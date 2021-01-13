УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7047 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
7 574 87

Україна не закуповуватиме вакцину Sinovac, якщо її ефективність буде менш ніж 70%, - Степанов

Україна не закуповуватиме вакцину Sinovac, якщо її ефективність буде менш ніж 70%, - Степанов

Ефективність вакцини проти коронавірусу китайської компанії Sinovac Biotech за результатами клінічних досліджень у Бразилії перевищила 50%, Україна очікує узагальнений звіт компанії.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на пресбрифінгу в Києві в середу, передає Цензор.НЕТ.

"Учора повідомили, що загальна ефективність вакцини становить трохи більше 50%. Але спочатку ми хочемо отримати кінцеві висновки досліджень, які публікуються компанією-виробником. Ці кліндослідження проводили в різних країнах, і ми маємо побачити узагальнений звіт. Ефективності вакцини понад 50% достатньо для підтвердження її більшістю регуляторів. Але ми заклали в договір, що ефективність продукції на момент поставки має становити щонайменше 70% і бути підтвердженою в плацебо-контрольованому кліндослідженні", - сказав він.

"Якщо компанія не відповідатиме цим стандартам, то вона відшкодує державі кошти в повному обсязі, тобто в нас є банківська гарантія", - додав міністр.

Також читайте: Ефективність закупленої Україною вакцини Sinovac - не 78%, а 50,38%, - бразильські вчені

Степанов також зазначив, що Україна в будь-якому разі розпочне масову вакцинацію в раніше визначені терміни, тобто в лютому 2021 року.

"Протягом найближчих днів ми очікуємо підписання договорів з іншими компаніями", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До березня 2022 року плануємо зробити щеплення від COVID-19 50% населення України, - Степанов

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+26
Молдова закупает для своих граждан нормальную вакцину, а зелерыги собираются травить украинцев.

Безкоштовно та препаратом Pfizer: у Молдові у лютому розпочнеться вакцинація проти коронавірусу

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я, праці та соціального захисту країни, пише державне інформагентство "Moldpres".

Зазначається, що для проведення вакцинації профільним відомством затверджено національний план імунізації проти COVID-19. Вакцинація від COVID-19 буде проходити в Молдові в три етапи. Згідно з планом імунізації, на першому етапі будуть вакциновані співробітники установ медико-санітарної та соціальної допомоги. На другому - люди похилого віку, люди з супутніми захворюваннями, працівники освіти, правоохоронних органів і силових структур. На третьому етапі буде імунізовано населення в цілому, незалежно від віку, і яке не було включено в перші два етапи.

Також у Міністерстві охорони здоров'я, праці та соціального захисту додали, що громадяни Молдови будуть вакциновані вакциною Pfizer, яка буде безкоштовною для всього населення країни.
показати весь коментар
13.01.2021 09:23 Відповісти
+25
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform @tZEinform

Президент Молдовы Майя Санду, с целью экономии государственных средств приехавшая на машине, встретилась с Зеленским, который две недели транжирил государственные деньги на горнолыжных курортах, забыв и про страну и про совесть.
показати весь коментар
13.01.2021 09:24 Відповісти
+20
Больше похоже, что понятие совесть, как и сама совесть, у него отсутствовали с детства. Такое уж воспитание в этой доброй еврейской семье.
показати весь коментар
13.01.2021 09:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Главное поц, что предоплату вы уже сделали
показати весь коментар
13.01.2021 09:20 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1349231451464736771 1 ч

На третьем этапе испытаний в Бразилии китайская вакцина производства Sinovac Biotech показала клинический результат эффективности 50,34%. Вакцины с такой эффективностью не могут использоваться в медицинских целях. Следовательно - проплата закупки китайской вакцины производства Sinovac Biotech в размере 698.340 млн. грн. осуществленная 31.12.2020 является абсолютно коррупционным актом в результате сговора должностных лиц Кабинета министров и лиц компании АО «Лекхим». и должна быть расследована соответствующими антикоррупционными органами.
показати весь коментар
13.01.2021 09:27 Відповісти
"...должна быть расследована соответствующими антикоррупционными органами."

