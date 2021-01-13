УКР
Засуджених у "справі Хізб-ут-Тахрір" кримських татар Абдулганієва, Абхаїрова та Емірусеїнова в СІЗО РФ утримують у жахливих умовах, - адвокат

Засуджених у "справі Хізб-ут-Тахрір" кримських татар Абдулганієва, Абхаїрова та Емірусеїнова в СІЗО РФ утримують у жахливих умовах, - адвокат

Засуджених у красногвардійській "справі Хізб-ут-Тахрір" Рустема Емірусеїнова, Ескендера Абдулганієва та Арсена Абхаїрова етапували з Ростовського СІЗО в Новочеркаськ, де, за їхніми словами, "нелюдські умови утримання".

Про це Крим.Реалії повідомили в об'єднанні "Кримська солідарність", інформує Цензор.НЕТ.

"Обидва (Арсен Абхаїров і Ескендер Абдулганієв. – Ред.) скаржаться на огидні умови утримання. Обидва говорили, що в камерах дуже холодно, дуже вогко, на стінах грибок, взагалі найжахливіші умови з усіх СІЗО, в яких вони побували. Що стосується Ескендера Абдулганієва, з 4 грудня, як він туди заїхав, йому досі не видали ковдру, накривається чим попало – куртками й іншим одягом, тому що дуже холодно. У камері перебувають 4 особи. Елементарно унітаз тріснув, зламаний навпіл. І вже, перебуваючи в такій ситуації, він просився у карцер, однак йому в цьому відмовили. Вказали на те, що в карцері умови утримання набагато кращі. Тому навіть у карцер не переводять", – розповів об'єднанню адвокат Едем Семедляєв.

На сайті ФСВП у Ростовській області немає інформації про умови утримання в слідчому ізоляторі кримських татар.

Читайте: МЗС України про вирок трьом кримським татарам у "справі Хізб ут-Тахрір": Закликаємо міжнародну спільноту засудити дії РФ

Абдулганієва, Абхаїрова та Емірусеїнова затримали в лютому 2019 року в селищі Октябрське Красногвардійського району Криму. ФСБ Росії стверджувало, що кримчани причетні до діяльності забороненої в Росії та анексованому Криму організації "Хізб ут-Тахрір".

Південний окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону 3 листопада засудив трьох фігурантів красногвардійської "справи Хізб ут-Тахрір" на 42 роки тюремного ув'язнення. Так, Рустему Емірусеїнову дали 17 років з відбуванням перших двох років у в'язниці, решта – на суворому режимі. Арсену Абхаїрову – 13 років з відбуванням перших двох років у в'язниці. Ескендеру Абдулганієву – 12 років, також з відбуванням у в'язниці перших двох років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Росії суд ухвалив вирок трьом кримським татарам у "справі Хізб ут-Тахрір": 13, 16 і 18 років колонії

Автор: 

росія (67862) СІЗО (740) кримські татари (2005) Смедляєв (69) Хізб ут-Тахрір (104)
