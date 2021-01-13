За 10 років обсяг ввезених в Україну з Росії книг скоротився у 12 разів, - Держкомтелерадіо

Держкомтелерадіо надає дозволи на ввезення на територію України книг з РФ відповідно до чинного законодавства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба відомства в Facebook.

"Останнім часом в соціальних мережах та інтернет-ЗМІ поширюється інформація про начебто перевищення повноважень Державним комітетом телебачення і радіомовлення України щодо видачі дозволів на ввезення книжкової продукції з РФ. Мусимо ще раз наголосити: Держкомтелерадіо як центральний орган виконавчої влади діє відповідно до функцій, визначених державою, і виконує завдання відповідно до чинного законодавства України. Видача дозволів на ввезення на територію України книжкової продукції з РФ відбувається відповідно до закону, який був ухвалений ВР наприкінці 2016 року. Цим законом передбачено, що дозволи на ввезення не надаються винятково книжкам антиукраїнського змісту, а також таким, що містять пропаганду на користь держави-агресора", - сказано в повідомленні.

Також читайте: Держкомтелерадіо заборонив ввезення з РФ трьох дитячих книг через спотворення історії та пропаганди держави-агресора

У відомстві зазначили, що за весь час дії цього закону і, відповідно, функціонування дозвільної системи легальним шляхом в Україну не потрапила жодна книга антиукраїнського змісту, а обсяг книжкових видань, завезених з РФ порівняно з 2011 роком скоротився у 12 разів.

Крім того, за чотири роки дії закону Держкомтелерадіо дозволив ввезти в Україну 31 тис. найменування книжок з Росії. Більшість з дозволених для ввезення книг - це твори світової класики, дитяча та науково-популярна література. Частину дозволів видано на ввезення в Україну україномовних книг українських видавництв, надрукованих в РФ.

У Держкомтелерадіо також нагадали, що протягом 2017-2020 років відомство надало 4274 відмови імпортерам на ввезення книжкової продукції з РФ.

"Більшість відмов стосувалася подачі неповного пакету документів заявниками, а в 274 випадках – антиукраїнського змісту, виявленого у виданнях. Отже в Україну не дали ввезти майже півтора мільйони примірників антиукраїнських видань.

З ініціативи Держкомтелерадіо рішенням Ради національної безпеки і оборони України були введені санкції щодо 9 російських видавництв, які найбільше відзначилися випуском антиукраїнської літератури. Це майже вдвічі зменшило обсяги надходження на український ринок видавничої продукції з території РФ.

Читайте: 32% проти 27%: вперше за роки незалежності українські читачі почали віддавати перевагу україномовним книгам, а не російськомовним

З урахуванням зупинених на виконання рішення РНБО майже 12 тисяч раніше виданих дозволів та дозволів, термін дії яких завершився, загальна кількість чинних дозволів на сьогодні становить 18 104. До того ж, кількість виданих дозволів не відображає картини реально ввезених в Україну книжок. Значна частина отриманих дозволів залишаються нереалізованими, а заявлена кількість запланованих до ввезення примірників видань у більшості випадків перевищує кількість реально ввезених. Імпортери це роблять свідомо, так би мовити "про запас". Протягом 2017-2019 років дозволи, які передбачають ввезення на митну територію України видавничої продукції 59 російських, 5 українських, 1 молдовського та 1 білоруського видавництв, отримували 20 суб’єктів господарювання. Станом на 1 січня 2021 року цією діяльністю займається лише 6 імпортерів.

Цілковите припинення або обмеження ввезення на територію України російських книжок, про що зараз знову дискутується у суспільстві, можливе лише шляхом ухвалення відповідного закону, який передбачав би ембарго на ввезення російських книжок", - йдеться в повідомленні.