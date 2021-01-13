УКР
Пенс відмовився усувати Трампа за допомогою 25-ї поправки: Це може створити "жахливий прецедент"

Віцепрезидент Майк Пенс у своєму листі до спікерки Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі заявив, що не використовуватиме 25-ту поправку для того, щоб усунути президента США Дональда Трампа з посади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Я не вважаю, що такий курс дій відповідає інтересам нашої нації або узгоджується з нашою Конституцією", - написав Пенс Пелосі.

"Минулого тижня я не піддавався тиску, що виходить за межі моїх конституційних повноважень, щоб визначити результат виборів, і тепер я не поступлюся зусиллям Палати представників грати в політичні ігри у такий серйозний час у житті нашої нації", - додав він.

На його думку, посилання на 25-ту поправку "таким чином, створить жахливий прецедент."

Він закликав Пелосі і всіх членів Конгресу "знизити температуру і об'єднати нашу країну, оскільки ми готуємося до інавгурації обраного президента Джо Байдена."

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прихильники Трампа збираються знову штурмувати Капітолій під час інавгурації Байдена, - служба безпеки

Крім того, віцепрезидент пообіцяв сумлінно працювати "для забезпечення впорядкованої передачі влади".

25-та поправка допускає початок процесу відсторонення глави держави, якщо віцепрезидент і більшість високопоставлених співробітників адміністрації дійдуть висновку, що президент не здатний виконувати свої функції. У такому випадку віцепрезидент займає місце президента. У поправці докладно описано механізм того, як цього можна досягти.

Очікується, що віцепрезидент не підтримає цієї ініціативи і тоді Палата представників проведе голосування стосовно оголошення імпічменту президенту Трампу. Воно може відбутися ввечері в середу.

Демократи намагаються відсторонити від влади Трампа, не чекаючи інавгурації його наступника Джо Байдена 20 січня. На їхню думку, Трамп не може залишатися в Білому домі, оскільки несе відповідальність за нещодавні заворушення у Вашингтоні, під час яких група прихильників чинного президента прорвалася в будівлю Конгресу.

Читайте: Трамп: спроба оголосити мені імпічмент "абсолютно безглузда" і викличе "дуже сильний гнів"

6 січня прихильники Дональда Трампа увірвалися в будівлю Конгресу у Вашингтоні, в результаті заворушень щонайменше п'ятеро людей загинули. Конгресмени в Капітолії саме тоді займалися затвердженням результатів голосування колегії виборників, згідно з якими переможцем президентських виборів став Джо Байден. Засідання Конгресу було перервано, частину конгресменів евакуйовано.

Коли в Капітолії вдалося відновити порядок, Палата представників і Сенат США затвердили перемогу Байдена.

Автор: 