уже, пля, несмешно...
показати весь коментар
13.01.2021 09:29 Відповісти
вроде Сытник еще под зе-говно не лег.
но он, конечно, заблокирован прокурорскими и судейскими со всех сторон
показати весь коментар
13.01.2021 09:34 Відповісти
Ну да украинская компания договорилась с украинской компанией поставить незарегиную китайскую вакцину. ******* Вова сообщил о подписании "контракта" - всё это просто лядский цирк.
показати весь коментар
13.01.2021 10:11 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=1_jU-8jAk6I&ab_channel=favouritepets Будет как-то так..
показати весь коментар
13.01.2021 11:07 Відповісти
шо значит "будет менее 70%,"??? При чем здесь future indefinite, если она сейчас, в present simple, обладает эффективностью менее 50% (по мнению бразильцев)...
показати весь коментар
13.01.2021 09:22 Відповісти
А Степанов вважає, що 70 відсотків - то показник? А якщо навіть і так, то як сприймати факт, що кожна третя вакцинація - коту під хвіст? Ефективність вакцини повинна бути не менше 90 відсотків. Нормальної вакцини.
показати весь коментар
13.01.2021 09:55 Відповісти
Ну то не до мене... нехай з цім зелене лайно розбирається
показати весь коментар
13.01.2021 10:16 Відповісти
Я просто уточнюб, що не лише 50 відсотків мало, але й 70 - теж не показник.
показати весь коментар
13.01.2021 10:19 Відповісти
Звісно так... я ж не заперечую..
показати весь коментар
13.01.2021 10:21 Відповісти
Україна не закуповуватиме вакцину Sinovac, якщо її ефективність буде менш ніж 70%, - Степанов - Цензор.НЕТ 1899 https://censor.net/ru/user/302436 так кацапи кажуть, що їхня бурда "в заключительной контрольной точке исследования, эффективность вакцины «Спутник V» составила 91,4%" -

схоже, що нам хочуть впарити це лайно
показати весь коментар
13.01.2021 11:47 Відповісти
Повторю ще раз, на відміну від китайської, яка хоч і погана, але все-таки вакцина, кацапський "Спутнік" - фуфло. На 91, 8 відсотка. Або ж і на всі 100.
показати весь коментар
13.01.2021 12:24 Відповісти
повторіть це міністру степанову
показати весь коментар
14.01.2021 19:09 Відповісти
Ви вважаєте, що я спілкуюся з міністром Степановим? 🤔
показати весь коментар
14.01.2021 20:10 Відповісти
а Ви вважаєте, що я займаюся закупівлею вакцин?
показати весь коментар
14.01.2021 20:37 Відповісти
Ну так це Ви мене прокоментувати, а не я Вас. Я просто не розумію, що Ви мали на увазі. Якщо вважаєте мене прихильником вакцин, які виробляються пща країнами старої демократії, то Ви ромилчєтесь. З-під палки і за копійки ніхто нічого хорошого не зробить.
показати весь коментар
14.01.2021 23:44 Відповісти
Если вакцинироваться необходимо 2 раза, это признаной в европе вакциной, то китайской с такой 50% вакциной 4-5 раз. С учетом промежутка времени между прививками срок выйдет не малый. Случай напоминает о Ходжи Насреддине когда он должен был за вознаграждение халифа научить осла говорить: За это время умру либо я, либо халиф, либо осел.
показати весь коментар
14.01.2021 22:53 Відповісти
Звичайно, Спутнік Бє і старший брат - наша єдина надія! Ефективність тієї бурди взагалі перевищує все що можна перевищити!
показати весь коментар
13.01.2021 09:23 Відповісти
Молдова закупает для своих граждан нормальную вакцину, а зелерыги собираются травить украинцев.

Безкоштовно та препаратом Pfizer: у Молдові у лютому розпочнеться вакцинація проти коронавірусу

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я, праці та соціального захисту країни, пише державне інформагентство "Moldpres".

Зазначається, що для проведення вакцинації профільним відомством затверджено національний план імунізації проти COVID-19. Вакцинація від COVID-19 буде проходити в Молдові в три етапи. Згідно з планом імунізації, на першому етапі будуть вакциновані співробітники установ медико-санітарної та соціальної допомоги. На другому - люди похилого віку, люди з супутніми захворюваннями, працівники освіти, правоохоронних органів і силових структур. На третьому етапі буде імунізовано населення в цілому, незалежно від віку, і яке не було включено в перші два етапи.

