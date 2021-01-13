УКР
Новини
2 061 25

ВАКС про відмову продовжити терміни розслідування у справі ОАСК: Клопотання НАБУ не відповідає вимогам КПК

Вищий антикорупційний суд вважає, що детектив НАБУ не вказав суті підозри у справі Окружного адмінсуду Києва, і саме тому слідчий суддя ВАКС відмовився продовжувати терміни досудового розслідування.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС, інформує Цензор.НЕТ.

"Слідчий суддя ВАКС установив, що подане клопотання не відповідає вимогам п. 3 абз. 2 ч. 2 ст. 295-1 КПК України, оскільки у клопотанні взагалі не зазначено суті повідомленої підозри кожній конкретній особі. Вищенаведені недоліки клопотання унеможливлюють встановлення тих обставин, які саме підлягають перевірці під час досудового розслідування. Таким чином, слідчий суддя 6 січня цього року постановив задовольнити клопотання захисників та повернути детективу НАБУ клопотання про продовження строку досудового розслідування", - йдеться в офіційному поясненні ВАКС.

Також читайте: Глава Окружного адмінсуду Києва Вовк не з'явився в суд для обрання йому запобіжного заходу: засідання знову перенесли

Зазначається, що захисники підозрюваних зазначили, що вказане клопотання необхідно повернути детективу через те, що ухвалою Апеляційної палати ВАКС одному з підозрюваних скасовано повідомлення про підозру за ст. 351-2 КК України, а в клопотанні про продовження строку досудового розслідування зазначена стаття залишилась. Аналогічна ситуація ще з іншим підозрюваним – провадження за підозрою його у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 255 КК України закрито. Третій особі, яка зазначена в клопотанні детектива, повідомлення про підозру взагалі скасовано, а тому його безпідставно зазначено в клопотанні як підозрюваного.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України.

21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.

Також дивіться: Вовк обговорює з головою ДСА його головування: Кононенко домовився з президентом. Вас ніхто не чіпає. АУДIО

Судді Окружного адмінсуду Києва заявили про "безпрецедентний тиск" і попросили втрутитися президента Володимира Зеленського.

Кільком суддям, яких НАБУ викликало на допит, в ОАСК не можуть вручити повістки, бо судді перебувають у відпустці.

11 серпня НАБУ оголосило в розшук голову ОАСК Вовка, його заступника, трьох суддів цього суду та двох ексчленів ВРП. Вовк у відповідь заявив: "Я в Україні, не ховаюся, готовий прибути в НАБУ на допит"

Генпрокурор Ірина Венедіктова підписала подання про відсторонення від посади Вовка і суддів Окружного адмінсуду.

1 вересня Вища рада правосуддя вирішила не відстороняти скандального суддю Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка з посади у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

3.11.2020 року НАБУ ще раз опублікувало інформацію про розшук голови Окружного адмінсуду Києва Вовка. Пізніше стало відомо, що Вовк перебуває на лікарняному у зв'язку із самоізоляцією через захворювання на COVID-19.

Автор: 

