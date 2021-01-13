УКР
4 161 13

За добу через COVID-19 в Україні померли 195 осіб, виявлено 6409 нових випадків, одужали - 14 503

За минулу добу в Україні зафіксовано 6409 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 187 дітей і 367 медпрацівників.

Про це в мережі Facebook повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"6409 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 13 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 187 дітей та 367 медпрацівників.

Також читайте: До березня 2022 року плануємо зробити щеплення від COVID-19 50% населення України, - Степанов

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (906), Запорізькій (529), Харківській (521), Одеській (513) та Полтавській (356) областях", - розповів Степанов.

карантин (18172) статистика (2256) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
+3
Если статистика улучшается день ото дня, то зачем продолжать лохДаун? Может потому что степановская статистика - фейк?
показати весь коментар
13.01.2021 08:49 Відповісти
+3
Почему смертей 200 как при 15000 случаев? А Стебанов?!
показати весь коментар
13.01.2021 09:11 Відповісти
+1
Всем выздоровевшим выдать пару трусов и колготки. Бесплатно, за счёт Степанова.
показати весь коментар
13.01.2021 08:57 Відповісти
Если статистика улучшается день ото дня, то зачем продолжать лохДаун? Может потому что степановская статистика - фейк?
показати весь коментар
13.01.2021 08:49 Відповісти
если 195 умерших и то подредактированих ето гдето 20тиш заболевших
показати весь коментар
13.01.2021 10:41 Відповісти
Всем выздоровевшим выдать пару трусов и колготки. Бесплатно, за счёт Степанова.
показати весь коментар
13.01.2021 08:57 Відповісти
Почему смертей 200 как при 15000 случаев? А Стебанов?!
показати весь коментар
13.01.2021 09:11 Відповісти
Тебе мало, придурок?
показати весь коментар
13.01.2021 11:40 Відповісти
О, святкувальники підтягуються.
показати весь коментар
13.01.2021 09:24 Відповісти
Завдання cтатистики -давати "усереднені цифри".. одномоментні вибірки -НЕ Результат.
показати весь коментар
13.01.2021 09:41 Відповісти
Это называется, что дети на КАНИКУЛАХ были. Дети являются разносчиками заразы в 80% случаях. А тупорылое "правительство" объявляет локдаун! И лишает малый бизнес средств к существованию. "Нууу, тупыееее..." или враги... как янелох.
показати весь коментар
13.01.2021 10:00 Відповісти
Умирает больше , а выявляют меньше , странная какая-то статистика.
показати весь коментар
13.01.2021 10:04 Відповісти
Госпитализация 2400 была при 17000 заболевших, значит тестируют только тех, кто в тяжелом состоянии. Раньше тестировали семейные врачи, но это отменило правительство.
показати весь коментар
13.01.2021 10:15 Відповісти
Почему выздоровевших больше чем заразившихся? В Украину на лечение по десять тысяч в день приезжает?
показати весь коментар
13.01.2021 12:21 Відповісти
Тут штука такая: лоХдаун дело, конечно, хорошее, но перебарщивать с запретом на продажу трусов нельзя.
А то выйдет новоизбранный президент Ураины Кива на инаугурацию, в шапке военной советского образца со звездочкой, которую Кива недавно надел, и беря в руки булаву, повернется к избирателям спиной - а там голая ж*па, без трусов.
показати весь коментар
13.01.2021 14:59 Відповісти
до сраки той лохдаун
показати весь коментар
13.01.2021 18:14 Відповісти
 
 