Український воїн зазнав осколкового поранення внаслідок ворожого обстрілу в районі Золотого-4. За добу - 11 порушень режиму "тиші", - штаб ОС
За минулу добу російські найманці на Донбасі 11 разів порушили режим припинення вогню, поранено одного військовослужбовця ЗСУ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу ООС у Facebook.
"Протягом минулої доби, 12 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано одинадцять порушень режиму припинення вогню", - йдеться в повідомленні.
Більшість обстрілів були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". З мінометів 82-мм калібру та стрілецької зброї збройні формування Російської Федерації вели вогонь у бік українських позицій неподалік Пісків та Водяного, що біля Донецька. Поблизу Пісків противник також відкривав вогонь і з гранатометів різних систем.
У передмісті Авдіївки російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї, поблизу Красногорівки – зі станкових протитанкових гранатометів, а неподалік Верхньоторецька – з великокаліберних кулеметів.
Поруч із населеним пунктом Водяне, що на Приазов’ї, та Павлополя противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів, а неподалік Водяного – і з автоматичних станкових гранатометів.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік населеного пункту Золоте-4 противник вів вогонь з автоматичного станкового та ручного протитанкового гранатометів і стрілецької зброї. Внаслідок обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил зазнав осколкового поранення. Захисника швидко доставили до медичного закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я воїна задовільний.
Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.
"Від початку поточної доби, 13 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - додали в штабі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Що там Бубочка, і досі в Буковелі?
Советник президента Турции, а также член президентского комитета по безопасности и внешней политике господин Месут Хакки заявил, что «Турция готова воевать с Московией, а месть за атаку турецких войск в сирийском Идлибе будет ужасной». По словам советника, в Залесье ныне проживает 25 миллионов мусульман и Россия, с их помощью, «будет расчленена изнутри». Правоверный мумин рассказал, что мусульмане не простят верянам из РПЦ мп потерю тридцати четырёх турецких военнослужащих, погибших при бомбежках российскими военными пилотами в сирийской провинции Идлиб турецкого конвоя, вечером 27 февраля 2020 года, как не простил Виталий Калоев гибель своей семьи - жены Светланы, десятилетнего сына Кости и дочурки Дианы погибших в авиакатастрофе по вине авиадиспетчера швейцарской компании «Скайгайд».
25 февраля 2004 года датчанин Петер Нильсен, авиадиспетчер швейцарской компании «Скайгайд», был убит. Убийство произошло в собственной квартире Петера, неподалеку от Цюриха в присутствии его жены и троих детей. Основной версией убийства Петера Нильсена, рассматривавшейся швейцарской полицией, стала месть Калоева, который в той авиакатастрофе потерял жену и двоих детей, человеку, которого он считал главным виновником происшедшей трагедии.
У сынов Востока существует древняя традиция наказывать своих обидчиков СМЕРТЬЮ. Называется она «Кровная месть». Этот принцип дошел до наших дней из глубины веков, согласно которому, лицо совершившее убийство, обязательно подлежит смерти в порядке возмездия.
Офицера российской армии, командира 160-го гвардейского танкового полка, полковника-садиста Юрия Буданова, убийцу чеченской девушки Эльзы Кунгаевой, чеченские мстители застрелили четырьмя выстрелами в центре Москвы. Из-за поддержки Башара Асада Кремль может испортить отношения с мусульманами-суннитами, после чего Россия станет мишенью для радикальных исламистов, - предупредил госсекретарь США Джон Керри.
Источник: http://www.rbc.ru/politics/05/10/2015/56128e959a7947773e16f15f
Но Билецкий уже много чего обещал... Главное с флагами и факелами почаще зарисовываться.
кришталевій куліпивній пляшці! Ти її хоча б миєш перед тим як ворожити? Бо за скотинячим гноєм там на 100% малодостовірна інформація просвічує.
А тут зустріч в Берліні дерьмака з кизяком. Ніщо не могло завадити здачі країни кацапам.
Горіть у пеклі москалі!!!
Князь Темнейший «зеркально» отреагировал на прибытие натовских саперов на Донбасс, чтобы обезвреживать заминированные «повстанцами» и «зелеными человечками» пахотные поля и лесопосадки на линии фронта.
В «гуманитарных конвоях» с ласковой надписью на бортах тентованных грузовиков «Из России с любовью» в ОРДЛО доставляют запрещенную международным правом продукцию Военно-промышленного комплекса РФ - НЕОБЕЗВРЕЖИВАЕМЫЕ противопехотные мины «Лепесток» (ПФМ-1) с полиэтиленовым корпусом.
