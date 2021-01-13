УКР
Підполковник ЗСУ Ольга Деркач заявила про домагання і булінг з боку керівництва

43-річна Ольга Деркач, яка працює начальником відділу фінансового забезпечення в Чернігівському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (колишній обласний військкомат) звернулася до ЗМІ і розповіла, що вже тривалий час, вона і її колеги страждають від дій керівника установи - 53-річного полковника Криворучка Олександра Віталійовича.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Gorod.cn".

На зустріч з журналістами Ольга приходить з текою документів, серед яких в тому числі, копія витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 6 січня. В ньому міститься інформація про те, що 01.01.2021 до ЄРДР було внесено відомості про вчинення щодо заявниці кримінального правопорушення за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.154 КК України (Примушування до вступу в статевий зв'язок без добровільної згоди).

Підполковник ЗСУ Ольга Деркач заявила про домагання і булінг з боку керівництва 01

З 2009-го року почала працювати в Чернігівському обласному військоматі. Має 25 років вислуги, учасниця бойових дій (перебувала 8 місяців в зоні АТО). В Ольги в підпорядкуванні значиться 9 підлеглих - 1 військовий та 8 цивільних, виховує 16-річну доньку.

Ольга надала характеристику на Олександра Криворучка, засвідчену печаткою попереднього військового комісара Ярослава Рутара від 12.08.2009. У ній говориться, що за час проходження військової служби Криворучко зарекомендував себе з негативної сторони, схильний до сварок та інтриг в колективі: "За характером неврівноважений, здатний до хитрощів. В колективі практикує: одних приблизити до себе, а інших ні за що цькувати. Офіцер обтяжений якимось невирішеними сімейними проблемами".

Підполковник ЗСУ Ольга Деркач заявила про домагання і булінг з боку керівництва 02
Підполковник ЗСУ Ольга Деркач заявила про домагання і булінг з боку керівництва 03

Ця характеристика надавалась Криворучку через інцидент з побиттям військового. Так, вироком Військового апеляційного суду Центрального регіону від 24.02.2010 Олександра Криворучка було визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст. 424 КК України через побиття у липні 2009-го року старшого солдата Мінченка В.Ю.

За словами Ольги Деркач, приблизно з 2016 з його боку вона почала отримувати увагу, яка є неприйнятною у стосунках керівник-підлеглий. Криворучко розлучений, має дорослу дочку. Спочатку я намагалася ставитися до його компліментів та торкань мене з розумінням та терплячістю - ну, такий темперамент у чоловіка, що зробиш. Наприклад, для нього є нормальним, коли після ранкового шикування на плацу він цілує декількох, наближених до себе жінок, як би по дружньому, вітаючись, але я сумніваюсь, що подібне можна побачити в інших військових установах. Він так цих жінок привчив, навіть прізвисько йому дали "заслужений цілувальник військомату". Свого часу і я так до нього підходила, якщо не підійдеш поцілувати, питає: "Що, дуже горда, чи що?"

Згодом Деркач зрозуміла, що він не сприймає її відмови серйозно і продовжує шукати з нею ближчий фізичний контакт. Від нього надходили постійні непристойні натяки і зауваження щодо її зовнішнього вигляду.

"Одна з його типових фраз:"Давай, не пошкодуєш, а то потім будеш стара і ніхто взагалі нічого пропонувати не буде", - розповіла військовослужбовець.

За словами жінки, жінки обговорювали ці домагання між з собою, але ніхто не хоче після публічних заяв або письмових скарг впасти в немилість і бути переведеним в інше місто, або втратити роботу.

Підполковник ЗСУ Ольга Деркач заявила про домагання і булінг з боку керівництва 04

На фото Олександр Криворучко.