Також у Міністерстві охорони здоров'я, праці та соціального захисту додали, що громадяни Молдови будуть вакциновані вакциною Pfizer, яка буде безкоштовною для всього населення країни.
показати весь коментар
13.01.2021 09:23 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform @tZEinform

Президент Молдовы Майя Санду, с целью экономии государственных средств приехавшая на машине, встретилась с Зеленским, который две недели транжирил государственные деньги на горнолыжных курортах, забыв и про страну и про совесть.
показати весь коментар
13.01.2021 09:24 Відповісти
Больше похоже, что понятие совесть, как и сама совесть, у него отсутствовали с детства. Такое уж воспитание в этой доброй еврейской семье.
показати весь коментар
13.01.2021 09:37 Відповісти
Украина долгое время снисходительно отзывалась о Молдове. Похоже, ситуация переменилась. Зеленое стадо просто несется на край пропасти под улюлюкаье и смех...
показати весь коментар
13.01.2021 10:19 Відповісти
Главзебил должен суетиться, а не беззаботно жрать и спать за наш счет.
показати весь коментар
13.01.2021 12:35 Відповісти
Тю. Сидящих сегодня в Кремле товарищ Сталин расстрелял бы без исключений.
Вместе со скрепным миллионером Гундяеем.
показати весь коментар
13.01.2021 12:46 Відповісти
Товарищ сталин оставлял бы в живых только тех, кто служил бы ему, а не Украине.
показати весь коментар
13.01.2021 12:53 Відповісти
Ну почему же? Сравнить уровень жизни простых граждан, достижения в технике, науке в разных странах той эпохи мы можем.
показати весь коментар
13.01.2021 13:54 Відповісти
Товарищ Сталин, оставил после себя миллионы убитых людей и десятки миллионов искалеченных судеб.
показати весь коментар
13.01.2021 13:38 Відповісти
Сказки о скромности товарища Сталина расскажите бабушкам у подъезда, они такое одобрят. Единоличному хозяину страны не нужны были деньги, он имел все, что хотел, и по первому требованию. На содержание многочисленных резиденций, дач и квартир тратились десятки миллионов рублей (в нищее послевоенное время), еду и выпивку для многочисленны банкетов и пиршеств поставляли специализированные предприятия, а контроль она проходила, например, от момента рождения теленка до момента его подачи на стол. На конференцию в Потсдаме, к примеру, вождь ехал на личном бронепоезде, вез с собой в поезде скот из специальных хозяйств для поставки свежайшего проверенного мяса и молока, собственный вагон-ресторан, два элитных автомобиля и тысячи человек охраны.
показати весь коментар
13.01.2021 13:54 Відповісти
Молодцы бразильцы, если бы не они то наши так бы и купили эту хрень по 500 грн за дозу.
показати весь коментар
13.01.2021 09:25 Відповісти
вакцины нет но вы колите...вакцина будет
показати весь коментар
13.01.2021 09:25 Відповісти
Порешают, будет 73% 😁😁😁
показати весь коментар
13.01.2021 09:25 Відповісти
Китайські фуфломети намалюють скільки хош відсотків, аби купляли.
показати весь коментар
13.01.2021 09:28 Відповісти
Так уже установлено, что у китайчатины эффективность меньше 60%.

Но Степанов продолжает прикидываться дурачком. Богатыревой уже обещано.
показати весь коментар
13.01.2021 09:30 Відповісти
тю...так шото тут не складывается тетрисом - то закупили))) то не будет закупать)))
шото какая-то лапша на ушах стынет))))
чувствуете? начинает проясняться - до марта 2022 половину провакцинируют (и это будет наилучшая половина))) которая уже начала тайно посещать синагогу вакцинироваться ))))))
показати весь коментар
13.01.2021 09:30 Відповісти
китайчатиной ширятся будут тока дауны, там нарисуют любой процент.

А шо там с пфайзером, почему его не закупают, довольно же глянуть на топ страны чем они колятся?
показати весь коментар
13.01.2021 09:31 Відповісти
заголовок не совсем корректный.

