За добу COVID-19 виявили у 205 співробітників МВС, найбільше в Києві, Запорізькій і Донецькій областях

Серед співробітників Міністерства внутрішніх справ виявили 205 випадків зараження коронавірусом за минулу добу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

З початку пандемії COVID-19 виявили у 31 563 правоохоронців МВС, одужали - 30 742 особи, померли від коронавірусної хвороби - 107.

Сьогодні, 13 січня, зафіксовані 205 лабораторно підтверджених діагнозів коронавірусної хвороби у працівників МВС.

Найбільша кількість хворих - у Донецькій, Запорізькій областях і в Києві.

Нехер шляться по бардакам!
показати весь коментар
13.01.2021 10:23 Відповісти
Ничо, их вылечат за наши денежки, что мы платим в виде налогов. И они опять пойдут собирать дань с граждан.
показати весь коментар
13.01.2021 10:25 Відповісти
В отличии от кондукторов транспорта, к примеру, им выплачивают ,"ковидую" доплату
показати весь коментар
13.01.2021 10:31 Відповісти
 
 