"Згодом і я через свою непоступливість стала такою, що впала в немилість. Він почав ображати мене та мої розумові здібності, критикувати якість виконуваних обов’язків. ... Вперше за весь строк служби мені було надано негативну характеристику. При тому що до цього завжди тільки хвалили, в мене купа подяк, грамот, орденів і т.д. Я так розумію це було зроблено, в якості покарання за незговірливість, оскільки 2-го жовтня у нас була перевірка з Києва, з Генштабу, мене похвалили перевіряючі перед всім строєм. А наступного дня - 3-го жовтня мене визвав Криворучко до себе та висловив цілий ряд претензій: що я начебто тупа, не вмію марширувати, в мене безлад у шафці в кабінеті, забагато розмовляю по телефону і взагалі не справляюсь зі своїми службовими обов’язками. І що як висновок: мене треба переводи в бригаду, тому що я пороху не нюхала", - розповіла Деркач, додавши, що 8 місяців перебувала в зоні АТО.

"Коли я заходила до кабінету, занести якісь документи, тощо, хватав мене за груди, просовував руку між ніг і стискав за область геніталій, коли я нахилялась для пояснень над документом міг просунути руку між в отвір між поясом штанів та моїм тілом. Ляскав по сідницях, в тому числі в присутності офіцерів. Ліз цілуватися з язиком, у губи. . Останній раз він публічно відчитав мене перед офіцерами, звинувативши в тому, що я нібито приписую йому сексуальні домагання до себе", - додав Деркач.

Після останнього конфлікту з Криворучком 3 жовтня 2020 року Ольга звернулася в Чернігівський військовий госпіталь, де їй був встановлений діагноз гострого порушення мозкового кровообігу. Жінка пролікувалась 21 день, перебувала також в реанімації.

"Після того, як він видав на мою адресу безапеляційний монолог про мої суцільні недоліки в той день, я сиділа в своєму кабінеті, прокручувала всю цю ситуацію в голові і раптом стала почуватися погано, колега мене відвіз до госпіталю. Там я не витримала і розповіла все начальнику медичної установи – полковнику... А він вже доповів про цей випадок вищому керівництву - Залужному Валерію Федоровичу, який є командувачем військ оперативного командування "Північ". Також лікар повідомив мені, що я вже не перша жінка, яка потрапляє в шпиталь і розповідає про Криворучка подібні речі", - розповіла військовослужбовець.

Також Ольга Деркач повідомила, що звернулися в телефонному режимі з приводу цієї ситуації до радниці Головнокомандувача з гендерних питань, а також письмово до голови Чернігівської ОДА Анни Коваленко.

- Після цього було проведено службове розслідування, - продовжує жінка. За його результатами поліція вже внесла відомості щодо загаданого правопорушення в ЄРДР.

11 січня в установі, якою керує Олександр Криворучко розпочалися тактико-стройові зайняття, які триватимуть 2 тижні, тож поспілкуватися наживо через зайнятість Олександра Віталійовича - нам не вдалося. Проте свій коментар для преси надав речник Чернігівського обласного ТЦК Вадим Лільчицький. Останній повідомив, що все описане підполковником Ольгою Деркач не відповідає дійсності та є брудним наклепом, як на авторитет самої установи так і на її керівництво. Також він вважає, що подібні заяви направлені на умисну дискредитацію Олександра Криворучка на прохання третіх осіб, які хочуть бачити на посаді комісара області іншу людину.

Поки в Україні відомо лише про один випадок, коли жінка-військовослужбовець відкрито заявила про сексуальні домагання з боку начальства. Це була 26-річна лейтенант Валерія Сікало, яка в січні 2019 року публічно повідомила, що її примушував до вступу в статевий зв'язок командир військової частини А1358 Віктор Іванов. У Хмельницькій області, де розташована ця військова частина, поліція не прийняла заяву у дівчини, через що вона була змушена звернутися до Вінницької поліції. Її справа за два роки так і не дійшла до суду, сама ж Валерія переїхала до Польщі, а Віктора Іванова підвищили і перевели в Київ.