імпічмент (284) Конституція (550) США (24353) Трамп Дональд (7184) Пенс Майк (108) Пелосі Ненсі (68)
Топ коментарі
+13
_И да, то, что Пенс называет "ужасным прецедентом" отстранение от власти очевидного агента вражеской страны, обличает самого подлеца Пенса.
показати весь коментар
13.01.2021 07:37 Відповісти
+11
Пенс пособник трумпа и теперь просто прикрывает свою задницу.
показати весь коментар
13.01.2021 07:14 Відповісти
+8
Ну, раз так, тоді з нетерпінням чекаємо від трампонутих клоунів подальших вистав
показати весь коментар
13.01.2021 07:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пенс пособник трумпа и теперь просто прикрывает свою задницу.
показати весь коментар
13.01.2021 07:14 Відповісти
_И да, то, что Пенс называет "ужасным прецедентом" отстранение от власти очевидного агента вражеской страны, обличает самого подлеца Пенса.
показати весь коментар
13.01.2021 07:37 Відповісти
20 февраля во время встречи с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0 главой Европейского совета https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%81%D0%BA,_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4 Дональдом Туском Пенс заявил о желании https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B0_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0 администрации Трампа наладить взаимоотношение с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Россией путём поиска новых решений в области https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F двухстороннего сотрудничества https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81,_%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA#cite_note-56 [56] .
показати весь коментар
13.01.2021 07:47 Відповісти
Засцяв, собака.
показати весь коментар
13.01.2021 10:05 Відповісти
Ну, раз так, тоді з нетерпінням чекаємо від трампонутих клоунів подальших вистав
показати весь коментар
13.01.2021 07:29 Відповісти
Вони можуть бути незалежно від імпічменту Трампа. Бо "трампонуті" ж.
показати весь коментар
13.01.2021 07:32 Відповісти
Дуже сумні вистави можуть бути поставлені.
показати весь коментар
13.01.2021 08:41 Відповісти
Проблеми блідолицих американців індійців не "хвилюють"..
показати весь коментар
13.01.2021 17:49 Відповісти
Трамп, когда чудит о прецедентах не думает. Он как и наш Клоун полагает, что раз его выбрали то ему все можно
показати весь коментар
13.01.2021 09:17 Відповісти
Демократам самим за події влітку треба або хрестик зняти, або труси вдягти. Пенс правий в цьому випадку.
показати весь коментар
13.01.2021 07:30 Відповісти
А як там "Антіфа", яка і там і тут відзначилася, на "білі польта" трампочубних плям не наставила?
показати весь коментар
13.01.2021 07:43 Відповісти
Плітки з хамами не обговорюю.
показати весь коментар
13.01.2021 07:46 Відповісти
Бо нема чого заперечити. Злив зараховано.
показати весь коментар
13.01.2021 07:55 Відповісти
Та рахуй, відро.
показати весь коментар
13.01.2021 08:09 Відповісти
Відро плям на "білих польтах"? Мені байдуже. Мені їх не прати.
показати весь коментар
13.01.2021 08:12 Відповісти
Тобто ти звичайнісінький хамовитий троль. Щасти.)))
показати весь коментар
13.01.2021 08:13 Відповісти
То що там з "Антіфою", незвичайний?
Та й на "ти" ми наче б то не переходили... То й хто з нас тепер "хамовитий?
показати весь коментар
13.01.2021 08:19 Відповісти
Ще не наївся? Більше не годуватиму, достатньо з тебе.
показати весь коментар
13.01.2021 08:24 Відповісти
Поки що їси ти. І їси своє, власне. Бо від поставленого запитання ховаєшся, як білі польта від правди чорт від ладану.
Що там з "Антіфою"?
показати весь коментар
13.01.2021 08:45 Відповісти
Он то конечно правый.
Но в таком случае, они должны были заставить Трампа самого уйти в отставку, пригрозив, что в случает отказа применят 25 поправку и дальше пойдут уголовные дела...Разумеется договорившись про все это с республиканцами. Тогда бы для общества, все выглядело максимально красиво и сглаживало все углы
показати весь коментар
13.01.2021 09:22 Відповісти
Ему в 24-м будет "всего" 65 лет. У него могут быть шансы. Зачем ему делать грязную работу за демократов???? А еще я считаю, что Зеленский должен быть повешен ( строго по приговору суда ).
показати весь коментар
13.01.2021 07:41 Відповісти
Зедебил повешен?
Только после десятка лет за решеткой.
Он же обещал, что всем будет весело!?
Вот тогда и посмеемся над ним.
