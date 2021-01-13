УКР
Англія слідом за Шотландією та Уельсом оголосила, що для в'їзду буде обов'язковим негативний тест на COVID-19

Англія слідом за Шотландією та Уельсом оголосила, що для в'їзду буде обов'язковим негативний тест на COVID-19

Із 15 січня всі, хто приїжджає до Англії, мають пред'явити негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус.

Про це заявив міністр транспорту Великої Британії Роберт Кортс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

Рішення стосується не тільки іноземців, але й громадян Великої Британії.

Тести на коронавірус мають бути зроблені протягом 72 годин до прибуття в Англію. Порушникам загрожує штраф у 500 фунтів стерлінгів.

За словами Кортса, так влада намагається зменшити кількість завезених випадків COVID-19 і захистити систему охорони здоров'я.

Раніше ЗМІ повідомляли, що подібне правило також набуде чинності в інших регіонах Великої Британії - Шотландії та Уельсі - проте точна дата досі не оголошена, зазначає Укрінформ.

За останніми даними порталу Worldometer, у світі підтверджено 91,886 млн випадків COVID-19, зокрема 1,966 млн летальних, одужали 65,651 млн осіб.

+2
Борька усиленно внедряет свой "новый мировой порядок".
Дальше будут требовать "паспорт о вакцинации".
Гитлер - щенок шелудивый по сравнению с этими уголовниками.
13.01.2021 05:58 Відповісти
+2
Знаете, у меня нет таких данных, которые вы привели. Мне очевидно следующее: происходит нечто совершенно иррациональное, а когда такое происходит, у меня есть все основания этого сторониться.

Я тут уже писал, что меня в сентябре заблокировали на ФБ, с основанием:"Отрицание угрозы коронавируса"(с). После этого я уже не удивляюсь ничему! Чертов кошмар!
13.01.2021 06:30 Відповісти
+2
Да какой секрет ? Идёт попытка установления "нового мирового порядка". Всемирный коммунофашистский переворот, под видом "борьбы с ковидом". Главный идеолог - сумасшедший марксист Клаус Шваб, которому черти в аду давно прогулы проставляют в учётном листке отдела кадров.
13.01.2021 06:35 Відповісти
Все Буде Добре
13.01.2021 01:59 Відповісти
Радуцкий покажет сертификат Sinovac и "уедет жить в Лондон"... ну, а может и вернётся
13.01.2021 02:04 Відповісти
А не получится как в старом совковом анекдоте ,".... а почему на купюре в 10 рублей ,которую вы мне даёте ленин в кепке ,а потому что у нас в Грузии все в кепках ходят,понЯЛЬ "
13.01.2021 02:05 Відповісти
Мне вот интересно следующее: мне 19-го лететь в Амстердам, ибо Компания затеяла трейнинг-курсы трехдневные. Понятно, что ковид-тест обязателен, ибо действует жесткий локдаун. Но, вот прямо сейчас на УКРНЕТе читаю: гостиницы в Нидерландах работают, однако- не обеспечивают постояльцев едой! А это как??? "Где я харчеваться буду?"(с). С собой ведь не потащишь сало, как в совковские времена было. Или таки потащить?
13.01.2021 05:57 Відповісти
Остается заказ в ресторане (кафе) с доставкой в номер
13.01.2021 07:46 Відповісти
Вот в этом дело! Странно, при гостиницах есть кафе/рестораны, но они, как я понимаю- прикрыты. А остальные нет??? Как-то странно...
13.01.2021 07:50 Відповісти
Паспорт несомненно внедрят. Но, вот тут я буду аплодировать нашей коррупции в среде врачей. Я его банально куплю. Никакой вакцинации я не приемлю.
13.01.2021 06:00 Відповісти
Eсли паспорт внедрят, это означает что Украина является оккупированной страной, управляемой иностранными агентами.
13.01.2021 06:04 Відповісти
Да тут инициатива вовсе не украинская. По крайней мере, пока что я слышу жесткие требования Испании и Греции по этому поводу. Что звучало и от верхов рассеянских, которых поддержал директор института имени Гамалеи, где их вакцину выпустили, некий Гинзбург. У нас уже тоже подобное звучит. Это проделают, у меня нет никаких сомнений.
13.01.2021 06:09 Відповісти
Гинзбург работает на Гейтса; это не секрет, об этом недавно публикация была.
Испания и Греция - страны, оккупированные глобалистами.
13.01.2021 06:24 Відповісти
Вот с этим всем я соглашусь всецело!
13.01.2021 06:39 Відповісти
Верно, и разумные люди это понимают. Но есть огромное количество короноистеричек. Скоро они проснутся и набросятся на нас с вами
13.01.2021 07:50 Відповісти
Запросто! У меня уже было три конфликтные ситуации, в течение последних двух месяцев, именно с истериками и истеричками. Обошлось без мордобоя. Пока- таки без...
13.01.2021 07:52 Відповісти
Люди, имеющие аналитические способности, всегда в абсолютном меньшинстве. Именно поэтому на "демократических" выборах всегда побеждает толпа балбесов, одураченных телевизором.
13.01.2021 08:45 Відповісти
я не в курсі, а там що між Англією, Шотландією і Уельсом є кордони, на яких стоять прикордонники, які перевіряють документи?
13.01.2021 10:15 Відповісти
Ломают Британию, как сломали СССР. Рвут на бантустаны.
13.01.2021 13:43 Відповісти
 
 