жінки (649) Чернігів (819) військовослужбовці (4941) булінг (66)
Топ коментарі
+21
Криворучко-ты?
13.01.2021 09:46
+18
Ого, какие подробности! Честно говоря, не могу судить, но мне кажется, что женщина изобрести и соврать вот так- просто неспособна, это- нонсенс.
13.01.2021 09:46
+17
Жертва виновата?.8 месяцев в АТО Вам мало?
13.01.2021 09:53
Сторінка 2 з 2
Детка, 43 года- цветущий возраст у женщины,и мужчина в 53 тоже. Юношеский спермотоксикоз это не показатель сексуальности и привлекательности. И у тебя пройдет.
13.01.2021 11:09
Цветущий возраст??? Ахахаха! Вы разбираетесь в цветении.
14.01.2021 10:01
Деточка, у здоровых мужчин дети в 70 рождаются, а у вас в 53 "на пол-шестого". Меньше бухать нужно.
13.01.2021 23:45
Ой только не онанируйте, пожалейте свои руки) Рождаются и в 80. Только если дедушка помнит зачем он за бабушкой бегает?
14.01.2021 10:04
Респект жінці за гідність і сміливість. ЦІкаво, у ЗСУ колись настане час відповідальності за слова і вчинки, чи вони такі як отой зелений осел - кажуть одне, а роБлять своє ?
13.01.2021 10:54
Черниговскую мафию в 90-х смогли убрать только тогда когда приехали ее арестовывать из Киева. Жаловаться в Чернигове кому-то из местных это бесполезная вещь, там все друг друга знают и покрывают. Там до сих пор кидают с зарплатой как в 90-х и не возможно найти нормальную работу без знакомых. Город военных пенсов, кумовства и коррупции...а еще спокойно, зелено и красиво.
13.01.2021 10:59
Убрать то убрали, но втихаря.
Кучма не захотел громкого скандала на своей родине.
Многие опять головы подняли, сидят в разных советах.
13.01.2021 11:02
Більше походить на правду. Це ж як потрібно довести цю жіночку, щоб вона звернулася у СМІ і назвала своє ім'я? Безкарність і вседозволеність хамів, прикриваючись посадами і погонами принижують дівчат і жінок. Гоніть героя на фронт, а жіночку призначайте керувати цим військоматом, чи як він там називається.
13.01.2021 11:07
А може то він просто понти кидає? А в дійсності коли до діла доходить то повна вісячка?
13.01.2021 11:16
какаяразніца? Немці тоже понты кидали - стреляли очередями поверх голов детей. Из-за этого приснопамятный ватник Лановой заикой стал.
13.01.2021 11:47
Если представить, что должность этого военного начальника занимает женщина и ведет себя так же- прилюдные целования на плацу, лезет в штаны подчиненным подполковникам, дергает за члены и мацает яйца майорам, капитанам, лейтенантов принуждает к соитию прямо в кабинете? Ее бы сразу в психушку увезли лет на 5. А если особь мужского пола так ведет - так вроде и норм. -" Женщина сама спровоцировала". Все это анахронизм и мерзкое наследие совка, когда это было почти нормой. Гидота.
13.01.2021 11:21
Процент люмпена в армии такой же как и в обществе. При этом люмпен прет в начальство любыми путями
13.01.2021 11:22
Господи до чего же женщины глупый народ. В цифровую эпоху взять на видеофиксацию этого дол..*** проще простого.
13.01.2021 11:45
В том то и дело, что снимать то нечего. Всё брехня и месть за не выданную квартиру.
13.01.2021 12:12
А ты и есть маниак Криворучко?
13.01.2021 12:20
Я нет. А ты ?
13.01.2021 15:26
брихня
13.01.2021 15:50
Вот токо не нужно....Сказки тут рассказывать....Есть там что снимать....Кстате в ПАПЕРЕДНИИКА...взяточника НИКУЛИНА - тоже была любовница - он ей даже звание младший лейтенант сумел сделать(без высшего образования)....Квартиры Никулин выдавал за взятки...Об этом (Криворучко) говорить не буду не знаю....Да женщины мстивые и коварные...но не в этом случае....Тут диагноз понятен....Бабник и наглый домагатель....Он напорный как танк...
13.01.2021 13:05
младшой а не младший. Лэйтенант.
13.01.2021 13:13
Та да телефонистка стала младшой Лэйтенант)))).....Страна у нас такая)))....Но нужно меняться в лучшую сторону....
13.01.2021 13:19
Как вы себе это представляете? Заходит она к нему в кабинет с включенной видеокамерой на телефоне" сейчас, подождите,я вас сниму"?
13.01.2021 13:01
вам ссылок на мини-бодикамеры накидать?Вы что, с другой экзопланеты недоразвитой прилетели сегодня вы?
13.01.2021 13:12
Да пошел ты со своими нравоучениями. Иди свою доцю воспитывай. Ну или в психбольницу.
14.01.2021 09:04