При срабатывании этой мины военный получает серьезное ранение, после которого требуется ампутация ноги и человек становится инвалидом на всю жизнь. Он не сможет больше воевать, полноценно трудиться, государство обязано назначить ему пожизненную пенсию, бесплатное лечение, ежегодно выделять путёвки в санаторий и обеспечивать другие льготы.
Как Вы уже догадались, миноискатель сапера не реагирует на новогодний кремлевский «подарочек» из пластмассы, а значит, еще много лет на Донбассе будут взрываться трактористы, школьники и бабушки, пасущие коз.
Министерство нападения РФ в соответствии с Женевским Протоколом обязано было уничтожить все мины этого типа, не имеющих устройств самоликвидации, как это уже сделали ВСУ в Украине, но кто может проверить выполнение господином Владимиром Люциферовичем международных соглашений?
«…Есть такие слова, в песне «Голубых Беретов»: « Всегда голубые погоны - чернеют на наших плечах!» У нас в роте было 27 человек из Украины, и что, скажите, они мне все теперь враги? E сли захотели жить без Януковича и его банды жуликов и воров???
Нет, из-за полит-конъюнктуры, не заставите меня считать моих друзей, врагами.
Мне сейчас очень часто пишут диванно-компьютерные вояки, мол, что Вы молчите, выскажете свое мнение, про фашистов и т.д.
В качестве ответа могу задать им вопрос:
Мы кто Вам??? Воины добра????? Тогда почему мы всё время воюем НЕ на своей земле??? Тогда почему НАС в Польше, в Финляндии, в Венгрии, в Чехии и Словакии, в Германии, в Латвии, в Литве, в Эстонии, в Афганистане, в Приднестровье, в Чечне, в Грузии, а теперь и в Украине называют ОККУПАНТАМИ???? А ??? Задумайтесь хоть немного! Кто нибудь из Вас был в составе войск, когда местные жители тебе в лицо кричат -«..убирайтесь отсюда Оккупанты!»???
Почему мы воюем с бывшими Братьями???? ВСЕ эти народы фашисты??? Почему на нас никто не нападает, а мы всё воюем и воюем???? Почему почти все мои Братишки имеют ранения и контузии, за какую такую идею на чужой земле???? Очнитесь, у России уже нет союзников, кроме мизерной Беларуси и виртуального «Гондураса».
Мне больше не хочется участвовать в политической жизни страны, где основная часть населения просто одурела от лже-патриотического угара, желающая УБИВАТЬ своих братьев, за идеалы, которые даже сами себе не могут сформулировать и объяснить. Это наверное идея расширения империи которая ничего не производит??? У которой нет хороших дорог и своего производства, не достаточно больниц, поликлиник, жилья, детских садов, яслей и домов для престарелых??? Где загублено сельское хозяйство и порабощен Бизнес. Где разворовывается больше половины Госбюджета страны, а воры носят Георгиевские ленты.
У нас не капитализм и не социализм, а чиновничий феодализм («неведомая грёбаная херня»). Мы сами не знаем куда идем. Мы ничего не производим, найдите у себя дома, хоть что нибудь (кроме жигулей) со значком «сделано в РФ». Нам нечем гордиться. Царь хочет править как Сталин, но жить как Абрамович. Такую феодальную империю разве нужно расширять? Чтоб у захваченных народов тоже ничего не было???
На мой взгляд, если ты вел правильную внешнюю политику, то все соседние страны, стали тебе СОЮЗНИКАМИ, ДРУЗЬЯМИ, и ПАРТНЕРАМИ, с которыми потом границы и размоются, как в Объединенной Европе, это и будет «империя» на дружбе партнерстве, согласии и союзничестве. Ни Союзников, ни Друзей, у нас нет, а Партнеров не будет уже в ближайшем будущем из-за санкций принятыми всеми Европейскими странами. Или они тоже все фашисты??? И Австралийцы (поддержали санкции) и Мексиканцы и Канадцы и Америкосы все фашисты? ВСЕ кроме нас? Фашистский мир против человеколюбивой России-прикол. Самим не смешно? Да в России человеческая жизнь и личность никогда не ценилась и ничего не стоила, А В ОСОБЕННОСТИ, НИКОГДА НЕ ЦЕНИЛАСЬ ЖИЗНЬ СОЛДАТА. Может в нас самих, что то не так?…»
Источник: http://newrezume.org/news/2015-10-04-11158
Горіть у пеклі russische schweine!