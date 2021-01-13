Англія слідом за Шотландією та Уельсом оголосила, що для в'їзду буде обов'язковим негативний тест на COVID-19
Із 15 січня всі, хто приїжджає до Англії, мають пред'явити негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус.
Про це заявив міністр транспорту Великої Британії Роберт Кортс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.
Рішення стосується не тільки іноземців, але й громадян Великої Британії.
Тести на коронавірус мають бути зроблені протягом 72 годин до прибуття в Англію. Порушникам загрожує штраф у 500 фунтів стерлінгів.
За словами Кортса, так влада намагається зменшити кількість завезених випадків COVID-19 і захистити систему охорони здоров'я.
Раніше ЗМІ повідомляли, що подібне правило також набуде чинності в інших регіонах Великої Британії - Шотландії та Уельсі - проте точна дата досі не оголошена, зазначає Укрінформ.
За останніми даними порталу Worldometer, у світі підтверджено 91,886 млн випадків COVID-19, зокрема 1,966 млн летальних, одужали 65,651 млн осіб.
Дальше будут требовать "паспорт о вакцинации".
Гитлер - щенок шелудивый по сравнению с этими уголовниками.
Испания и Греция - страны, оккупированные глобалистами.
Я тут уже писал, что меня в сентябре заблокировали на ФБ, с основанием:"Отрицание угрозы коронавируса"(с). После этого я уже не удивляюсь ничему! Чертов кошмар!