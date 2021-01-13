Пенс відмовився усувати Трампа за допомогою 25-ї поправки: Це може створити "жахливий прецедент"
Віцепрезидент Майк Пенс у своєму листі до спікерки Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі заявив, що не використовуватиме 25-ту поправку для того, щоб усунути президента США Дональда Трампа з посади.
Інтерфакс-Україна
"Я не вважаю, що такий курс дій відповідає інтересам нашої нації або узгоджується з нашою Конституцією", - написав Пенс Пелосі.
"Минулого тижня я не піддавався тиску, що виходить за межі моїх конституційних повноважень, щоб визначити результат виборів, і тепер я не поступлюся зусиллям Палати представників грати в політичні ігри у такий серйозний час у житті нашої нації", - додав він.
На його думку, посилання на 25-ту поправку "таким чином, створить жахливий прецедент."
Він закликав Пелосі і всіх членів Конгресу "знизити температуру і об'єднати нашу країну, оскільки ми готуємося до інавгурації обраного президента Джо Байдена."
Крім того, віцепрезидент пообіцяв сумлінно працювати "для забезпечення впорядкованої передачі влади".
25-та поправка допускає початок процесу відсторонення глави держави, якщо віцепрезидент і більшість високопоставлених співробітників адміністрації дійдуть висновку, що президент не здатний виконувати свої функції. У такому випадку віцепрезидент займає місце президента. У поправці докладно описано механізм того, як цього можна досягти.
Очікується, що віцепрезидент не підтримає цієї ініціативи і тоді Палата представників проведе голосування стосовно оголошення імпічменту президенту Трампу. Воно може відбутися ввечері в середу.
Демократи намагаються відсторонити від влади Трампа, не чекаючи інавгурації його наступника Джо Байдена 20 січня. На їхню думку, Трамп не може залишатися в Білому домі, оскільки несе відповідальність за нещодавні заворушення у Вашингтоні, під час яких група прихильників чинного президента прорвалася в будівлю Конгресу.
6 січня прихильники Дональда Трампа увірвалися в будівлю Конгресу у Вашингтоні, в результаті заворушень щонайменше п'ятеро людей загинули. Конгресмени в Капітолії саме тоді займалися затвердженням результатів голосування колегії виборників, згідно з якими переможцем президентських виборів став Джо Байден. Засідання Конгресу було перервано, частину конгресменів евакуйовано.
Коли в Капітолії вдалося відновити порядок, Палата представників і Сенат США затвердили перемогу Байдена.
