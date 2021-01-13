Україна не закуповуватиме вакцину Sinovac, якщо її ефективність буде менш ніж 70%, - Степанов

Ефективність вакцини проти коронавірусу китайської компанії Sinovac Biotech за результатами клінічних досліджень у Бразилії перевищила 50%, Україна очікує узагальнений звіт компанії.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на пресбрифінгу в Києві в середу, передає Цензор.НЕТ.

"Учора повідомили, що загальна ефективність вакцини становить трохи більше 50%. Але спочатку ми хочемо отримати кінцеві висновки досліджень, які публікуються компанією-виробником. Ці кліндослідження проводили в різних країнах, і ми маємо побачити узагальнений звіт. Ефективності вакцини понад 50% достатньо для підтвердження її більшістю регуляторів. Але ми заклали в договір, що ефективність продукції на момент поставки має становити щонайменше 70% і бути підтвердженою в плацебо-контрольованому кліндослідженні", - сказав він.

"Якщо компанія не відповідатиме цим стандартам, то вона відшкодує державі кошти в повному обсязі, тобто в нас є банківська гарантія", - додав міністр.

Степанов також зазначив, що Україна в будь-якому разі розпочне масову вакцинацію в раніше визначені терміни, тобто в лютому 2021 року.

"Протягом найближчих днів ми очікуємо підписання договорів з іншими компаніями", - сказав він.