Вы Зося несчастное недоразумение, которое никто не любит.
14.01.2021 11:24
Просто зберіться і надавайте трусами по морді на камеру і усе виховання.
13.01.2021 12:14
І почати потрібно з неї, що б не брехала.
13.01.2021 15:24
Я перепрошую: чиїми трусами ?
14.01.2021 04:01
Какая мерзость. В нормальной стране этого мудака давно уволили бы только за одно движение в сторону женщины. На работе надо работой заниматься.
13.01.2021 13:00
Давно треба було поскаржитись на цю сексуально стурбовану тварину та не терпіти ці приниження. Чому жінки так довго терплять подібне?
13.01.2021 13:00
Потому что у нас такой менталитет, где девочек с детства приучают к подчинённому положению, и тому, что знак внимания со стороны мужика - это счастье, а то нидайбох замуж не возьмут и будешь перестарком в 20 лет. Ничего в головах у наших баб не поменялось. Есть отдельные исключения, но мало
13.01.2021 13:03
А мені здається, що це скоріше через страх втратити роботу, а ніж страх перед чоловіком. Все ж таки жінки змінились, у нас зараз більше можливостей стати незалежними від чоловіків.
13.01.2021 13:46
Вы царь, вошьдь племени? Какого иглесиаса за всех отчитываетесь? Я свою дочь учу пресекать малейшие посягательства на достоинство и ощущать себя независимым человеком. "Наши бабы" это кто, россияне? Вы в курсе, что на Украине не существует понятия "баба" - этот термин является учётной единицей крепостных душ и воспитанный человек его избегает в речи, так как для любой воспитанной женщины он оскорбительный в любом упоминании.
13.01.2021 16:18
Замечательный и очень правильный в соцально-правовом смысле текст. Сильный аргумент против использования в речи мерзкого и хамского слова "баба". Всегда презирал тех, кто использует этот термин.
Огромный респект автору Психбольница № 1.
13.01.2021 21:41
Я писала в общем о ситуации. Плохо читаете. Перечитайте ещё раз. Насчет баб всегда смешит этот "праведный" гнев, "ах, я женщина, а не баба".)))) Оскорблялись бы так по быстро по более подходящим поводам. Ну и отсутствие у вас чувства юмора тоже говорит о многом.
14.01.2021 09:01
Не вам судить '' в общем о ситуации''.Ваш уровень - горлопанить в очереди за сэкондом.
14.01.2021 11:38
А може їм просто подобається ? Чи вигідно ?
13.01.2021 15:34
Таке не може подобатись адекватній жінці.
13.01.2021 15:36
"Іренка", так в тому то й справа, що на одну "адекватну" у нас десяток "неадекватних"... Сам в штабах послужив, останні п"ятнадцять років служби, набачився... По багатьох казали: "Вона рухалася по щаблях кар"єрного росту, широко розставляючи ноги...". Сам бував у ТАКИХ ситуаціях!... Було, в одному гарнізоні - я сиджу в одному кабінеті, а через кабінет, у "секретці", дружина сидить. Заходить "краля", зі стройового відділу, принесла віддруковані документи, на перевірку, кладе на стіл, стає збоку, за спиною, і поки я читаю, через кожні пару хвилин нахиляється, притискається грудьми до плеча і "з придихом", голосом "сексуально стривоженої голубки", питає: "Ну, що, все правильно? Помилок немає?...". Кажу своїй: "Ти-б, зайшла, подивилася, як мене "охмуряють...". А вона лише сміється...
13.01.2021 17:33
Пане Яр! Вам треба було поскаржитись на неї за сексуальні домагання. Бо вона дійсно вас зваблювала.
Не хочу ображати самотніх жінок, але саме серед них більше всього неадекватних. Взагалі-то, бути жінкою не так вже й легко, тому будьте до нас більш толерантні.
13.01.2021 18:32
Домагання, як такого, не було... Були "натяки", що тішили моє самолюбство і піднімали самооцінку у моєї дружини... В попередньому місці служби було ще "крутіше" - співробітниця моєї дружини, не знаючи мого прізвища, розповіла,що її родичці дуже подобається юрист в/ч. А я там один!... Моя не вчиняла "зацікавленій особі "шкандалів". А мені, вдома, казала: "Виявляється, ти не тільки мені подобаєшся - на тебе і молодші за мене "заглядаються"... А лише коли ми їхали до нового місця служби, вона взяла вина, закуски, прийшла до них у відділ. Сіли, пощебетали і розпрощалися в прекрасних стосунках.... Просто, треба мать голову на плечах, а не "згусток ревнощів"...
13.01.2021 18:49
Вам пощастило, що одружились з розумною жінкою. Але ж не всім чоловікам так щастить.