Степанов сказал не "если вакцина будет с эффективностью не меньше 70 %", а
"если будет написано, что эффективность не меньше 70 %".
Это несколько иное.
показати весь коментар
13.01.2021 09:31 Відповісти
Оно то иное, но доллары одинаковые
показати весь коментар
13.01.2021 09:36 Відповісти
Самое печальное, что проплаченным деньгам кирдык. Китайцы их в жизни не вернут. Будут типа суды? Так косые их под неустойку за сорванный контракт с мотор сичью заберут...
показати весь коментар
13.01.2021 09:32 Відповісти
та там все давно поделено между Ишаком, Степашкой, Богатыревой и китайцами.
про суды напишут, что "типа, подали" - проверять все равно никто не будет.
показати весь коментар
13.01.2021 09:36 Відповісти
Получите вы от мертвого осла уши, а не возврат средств. Китайцы не имеют привычки что-то возвращать. Имею личный печальный опыт с AliExpress, cудилась около 1,5 лет.
показати весь коментар
13.01.2021 09:33 Відповісти
Узкоглазые могут только летучих мышей жрать, а не вакцины делать
показати весь коментар
13.01.2021 09:34 Відповісти
Нафига нам вакцина, которая на 50% плацебо?
30% не действует, 20% осложнения.
С плацебо без осложнений.
показати весь коментар
13.01.2021 09:34 Відповісти
за китайское дерьмо бабло уплачено... кто вернет????
показати весь коментар
13.01.2021 09:35 Відповісти
прокладка уже бабло получила и степашке занесла, а дальше ему пофиг
показати весь коментар
13.01.2021 09:39 Відповісти
"Степанов также отметил, что Украина в любом случае начнет массовую вакцинацию в ранее определенные сроки, т.е. в феврале 2021 года" - только не сказал чем именно. Сегодня 13-е, до начала февраля 17 дней. Тут может помочь только чудо, т.к. Бог, похоже, давно отвернулся от этой территории бесстыдства и беззакония.
показати весь коментар
13.01.2021 09:40 Відповісти
спутником, а чем
показати весь коментар
13.01.2021 09:50 Відповісти
Китайцы не то,что напишут тебе нелоху любой процент, они напишут тебе любую фирму и сделано хоть на Марсе хоть на Луне, на выбор.
Писец, каким же нужно быть тормозом, не принимая, что они могут накуролесить, лиш бы выпарить свое фуфло лохам.
показати весь коментар
13.01.2021 09:43 Відповісти
Оце зальот!
показати весь коментар
13.01.2021 09:45 Відповісти
грабеж казны под угрозой
показати весь коментар
13.01.2021 09:57 Відповісти
Що ж ми за народ, як таких дурнів дозволили олігархам до влади привести....
По ним тюрма плаче, а вони вирішують чим Украіну труїти будуть під виглядом вакцини!!!
Окупанти московські через свою мертвечуківську 5 колону керують, а хєрант мовчки втирає сопливого носа і мовчить, витріщивши очі!!!
Ціни, тарифи, податки зростають на забаганку олігархам кучмарика та ригоАналам!!!
За два тижні 2021 р. з Украіни виїхало 145. 000 Украінців на Захід!!!
А убоге привладне катаються в Буковелі, бо втомилося...
Украіна в небезпеці!!!
показати весь коментар
13.01.2021 09:57 Відповісти
...Що ж ми за народ...Где ты видишь народ? Только тупое быдло, а таких в Украине 13 миллионов, смогло выбрать клоуна президентом. Пусть теперь поцелуют его в ЗЕленую жопу и не кукарекают : мы-же надеялись, мы не знали.
показати весь коментар
13.01.2021 11:10 Відповісти
ЯСНО, ПОНЯТНО. Какая разница.

ЗеДегенераты уже решили закупить рашисткий "Спутник" и впарить его 73% зебилов, после чего их популяция сократится до 53%. Сами же ЗеМародеры накрысу в обход таможни, завезли и привились Пфайзером. Вы сделали этих уе_ков вместе.
показати весь коментар
13.01.2021 09:58 Відповісти
А эту вакцину кроме как на росийе где то закупили и применяют? И почему воз тоже эту вакцину пока вакциной не считает там тоже украинские чиновники или просто по политическим причинам?
показати весь коментар
13.01.2021 11:00 Відповісти
Во опять все против богоносной вакцины ополчились. Те ту глупость что вы написали о политических причинах в Украине на самом деле это во всем мире. Может все таки не с миром что то не то а с вами?
показати весь коментар
13.01.2021 11:34 Відповісти
А можно как то без маразма? Это не я считаю спутник пустышкой, так по крайне мере пока во всем мире считают. А колоть, вам не советую а другим,
то что рекомендуется воз, а вы можете даже вообще не колоть духовность и лишняя хромосома вас и так спасет.
показати весь коментар
13.01.2021 11:48 Відповісти
Они добавят немного вакцины с эффективностью 90% к этому дерьму 50% и получится среднее арифметическое 70% Это же вундеркинды
показати весь коментар
13.01.2021 10:03 Відповісти
так ніби стьопанОВ щось вирішує - йому як скажуть минулі обригані анали, то так він і поступить! Сказали китайську вакцину від китайського вірусу - так тому і бути!
показати весь коментар
13.01.2021 10:07 Відповісти
В брехню нужно самому поверить. Тогда и другие поверят.
показати весь коментар
13.01.2021 10:19 Відповісти
anti--colorados
https://defence-line.org/2021/01/effektivnost-i-stoimost/ Эффективность и стоимость

