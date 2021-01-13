Підполковник ЗСУ Ольга Деркач заявила про домагання і булінг з боку керівництва

43-річна Ольга Деркач, яка працює начальником відділу фінансового забезпечення в Чернігівському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (колишній обласний військкомат) звернулася до ЗМІ і розповіла, що вже тривалий час, вона і її колеги страждають від дій керівника установи - 53-річного полковника Криворучка Олександра Віталійовича.

На зустріч з журналістами Ольга приходить з текою документів, серед яких в тому числі, копія витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 6 січня. В ньому міститься інформація про те, що 01.01.2021 до ЄРДР було внесено відомості про вчинення щодо заявниці кримінального правопорушення за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.154 КК України (Примушування до вступу в статевий зв'язок без добровільної згоди).

З 2009-го року почала працювати в Чернігівському обласному військоматі. Має 25 років вислуги, учасниця бойових дій (перебувала 8 місяців в зоні АТО). В Ольги в підпорядкуванні значиться 9 підлеглих - 1 військовий та 8 цивільних, виховує 16-річну доньку.

Ольга надала характеристику на Олександра Криворучка, засвідчену печаткою попереднього військового комісара Ярослава Рутара від 12.08.2009. У ній говориться, що за час проходження військової служби Криворучко зарекомендував себе з негативної сторони, схильний до сварок та інтриг в колективі: "За характером неврівноважений, здатний до хитрощів. В колективі практикує: одних приблизити до себе, а інших ні за що цькувати. Офіцер обтяжений якимось невирішеними сімейними проблемами".





Ця характеристика надавалась Криворучку через інцидент з побиттям військового. Так, вироком Військового апеляційного суду Центрального регіону від 24.02.2010 Олександра Криворучка було визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст. 424 КК України через побиття у липні 2009-го року старшого солдата Мінченка В.Ю.

За словами Ольги Деркач, приблизно з 2016 з його боку вона почала отримувати увагу, яка є неприйнятною у стосунках керівник-підлеглий. Криворучко розлучений, має дорослу дочку. Спочатку я намагалася ставитися до його компліментів та торкань мене з розумінням та терплячістю - ну, такий темперамент у чоловіка, що зробиш. Наприклад, для нього є нормальним, коли після ранкового шикування на плацу він цілує декількох, наближених до себе жінок, як би по дружньому, вітаючись, але я сумніваюсь, що подібне можна побачити в інших військових установах. Він так цих жінок привчив, навіть прізвисько йому дали "заслужений цілувальник військомату". Свого часу і я так до нього підходила, якщо не підійдеш поцілувати, питає: "Що, дуже горда, чи що?"

Згодом Деркач зрозуміла, що він не сприймає її відмови серйозно і продовжує шукати з нею ближчий фізичний контакт. Від нього надходили постійні непристойні натяки і зауваження щодо її зовнішнього вигляду.

"Одна з його типових фраз:"Давай, не пошкодуєш, а то потім будеш стара і ніхто взагалі нічого пропонувати не буде", - розповіла військовослужбовець.

За словами жінки, жінки обговорювали ці домагання між з собою, але ніхто не хоче після публічних заяв або письмових скарг впасти в немилість і бути переведеним в інше місто, або втратити роботу.

"Згодом і я через свою непоступливість стала такою, що впала в немилість. Він почав ображати мене та мої розумові здібності, критикувати якість виконуваних обов’язків. ... Вперше за весь строк служби мені було надано негативну характеристику. При тому що до цього завжди тільки хвалили, в мене купа подяк, грамот, орденів і т.д. Я так розумію це було зроблено, в якості покарання за незговірливість, оскільки 2-го жовтня у нас була перевірка з Києва, з Генштабу, мене похвалили перевіряючі перед всім строєм. А наступного дня - 3-го жовтня мене визвав Криворучко до себе та висловив цілий ряд претензій: що я начебто тупа, не вмію марширувати, в мене безлад у шафці в кабінеті, забагато розмовляю по телефону і взагалі не справляюсь зі своїми службовими обов’язками. І що як висновок: мене треба переводи в бригаду, тому що я пороху не нюхала", - розповіла Деркач, додавши, що 8 місяців перебувала в зоні АТО.

"Коли я заходила до кабінету, занести якісь документи, тощо, хватав мене за груди, просовував руку між ніг і стискав за область геніталій, коли я нахилялась для пояснень над документом міг просунути руку між в отвір між поясом штанів та моїм тілом. Ляскав по сідницях, в тому числі в присутності офіцерів. Ліз цілуватися з язиком, у губи. . Останній раз він публічно відчитав мене перед офіцерами, звинувативши в тому, що я нібито приписую йому сексуальні домагання до себе", - додав Деркач.

Після останнього конфлікту з Криворучком 3 жовтня 2020 року Ольга звернулася в Чернігівський військовий госпіталь, де їй був встановлений діагноз гострого порушення мозкового кровообігу. Жінка пролікувалась 21 день, перебувала також в реанімації.

"Після того, як він видав на мою адресу безапеляційний монолог про мої суцільні недоліки в той день, я сиділа в своєму кабінеті, прокручувала всю цю ситуацію в голові і раптом стала почуватися погано, колега мене відвіз до госпіталю. Там я не витримала і розповіла все начальнику медичної установи – полковнику... А він вже доповів про цей випадок вищому керівництву - Залужному Валерію Федоровичу, який є командувачем військ оперативного командування "Північ". Також лікар повідомив мені, що я вже не перша жінка, яка потрапляє в шпиталь і розповідає про Криворучка подібні речі", - розповіла військовослужбовець.

Також Ольга Деркач повідомила, що звернулися в телефонному режимі з приводу цієї ситуації до радниці Головнокомандувача з гендерних питань, а також письмово до голови Чернігівської ОДА Анни Коваленко.

- Після цього було проведено службове розслідування, - продовжує жінка. За його результатами поліція вже внесла відомості щодо загаданого правопорушення в ЄРДР.

11 січня в установі, якою керує Олександр Криворучко розпочалися тактико-стройові зайняття, які триватимуть 2 тижні, тож поспілкуватися наживо через зайнятість Олександра Віталійовича - нам не вдалося. Проте свій коментар для преси надав речник Чернігівського обласного ТЦК Вадим Лільчицький. Останній повідомив, що все описане підполковником Ольгою Деркач не відповідає дійсності та є брудним наклепом, як на авторитет самої установи так і на її керівництво. Також він вважає, що подібні заяви направлені на умисну дискредитацію Олександра Криворучка на прохання третіх осіб, які хочуть бачити на посаді комісара області іншу людину.

Поки в Україні відомо лише про один випадок, коли жінка-військовослужбовець відкрито заявила про сексуальні домагання з боку начальства. Це була 26-річна лейтенант Валерія Сікало, яка в січні 2019 року публічно повідомила, що її примушував до вступу в статевий зв'язок командир військової частини А1358 Віктор Іванов. У Хмельницькій області, де розташована ця військова частина, поліція не прийняла заяву у дівчини, через що вона була змушена звернутися до Вінницької поліції. Її справа за два роки так і не дійшла до суду, сама ж Валерія переїхала до Польщі, а Віктора Іванова підвищили і перевели в Київ.