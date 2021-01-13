Глава МЗС Кулеба про зміну нормандського формату: залучення США буде ефективним

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що залучення США до переговорів в нормандському форматі буде корисним і ефективним.

Про це він заявив в інтерв'ю "Обозревателю", передає Цензор.НЕТ.

"Для зміни "нормандського формату" потрібна згода всіх його учасників. Безумовно, ще більш активна залученість США в питання припинення російської агресії і деокупації наших територій буде дуже корисною і ефективною. А ось в якому саме форматі вона може відбуватися - це питання дипломатії", - сказав він.

