Глава МЗС Кулеба про зміну нормандського формату: залучення США буде ефективним
Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що залучення США до переговорів в нормандському форматі буде корисним і ефективним.
Про це він заявив в інтерв'ю "Обозревателю", передає Цензор.НЕТ.
"Для зміни "нормандського формату" потрібна згода всіх його учасників. Безумовно, ще більш активна залученість США в питання припинення російської агресії і деокупації наших територій буде дуже корисною і ефективною. А ось в якому саме форматі вона може відбуватися - це питання дипломатії", - сказав він.
На этом участие Америки и закончится.
Или пойдет, если по другим вопросом ей где-то крепко прижмут яйки...
Поэтому, сначала яйки - потом привлечение партнёров.
Ждёмс 20 числа и первые заявления "ястребов".