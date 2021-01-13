Міжнародний кримінальний суд у Гаазі врахував доповідь про злочини РФ на Донбасі, - віцемаршалок Сейму Польщі Госєвська
Доклад "Російські військові злочини в Україні в 2014 році", який віцемаршалок Сейму Польщі Малгожата Госєвська передала в МКС в Гаазі, прийнятий до уваги цією установою.
Питання початку слідства у справі злочинів РФ в Україні, імовірно, незабаром вирішуватиме наступник чинного прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС), заявила Госєвська, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Цю доповідь подано до МКС в Гаазі в 2016 році. Хочу поінформувати, що наприкінці 2020 року попереднє вивчення цієї справи завершено прокурором МКС Фату Бенсудою. Прокурор визнала, що існує обгрунтована імовірність, що у визначений період на території України скоювалися воєнні злочини і злочини проти людяності", - написала Госєвська.
Вона нагадала, що ці злочини було поділено на три категорії: скоєні під час збройних дій, під час затримань та арештів, а також у Криму.
Віцемаршалок Сейму зазначила: МКС у Гаазі прийняв таке рішення враховуючи, що відповідні слідства вже ведуться в Україні та Росії.
Як зауважила Госєвська, прокурор МКС Бенсуда, оголошуючи у грудні минулого року свої аргументи на користь початку розгляду судової справи щодо злочинів РФ в Україні, усе ж не оголосила остаточного рішення. На думку польського політика, імовірно, це пов’язано із завершенням каденції Бенсуди на посаді прокурора суду в червні 2021 року. Тож вона, найпевніше, вирішила залишити прийняття цього рішення своєму наступнику.
"Я і надалі слідкуватиму за перебігом розгляду цієї справи й інформуватиму про це", - підсумувала віцемаршалок Сейму Польщі.
Як повідомлялося, доповідь "Російські воєнні злочини в Україні в 2014 році" складено на базі понад 60 інтерв'ю, які польські та українські волонтери провели з полоненими. Колишні бранці розповіли, серед іншого, про фізичні і психічні тортури, вбивства, до яких були причетні росіяни.
У першій половині 2016 року відбулися презентації документа в Європарламенті, Верховній Раді України, Сеймі Польщі, на засіданні ОБСЄ. У квітні 2016 року Госєвська особисто передала доповідь до Міжнародного кримінального суду в Гаазі.
Прокурор МКС Бенсуда 11 грудня 2020 року заявила: є вагомі підстави вважати, що широкий діапазон діянь, скоєних у контексті ситуації в Україні, становлять воєнні злочини та злочини проти людяності в межах юрисдикції Міжнародного кримінального суду. МКС завершив ознайомлення з матеріалами справ, які він отримував з України, зокрема від Офісу генерального прокурора й від неурядових організацій, котрі фіксували воєнні злочини та злочини проти людяності на окупованих Росією територіях. Таким чином, суд в Гаазі має прийняти рішення у справі про початок слідства.
Международный уголовный суд в Гааге принял от юристов Украины и зарегистрировал Исковое Заявление против Российской Федерации за военные преступления и злодеяния: массовые убийства гражданского населения при обстрелах с территории России украинских населенных пунктов «Градами» и минометами, грабежи, мародерство, садизм и изнасилования российскими православными россиянами («ихтамнетами», «отпускниками» и «зелеными человечками») на временно оккупированных территориях украинского Донбасса и в Крыму, военными министра нападения РФ Сергея Шойгу.
Кроме спецназа ЧВК «Вагнера», военнослужащих МО и депутатов Госдумы, развязавших войну с Украиной, на скамье подсудимых в Гааге могут оказаться и российские журналисты («акулы пера» и «койоты микрофонов»), а также и телеведущие новостных программ и ток-шоу Дмитрий Киселев, Владимир Соловьев и леди Ольха Суха беева, которые систематически в своих передачах разжигали ненависть у российских телезрителей к жителям Украины и сеяли ложь в сердца имперцев.
Напрасно угро-финны успокаивают себя тем, что обнуленный президент РФ заблаговременно распорядился расторгнуть Соглашение по Международному уголовному суду и Россия, таким образом, перестала быть участником Римского статуса. Но это не значит, что Приговоры Гаагского суда не затронут интересы граждан Залесья.
Одной из радикальных мер оказать давление на православную страну, финансирующую терроризм, является блокировка международных платёжных систем VISA и Mastercard, а также отключение банков Мордора от системы SWIFT, что приведёт к краху российской финансовой системы.
