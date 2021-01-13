УКР
Глава МЗС Кулеба про зміну нормандського формату: залучення США буде ефективним

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що залучення США до переговорів в нормандському форматі буде корисним і ефективним.

Про це він заявив в інтерв'ю "Обозревателю", передає Цензор.НЕТ.

"Для зміни "нормандського формату" потрібна згода всіх його учасників. Безумовно, ще більш активна залученість США в питання припинення російської агресії і деокупації наших територій буде дуже корисною і ефективною. А ось в якому саме форматі вона може відбуватися - це питання дипломатії", - сказав він.

Топ коментарі
+5
Рашка не пойдёт на это.
Или пойдет, если по другим вопросом ей где-то крепко прижмут яйки...
Поэтому, сначала яйки - потом привлечение партнёров.
Ждёмс 20 числа и первые заявления "ястребов".
13.01.2021 10:14 Відповісти
+4
"Для изменения "нормандского формата" требуется согласие всех его участников.

На этом участие Америки и закончится.
13.01.2021 10:10 Відповісти
+3
Та да. Байдена туди як привезуть, то хто хто, а наші зєлєбобіки точно повсцикаються поголовно.
13.01.2021 10:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та да. Байдена туди як привезуть, то хто хто, а наші зєлєбобіки точно повсцикаються поголовно.
13.01.2021 10:08 Відповісти
"Для изменения "нормандского формата" требуется согласие всех его участников.

На этом участие Америки и закончится.
13.01.2021 10:10 Відповісти
...а паРаша здохне.
13.01.2021 10:48 Відповісти
Рашка не пойдёт на это.
Или пойдет, если по другим вопросом ей где-то крепко прижмут яйки...
Поэтому, сначала яйки - потом привлечение партнёров.
Ждёмс 20 числа и первые заявления "ястребов".
13.01.2021 10:14 Відповісти
13.01.2021 10:14 Відповісти
Кому з вас заважала "антипутінська коаліція"?
13.01.2021 10:31 Відповісти
а почему только США, Великобритания тоже гарантии подписывала а вот Германия там лишняя
13.01.2021 10:55 Відповісти
Amerika + Normandi = peremoga
13.01.2021 11:21 Відповісти
Kulebi - POVAGA !
13.01.2021 11:22 Відповісти
А что в этом кто то сомневался ранее? До зеленых доходит поздновато... сначала хреном по роялю, а потом только думать, что это же более эффективно можно было сделать другими частями тела... Задержка в развитии....
13.01.2021 13:32 Відповісти
 
 