А потом можно и повесить, чтоб не жрал за наш счет!
показати весь коментар
13.01.2021 08:56 Відповісти
Суда Линча например
показати весь коментар
13.01.2021 09:23 Відповісти
Мне нравится ход Вашей мысли
показати весь коментар
13.01.2021 11:57 Відповісти
Пенс в очередной раз показал себя порядочным человеком, не поддавшись соблазну "войти в историю" как президент, пусть и на несколько дней, взамен на усугубление раскола в обществе.
показати весь коментар
13.01.2021 07:41 Відповісти
Вчора по "Радіо Свобода" особистий врач Трампа зізнався, що останній хворий на бєшенство.
Чомусь так і сказав не сказ, а "бєшенство". Але ж він вєтврач, то йому й видніше...
показати весь коментар
13.01.2021 07:47 Відповісти
Ссылку можно?
показати весь коментар
13.01.2021 08:16 Відповісти
Куда? В Сибирь?
показати весь коментар
13.01.2021 08:17 Відповісти
Так, звичайно
показати весь коментар
13.01.2021 08:17 Відповісти
Личный врач Трампа, ветеринар?! Оригинально!!!
показати весь коментар
13.01.2021 09:24 Відповісти
Так, Трамп такий непередбачуваний..
показати весь коментар
13.01.2021 17:33 Відповісти
А смысл, за неделю до передачи власти? Когда вся процедура отстранения от власти на многооо длиннее. При том, что это отстранение накалит и без того не простую обстановку в такое "серьезное время в жизни нации". Единственное объяснение, это не допустить Трампа к выборам в 2024м году. Значит они Трампа реально боятся.
показати весь коментар
13.01.2021 07:56 Відповісти
Смысл в том, что дважды импичманутый лишается права баллотироваться в президенты. Трампа уже подвергали процедуре импичмента. Да, не отстранили, но процедура была. Теперь достаточно ещё раз провести процедуру ( результат не важен) и рыжый клоун будет лишён навсегда возможности участия в следующих выборах. А он, видимо, собирается, учитывая что несколько десятков миллионов американскиз долбодятлов за него голосовали
показати весь коментар
13.01.2021 08:44 Відповісти
Смисл у тому, що зло має бути покаране. А все інше - окозамилювання для відвертання уваги.
показати весь коментар
13.01.2021 08:47 Відповісти
Навіть якщо за 5 хвилин до закінчення терміну, сенс є. Свині потрібно показати, що вона свиня.
показати весь коментар
13.01.2021 10:09 Відповісти
Пытаюсь понять. Это ты ему генерала Сулеймани, простить не можешь, или за консульство в Иерусалим перенесённое, или за забор на границе с Мексикой? Что он тебе плохого сделал? Джавелины дал, помощь разнообразную оказывал, СП2 тормозил изо всех сил, Украинскую газовую фирму не позволил разрабить. Что же всё таки с ним не так?
показати весь коментар
13.01.2021 10:52 Відповісти
Не неси пургу. І не "пытайся понять".Тобі не дано. Тормоза, блін, заборні.
показати весь коментар
13.01.2021 16:39 Відповісти
Мне отвечать не надо. Ты хотя бы для себя в силах сформулировать причины твоей ненависти к незнакомому тебе человеку, президенту далёкой, чужой страны?
показати весь коментар
13.01.2021 18:36 Відповісти
агаа, пенс - огенд кримля. трамп - огенд кримля.
какая пидступная зрадулька.
два неудачных импичмента.
показати весь коментар
13.01.2021 08:04 Відповісти
Сходи попісяй.
показати весь коментар
13.01.2021 10:10 Відповісти
не я, а ты сходи попісяй.
показати весь коментар
13.01.2021 21:58 Відповісти
Штаты - образец демократии для всего мира. И все эти 'междоусобицы' на руку авторитаризму, где режимы могут , ссылаясь на свои же заготовки, пугать демос последствиями установления демократии. Поэтому мне не нравится происходящее в США. А так да, Трампа лучше отстранить навсегда без права на кам бэк. Его только одно помилование Джулиани, который замазан полностью с коррупцией, уличён в связях с кремлем, просто и красноречиво говорит о том, что есть трамп.
показати весь коментар
13.01.2021 08:08 Відповісти
Про "образец демократии" Вы это ливийцам, сирийцам или иракцам расскажите, они оценят и посмеются
показати весь коментар
13.01.2021 08:12 Відповісти
Ты это своему путяре расскажи
показати весь коментар
13.01.2021 08:45 Відповісти
не надо так далеко ходить. Достаточно посмотреть на то что весной-летом делалось в самих Штатах.
показати весь коментар
13.01.2021 09:49 Відповісти
Право на митинги, пикеты, демонстрации разрешены по конституции.
показати весь коментар
13.01.2021 10:30 Відповісти
ааа, так никаких погромов и грабежей не было, это были "митинги"?
показати весь коментар
13.01.2021 10:32 Відповісти
Как и везде, в Штатах есть провокаторы, особенно рашка старается
