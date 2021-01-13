Для України реальною є перспектива спрощення візового режиму з Великою Британією, - Кулеба
Для України існує реальна перспектива спрощення візового режиму з Великою Британією. При цьому поки Британія не готова вести переговори про запровадження безвізу.
Про це в інтерв'ю "Обозреватель" заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.
Міністр зазначив, що у Британії один з найжорсткіших візових режимів у світі.
"Британці не готові йти на безвіз, але вони готові до діалогу щодо мобільності для спрощення візового режиму. Реальною перспективою є таке: візи залишаться, але отримувати їх стане простіше", - заявив Кулеба.
Він зазначив, що наприкінці 2020 року під час зустрічі з послом Великої Британії чітко зазначив, що Україні необхідні "дієві кроки з британського боку на найближчу перспективу".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А вы все живете по совковой маркстсткрй идеологии, когда сначала колбаса, а потом свобода. Нет этого. Практика показывает, что если сначала колбаса, то на выходе и колбасы не будет, или, в лучшем случае, только колбаса и будет
1. где купить носки?
2. упрощение визового режима с Великобританией.
Вывод: Нам опять пытаются отворачиваясь и краснея предложить звонкую пощечину от очередного заморского кандидата на должность ,,старшего брата" под видом звонкой и оглушительной перемоги
Тут занимаешься почти 23 года денно и нощно, постоянно изучая иммиграционное законодательство и его изменения, а тут оказывается, раз и все предельно просто. Все это сущая ерунда и господин министр иностранных дел Украины (!!!!!) заявляет, что есть реальная перспектива упростить визовый режим в Великобританией. Такой некомпетентности и популизма нужно вообще поискать. Хотя, чего его искать. Вот он.
Чтобы все поняли иронию, то замечу, что "бесплатная виза" в Великобританию стоит 106 фунтов. Это льготная для офицю делегаций, спортсменов, студентов и т.п.
Платные - для бизнесменов и т.п. - там старц цены с 350 фунтов (чаще 800 фунтов).
Так я так понял, что количество контор по выдаче виз увеличится, а не уменьшится цена
Стоимость гостевой визы на 6 месяцев - 95 паундов. На 2 года (редко выдают) - 361 паунд (https://www.gov.uk/standard-visitor-visa ).
А тут такое заявление и кого? Министра иностранных дел.