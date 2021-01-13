УКР
За 10 років обсяг ввезених в Україну з Росії книг скоротився у 12 разів, - Держкомтелерадіо

Держкомтелерадіо надає дозволи на ввезення на територію України книг з РФ відповідно до чинного законодавства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба відомства в Facebook.

"Останнім часом в соціальних мережах та інтернет-ЗМІ поширюється інформація про начебто перевищення повноважень Державним комітетом телебачення і радіомовлення України щодо видачі дозволів на ввезення книжкової продукції з РФ. Мусимо ще раз наголосити: Держкомтелерадіо як центральний орган виконавчої влади діє відповідно до функцій, визначених державою, і виконує завдання відповідно до чинного законодавства України. Видача дозволів на ввезення на територію України книжкової продукції з РФ відбувається відповідно до закону, який був ухвалений ВР наприкінці 2016 року. Цим законом передбачено, що дозволи на ввезення не надаються винятково книжкам антиукраїнського змісту, а також таким, що містять пропаганду на користь держави-агресора", - сказано в повідомленні.

У відомстві зазначили, що за весь час дії цього закону і, відповідно, функціонування дозвільної системи легальним шляхом в Україну не потрапила жодна книга антиукраїнського змісту, а обсяг книжкових видань, завезених з РФ порівняно з 2011 роком скоротився у 12 разів.

Крім того, за чотири роки дії закону Держкомтелерадіо дозволив ввезти в Україну 31 тис. найменування книжок з Росії. Більшість з дозволених для ввезення книг - це твори світової класики, дитяча та науково-популярна література. Частину дозволів видано на ввезення в Україну україномовних книг українських видавництв, надрукованих в РФ.

У Держкомтелерадіо також нагадали, що протягом 2017-2020 років відомство надало 4274 відмови імпортерам на ввезення книжкової продукції з РФ.

"Більшість відмов стосувалася подачі неповного пакету документів заявниками, а в 274 випадках – антиукраїнського змісту, виявленого у виданнях. Отже в Україну не дали ввезти майже півтора мільйони примірників антиукраїнських видань.

З ініціативи Держкомтелерадіо рішенням Ради національної безпеки і оборони України були введені санкції щодо 9 російських видавництв, які найбільше відзначилися випуском антиукраїнської літератури. Це майже вдвічі зменшило обсяги надходження на український ринок видавничої продукції з території РФ.

З урахуванням зупинених на виконання рішення РНБО майже 12 тисяч раніше виданих дозволів та дозволів, термін дії яких завершився, загальна кількість чинних дозволів на сьогодні становить 18 104. До того ж, кількість виданих дозволів не відображає картини реально ввезених в Україну книжок. Значна частина отриманих дозволів залишаються нереалізованими, а заявлена кількість запланованих до ввезення примірників видань у більшості випадків перевищує кількість реально ввезених. Імпортери це роблять свідомо, так би мовити "про запас". Протягом 2017-2019 років дозволи, які передбачають ввезення на митну територію України видавничої продукції 59 російських, 5 українських, 1 молдовського та 1 білоруського видавництв, отримували 20 суб’єктів господарювання. Станом на 1 січня 2021 року цією діяльністю займається лише 6 імпортерів.

Цілковите припинення або обмеження ввезення на територію України російських книжок, про що зараз знову дискутується у суспільстві, можливе лише шляхом ухвалення відповідного закону, який передбачав би ембарго на ввезення російських книжок", - йдеться в повідомленні.

