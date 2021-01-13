УКР
Насіров спростував інформацію про свій зв'язок з Лебедком: Це фактично не відповідає дійсності. Хтось намагається оббрехати і очорнити мою репутацію

Ексглава Державної фіскальної служби Роман Насіров спростував інформацію про свій зв'язок з колишнім виконувачем обов'язків начальника управління внутрішньої безпеки ДФС Сергієм Лебедком, затриманим у 2017 році на місці злочину під час одержання хабаря в 66 млн гривень, але призначеним у 2021 році в.о. начальника Офісу великих платників податків ДФС.

Про це заявив Насіров, коментуючи статтю головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова "В.о. начальника Офісу великих платників податків ДФС призначено Сергія Лебедка, затриманого на місці злочину під час одержання хабаря в 66 млн гривень і звільненого в 2017 році", передає Цензор.НЕТ.

12 січня стало відомо, що в.о. начальника Офісу великих платників податків ДФС призначено Сергія Лебедка, затриманого на місці злочину під час одержання хабаря в 66 млн гривень і звільненого в 2017 році.

"У 2017 році Цензор.НЕТ написав про вражаючий злочин - виконувача обов'язків начальника управління внутрішньої безпеки ДФС Сергія Лебедка, найближчу довірену особу тодішнього глави ДФС Романа Насірова, затримала СБУ на вимаганні хабаря за відшкодування податку на додану вартість! 24 лютого 2017-го Лебедка заарештували на гарячому, він отримав 66 мільйонів гривень, праворуч фотографія його реального затримання. Лебедка тоді негайно звільнили. А проти Насірова було відкрито кримінальну справу НАБУ. І ось Насіров продовжує перебувати під прицілом НАБУ, його справа передана до Вищого антикорупційного суду. Але його найближчий співробітник Сергій Лебедко став за президента Зеленського "новим обличчям" і успішно зробив кар'єру!" - розповів Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Луценко про призначення Лебедка: "погані і корумповані прокурори" затримали податківця, "нові і чесні" керівники дали зелене світло підсудному

"Шановні засоби масової інформації. Особливо шановані мною сайти Цензор, Гордон, та канали Прямий, Еспресо та інші й особисто глибоко шанований мною редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. Схоже, Вас обманули і вчергове скористалися обманним шляхом надаючи неправдиву маніпулятивну інформацію щодо мене. Сьогодні з посиланням особисто на головного редактора Цензор.НЕТ на десятках ресурсів вийшов фактично неправдивий матеріал щодо третіх осіб і особливо з ухилом у мій бік. Це фактично не відповідає дійсності. А Вами навмисно маніпулюють, переслідуючи іншу мету. Розберіться в цьому. Вчергове це підтверджує, що зараз, як і в минулому, хтось намагається оббрехати і очорнити мою репутацію, але не вийде. Дешевий фейк, який легко перевірити. Як і ту маячню, в якій мене звинувачували в 2017 році для того, щоб незаконно усунути від займаної посади. Будь ласка, будьте чесними і об’єктивними, перевіряйте інформацію і виправте допущену помилку", - заявив Насіров.

Нагадаємо, колишній голова ДФС Роман Насіров і керівник департаменту Володимир Новіков звинувачуються в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Крім того, ексглаві ДФС інкримінують скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).

Сторона обвинувачення вважає, що колишній глава ДФС протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата України 8-го скликання, особисто ухвалив низку безпідставних і незаконних рішень про розстрочення податкового боргу та зобов'язань ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Карпатнадраінвест" , ТОВ "Надра Геоцентр". Це спричинило тяжкі наслідки у вигляді ненадходження обов'язкових платежів до державного бюджету в сумі понад 2 млрд грн.

Насіров спростував інформацію про свій звязок з Лебедком: Це фактично не відповідає дійсності. Хтось намагається оббрехати і очорнити мою репутацію 01
Насіров спростував інформацію про свій звязок з Лебедком: Це фактично не відповідає дійсності. Хтось намагається оббрехати і очорнити мою репутацію 02
Насіров спростував інформацію про свій звязок з Лебедком: Це фактично не відповідає дійсності. Хтось намагається оббрехати і очорнити мою репутацію 03
Насіров спростував інформацію про свій звязок з Лебедком: Це фактично не відповідає дійсності. Хтось намагається оббрехати і очорнити мою репутацію 04
Насіров спростував інформацію про свій звязок з Лебедком: Це фактично не відповідає дійсності. Хтось намагається оббрехати і очорнити мою репутацію 05
Насіров спростував інформацію про свій звязок з Лебедком: Це фактично не відповідає дійсності. Хтось намагається оббрехати і очорнити мою репутацію 06
Насіров спростував інформацію про свій звязок з Лебедком: Це фактично не відповідає дійсності. Хтось намагається оббрехати і очорнити мою репутацію 07
Насіров спростував інформацію про свій звязок з Лебедком: Це фактично не відповідає дійсності. Хтось намагається оббрехати і очорнити мою репутацію 08

