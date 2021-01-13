Український воїн зазнав осколкового поранення внаслідок ворожого обстрілу в районі Золотого-4. За добу - 11 порушень режиму "тиші", - штаб ОС

За минулу добу російські найманці на Донбасі 11 разів порушили режим припинення вогню, поранено одного військовослужбовця ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу ООС.

"Протягом минулої доби, 12 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано одинадцять порушень режиму припинення вогню", - йдеться в повідомленні.

Більшість обстрілів були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". З мінометів 82-мм калібру та стрілецької зброї збройні формування Російської Федерації вели вогонь у бік українських позицій неподалік Пісків та Водяного, що біля Донецька. Поблизу Пісків противник також відкривав вогонь і з гранатометів різних систем.

У передмісті Авдіївки російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї, поблизу Красногорівки – зі станкових протитанкових гранатометів, а неподалік Верхньоторецька – з великокаліберних кулеметів.

Поруч із населеним пунктом Водяне, що на Приазов’ї, та Павлополя противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів, а неподалік Водяного – і з автоматичних станкових гранатометів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік населеного пункту Золоте-4 противник вів вогонь з автоматичного станкового та ручного протитанкового гранатометів і стрілецької зброї. Внаслідок обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил зазнав осколкового поранення. Захисника швидко доставили до медичного закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я воїна задовільний.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

"Від початку поточної доби, 13 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - додали в штабі.



