січня, хоча він мав бути на руках у Тупицького, - юрист Рисенко 02

Нагадаємо, 29 грудня президент України Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив від виконання обов'язків главу Конституційного Суду Олександра Тупицького. Пізніше Конституційний Суд повідомив, що проведе спецзасідання через відсторонення Тупицького. Указ Зеленського про відсторонення Тупицького Конституційний Суд вважає юридично нікчемним і вимагає його скасувати.

5 січня судді Конституційного Суду провели збори і затвердили спільну заяву, в якій нагадали, що основи і порядок звільнення судді КС або припинення його повноважень визначено Конституцією.

6 січня стало відомо, що глава КС Олександр Тупицький відпочиває на королівської віллі в Дубаї. Медіа з'ясували, що добова оренда вілли в готелі Kempinski Palm Jumeirah - 300 тисяч гривень. 12 січня пресслужба Суду повідомила, що відпочинок Тупицького в ОАЕ коштує 242,1 тис. грн, його зарплата за грудень повністю покриває цю суму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Судді КС занепокоєні указом Зеленського про відсторонення Тупицького, - заява. ДОКУМЕНТ

Автор: 

КС (1431) ОАЕ (349) юрист (57) Тупицький Олександр (259)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Не, ну интересно.., с каких херов у этих уродов з/п под пол-лимона в месяц...!? Что эти уроды делают на работе.., ежедневно..!? Ну, расшатывают устои страны Украина, а что ещё ???
показати весь коментар
13.01.2021 00:58 Відповісти
+7
Не в защиту тупицкого, но надоели долбодятлы и журнашлюхи)))
ОРИГИНАЛ ваучера, естественно у тупицкого в ОАЭ, а предъявленное публике --это затребованная у туроператора электронная копия .
Но нужно же послать "ярость благородную" стада в нужном направлении, чтобы оно (стадо) не вспомнило вдруг об очередном-внеочередном (десятом по счету) двухнедельном барском отдыхе в шикарной госрезиденции за казенный кошт осла оманского, кстати , намного с большим счетом, чем жалкие 300тыс грв в день! Чтобы отвлеклось от повышения тарифов, цен на все, отсутствия вакцинации, денег и локдауна.
показати весь коментар
13.01.2021 01:26 Відповісти
+5
Судя , как Тупицкий тратит гроши в кризис , можно сделать вывод ,
ЧТО ОН НЕ НА ЗАРПЛАТУ ЖИВЕТ ( зарплата 430 тыс в декабре)
показати весь коментар
13.01.2021 00:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
подлог
показати весь коментар
13.01.2021 00:32 Відповісти
подлог - это эта статья.
показати весь коментар
13.01.2021 09:30 Відповісти
показати весь коментар
13.01.2021 00:33 Відповісти
Чиво ржешь парахобот?
показати весь коментар
13.01.2021 00:37 Відповісти
Тупицкий обьяснил,что его семья привыкла отдыхать с минимальным комфортом, поэтому они поселились в обычном отеле в Дубае, а не на какой-то королевской вилле, вы все врете... чего пристали, обычный же отель на искусственном острове
показати весь коментар
13.01.2021 00:35 Відповісти
Судя , как Тупицкий тратит гроши в кризис , можно сделать вывод ,
ЧТО ОН НЕ НА ЗАРПЛАТУ ЖИВЕТ ( зарплата 430 тыс в декабре)
показати весь коментар
13.01.2021 00:36 Відповісти
Кстати , это его не единственный отпуск за 2020 год 😀😀😀??
Да ещё и члены семьи любят хорошо отдыхать . И дача в Крыму
ВЕСЕЛЫЙ В УКРАИНЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КСУ
показати весь коментар
13.01.2021 00:38 Відповісти
В Крыму на даче мочу поиходится пить.
показати весь коментар
13.01.2021 06:26 Відповісти
Обнародованный пресс-службой КС ваучер на тур распечатан только 11 января, хотя должен был быть на руках у Тупицкого, - юрист Рысенко - Цензор.НЕТ 8203
показати весь коментар
13.01.2021 00:38 Відповісти
Зебилы мля.....им подтереться можно .... Менеджер все оплатила даже без личного присутствия «красномантийного».... Там фамилию сказал на ресепшине или паспорт дал ....Главное чтоб туроператор join up оплатил все в главный офис .... А такого уровня отели своих «отдыхал» встречают в аэропорту -чартерный транспорт и Наш ( работают там Наташи) гид с табличкой на родном языке и портье с тележкой..... Он даже чемодан с транспортёр ленты не поднимал.....
показати весь коментар
13.01.2021 00:40 Відповісти
Пхе... Грызутся паучары в банке. И в Банках, и судах и где придется промеж собой. А что слугам- хозяева сами карт бланш суют. Надо дать шанс, подождать, потерпеть, глядишь... А там глядишь и сдохнет хозяин, че слуге волноваться зазря.
