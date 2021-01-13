Денісова і посол Швеції Тіберг обговорили звільнення 109 громадян України, які перебувають у незаконному ув’язненні в РФ та окупованому Криму

Уповноважена з прав людини Людмила Денісова і посол Королівства Швеція в Україні Тобіас Тіберг обговорили звільнення 109 громадян України, які перебувають у незаконному ув’язненні в РФ та окупованому Криму.

Про це Денісова написала на своїй сторінці у Facebook.

"Провела зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Королівства Швеція в Україні Тобіасом Тібергом щодо активізації співробітництва зі Швецією у сфері захисту прав людини, враховуючи їхнє головування в ОБСЄ у 2021 році… Повідомила, що під час зустрічі 3 грудня 2020 року з так званим "уповноваженим з прав людини в ДНР" Морозовою було обговорено питання про передачу 300 засуджених осіб та 125 кримінальних справ і проваджень щодо 133 осіб. Однак поки що так звані "уповноважені з прав людини" ОРДЛО стверджують, що все, про що зазначалося, може бути реалізовано після певного прогресу у Мінському форматі. Але раніше це були не взаємопов'язані процеси, і тепер для розв’язання поставлених завдань я намагаюся розділити їх. Обговорили питання звільнення цивільних заручників і військовополонених", - написала Денісова.

Вона зазначила, що нині через відсутність нових звільнень кількість незаконно утримуваних громадян на тимчасово окупованих територіях Донбасу збільшується.

"У порівнянні з серпнем 2020 року їхня кількість збільшилась на 19 осіб – з 235 до 254. Ще 258 людей вважаються зниклими безвісти. Окремо порушили питання щодо звільнення 109 громадян України, які перебувають у незаконному ув’язнення на території РФ та тимчасово окупованого Криму, а також дотримання прав громадян, в тому числі кримських татар, які після тимчасової окупації залишилися проживати на півострові та зазнають утисків окупаційної влади. Також домовились, що за можливості пан Тобіас посприяє в організації зустрічі з Чинним Головою ОБСЄ, Міністеркою закордонних справ Швеції Анн Лінде під час її перебування в Україні 18-19 січня 2021 року", - додала омбудсмен.

За її словами, протягом 2018-2019 років було переведено 386 засуджених з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей для подальшого відбування покарання на підконтрольній Україні території.

"60% осіб вже звільнено з місць позбавлення волі. Наразі у нашому реєстрі є 450 засуджених осіб, які бажають бути переведеними на контрольовану урядом Україною територію, а також налічується 220 кримінальних справ, які залишились у судах на тимчасово окупованих територіях Донбасу", - написала Денісова.