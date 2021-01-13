Насіров спростував інформацію про свій зв'язок з Лебедком: Це фактично не відповідає дійсності. Хтось намагається оббрехати і очорнити мою репутацію

Ексглава Державної фіскальної служби Роман Насіров спростував інформацію про свій зв'язок з колишнім виконувачем обов'язків начальника управління внутрішньої безпеки ДФС Сергієм Лебедком, затриманим у 2017 році на місці злочину під час одержання хабаря в 66 млн гривень, але призначеним у 2021 році в.о. начальника Офісу великих платників податків ДФС.

Про це заявив Насіров, коментуючи статтю головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова "В.о. начальника Офісу великих платників податків ДФС призначено Сергія Лебедка, затриманого на місці злочину під час одержання хабаря в 66 млн гривень і звільненого в 2017 році", передає Цензор.НЕТ.

12 січня стало відомо, що в.о. начальника Офісу великих платників податків ДФС призначено Сергія Лебедка, затриманого на місці злочину під час одержання хабаря в 66 млн гривень і звільненого в 2017 році.

"У 2017 році Цензор.НЕТ написав про вражаючий злочин - виконувача обов'язків начальника управління внутрішньої безпеки ДФС Сергія Лебедка, найближчу довірену особу тодішнього глави ДФС Романа Насірова, затримала СБУ на вимаганні хабаря за відшкодування податку на додану вартість! 24 лютого 2017-го Лебедка заарештували на гарячому, він отримав 66 мільйонів гривень, праворуч фотографія його реального затримання. Лебедка тоді негайно звільнили. А проти Насірова було відкрито кримінальну справу НАБУ. І ось Насіров продовжує перебувати під прицілом НАБУ, його справа передана до Вищого антикорупційного суду. Але його найближчий співробітник Сергій Лебедко став за президента Зеленського "новим обличчям" і успішно зробив кар'єру!" - розповів Бутусов.

"Шановні засоби масової інформації. Особливо шановані мною сайти Цензор, Гордон, та канали Прямий, Еспресо та інші й особисто глибоко шанований мною редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. Схоже, Вас обманули і вчергове скористалися обманним шляхом надаючи неправдиву маніпулятивну інформацію щодо мене. Сьогодні з посиланням особисто на головного редактора Цензор.НЕТ на десятках ресурсів вийшов фактично неправдивий матеріал щодо третіх осіб і особливо з ухилом у мій бік. Це фактично не відповідає дійсності. А Вами навмисно маніпулюють, переслідуючи іншу мету. Розберіться в цьому. Вчергове це підтверджує, що зараз, як і в минулому, хтось намагається оббрехати і очорнити мою репутацію, але не вийде. Дешевий фейк, який легко перевірити. Як і ту маячню, в якій мене звинувачували в 2017 році для того, щоб незаконно усунути від займаної посади. Будь ласка, будьте чесними і об’єктивними, перевіряйте інформацію і виправте допущену помилку", - заявив Насіров.

Нагадаємо, колишній голова ДФС Роман Насіров і керівник департаменту Володимир Новіков звинувачуються в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Крім того, ексглаві ДФС інкримінують скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).

Сторона обвинувачення вважає, що колишній глава ДФС протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата України 8-го скликання, особисто ухвалив низку безпідставних і незаконних рішень про розстрочення податкового боргу та зобов'язань ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Карпатнадраінвест" , ТОВ "Надра Геоцентр". Це спричинило тяжкі наслідки у вигляді ненадходження обов'язкових платежів до державного бюджету в сумі понад 2 млрд грн.















