За добу у світі виявили 664,1 тис. нових випадків COVID-19, померли понад 15,8 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 92 млн

Станом на ранок 13 січня у світі зареєстрували 664 911 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 15 809 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 92 035 510 випадків інфікування, з них 664 911 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 970 602 особи, з них 15 809 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 65,8 млн осіб.

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Велика Британія.

Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 23-тю позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 10-ту.