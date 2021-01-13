За добу COVID-19 виявили у 205 співробітників МВС, найбільше в Києві, Запорізькій і Донецькій областях

Серед співробітників Міністерства внутрішніх справ виявили 205 випадків зараження коронавірусом за минулу добу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

З початку пандемії COVID-19 виявили у 31 563 правоохоронців МВС, одужали - 30 742 особи, померли від коронавірусної хвороби - 107.

Сьогодні, 13 січня, зафіксовані 205 лабораторно підтверджених діагнозів коронавірусної хвороби у працівників МВС.

Найбільша кількість хворих - у Донецькій, Запорізькій областях і в Києві.

