Контррозвідка США звинуватила Росію та Китай у спробах втручання в американські вибори в 2020 році
Директор Національного центру контррозвідки і безпеки США Вільям Еваніна звинуватив Росію у спробі втрутитися в американські вибори. Президентські вибори відбулися 3 листопада 2020 року.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це він сказав в інтерв'ю The Washington Post.
Також він відзначає спроби втрутитися у вибори і з боку Китаю та Ірану. Еваніна вважає, що влада Росії, Ірану і Китаю робили спроби вплинути на результат президентських виборів.
"Я дивився розвіддані щодня <...> Я думаю, всі три країни здебільшого були справді зловмисні в спробах вплинути на наші вибори",- сказав він.
Нагадаємо, Міністерство фінансів США запровадило санкції проти низки фізичних осіб та медіа з України через втручання в президентські вибори.
Раніше обраний президент США Джо Байден вже називав Російську Федерацією головною загрозою для країни.
"Лікарям часто не подобаються ліки, які вони прописують іншим...".
За Трампа чи за Бидона?
Трамп говорит, шо демократы напечатали фальшивые бюлетни в Китае.
Ну этому конечно можно верить.
Вот на этом можно сразу заканчивать. Совковые кацапы борются за демократию в США.
Ну и, как водится, с фашизмом. Куда ж без него...