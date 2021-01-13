За добу через COVID-19 в Україні померли 195 осіб, виявлено 6409 нових випадків, одужали - 14 503

За минулу добу в Україні зафіксовано 6409 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 187 дітей і 367 медпрацівників.

Про це в мережі Facebook повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"6409 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 13 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 187 дітей та 367 медпрацівників.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 2 564 особи;

летальних випадків – 195;

одужало – 14 503 особи;

здійснено тестувань за добу – 59 931 (зокрема методом ПЛР – 35 678, методом ІФА – 24 253).

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 130 839 осіб;

одужало – 826 871 особа;

летальних випадків – 20 214;

проведено ПЛР-тестувань – 5 841 502.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (906), Запорізькій (529), Харківській (521), Одеській (513) та Полтавській (356) областях", - розповів Степанов.