ДФС (4050) Насіров Роман (991) Лебедко Сергій (8)
+12
Репутацию????? Ахахахаха!!!!
Насиров опроверг информацию о своей связи с Лебедко: Это фактически не соответствует действительности. Кто-то пытается оболгать и очернить мою репутацию - Цензор.НЕТ 5931
13.01.2021 09:45 Відповісти
+10
А одеяло клетчатое еще не выбросили? Можно устроить новые гонки в скорой по ночному Киеву?
13.01.2021 09:41 Відповісти
+8
Як можна очорнити твою зелено картату репутацію?
13.01.2021 09:40 Відповісти
Як можна очорнити твою зелено картату репутацію?
13.01.2021 09:40 Відповісти
Куди більше...))
13.01.2021 09:49 Відповісти
Репутацию ??? Чувак живет в каком то своем мире !!! Должны давно все конфисковать и приземлить на пожизненное
13.01.2021 10:41 Відповісти
А одеяло клетчатое еще не выбросили? Можно устроить новые гонки в скорой по ночному Киеву?
13.01.2021 09:41 Відповісти
Как мило нАСИРОВ из себя "девочку" строит! Ясное дело, неохота ему снова в клетчатый плед облачаться.
13.01.2021 09:41 Відповісти
Та да! "Губіт людєй нє піво, Губіт людєй вада!" 😁 Тобто репутацію Насірову зіпсував не сам Насіров, а всілякі брехуни, яким той Насіров став поперек горла? 😁 Яке ж воно нице!
13.01.2021 09:59 Відповісти
И тут из-под клетчатого одеяла раздался голос...
13.01.2021 09:41 Відповісти
Брехун на брехунові і брехуном поганяє, а попереду всіх оманське брехло.
13.01.2021 09:43 Відповісти
Репутацию????? Ахахахаха!!!!
Насиров опроверг информацию о своей связи с Лебедко: Это фактически не соответствует действительности. Кто-то пытается оболгать и очернить мою репутацию - Цензор.НЕТ 5931
13.01.2021 09:45 Відповісти
а по клетчатым одеялом "морозилась" чоорная чоорная репутция
13.01.2021 09:53 Відповісти
на фото он выглядит так, будто "репутация" из него вылетела, все 21 грамм
13.01.2021 10:06 Відповісти
одним словом чурка
13.01.2021 10:31 Відповісти
Этот с клетчатым пледом клинический идиот. Как можно очернить то (репутацию), чего в природе не существует?
13.01.2021 09:45 Відповісти
Очернить твою репутацию...ты на приколе?))))))
13.01.2021 09:52 Відповісти
К стандарту для таких случаев "вывсеврете", Насиров забыл добавить "железобетонный аргумент" - мамой клянусь!
13.01.2021 09:53 Відповісти
У бандита еще и репутация есть)
13.01.2021 09:54 Відповісти
Ну да,кто-то пытается дерьмо сделать ещё дерьмовее...
13.01.2021 09:55 Відповісти
как можно очернить того чего нет, дефективный одеялочник)
13.01.2021 10:03 Відповісти
Кто-то пытается оболгать и очернить мою репутацию.

Насиров опроверг информацию о своей связи с Лебедко: Это фактически не соответствует действительности. Кто-то пытается оболгать и очернить мою репутацию - Цензор.НЕТ 8769
13.01.2021 10:07 Відповісти
Как можно очернить чёрное
13.01.2021 10:18 Відповісти
насралов "страждав" ісчо прі парашенкі ...фєйсбук блокує порошенковскіх тролєй

https://antikor.com.ua/articles/431692-facebook_zablokiroval_lichnuju_botofermu_poroshenko
13.01.2021 10:28 Відповісти
Кто-то пытается ... очернить чёрное
13.01.2021 10:52 Відповісти
Насиров :"вышел фактически неправдивый материал относительно третьих лиц и особенно с уклоном в мою сторону. Это фактически не соответствует действительности"
-такой дуралей руководил ГФС. Что не соответствует- материал о третьих лицах? Или уклон в его сторону? Или отрицает,что знаком со своим ближайшим подчиненным? К своей репутации сцикливого ворюги добавил , что Насиров тупица.
13.01.2021 11:51 Відповісти
 
 