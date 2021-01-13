За добу через COVID-19 в Україні померли 195 осіб, виявлено 6409 нових випадків, одужали - 14 503
За минулу добу в Україні зафіксовано 6409 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 187 дітей і 367 медпрацівників.
Про це в мережі Facebook повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
"6409 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 13 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 187 дітей та 367 медпрацівників.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 2 564 особи;
летальних випадків – 195;
одужало – 14 503 особи;
здійснено тестувань за добу – 59 931 (зокрема методом ПЛР – 35 678, методом ІФА – 24 253).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 1 130 839 осіб;
одужало – 826 871 особа;
летальних випадків – 20 214;
проведено ПЛР-тестувань – 5 841 502.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (906), Запорізькій (529), Харківській (521), Одеській (513) та Полтавській (356) областях", - розповів Степанов.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А то выйдет новоизбранный президент Ураины Кива на инаугурацию, в шапке военной советского образца со звездочкой, которую Кива недавно надел, и беря в руки булаву, повернется к избирателям спиной - а там голая ж*па, без трусов.