+4
І яка заслуга в цьому Зєлєнского? Думаю, правильніше було б написати "з 2014 по 2019 рік
13.01.2021 09:11 Відповісти
+2
Нет никакой необходимости ввозить российские книги в Украину. Они ничего полезного для Украины не несут, они не призывают любить Украину, защищать ее. Они несут только имперские мысли чуждые цивилизованному миру.
13.01.2021 09:11 Відповісти
+2
С появлением читалок ввозить макулатуру необходимости нет. И Родину любить учат совсем не книги.
13.01.2021 09:25 Відповісти
І яка заслуга в цьому Зєлєнского? Думаю, правильніше було б написати "з 2014 по 2019 рік
13.01.2021 09:11 Відповісти
А до чого тут ЗЕ ?? За нього взагалі не було мови .
13.01.2021 10:13 Відповісти
А я по наввипередки. Бо знаю, що зараз будкюуть писати зеботи 😊І так, до чого тут Зєлєнскій, коли це все відбувається не в Україні? Чи в Україні? Чи Зєлєнскій не є її президентом? Чи все-таки є?
13.01.2021 10:25 Відповісти
Нет никакой необходимости ввозить российские книги в Украину. Они ничего полезного для Украины не несут, они не призывают любить Украину, защищать ее. Они несут только имперские мысли чуждые цивилизованному миру.
13.01.2021 09:11 Відповісти
С появлением читалок ввозить макулатуру необходимости нет. И Родину любить учат совсем не книги.
13.01.2021 09:25 Відповісти
Зачем читать книги, если есть интернет.
13.01.2021 09:15 Відповісти
ну, бумажные книги, наверное, в столько же раз меньше и стали читать/покупать/печатать. худлит уж точно.
13.01.2021 09:15 Відповісти
жаль, что сократили всего в 12 раз... надо вообще запретить любую книжную продукцию из страны-агрессора... хватит травить украинских детей и молодежь кацапским дебилизмом...
13.01.2021 09:29 Відповісти
Читать в бумазі ?! Ну йо к бісу,
Бо виріжем залИшки лісу...
13.01.2021 09:33 Відповісти
Количество читающих уменьшилось в 14 раз!
Не нужны в стране умные.
13.01.2021 09:43 Відповісти
в Украине выпускают книги на русском языке - вот где беда
13.01.2021 09:47 Відповісти
Жодна нормальна людина не буде читати російські книги. Але оскільки відсоток ненормальності в Україні сягає 73%, то цю гидоту слід все ж заборонити.
13.01.2021 09:49 Відповісти
с таким подходом, не удивляйся потом почему на выборах голосуют за Бойко или Медведчука.
13.01.2021 10:17 Відповісти
Можна подумати що тут в Україні прямо технічної літератури завались і навалом книг з ЄС, США. Для чого читати дебілам книги коли вони в церквах черпають мудрість з древнєсемітських міфів. Нормальна людина розбереться де лайно, а де істина. А царина не свободи стрімко розширяється. Оглуплєніє народа зашкалює!
13.01.2021 10:07 Відповісти
Ти згоден, що все російське це лайно?
13.01.2021 10:10 Відповісти
Яким чином книга, наприклад, про програмування, чи марочник сталей, може бути лайном, чи перевидана монографія Грекова, Рибакова, Чи книга Віктора Суворова, Марка Солоніна може бути лайном? Країна у якої не має, ні технічних книг, ні індустрії це країна дармоїдів і її поглине мракобісся! Той хто сидить по вуха в лайні його пахощів не відчуває-китайська приказка і це про нас. Якби магазини були заповнені літературою з ЄС, з США Японії тоді питань не має. А лише "Польовими дослідженнями сексу" ракету і зброю не виготовиш!
13.01.2021 10:26 Відповісти
Ти розумієш, чим елєктрічєская цепь відрізняється від електричного кола? Бо поки не зрозумієш, то не будеш відчувати різниці між російським лайном та українським шоколадом.
13.01.2021 10:37 Відповісти
Ходіня в церкву і з факелами по ночам по підворітнях , так же як поїдки колаборантів до фюрера в Кремль розуму не добалять. Я добре розумію все і на кількох мовах, а от дебіли не розуміють, що без технічної літератури буде велика дупа або жопа!
13.01.2021 10:41 Відповісти
Не розумієш ти, чим елєктрічєская цепь відрізняється від електричного кола...
13.01.2021 11:54 Відповісти
Ну і то добра тенденція
13.01.2021 10:10 Відповісти
так 10 лет назад сматрфонов не было и электронных книг...
13.01.2021 11:02 Відповісти
первую свою электронную читалку как раз 10 лет назад и приобрел
13.01.2021 15:25 Відповісти
Уже более шести лет как бумажные книги худ.литературы да и не только перешли в ценовую категорию "роскошь", да и читают в большинстве случаев уже давно с экранов гаджетов. А тексты не проблема вытянуть из интернета, какими бы они не были.
13.01.2021 15:24 Відповісти
 
 