Первыми почувствуют на себе удары судьбы крымчане, купившие в период оккупации недвижимость в Крыму. После деоккупации Крыма все сделки с недвижимостью Украиной
будут признаны незаконными. Практически все политики высокого ранга, депутаты Госдумы и члены их семей станут «невыездными». Особый интерес у Судей вызвал текст первого Указа Гиркинда, изданный им в Славянске: «Украинские солдаты и офицеры Вооруженных Сил Украины, внутренние войска, СБУ, МВД и других военизированные структуры Украины с момента вступления Указа в силу считаются незаконно находящимися на территории «ДНР» и подлежат физическому уничтожению».
Путинского православного киллера Игаля Гиркинда, члена Залесской неканонической самопровозглашенной безблагодатной околорелигиозной Корпорации табачно-водочного олигарха господина Кирилла Гундяева ожидает отдельная камера в Гааге, в которой украинские «заробiтчане» сейчас делают ремонт.
Господи Вседержитель! Призри светлым Лицом Своим и не оставь без наказания российского военнослужащего Валерия Пермякова, который 12 января 2015 года расстрелял из автомата спящую армянскую семью в городе Гюмри, а шестимесячного малыша Сержа - заколол штыком.
Также вопиет о мщении кровь застреленного младшим сержантом оккупационных войск РФ Зайцевым в крымской Новофедоровке в украинском общежитии безоружного майора ВСУ Станислава Карачевского и убитого в область сердца «вежливыми человечками» министра нападения РФ Сергея Шойгу во время штурма украинского фотограмметрического центра в/ч А-3674 в Симферополе прапорщика Какурина С.В.
Взыщи, Господи, с российских православных убийц и с членов их семей всю кровь человеческую, пролитую ими в Чечне, в Молдове, в Грузии, в Крыму, на Донбассе, в Сирии и Ливии. Аминь!
Лимите, приехавшей из глухой тайги в бандитский Питер и устроившихся на работу на ботоферму Пригожина по адресу: ЛАХТА -2 со звериными погонялами: «Лосев», «Медведев», «Волков» с птичьими никами - «Соколов», «Коршунов», «Дятлов» и рыбьими кликухами, «Окунев», «Щукин», «Ершов», получающих 11 руплей 80 копеек за каждый антиукраинский вброс - не отвечаю.
Вангую, что теперь сотрудникам ботофермы поднимут зарплату до 12.00 деревянных.
Навіть в період брежнєвського правління, українців садили в тюрми та вбивали.
Згадайте дисидента патріота вільної України В'ячеслава Максимовича Чорновола, який був двічі засуджений за свої демократичні погляди і відбував покарання в Мордовії і Якутії. 25 березня 1999 року його було вбито спецслужбами в автокатастрофі на п'ятому кілометрі траси «Бориспіль - Золотоноша».
Ми зобов'язані розповісти своїм дітям, що з початку Майдану російські ЗМІ «ЛАЙНОНЬЮС» брехливими способами намагалися дискредитувати прагнення нашого народу до свободи. Православні росіяни називали і продовжують називати українців «фашистами», «карателями», «київською хунтою», «бандерівцями» і «бандерлогами». Кисельов озвучував у вечірніх «Новинах» маячню свого Президента, що українського народу не існує, що українську мову придумали австрійці, що Майдан організували американці і знущалися над загибеллю Небесної Сотні.
У найважчий для нашої країни час - Росія анексувала Крим, убивши при цій авантюрі двох українських військовослужбовців, порушивши цим всі свої обіцянки і гарантії.
Після захоплення Кримського півострова православний агресор не заспокоївся і переслідує, знущається і вбиває кримських татар.
Отримавши на Донбасі «по зубах» і розуміючи, що без українських продуктів їм не вижити, Кремль узяв курс на так зване «примирення». Півтори тисячі тролів з Лахта-2 цілодобово відкладають в мережі лайно про «адіннарот» і «мижебратья».
Ми не пробачим ординцям Іловайськ, Дебальцеве, Маріуполь, ганебне судилище над Сенцовим i Кольченко.
Вся історія Московії замішана на людській крови.
Москвітяне народжуються в крови, кров'ю впіваються течение свого життя и в крови вмирають.
Ми повинні забути слово «брат». Москвітяне ніколи не були українцям братами і ніколи ними не будуть.
В Україні немає української влади.