НАБУ (5499) Вовк Павло (301) ВАКС Антикорупційний суд (2064) Окружний адмінсуд Києва (540)
Топ коментарі
+3
Ну а хто ж замість справжнього реформування давно згнившої судової системи займався імітацією "рехворм", насправді "під шумок" розставляючи кругом у судах свої кадри, так само корумповані, як і попередні? Чи не Свиня Мальдівська займалась цим усю свою каденцію? Звичайно, і більшість суддів не він корумпував, і навіть не він був головним "творцем" цієї ганебної імітації судочинства, це ще з Кучми починалось і Януковичем завершилось - але і сучий Потрох приклав руку добряче. І те, що Зелена Жаба також робить те семе неподобство, ніяк ****** Потроха не виправдовує.
показати весь коментар
13.01.2021 10:44 Відповісти
+2
Треш. Лютий. І зараз всупереч здоровому глузду деякі коментатори заверещать, щ "то фсь Парашенка вінават". Хоча ті, у кого з пам'яттю все добре і вона не пошкоджена алкоголем і психічними захворюваннями та пропагандою, добре пам'ятають, що ще два роки тому такого справді не було.
показати весь коментар
13.01.2021 09:50 Відповісти
+2
сам ти свиня. Мальдіви за 5 років були одні, а цей вже 6 раз за 1,5 роки і нічого. Ти тварюка, або сволотівська,або корпусна. не медведчука лаєш та єрмака а Пороха,який справді був найкращим. Ти від заздрощів не лопни дивись.
показати весь коментар
13.01.2021 11:43 Відповісти
Треш. Лютий. І зараз всупереч здоровому глузду деякі коментатори заверещать, щ "то фсь Парашенка вінават". Хоча ті, у кого з пам'яттю все добре і вона не пошкоджена алкоголем і психічними захворюваннями та пропагандою, добре пам'ятають, що ще два роки тому такого справді не було.
показати весь коментар
13.01.2021 09:50 Відповісти
Ну а хто ж замість справжнього реформування давно згнившої судової системи займався імітацією "рехворм", насправді "під шумок" розставляючи кругом у судах свої кадри, так само корумповані, як і попередні? Чи не Свиня Мальдівська займалась цим усю свою каденцію? Звичайно, і більшість суддів не він корумпував, і навіть не він був головним "творцем" цієї ганебної імітації судочинства, це ще з Кучми починалось і Януковичем завершилось - але і сучий Потрох приклав руку добряче. І те, що Зелена Жаба також робить те семе неподобство, ніяк ****** Потроха не виправдовує.
показати весь коментар
13.01.2021 10:44 Відповісти
Так а навіщо було голосувати за Зєлєнского? Не пам'ятаєте? Що і скільки той обіцяв?
показати весь коментар
13.01.2021 10:55 Відповісти
Тільки дурень може голосувати за Зеленського та Порошенка. Порахуйте і складіть їх виборців докупи - і отримаєте число кретинів у країні. І зрозумієте, де головне підгрунтя перманентного зубожіння, попри працьовитість.
показати весь коментар
13.01.2021 11:44 Відповісти
А не дурні за кого голосували? У другому турі було два прізвища. Хоча про що це я? Не дурні голосували за пуцина. Нє?
показати весь коментар
13.01.2021 11:56 Відповісти
А не дурні НЕ голосували, бо голосувати за Зеленського чи Порошенка це ганьба і громадянський злочин.
показати весь коментар
13.01.2021 12:15 Відповісти
Помиляєшся! Голосувати на виборах - це громадянський ОБОВ'ЯЗОК кожного громадянина. І голоси тих, хто не олосувпв, пропорційно поділилися між двома кандидатами - Порошенком і Зєлєнскім у тій же пропорції - 25/73. Як ти думаєш, хто від твого не голосування виграв? Чи ти думати не здатний?
показати весь коментар
13.01.2021 12:19 Відповісти
Погане законодавство не може змусити нехтувати сумлінням. Умовний "голос" ці двоє покидьків може й вкрали, але непримиренного ворога теж отримали.
показати весь коментар
13.01.2021 12:33 Відповісти
То як твоє сумління почувається, коли твій голос сів у шпагат і 25 його відсотків пішло Порошенку, а 73 - Зєлєнскому? Мовчить голос? Чекає Бойка?
показати весь коментар
13.01.2021 12:37 Відповісти
Мого голосу не отримав ніхто з цих двох. Вони отримали якусь там "галочку" навіть не напроти мого прізвища, а десь у якихось нікчемних розрахунках.
показати весь коментар
13.01.2021 12:41 Відповісти
Не бреши! 😁 Зєлєнского обрали менше 50 відсотків з результатом 73/25. Отже твій голос, вірніше його відсутність допомогла йому виграти з таким результатом. 😊 От такий ти громОдянин. А тепер сидиш і дрочиш на клаву, чекаючи, поки інші протестують. Ти ще гвюірший за зебілів.
показати весь коментар
13.01.2021 12:45 Відповісти
А взагалі Ви кумедний з нісенітницею про "поділ голосів", бо ніякого "поділу" насправді немає, че безглуздо з математичної точки зору
показати весь коментар
13.01.2021 12:45 Відповісти
Я бачу, у тебе кумедність у голові засіла? 😊 Читай вище, грамоті. Про математику.
показати весь коментар
13.01.2021 12:47 Відповісти
Математику в школі прогулювали мабуть?
показати весь коментар
13.01.2021 12:50 Відповісти
Ні, на відміну від тебе у мене математика закінчилася у інституті, теорією ймовірності, матрицями і визначниками, а не у першому класі, як у тебе. 😊 Це перше. І друге - якщо ти не берег участь у виборах, то чого ниєш? Тобі ж пофігу. Нє?
показати весь коментар
13.01.2021 15:18 Відповісти
сам ти свиня. Мальдіви за 5 років були одні, а цей вже 6 раз за 1,5 роки і нічого. Ти тварюка, або сволотівська,або корпусна. не медведчука лаєш та єрмака а Пороха,який справді був найкращим. Ти від заздрощів не лопни дивись.
показати весь коментар
13.01.2021 11:43 Відповісти
А вкуси ще себе за дупу
показати весь коментар
13.01.2021 11:46 Відповісти
ти медведчуковська наволоч згинь із України
показати весь коментар
13.01.2021 11:50 Відповісти
Медведчуковська наволоч це його дружбан Порошенко
показати весь коментар
13.01.2021 12:18 Відповісти
Хіба вони ті судді проти ПП не боролися,що ти мелеш? Вовк та інші якраз і допомогли прийти до влади ЗЕ а в КСУ найкращі судді Порошенко призначив і вони не голосували за зняття кримінальної відповідальності по деклараціям-тільки один ваш той що від Свободи проголосував... ти їх кадр
показати весь коментар
13.01.2021 11:48 Відповісти
Ваш коментар цілком справедливий -- проте дивує ця зоологічна ненависть до Порошенка. Можливо є якісь особисті причини для подібного озлоблення.
показати весь коментар
13.01.2021 12:07 Відповісти
Та які там причини. Усьго лише кримінальний злочинець, крадій, брехун, підривач державності і агентура російських спецслужб. Більше серйозних претензій до Порошенка немає.
показати весь коментар
13.01.2021 12:17 Відповісти
Ту и тоди не було и зараз нема.
показати весь коментар
13.01.2021 12:12 Відповісти
Ясно, ВАКС уже нагнули и они тоже легли под зеленомордых.
показати весь коментар
13.01.2021 10:38 Відповісти
 
 