Пенс відмовився усувати Трампа за допомогою 25-ї поправки: Це може створити "жахливий прецедент"

Віцепрезидент Майк Пенс у своєму листі до спікерки Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі заявив, що не використовуватиме 25-ту поправку для того, щоб усунути президента США Дональда Трампа з посади.

"Я не вважаю, що такий курс дій відповідає інтересам нашої нації або узгоджується з нашою Конституцією", - написав Пенс Пелосі.

"Минулого тижня я не піддавався тиску, що виходить за межі моїх конституційних повноважень, щоб визначити результат виборів, і тепер я не поступлюся зусиллям Палати представників грати в політичні ігри у такий серйозний час у житті нашої нації", - додав він.

На його думку, посилання на 25-ту поправку "таким чином, створить жахливий прецедент."

Він закликав Пелосі і всіх членів Конгресу "знизити температуру і об'єднати нашу країну, оскільки ми готуємося до інавгурації обраного президента Джо Байдена."

Крім того, віцепрезидент пообіцяв сумлінно працювати "для забезпечення впорядкованої передачі влади".

25-та поправка допускає початок процесу відсторонення глави держави, якщо віцепрезидент і більшість високопоставлених співробітників адміністрації дійдуть висновку, що президент не здатний виконувати свої функції. У такому випадку віцепрезидент займає місце президента. У поправці докладно описано механізм того, як цього можна досягти.

Очікується, що віцепрезидент не підтримає цієї ініціативи і тоді Палата представників проведе голосування стосовно оголошення імпічменту президенту Трампу. Воно може відбутися ввечері в середу.

Демократи намагаються відсторонити від влади Трампа, не чекаючи інавгурації його наступника Джо Байдена 20 січня. На їхню думку, Трамп не може залишатися в Білому домі, оскільки несе відповідальність за нещодавні заворушення у Вашингтоні, під час яких група прихильників чинного президента прорвалася в будівлю Конгресу.

6 січня прихильники Дональда Трампа увірвалися в будівлю Конгресу у Вашингтоні, в результаті заворушень щонайменше п'ятеро людей загинули. Конгресмени в Капітолії саме тоді займалися затвердженням результатів голосування колегії виборників, згідно з якими переможцем президентських виборів став Джо Байден. Засідання Конгресу було перервано, частину конгресменів евакуйовано.

Коли в Капітолії вдалося відновити порядок, Палата представників і Сенат США затвердили перемогу Байдена.