показати весь коментар
13.01.2021 00:41 Відповісти
NYT только что сообщила со ссылкой на сотрудников лидера республиканцев в Сенате Митча Маконнелла о том,что он считает,что Трамп совершил преступление,наказуемое импичментом и что он рад тому,что демократы в ПП начинают процедуру импичмента Трампа.
показати весь коментар
13.01.2021 00:44 Відповісти
скажите а там акулы водятся????
показати весь коментар
13.01.2021 00:51 Відповісти
сколько заселялся в гостиницы через букинг никакой ваучер не требовали все в компьютере, если попросишь могут дать бумажку
показати весь коментар
13.01.2021 00:55 Відповісти
ну в Україні лише переходять на електронку. он лікарям все-рівно треба роздруковану бумашку, хоча скрізь пишеться, що у смартфоні достатньо.
показати весь коментар
13.01.2021 01:15 Відповісти
просто там тупые, не знают что все может быть в смартфоне
показати весь коментар
13.01.2021 00:56 Відповісти
ото і роздрукував, бо нада для доказів не готелю. окрім того заселившись, міг ту бумашку викинути. а тут вона знадобилась іншим. ще раз надрукував.
показати весь коментар
13.01.2021 01:17 Відповісти
Нє, ну може в нього в смартфоні ваучер був, це таке... Але навіть 240 тис. - це дуже дофіга для українця - аж надто зажирно!
показати весь коментар
13.01.2021 00:56 Відповісти
Ваучер показала прес-служба КС, типу як відмазку. Надруковано 11.01, тобто коли пан вже був на відпочинку.
Мабуть подзвонили тур.оператору і попросили надрукувати, що треба та й все.
показати весь коментар
13.01.2021 01:12 Відповісти
можливо, це другий друк. перший вже викинув. із електронного можна зробити копій дофіга, аби фарба у принтері була.
показати весь коментар
13.01.2021 01:18 Відповісти
Не, ну интересно.., с каких херов у этих уродов з/п под пол-лимона в месяц...!? Что эти уроды делают на работе.., ежедневно..!? Ну, расшатывают устои страны Украина, а что ещё ???
показати весь коментар
13.01.2021 00:58 Відповісти
Мало того - они не готовы за пол-лимона честно работать ичестно декларировать свои доходы - для них эти пол-ляма - карманные расходы.
показати весь коментар
13.01.2021 01:09 Відповісти
журнашлюхи в своем репертуаре, а ты докажи что отдыхал не на вилле за 300 в день как мы набросили ) а ваша бумажка с печатью не бумажка
показати весь коментар
13.01.2021 01:00 Відповісти
може скидка за ковід. так зазивають клієнтів. тому туди і поїхав.
показати весь коментар
13.01.2021 01:20 Відповісти
Там нет и близко, ни печати ни подписи, и ею можно подтереться.
показати весь коментар
13.01.2021 01:23 Відповісти
зато у обвинителей и печать и подпись )
показати весь коментар
13.01.2021 01:28 Відповісти
Чисто по теме - печать круглая - тур оператора ( пустые поля- это остатки мозга знающие закон зарисовали паспортные данные-понимают что « разглашением личной информации» красномантиевый сожрет этих журналюг с какашерами .... ООО предоставило ваучер в котором некто оплатил за « красномантийного» Я бы вообще сказал - наколядовал)))) Впрочем он и зебобо послал.... О чем в кафешке на диктофон сказал « могут убрать только голосованием судей- но кто будет за такое голосовать если каждый может быть на моем месте» -Ну прям Александр Дюма « один за всех и все за одного»... А на вилле просто ещё и инструкции нужные получает))) приятное с полезным..... Классика жанра....
показати весь коментар
13.01.2021 01:53 Відповісти
Україна стає все більш схожою на типову африканську країну, де негри, які дорвались до влади обвішуються золотом, поки прості негри з народу не мають що їсти.
Потім прийдуть нові негри, які наобіцяють народу покращення і т.д.
Щоправда одна відмінність: кожні нові негри, що приходять до влади часто перестрілюють попередніх) А в нас вони живуть ще й на повному держ.забезпеченні.
показати весь коментар
13.01.2021 01:04 Відповісти
Хо-хо - так я ещё при совке ВВС слушал - где прогнозировали « латиноамериканский сценарий развития пост советских государств» ну видим в отличии От Чехословакии Иовы Латвии вполне прогнозируемый результат
показати весь коментар
13.01.2021 01:55 Відповісти
пздц зарплата 16 штук баксів!.. В 4 рази більша ніж у вчителя!
показати весь коментар
13.01.2021 01:06 Відповісти
