Запровадження імунних паспортів поки що є лише теоретичною дискусією, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що буде знайдено необтяжливі цивілізовані рішення для гарантування безпеки здоров'я громадян під час подорожей.

Про це глава МЗС заявив в інтерв'ю "Обозревателю", інформує Цензор.НЕТ.

"Стосовно якихось додаткових паспортів – поки що все це лише теоретична дискусія, значною мірою керована у публічному просторі нормальними для періоду пандемії масовими емоціями. Переконаний, будуть знайдені необтяжливі цивілізовані рішення для гарантування безпеки здоров’я громадян під час подорожей", - зазначив міністр.

"Торік у різних урядах було багато паніки та істерики, що робити, куди бігти і як із цим усім боротися. Щойно емоції вщухнуть, думаю, будуть знайдені цивілізовані рішення", - додав глава МЗС.

Водночас, за словами Кулеби, довідки з негативними результатами тестів уже минулого року вимагалися на в’їзді до низки країн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Угорщині розробили електронний COVID-паспорт