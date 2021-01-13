Міжнародний кримінальний суд у Гаазі врахував доповідь про злочини РФ на Донбасі, - віцемаршалок Сейму Польщі Госєвська

Доклад "Російські військові злочини в Україні в 2014 році", який віцемаршалок Сейму Польщі Малгожата Госєвська передала в МКС в Гаазі, прийнятий до уваги цією установою.

Питання початку слідства у справі злочинів РФ в Україні, імовірно, незабаром вирішуватиме наступник чинного прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС), заявила Госєвська, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Цю доповідь подано до МКС в Гаазі в 2016 році. Хочу поінформувати, що наприкінці 2020 року попереднє вивчення цієї справи завершено прокурором МКС Фату Бенсудою. Прокурор визнала, що існує обгрунтована імовірність, що у визначений період на території України скоювалися воєнні злочини і злочини проти людяності", - написала Госєвська.

Вона нагадала, що ці злочини було поділено на три категорії: скоєні під час збройних дій, під час затримань та арештів, а також у Криму.

Віцемаршалок Сейму зазначила: МКС у Гаазі прийняв таке рішення враховуючи, що відповідні слідства вже ведуться в Україні та Росії.

Як зауважила Госєвська, прокурор МКС Бенсуда, оголошуючи у грудні минулого року свої аргументи на користь початку розгляду судової справи щодо злочинів РФ в Україні, усе ж не оголосила остаточного рішення. На думку польського політика, імовірно, це пов’язано із завершенням каденції Бенсуди на посаді прокурора суду в червні 2021 року. Тож вона, найпевніше, вирішила залишити прийняття цього рішення своєму наступнику.

"Я і надалі слідкуватиму за перебігом розгляду цієї справи й інформуватиму про це", - підсумувала віцемаршалок Сейму Польщі.

Як повідомлялося, доповідь "Російські воєнні злочини в Україні в 2014 році" складено на базі понад 60 інтерв'ю, які польські та українські волонтери провели з полоненими. Колишні бранці розповіли, серед іншого, про фізичні і психічні тортури, вбивства, до яких були причетні росіяни.

У першій половині 2016 року відбулися презентації документа в Європарламенті, Верховній Раді України, Сеймі Польщі, на засіданні ОБСЄ. У квітні 2016 року Госєвська особисто передала доповідь до Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

Прокурор МКС Бенсуда 11 грудня 2020 року заявила: є вагомі підстави вважати, що широкий діапазон діянь, скоєних у контексті ситуації в Україні, становлять воєнні злочини та злочини проти людяності в межах юрисдикції Міжнародного кримінального суду. МКС завершив ознайомлення з матеріалами справ, які він отримував з України, зокрема від Офісу генерального прокурора й від неурядових організацій, котрі фіксували воєнні злочини та злочини проти людяності на окупованих Росією територіях. Таким чином, суд в Гаазі має прийняти рішення у справі про початок слідства.