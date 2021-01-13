УКР
Запровадження імунних паспортів поки що є лише теоретичною дискусією, - Кулеба

Запровадження імунних паспортів поки що є лише теоретичною дискусією, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що буде знайдено необтяжливі цивілізовані рішення для гарантування безпеки здоров'я громадян під час подорожей.

Про це глава МЗС заявив в інтерв'ю "Обозревателю", інформує Цензор.НЕТ.

"Стосовно якихось додаткових паспортів – поки що все це лише теоретична дискусія, значною мірою керована у публічному просторі нормальними для періоду пандемії масовими емоціями. Переконаний, будуть знайдені необтяжливі цивілізовані рішення для гарантування безпеки здоров’я громадян під час подорожей", - зазначив міністр.

"Торік у різних урядах було багато паніки та істерики, що робити, куди бігти і як із цим усім боротися. Щойно емоції вщухнуть, думаю, будуть знайдені цивілізовані рішення", - додав глава МЗС.

Водночас, за словами Кулеби, довідки з негативними результатами тестів уже минулого року вимагалися на в’їзді до низки країн.

Закупівля вакцин від ковіду зєйловцями також лежить лише в площині теоритичної дискусії.
13.01.2021 10:37
Нашивку в виде желтой звезды непереболевшим.
13.01.2021 10:39
13.01.2021 10:43
Закупівля вакцин від ковіду зєйловцями також лежить лише в площині теоритичної дискусії.
13.01.2021 10:37
Нашивку в виде желтой звезды непереболевшим.
13.01.2021 10:39
Без бумажки - ты букашка,
А з бумажкой - человек
13.01.2021 10:39


13.01.2021 10:43
Так давайте включайте мозги и присоединяйтесь к этим европейским дискуссиям, пока еще там вас готовы воспринимать.
13.01.2021 10:54
Дяуєм, дуже дякуєм корисним ідійотам що обрали ЗЕвладу.
13.01.2021 10:55
Ой я вас умоляю, зелені маріонетки все зроблять так і тоді коли їм накажуть. Цей месидж Кулеби адресований олігофренам. Він нагажує чухання поросяти за вухом перед його забоєм, щоб заспокоїлось
13.01.2021 11:08
Коричневые марионетки исполняли все указки с запада аж на раз,с низкого старта и вприпрыжку
13.01.2021 11:53
Боясь за свою жизнюшку мы готовы пожертвовать всеми своими правами и свободами, а нужна ли такая жизнюшка?
13.01.2021 11:09
Надо не ждать и не гадать, а принимать участие в дискуссиях, раз уж для вас клятые папиредники добились статуса ассоциированного члена ЕС... Ждуны, итить...
13.01.2021 11:25
Не истери так, уколовшись получишь ты свой ветеринарный паспорт и будешь хрюкать от благодарности, т.к. человеческую речь забудешь после вакцинации
13.01.2021 11:56
Ну, хрюкаешь уже ты, черноротое. Шо, уже нажралось?
13.01.2021 12:34
Навіщо плодити додаткові папери - тавро на чоло треба ставити, усім одразу буде видно шо іммунний
13.01.2021 14:03
 
 