За що? Що корисного зробив? Що винайшов?Що створив? Тварі! У людей, які все життя тяжко працювали пенсія...
показати весь коментар
13.01.2021 01:21 Відповісти
...а вот какая падла за соизмеримое бабло поехала пасти бедного несчастного судью и поселилась в соседней вилле ?)) Джеймс Понт. к чему: такого гавна нарыть можно на каждого судью.
показати весь коментар
13.01.2021 01:16 Відповісти
нашо селитись у сусідній віллі? журналість і під порогом поспить )))
показати весь коментар
13.01.2021 01:21 Відповісти
Я просто опутиневаю... почти 500000 народных денег за что? *** СУКИ, ЗА ЧТО этой тварюке выдали такие деньги? Я и многие мои коллеги за половину готовы делать лучше для Украины, качественнее и быстрее, чем эти продажные шкуры...
показати весь коментар
13.01.2021 01:21 Відповісти
Ты не из их тусы, тебя даже посмотреть не подпустят .
Место районного судьи в городе стоило в 13 году 100к долл., отбивалось за 3-4 месяца. Так что "офиц.з/п" - такая мелочь....
показати весь коментар
13.01.2021 08:15 Відповісти
....и кстати у тебя бы за место уай.судьи денег бы не взяли - ты не "свой", тебя не знают, не доверяют и не продадут это место ...
показати весь коментар
13.01.2021 08:17 Відповісти
опять фейки пошли...
Не обязательно когда едешь на ВИП-отдых распечатывать ваучер.
Тебя в аэропорту зарегят на рейс без ваучера, по паспорту. По прилету встретят, тоже ваучер не нужен. И в гостиницу без ваучера поселят.
Это только если по нищебродской путевке за 300 долл. летишь в Турцию надо все распечатанное на руках иметь.
показати весь коментар
13.01.2021 01:23 Відповісти
Не в защиту тупицкого, но надоели долбодятлы и журнашлюхи)))
ОРИГИНАЛ ваучера, естественно у тупицкого в ОАЭ, а предъявленное публике --это затребованная у туроператора электронная копия .
Но нужно же послать "ярость благородную" стада в нужном направлении, чтобы оно (стадо) не вспомнило вдруг об очередном-внеочередном (десятом по счету) двухнедельном барском отдыхе в шикарной госрезиденции за казенный кошт осла оманского, кстати , намного с большим счетом, чем жалкие 300тыс грв в день! Чтобы отвлеклось от повышения тарифов, цен на все, отсутствия вакцинации, денег и локдауна.
показати весь коментар
13.01.2021 01:26 Відповісти
Ну и что !? Тупицкому тупо пох... оно *** на отдыхе .. повоняете в инете и успокоитесь..
показати весь коментар
13.01.2021 01:32 Відповісти
Когда Тупицкого вывели на чистую воду он по быстрому купил еще один ваучер за 240 тысяч от 11 января в дополнение к уже имеющемуся по 300 тысяч /сутки от 6 янв 2021. Что такое для него 240 тысяч грн, чтоб избежать скандала - сущая мелочь.
показати весь коментар
13.01.2021 04:45 Відповісти
пруфы про "уже имеюзийся по 300 тысяч\сутки" есть? Или тебе пролетарское чутье подсказывает?
показати весь коментар
13.01.2021 09:33 Відповісти
Кому нужен этот Конституционный суд? Тем более состоящий из обнаглевших коррумпированных Тупицких. Его функции может выполнять Верховный суд, как в США
показати весь коментар
13.01.2021 04:52 Відповісти
це тиск на кс, політичні репресії !
показати весь коментар
13.01.2021 05:29 Відповісти
Разве можно назвать ВМЕНЯЕМЫМИ "людей" , которые от жиру и роскоши бесятся ...
Все гос служащие должны проходить НЕЗАВИСИМУЮ психиатрическую экспертизу , а олигархов принудительно заключать в психбольницы...
показати весь коментар
13.01.2021 06:23 Відповісти
Тупицкий как и Степанов должен бьіть ликвидирован
показати весь коментар
13.01.2021 06:34 Відповісти
Почему бы Тупицкому (ну, и фамилия!), не поделится по христиански с той тетенькой, у которой "дети и внуки без хлеба сидят, а у нее ни молока, масла и лекарств нет? В Конституции, наше государств прописано как социальное. Как глава Конституционного суда, в первую очередь должен Конституцию соблюдать.
показати весь коментар
13.01.2021 07:50 Відповісти
потому что та тетенька сама выбирала ту власть, и никто не должен теперь облегчать ее страдания.
показати весь коментар
13.01.2021 09:35 Відповісти
Любопытно, Зеленский знает, что у него синдром Даннинга - Крюгера?
показати весь коментар
13.01.2021 08:18 Відповісти
Нет, потому, что у него синдром Даннинга_Крюгера. Но, об этом знают его кукловоды.
показати весь коментар
13.01.2021 10:08 Відповісти
Ваучер сдается при заселении в отель.
показати весь коментар
13.01.2021 09:38 Відповісти
 
 