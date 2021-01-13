Україна не закуповуватиме вакцину Sinovac, якщо її ефективність буде менш ніж 70%, - Степанов
Ефективність вакцини проти коронавірусу китайської компанії Sinovac Biotech за результатами клінічних досліджень у Бразилії перевищила 50%, Україна очікує узагальнений звіт компанії.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на пресбрифінгу в Києві в середу, передає Цензор.НЕТ.
"Учора повідомили, що загальна ефективність вакцини становить трохи більше 50%. Але спочатку ми хочемо отримати кінцеві висновки досліджень, які публікуються компанією-виробником. Ці кліндослідження проводили в різних країнах, і ми маємо побачити узагальнений звіт. Ефективності вакцини понад 50% достатньо для підтвердження її більшістю регуляторів. Але ми заклали в договір, що ефективність продукції на момент поставки має становити щонайменше 70% і бути підтвердженою в плацебо-контрольованому кліндослідженні", - сказав він.
"Якщо компанія не відповідатиме цим стандартам, то вона відшкодує державі кошти в повному обсязі, тобто в нас є банківська гарантія", - додав міністр.
Степанов також зазначив, що Україна в будь-якому разі розпочне масову вакцинацію в раніше визначені терміни, тобто в лютому 2021 року.
"Протягом найближчих днів ми очікуємо підписання договорів з іншими компаніями", - сказав він.
На третьем этапе испытаний в Бразилии китайская вакцина производства Sinovac Biotech показала клинический результат эффективности 50,34%.
Безкоштовно та препаратом Pfizer: у Молдові у лютому розпочнеться вакцинація проти коронавірусу
Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я, праці та соціального захисту країни, пише державне інформагентство "Moldpres".
Зазначається, що для проведення вакцинації профільним відомством затверджено національний план імунізації проти COVID-19. Вакцинація від COVID-19 буде проходити в Молдові в три етапи. Згідно з планом імунізації, на першому етапі будуть вакциновані співробітники установ медико-санітарної та соціальної допомоги. На другому - люди похилого віку, люди з супутніми захворюваннями, працівники освіти, правоохоронних органів і силових структур. На третьому етапі буде імунізовано населення в цілому, незалежно від віку, і яке не було включено в перші два етапи.
Також у Міністерстві охорони здоров'я, праці та соціального захисту додали, що громадяни Молдови будуть вакциновані вакциною Pfizer, яка буде безкоштовною для всього населення країни.
Президент Молдовы Майя Санду, с целью экономии государственных средств приехавшая на машине, встретилась с Зеленским, который две недели транжирил государственные деньги на горнолыжных курортах, забыв и про страну и про совесть.
https://defence-line.org/2021/01/effektivnost-i-stoimost/ Эффективность и стоимость
Это будет совсем коротенькая заметка на тему информации, которая распространяется со вторника в Украинском сегменте Сети. Хотя сама по себе информация интересна, мы обратим внимание на другие аспекты, которые остались при этом обсуждении несколько в тени.
Речь идет о вакцине CoronaVac, китайской компании SinoVac, которую закупает наш минздрав и которой (по слухам) не собираются пользоваться «белые люди». Поводом для нового витка обсуждения этой темы послужила информация из Бразилии, где опубликованы результаты испытаний этой вакцины в Бразилии. Результат эффективности вакцины оказался на уровне 50,38%. При этом, правительство Бразилии ставило условие конкурса, чтобы эффективность вакцины составляла 50+% и формально, она преодолела этот рубеж, хоть и с десятыми долями процента.
При этом, подобные же испытания проводились в других странах и показали отличные от этого результаты: в Индонезии - 65,3% и в Турции - 91, 25%. То есть, в Бразилии результат оказался примерно равным и означает, что эта вакцина в одинаковой степени может как сработать, так и не сработать. В общем, ее эффективность примерно равна угадыванию результата при подбрасывании монетки. И это при том, что европейские и американские вакцины показывают результаты, близкие к 100%.
Комментарии тут излишни и просто можно сказать одно. Бразильские тесты показывают, что половина из купленной и примененной вакцины окажется просто бесполезной и что называется, это будут «деньги на ветер». Оно и понятно, поскольку те же самые исследователи получают вдвое лучшие результаты при исследовании нормальных вакцин. И вот глядя на все это, хотим обратить внимание на два момента.
Первый - очевиден. Бразилия провела собственные исследования эффективности вакцины и каким бы ни был результат исследований, они принимают решение самостоятельно и понимая, что именно они покупают. У нас никаких исследований не проводилось и на каком основании принято решение - непонятно.
И другой, не менее важный момент. Комментируя свое согласие на применение этой вакцины, несмотря на крайне низкие относительно других вакцин показатели эффективности, медицинские чины говорят о том, что формально вакцина прошла минимальный барьер, а кроме того, ее прямо сейчас можно пустить в ход, а не ждать Астра-Зенека или Пфайзер.
Но есть и еще один аспект, который полностью не развернут, но он используется как один из основных аргументов этого согласия на закупку вакцины. В описании этого момента бразильское издание Folha S.Paulu пишет о том, что все же по соотношению цена-эффективность, китайская вакцина выигрывает у европейских конкурентов. И тут логично предположить, что Бразилия закупает китайскую вакцину не просто дешевле, а существенно дешевле Астра-Зенека и Пфайзер. А как мы знаем, Украина закупает китайскую вакцину даже дороже, чем эти конкурирующие вакцины. То есть, наше правительство договорилось о закупке самой низко эффективной вакцины, доступной на рынке, но зато - по самой высокой цене. По крайней мере, это следует из текста бразильской статьи. Это все, что нужно знать о нашем Минздраве.
Об этом заявила госсекретарь Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Татьяна Затык, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Молдпрес.
Граждане Молдовы будут вакцинированы вакциной Pfizer, которая будет бесплатной для всего населения страны. Власти закупят вакцины за государственные средства в результате двусторонних переговоров.
Этот вопрос могут обсудить на саммите ЕС 21 января
