Для України реальною є перспектива спрощення візового режиму з Великою Британією, - Кулеба

Для України існує реальна перспектива спрощення візового режиму з Великою Британією. При цьому поки Британія не готова вести переговори про запровадження безвізу.

Про це в інтерв'ю "Обозреватель" заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

Міністр зазначив, що у Британії один з найжорсткіших візових режимів у світі.

"Британці не готові йти на безвіз, але вони готові до діалогу щодо мобільності для спрощення візового режиму. Реальною перспективою є таке: візи залишаться, але отримувати їх стане простіше", - заявив Кулеба.

Він зазначив, що наприкінці 2020 року під час зустрічі з послом Великої Британії чітко зазначив, що Україні необхідні "дієві кроки з британського боку на найближчу перспективу".