Як казали у радянській армії: женщина в армии предмет особый и разглашению не подлежит.
13.01.2021 19:41
Більше всього свій цинізм і презирство до жінок висловлюють ті, кому "не дають"... І бахваляться своїми "сексуальними подвигами" - ті самі... Хто дійсно робить це насправді, мовчать - їх, просто, влаштовує реальний результат, а не їх "фантазії" і увага оточуючих...
А ми живемо вже 36 років разом... І ніколи не було "шкандалів", пов"язаних з "стрибками у гречку"... Хоча приводів "нашукать" і "надумать" можна було купу. Були і телефонні дзвінки дружині: "А Ви знаєте?!..." У відповідь чули: "А Вас що, "жаба давить"?...". І все...
13.01.2021 19:59
Зберегти родину у цьому скаженому та жорстокому світі - це справжнє диво. Бажаю Вам ще 36 років прожити у злагоді та щасті.
13.01.2021 20:39
Боюсь, я стільки не протягну...
13.01.2021 20:48
Яр, куди ви подінетесь з підводного човна?
13.01.2021 20:53
"Протягну ноги...".
13.01.2021 20:59
Тіпун вам на язика! (не ображайтесь)
13.01.2021 22:09
Ви знаєте, я такого за життя набачився, що став фаталістом... Знайомий був. Здоровий дядько, гирею двопудовою, грав, як м"ячиком. Взимку промолотив на велосипеді, по асфальту, до річки, кілометрів 15.. Приїхав, пробурив три лунки в льоду. Коло четвертої ліг. Хлопці думають - відпочиває. Коли півгодини не піднімається, вони до нього... А він не дихає - інфаркт. Додому вже холодним привезли...
13.01.2021 22:18
Шановний Яр! Не треба бути фаталістом. Щоб не померти від інфаркту треба зробити кілька речей: не палити, не пити, відмовитись від цукру та вуглеводів, не заводити молодих коханок, тому що тестостерон - це вбивця чоловічих сердець, хоча саме завдяки йому чоловіки і виглядають привабливими та мужніми. Якщо у цього здорового дядька була молода коханка, то ця смерть на її руках та стегнах.
13.01.2021 22:48
Ви ще про спадковість не забувайте... У мене батько і курив, і пив добряче, їв, що хотів і скільки хотів, а вмер від запалення мозкової оболонки - простуда... Прожив до 70 -ти. А сусід не пив, не курив, дотримувався дієти, і вмер в 40, від виразки шлунка... (до речі, вуглеводи, в тому числі і цукри, виробляються нашим організмом, як "швидкодіюче пальне". У шлунку, в присутності розчину соляної кислоти і ферментів, вуглеводи розкладаються до цукрів...).
А щодо коханок - то я у того знайомого свічку не тримав...
(Вас, стосовно останнього, послухать - так ви помрете монашками...).
13.01.2021 23:01
Тоді ну його нахій цей здоровий спосіб життя, все одно рано чи пізно помирати.

