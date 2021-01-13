ВАКС про відмову продовжити терміни розслідування у справі ОАСК: Клопотання НАБУ не відповідає вимогам КПК

Вищий антикорупційний суд вважає, що детектив НАБУ не вказав суті підозри у справі Окружного адмінсуду Києва, і саме тому слідчий суддя ВАКС відмовився продовжувати терміни досудового розслідування.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

"Слідчий суддя ВАКС установив, що подане клопотання не відповідає вимогам п. 3 абз. 2 ч. 2 ст. 295-1 КПК України, оскільки у клопотанні взагалі не зазначено суті повідомленої підозри кожній конкретній особі. Вищенаведені недоліки клопотання унеможливлюють встановлення тих обставин, які саме підлягають перевірці під час досудового розслідування. Таким чином, слідчий суддя 6 січня цього року постановив задовольнити клопотання захисників та повернути детективу НАБУ клопотання про продовження строку досудового розслідування", - йдеться в офіційному поясненні ВАКС.

Зазначається, що захисники підозрюваних зазначили, що вказане клопотання необхідно повернути детективу через те, що ухвалою Апеляційної палати ВАКС одному з підозрюваних скасовано повідомлення про підозру за ст. 351-2 КК України, а в клопотанні про продовження строку досудового розслідування зазначена стаття залишилась. Аналогічна ситуація ще з іншим підозрюваним – провадження за підозрою його у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 255 КК України закрито. Третій особі, яка зазначена в клопотанні детектива, повідомлення про підозру взагалі скасовано, а тому його безпідставно зазначено в клопотанні як підозрюваного.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України.

21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.

Судді Окружного адмінсуду Києва заявили про "безпрецедентний тиск" і попросили втрутитися президента Володимира Зеленського.

Кільком суддям, яких НАБУ викликало на допит, в ОАСК не можуть вручити повістки, бо судді перебувають у відпустці.

11 серпня НАБУ оголосило в розшук голову ОАСК Вовка, його заступника, трьох суддів цього суду та двох ексчленів ВРП. Вовк у відповідь заявив: "Я в Україні, не ховаюся, готовий прибути в НАБУ на допит"

Генпрокурор Ірина Венедіктова підписала подання про відсторонення від посади Вовка і суддів Окружного адмінсуду.

1 вересня Вища рада правосуддя вирішила не відстороняти скандального суддю Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка з посади у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

3.11.2020 року НАБУ ще раз опублікувало інформацію про розшук голови Окружного адмінсуду Києва Вовка. Пізніше стало відомо, що Вовк перебуває на лікарняному у зв'язку із самоізоляцією через захворювання на COVID-19.