показати весь коментар
13.01.2021 11:50 Відповісти
эээ... Массовые погромы магазинов, сожжение полицейских участков - это "провокаторы"?
Ну и каша у тебя в голове.
показати весь коментар
13.01.2021 11:53 Відповісти
Так демократично переизбрали иранского Сулеймани. Посольство и консульство в Иерусплим перенесли. Мировую логистику открыто ломают. Это и есть демократия?
показати весь коментар
13.01.2021 08:22 Відповісти
Американці розплачуються за свого зЁ. І тут вони попереду українців на кілька років. Але, нажаль, це ще зовсім не останні рахунки за якими їм треба буде сплачувати.
показати весь коментар
13.01.2021 08:51 Відповісти
А мог бы сделать Америке хорошее дело.
показати весь коментар
13.01.2021 08:13 Відповісти
Запомните эту фразу. Через год сравним.
показати весь коментар
13.01.2021 08:17 Відповісти
Пенс відмовився усувати Трампа за допомогою 25-ї поправки: Це може створити "жахливий прецедент" - Цензор.НЕТ 9140.......
показати весь коментар
13.01.2021 08:14 Відповісти
Копия 🤡🤢 зельцман , тот ссыкуняра от хлопка пакетика угадился
показати весь коментар
13.01.2021 08:19 Відповісти
Очень злой, белый орлан, символ Америки, прикован за ногу.
показати весь коментар
13.01.2021 08:31 Відповісти
Афтар, жги ышо!
показати весь коментар
13.01.2021 10:11 Відповісти
трамп сам по себе ужасный прецедент
показати весь коментар
13.01.2021 09:08 Відповісти
Если отстранение от власти очевидно психически нестабильного Президента,- это "ужасный прецедент", то помещение его на принудительное лечение в специализированную клинику не будет чем-то неординарным. Каждый может сорваться и заболеть. Це на мій хлопський розум.
показати весь коментар
13.01.2021 09:10 Відповісти
Марно, таке вже невиліковане.
показати весь коментар
13.01.2021 09:48 Відповісти
Цензор, а, почему на страницах вашей газеты, - поплюжа события с Капитолием, - никто не привел высказывание Путина, - примерно такое -"... Трамп, приехав в Россию, первым делом встретился с проститутками в центральной гостинице, глядя на Кремль..."
показати весь коментар
13.01.2021 09:40 Відповісти
Трамп вибраний народом президент, а Байден призначений Фальсифікаторами.
показати весь коментар
13.01.2021 10:06 Відповісти
Этапять!
показати весь коментар
13.01.2021 10:12 Відповісти
Я никогда не разбиралась в их выборной арифметике, но вы точно лжёте
показати весь коментар
13.01.2021 11:52 Відповісти
Фіг з тим трампом. Чого у нас немає 25 поправки? От питання.
показати весь коментар
13.01.2021 10:35 Відповісти
у нас і другої нема...
показати весь коментар
13.01.2021 10:57 Відповісти
Читаю тут "спеців" по США і розумію як у нас клоун президентом став- вам ж любе Г в голову можна вливати, ви ж все хаваєте в всьому вірите що написано.
показати весь коментар
13.01.2021 10:46 Відповісти
https://thehill.com/homenews/house/533955-house-passes-bill-calling-on-pence-to-remove-trump Палата прийняла законопроект, в якому закликає Пенса усунути Трампа , Законопроект прийнятий 223-205. підтримав один депутат від республіканців Адам Кінзінгер (R-Ill.)... Звісно ж це більше технічне голосування, бо він був внесений на голосування. Пенс прийняв рішення не користатися (принаймні наразі) цією поправкою. https://thehill.com/homenews/administration/533958-read-pence-letter-to-pelosi-rejecting-calls-to-invoke-25th-amendment ЧИТАЙТЕ: Лист Пенса до Пелосі відхиляє заклики посилатися на 25-ту поправку (його можна завантажити в PDF) Однак https://thehill.com/homenews/house/533965-growing-number-of-gop-lawmakers-say-they-support-impeachment зростає кількість законодавців Республіканської партії які заявляють, що підтримають імпічмент , не залежно від https://thehill.com/homenews/house/533953-gop-lawmakers-introduce-resolution-to-censure-trump-over-capitol-attack резолюції
показати весь коментар
13.01.2021 11:37 Відповісти
Майк Пенс будущий Президент США. 100%. Зачем ему раскалывать Республиканскую партию и таскать каштаны из огня в пользу Демократов.
показати весь коментар
13.01.2021 12:28 Відповісти
Следуя и анализируя происходящее с Трампом, я все больше испытываю сомнения в результате Президентских выборов 2020. Хотя это и не мое дело, но на ситуацию в Украине оно как-то повлияет и меня это очень беспокоит
показати весь коментар
13.01.2021 12:33 Відповісти
Пенс уже видит себя следующим кандидатом в президенты)
показати весь коментар
13.01.2021 16:28 Відповісти
 
 