А чого це я монашкою помру? То була засторога для підстаркуватих чоловіків, які ********** молодих дівчат, це їм треба бути обережними, а дівчатам інфаркт від цього не загрожує.
13.01.2021 23:10
Пошли Галя https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%81_%28%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D1%83%29 с Ваней https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B2_%28%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D1%83%29 в https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BB%D0%B5%D1%81 лес по https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B грибы . Зашли подальше https://www.anepedia.org/%D0%AE%D0%BC%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B8_%28%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D1%83%29 и Ванька давай к Гале приставать на предмет любви иhttps://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%83 ласк . https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B0_%28%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D1%83%29 А Галя не ведется ни в какую. А https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BE надо сказать, что Галя https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D1%83 девочка высокая, https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B0_%28%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D1%83%29 а Ваня метр в https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%B8 прыжке с кепкой. Но настырный!! Ну и решила Галя https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE его окончательно отморозить. Говорит:
- Ну https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BE хорошо , Ваня, дам! Только смотри. На https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%83 спине не дам, https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5 платье вымажу - https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D1%83 мама лозины даст, на коленках как-то не солидно.. Давай так. Или стоя - или никак.
https://www.anepedia.org/%D0%AE%D0%BC%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B8_%28%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D1%83%29 И Ванька соглашается! Снимает с https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B1%D1%80%D1%8E%D0%BA%D0%B8 брюк https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C ремень , Гале на коленках затянул, в сосну Галю упер, на ременьhttps://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B8 ногами взобрался да как вжарил, что аж шишки посыпались!
Галя обалдела, притихла и на пике https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 наслаждения шепчет:
- Ох, Ванюшенька, леший https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%82%D1%8B тебя надоумил..
И тут из-за кустов раздается https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81 голос :
- Да https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%8F_%28%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D1%83%29 я сам такое первый раз вижу!
13.01.2021 23:21
При Порошенко её объявили бы агентом Кремля и вышвырнули за пределы Украины. Что-то при Зеленском много свободы слова развелось
13.01.2021 13:57
Вот кстати интересно было бы услышать камент от Петра Алексеевича в отношении этого доблестного полковника.
13.01.2021 14:35
У этого полкана явно избыток нерастраченной энергии. Надо бы его на передовую отправить, пусть там продемонстрирует свои мужские достоинства.
13.01.2021 13:57
Морда у этого полкана явно сексуально озабоченная: есть все основания для принудительной судебно-психитарической экспертизы. Он реально неадекватный, если при исполнении служебных обязанностей постоянно хапает подполковницу за груди и промежность, всовывает руку под ремень и касается гениталий. Больной на всю голову идиот, место которому в психушке для процедуру срочной химической кастрации.
13.01.2021 21:35
Пам"ятаєш кацапське прислів"я - "Седина -в бороду, бес - в ребро..."? Це саме про подібні випадки... Подібне буває не тільки з чоловіками... Деякі "представниці прекрасної статі" теж, у передклімактеричний період ТАКЕ витворяють!...Особливо, коли інстинкт материнства починає "на мізки давить", на підсвідомому рівні... Сльози, істерики, нервові зриви. Ну, а якщо співпадають підсвідомий рівень і рівень свідомості, і жінка розуміє, ЧОМУ її "ковбасить", то її, на шляху до задоволення бажання, ніщо не зупинить... Іде "напролом"...
14.01.2021 05:12
Серьезный и глубокий анализ, пане Яр.
Вы, наверное, врач или психолог: очень глубокое знание и понимание проблемы.
Полкан вообще-то не седой, а вполне себе свежий мужчина. Не совсем понял, почему Вы почти весь ваш текст посвятили психо-эмоциональному "раздраю" у женщин предклимактерального возраста, как у этой женщины, подавшей жалобу на полковника Криворучко? Намёк, что, мол, "сама приставала" ?
14.01.2021 05:33
Антон, перед тем, как делать "умозаключения", рекомендую пройтись по ветке и прочитать всё, что я написал, а не цепляться за один мой комментарий... А психологию я, действительно, учил... Судебную...А там и эти проблемы рассматриваются... Потому что очень много преступлений, на почве ревности и просто - бытовых конфликтов, именно с этим связаны...
А "седина" - лишь "фигура речи"... Тем более - составная часть поговорки... У меня товарищ, с которым за одной партой сидели, поседел в 14 лет. Почему и получил кличку "Пепель" ("Пепельный""). А у меня первая седина в 55 появилась...
14.01.2021 05:58
уважаемый Яр, прочитал другие ваши сообщения на ветке, из которых понял, что Вы юрист по профессии(мы с Вами, значит, коллеги по цеху).
Но, ваши познания женских психозов в предклимактеральный период на уровне практикующего врача или психолога. Впечатляют.
14.01.2021 19:01
Коли працюєш у штабах, тобто, у "змішаних колективах", то такого набачишся і начуєшся.... А прийом членів сімей військовослужбовців? Адже командир його веде з участю юриста... Такого наслухався!... Стільки "брудної білизни" перебачив!!!...
14.01.2021 19:11
Работа с людьми - вообще очень вредная для здоровья. А работа юриста - это как правило работа с очень проблемными людьми, поэтому эта профессия вредна втройне.