Это будет совсем коротенькая заметка на тему информации, которая распространяется со вторника в Украинском сегменте Сети. Хотя сама по себе информация интересна, мы обратим внимание на другие аспекты, которые остались при этом обсуждении несколько в тени.
Речь идет о вакцине CoronaVac, китайской компании SinoVac, которую закупает наш минздрав и которой (по слухам) не собираются пользоваться «белые люди». Поводом для нового витка обсуждения этой темы послужила информация из Бразилии, где опубликованы результаты испытаний этой вакцины в Бразилии. Результат эффективности вакцины оказался на уровне 50,38%. При этом, правительство Бразилии ставило условие конкурса, чтобы эффективность вакцины составляла 50+% и формально, она преодолела этот рубеж, хоть и с десятыми долями процента.
При этом, подобные же испытания проводились в других странах и показали отличные от этого результаты: в Индонезии - 65,3% и в Турции - 91, 25%. То есть, в Бразилии результат оказался примерно равным и означает, что эта вакцина в одинаковой степени может как сработать, так и не сработать. В общем, ее эффективность примерно равна угадыванию результата при подбрасывании монетки. И это при том, что европейские и американские вакцины показывают результаты, близкие к 100%.
Комментарии тут излишни и просто можно сказать одно. Бразильские тесты показывают, что половина из купленной и примененной вакцины окажется просто бесполезной и что называется, это будут «деньги на ветер». Оно и понятно, поскольку те же самые исследователи получают вдвое лучшие результаты при исследовании нормальных вакцин. И вот глядя на все это, хотим обратить внимание на два момента.
Первый - очевиден. Бразилия провела собственные исследования эффективности вакцины и каким бы ни был результат исследований, они принимают решение самостоятельно и понимая, что именно они покупают. У нас никаких исследований не проводилось и на каком основании принято решение - непонятно.
И другой, не менее важный момент. Комментируя свое согласие на применение этой вакцины, несмотря на крайне низкие относительно других вакцин показатели эффективности, медицинские чины говорят о том, что формально вакцина прошла минимальный барьер, а кроме того, ее прямо сейчас можно пустить в ход, а не ждать Астра-Зенека или Пфайзер.
Но есть и еще один аспект, который полностью не развернут, но он используется как один из основных аргументов этого согласия на закупку вакцины. В описании этого момента бразильское издание Folha S.Paulu пишет о том, что все же по соотношению цена-эффективность, китайская вакцина выигрывает у европейских конкурентов. И тут логично предположить, что Бразилия закупает китайскую вакцину не просто дешевле, а существенно дешевле Астра-Зенека и Пфайзер. А как мы знаем, Украина закупает китайскую вакцину даже дороже, чем эти конкурирующие вакцины. То есть, наше правительство договорилось о закупке самой низко эффективной вакцины, доступной на рынке, но зато - по самой высокой цене. По крайней мере, это следует из текста бразильской статьи. Это все, что нужно знать о нашем Минздраве.
показати весь коментар
13.01.2021 10:42 Відповісти
А Райка, що скаже. В неї дозволу ти питав?
показати весь коментар
13.01.2021 10:58 Відповісти
тю, ділов то, поставити потрібні цифри. Два кліка мишкою і ефективність вакцини 146 відсотків.
показати весь коментар
13.01.2021 11:01 Відповісти
Та ви поки прочухаєтесь то і вакцинувати вже нікого буде...
показати весь коментар
13.01.2021 11:26 Відповісти
Молдова и Албания прививаются Файзером, уже.
И я не про шовинистические анекдотики сейчас, а про то что это две страны с крайне ограниченными ресурсами.
Украина не договорилась даже о партии для массосового вакцинировнаия медработников.
Как же я презираю скот выбравший Зє.
показати весь коментар
13.01.2021 11:28 Відповісти
Та вьібравшие зе - то одно. Сами ЗЕсранцьі - вот где опасность государственности.
Презирать вьбравших зе-чморей конечно можно.
Но без истребления(физического) самих Зе, грозит потерей государственности
показати весь коментар
13.01.2021 12:06 Відповісти
Вакцина вважається вакциною тільки тоді, коли її ефективність складає мінімім 95,5 відсотків. Все інше це не вакцини, а фуфломіцин для лохів приматів.
показати весь коментар
13.01.2021 11:55 Відповісти
В Молдове процесс вакцинации против коронавируса начнется с февраля, первые дозы поступят в страну в конце этого месяца.

