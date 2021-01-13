Завантаженість ліжок загалом по Україні знижується, на Закарпатті та Львівщині проводять недостатню кількість тестів, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
Станом на 13 січня завантаженість ліжок пацієнтами з коронавірусом і підозрою на COVID-19 не перевищує 50% у жодній з областей України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Завантаженість ліжок у лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу не перевищує 50% у жодній з областей України.
Завантаженість ліжок по Україні становить 32,9%.
Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у всіх областях України. Загалом по Україні показник захворюваності населення становить 224,5 осіб на 100 тис. населення.
У Львівській та Закарпатській областях проводять менше тестів, ніж встановлено нормою - 47,5 і 46,4 тестів на 100 тис. населення відповідно.