Например, после проведения около 15 бракоразводных процессов в качестве адвоката одной из "противных" сторон, я решил впредь никогда в жизни не браться за дела этого типа во избежание того, чтобы не возненавидеть Человечество в целом и институт брака в частности... Очень дурно пахнущие дела. Также очень опасны дела по разделу наследства: мерзит от каждой из сторон процесса: жадность, зависть, подлость и ненависть просто зашкаливает. Страшнее Жабы - зверя нет.

Полкан Криворучко, судя по его весьма похотливой морде темпераментного южанина(мордой очень похож на южно-балканского сутенера), принадлежит к тому типу мужчинок, которые готовы трахать всё, что шевелится. Как говорил стари Фрейд "Анатомия - это характер."
14.01.2021 20:01
Я людство не "зненавидів", але став зневажать після першого процесу розірвання шлюбу. Справу виграв, але після неї відмовився від таких справ, взагалі. По спадковим справам - те саме... І, що помітив - чим менше людина має прав на спадок, тим несамовитіше вона доводить свою правоту...
А по полковнику - це точно... Я розпитував колишнього співслужбовця, який зараз працює під його керівництвом. Полкан - такий собі "мачо" районного масштабу, з завищеною самооцінкою... Однак, відкрию "маленький секрет", чисто фізіологічно-гормонального характеру: люди з такою кількістю волосся на голові мають ризик раннього ослаблення потенції... (Високий рівень тестостерону в організмі чоловіка "зганяє" волосся з його голови - тривале "сексуальне здоров"я" спостерігається у людей, що облисіли з віком). І полкан уже відчуває "перші тривожні дзвіночки", тому і "кобелірує", "як в останній раз...".
14.01.2021 20:41
Очень точное наблюдение, уважаемый Яр, по поводу жадной и подлой мелюзги, которая тем яростнее хочет ухватить какую-то долю от наследства, чем менее у неё прав на это наследство. Редкостная по жадности и подлости гнусь...
Весьма удивлён вашей инфой о том, что густой и нетронутый возрастом волосяной покров полкана Криворучко свидетельствует не о его превосходной моложавой физической форме, а, напротив, о риске снижения потенции.
Теперь понятно, почему среди энергичных динамичных миллионеров и миллиардеров весьма много рано облысевших мужчин, часто меняющих своих вполне ещё моложавых жён на ещё более молодых(например, миллиардер Иосиф Пригожин, шоу-мен Игорь Крутой и прочие им подобные).
14.01.2021 21:12
Я думав, це усім відомо... (про облисіння)...
14.01.2021 21:24
Береш любий старий адроид смарт аби лише була камера, ставиш софт для вебдоступу до камери, ховаєш смарт і вуаля відосіки любого плану. Можна використовувати як сигналізацію тощо.
13.01.2021 14:43
TrackView одна з таких, та їх сила силезна,а жінкам які страждають від таких ублюдків вкрай необхідні, пише на хмарку. Купуєш і маєш.