Об этом заявила госсекретарь Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Татьяна Затык, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Молдпрес.

Граждане Молдовы будут вакцинированы вакциной Pfizer, которая будет бесплатной для всего населения страны. Власти закупят вакцины за государственные средства в результате двусторонних переговоров.
показати весь коментар
13.01.2021 12:30 Відповісти
Степашка "дал заднюю". Обкакался.
Да вас зеленых будут потом искать по всему миру. Кстати, с баблом проблемс. Мин фин ШТАТОВ, любит такие варианты.
показати весь коментар
13.01.2021 12:39 Відповісти
Всі щеплення призначені владою лохдауна Зе для моєї родини дозволяю вколоти Зе, Степанову та всім іншим бандюкам з команди лох і дауна в одній особі. Гадаю, то було б правильно аби і решта українців приєдналися до цієї благородної справи.
показати весь коментар
13.01.2021 12:46 Відповісти
Це воно про надходження від накруток на ціну його янукоцкими фірмами-прошарками?
показати весь коментар
13.01.2021 13:18 Відповісти
Неужели Степашка откажется от своих "комиссионных" от сделки века?
НЕ ВЕРЮ!!!
показати весь коментар
13.01.2021 13:23 Відповісти
Деньги, то еще такое.. Каждый день важен.. Это 100 летальных в день и урон экономике.. Это непонятно как оценивать. Лучше покупать дорогую вакцину модерна и холодильники для - - 20.так дешевле выйдет.
показати весь коментар
13.01.2021 13:55 Відповісти
А Степанову больше и не надо ее покупать. Он через прокладку Богатыревой хорошо нагрел карман.
показати весь коментар
13.01.2021 14:13 Відповісти
В Греции предложили ввести сертификат вакцинации от COVID-19
Этот вопрос могут обсудить на саммите ЕС 21 января
Европа вряд ли будет пускать с паспортом свинофака
показати весь коментар
13.01.2021 14:26 Відповісти
актуальное инфо по свинофаку https://www.bbc.com/news/world-latin-america-55642648
показати весь коментар
13.01.2021 14:37 Відповісти
"Оппозиционная платформа - За жизнь" объявила о начале сбора подписей за регистрацию и производство российской антикоронавирусной вакцины "Спутник V". Об этом сообщил руководитель молодёжного крыла партии Артём Марчевский в эфире сепарского https://www.youtube.com/channel/UCj4dH8kfRQFey9MYSENPNaQ телеканала "112 Украина".Сторонники регистрации вакцины требуют в "максимально кратчайшие сроки" официально одобрить взаимодействие с Россией по этому вопросу.
показати весь коментар
13.01.2021 14:55 Відповісти
А зачем им проводить вакцинацию нормальной безвредной вакциной , как они врали народу - вакцинами зарегистриррванными в ЕС, когда на кону большая приватизация в интересах олигархической власти, приняли закон о "рынке" Земли, что бы скупить за копейки Землю у обнищалого и больного населения,под угрозой вымерания от пандемии, вместо того, что бы народ не терроризировать своей коррупцией и рейдерством, судами и нац.гвардией бруштынного-Авакова, с бронемашинами за народные деньги с целью отобрать активы и загнать население Украины в рабство, а дать спокойно работать, принять законы в интересах народа,а не олигархической власти,что бы население в кооперативах или индивидуально могли зарабатывать средства, выращивать перерабатывать и продавать сельхоз.продукцию и любые другие товары, избирать и увольнять на гос.и прихватизированных предприятиях управляющих, а не получать назначения смотрящих от КМУ и другой власти, брать кредиты без банков-посредников, которые кинули населние на вклады вместе со властью, а через биржи, платить налоги на себя и общие нужды в бюджет.
показати весь коментар
13.01.2021 16:14 Відповісти
 
 