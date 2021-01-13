УКР
Контррозвідка США звинуватила Росію та Китай у спробах втручання в американські вибори в 2020 році

Директор Національного центру контррозвідки і безпеки США Вільям Еваніна звинуватив Росію у спробі втрутитися в американські вибори. Президентські вибори відбулися 3 листопада 2020 року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це він сказав в інтерв'ю The Washington Post.

Також він відзначає спроби втрутитися у вибори і з боку Китаю та Ірану. Еваніна вважає, що влада Росії, Ірану і Китаю робили спроби вплинути на результат президентських виборів.

"Я дивився розвіддані щодня <...> Я думаю, всі три країни здебільшого були справді зловмисні в спробах вплинути на наші вибори",- сказав він.

Нагадаємо, Міністерство фінансів США запровадило санкції проти низки фізичних осіб та медіа з України через втручання в президентські вибори.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пенс відмовився усувати Трампа за допомогою 25-ї поправки: Це може створити "жахливий прецедент"

Раніше обраний президент США Джо Байден вже називав Російську Федерацією головною загрозою для країни.

вибори (6747) контррозвідка (470) США (24353)
Топ коментарі
+5
Начелос уничтожение лилипута и ванючего "русского мира"
показати весь коментар
13.01.2021 08:24 Відповісти
+4
Исходя из теории маятника после Трампа ХЛА и зеленского, будут нормальные президенты. собственно процесс уже пошел, начавшись с США
показати весь коментар
13.01.2021 08:27 Відповісти
+3
Мы, кто прежде жил в СССР

Вот на этом можно сразу заканчивать. Совковые кацапы борются за демократию в США.
Ну и, как водится, с фашизмом. Куда ж без него...
показати весь коментар
13.01.2021 09:06 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та ви шо ! ***** ..*няшка * !
..Контрразведка США обвинила Россию и Китай в попытках вмешательства в американские выборы в 2020 году - Цензор.НЕТ 4938......
показати весь коментар
13.01.2021 08:08 Відповісти
"Я думаю..." є дуже дивним аргументом у спробі щось довести для такої серйозної організації.
показати весь коментар
13.01.2021 08:16 Відповісти
Какиевашидакасательсфа?
показати весь коментар
13.01.2021 08:23 Відповісти
Для преси вистачить, особливо для нинішньої. Та я не преса.
показати весь коментар
13.01.2021 08:32 Відповісти
Начелос уничтожение лилипута и ванючего "русского мира"
показати весь коментар
13.01.2021 08:24 Відповісти
Исходя из теории маятника после Трампа ХЛА и зеленского, будут нормальные президенты. собственно процесс уже пошел, начавшись с США
показати весь коментар
13.01.2021 08:27 Відповісти
Та не "обвинять" треба, а "хвіст на палицю накручувать"... В першу чергу - Росії... Та ще і її ж "методами"...
"Лікарям часто не подобаються ліки, які вони прописують іншим...".
показати весь коментар
13.01.2021 08:31 Відповісти
От як добре, що є кому навчити дурнів зі США. Добийте їх рецептом омлету.
показати весь коментар
13.01.2021 08:33 Відповісти
Все сказав? Ти й на омлет не здатен, телепню... Тільки "висраться"...
показати весь коментар
13.01.2021 08:37 Відповісти
Так, я не здатен собаці хвіст на палку накручувати, то твоє.
показати весь коментар
13.01.2021 08:38 Відповісти
Так чого ж ти, якщо "не здатен", бігаєш тут, зі спущеними штаньми, розкладаючи "кактуси"?
показати весь коментар
13.01.2021 08:41 Відповісти
Поради іншим роздають виключно ті, хто не здатен сам щось зробити. Ну, окрім омлету.)))
показати весь коментар
13.01.2021 08:45 Відповісти
Так я ж і кажу - ти навіть на "омлет" не здатен, а лізеш з своїми "розмишлізмами"... Те, що ти - "недоумок", відомо не тільки мені... Багато людей, на форумі, тобі про це пишуть...
показати весь коментар
13.01.2021 08:55 Відповісти
Коли аргументів нема, то посилаються на "старшого брата/форум", аби хоч якось виглядати авторитетніше. А на початку свого існування на форумі ви розумні речі писали і з вами було цікаво спілкуватися. Жаль.
показати весь коментар
13.01.2021 20:03 Відповісти
А тебе що, за "великий розум" деактивували, і ти виліз, зараз, під новим ніком? Бо щось я "білих польт" не пам"ятаю, хоча у мене пам"ять професійна - пам"ятаю як активних дописувачів, так і те, "чим вони дихають..."... А мені не треба "виглядіть авторитетніше"... Я, просто, "констатую факт", що форумчани невисокої про тебе думки, і тебе це "бісить", бо у тебе завищена самооцінка... А я собі ціну знаю - мені не треба ганяться за увагою людей... Мене це, просто, не цікавить...
показати весь коментар
13.01.2021 20:25 Відповісти
Так, а за кого топили Китай и Росия?
За Трампа чи за Бидона?
Трамп говорит, шо демократы напечатали фальшивые бюлетни в Китае.
показати весь коментар
13.01.2021 08:35 Відповісти
Тот Трамп, которого гонят сцаными тряпками и не хотят слушать его бредни про подтасовки ни в одном суде США?

Ну этому конечно можно верить.
показати весь коментар
13.01.2021 09:03 Відповісти
Мы, кто прежде жил в СССР

Вот на этом можно сразу заканчивать. Совковые кацапы борются за демократию в США.
Ну и, как водится, с фашизмом. Куда ж без него...
показати весь коментар
13.01.2021 09:06 Відповісти
1ю поправку уже гугел с эпплом, твитером, фейсбуком и амазоном фактически отменили. так что осталась только 2я.
показати весь коментар
13.01.2021 09:08 Відповісти
********** вааще вам мардве усё паатминял.
показати весь коментар
13.01.2021 10:40 Відповісти
Сказал кацап с классической кацапской погремухой.
показати весь коментар
13.01.2021 16:18 Відповісти
Сруль мардовскава розливу кушамц маца малчее, а то партянками через нет ваняить.
показати весь коментар
13.01.2021 22:07 Відповісти
Ещё не вечер,ещё не вечер! (с)
показати весь коментар
13.01.2021 09:37 Відповісти
 
 