13.01.2021 14:50
Казанова недороблений... чік - чік і немає проблем
13.01.2021 14:50
так что говорить о рядовых
13.01.2021 16:08
Сексуальный маньяк не имеет права находиться на таком месте
13.01.2021 17:22
Якщо це правда, то з Криворучки треба зробити Кривопиську.
13.01.2021 17:32
Украинское чувство юмора и сарказма - это какой особый дар от самого Неба. Респект пану Сергею за блистательную перлину насчёт Криворучко-Кривописька.
13.01.2021 21:30
Черговий гадюшник в армії, на жаль.
13.01.2021 18:21
Сексуальные домогательства? Цензор поможет разобраться!
13.01.2021 19:41
Это так же серьезно, как совковая дедовщина и не повод для насмешек. Унижение достоинства, и навязанные мерзкие физические ощущения от насилия -вам повод для сарказма?
13.01.2021 21:39
О каком сарказме речь? Если мы на сайте Цензора будем изображать следствие, то для объективности надо дать слово и обвиняемому в домогательствах. Но это кому то надо?
13.01.2021 21:55
На фронт его , на передовую его...пускай мозги проветрит! Да и не посмеет там женщин обижать...
13.01.2021 22:37
Новость -Хомчак обещал завести дело. Криворучко- один из очень многих.Если будет наказание ему -масса остальных озабоченных "криворуких" присмиреет из боязни. Да и дамы не будут более терпеть. Прецедент -великое дело.
13.01.2021 23:44
"По словам Ольги Деркач, примерно с 2016-го(!!!) с его стороны она начала получать внимание/
Одна из его типичных фраз: "Давай, а не пожалеешь, а то потом будешь старая../
После последнего конфликта с Криворучко 3 октября 2020-го(!!!) года Ольга обратилась ..."

Почему за четыре года не стала делать доказательства своих обвинений? Если бы эта же статья с этим же текстом, да ещё и подкреплённой аудиозаписью с диктофона. А честно говоря, можно было за четыре года постоянных домогательств и видеозапись спокойно организовать. Сейчас бы всеми её слова по другому бы воспринимались. А сейчас по факту просто слова. А может она заинтересованное лицо по каким то причинам и клевещет на человека? Есть вероятность? -Есть.
14.01.2021 04:06
навіть не знаю - хто тут правий ?

Може у нього кохання
А якщо -просто сексуальна потреба - викласти усі його дані + телефони + соціальні мережі + ...
Для сексуально потребуючих жінок
Мало не буде
14.01.2021 04:42
Если у мужчины действительны проблемы с интимной жизни (например длительный конфликт с женой), то в наш век интернета абсолютно нет проблемы найти себе соответствующую партнершу (причем на любой вкус). Этот же полковник просто подонок - ему нужен не просто интим, ему нужно унизить женщину. Такой вид извращений лечится хорошей пи#дюлиной (а лучше не одной).
14.01.2021 09:54
Перевести его в воинскую часть..., пусть там попробует утром с бойцами поцеловаться..
14.01.2021 10:56
Сторінка 2 з 2
 
 