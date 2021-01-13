УКР
Спільно з Нацрадою наводитимемо лад у дотриманні мовного закону на ТБ: починають програму словами "Добрий день", а потім ведуть іншою мовою, - Кремінь

Спільно з Нацрадою наводитимемо лад у дотриманні мовного закону на ТБ: починають програму словами "Добрий день", а потім ведуть іншою мовою, - Кремінь

Секретаріат мовного омбудсмена спільно з Нацрадою з питань телебачення і радіомовлення буде стежити за наведенням порядку в дотриманні мовного законодавства в телеефірі.

Про це в інтерв'ю Укрінформу сказав Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, передає Цензор.НЕТ.

"Квоти повинні бути, але доволі часто Нацрада висуває попередження до певних телерадіокомпаній через те, що велика кількість контенту починається українськими словами "Добрий день", а потім переважна частина самої програми ведеться іншою мовою. Це неприпустимо", - наголосив він.

Тому, за словами мовного омбудсмена, Секретаріат разом із Нацрадою займатиметься наведенням ладу в питаннях дотримання мовного законодавства.

"Це важливо, бо це інформаційне поле. Я не хочу, щоб моя дитина зранку до вечора дивилася те, що розпалює ворожнечу між людьми. Я - за якість українськомовного контенту, який відповідає цивілізаційним нормам і чинному законодавству. Тому роботи на 2021-й рік буде вдосталь", - підкреслив Кремінь.

Як повідомлялося, закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо мови аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації" передбачає, що загальнонаціональні канали зобов’язані забезпечувати у своєму ефірі 75% україномовного контенту. Для місцевих мовників ця частка становить 60%. Також законом передбачається 75% державної мови для програм новин.

13.01.2021 10:55 Відповісти
13.01.2021 10:55 Відповісти
13.01.2021 10:50 Відповісти
13.01.2021 10:50 Відповісти
Зеосел завтра звільнить Кременя, це ж не дубинський
13.01.2021 11:02 Відповісти
13.01.2021 10:49 Відповісти
13.01.2021 10:49 Відповісти
13.01.2021 10:50 Відповісти
13.01.2021 10:50 Відповісти
Недолуге чмо, слухай як треба казати
https://www.youtube.com/watch?v=B9tXngTv8ds Добрий день или доброго дня - экспресс-урок украинского языка
13.01.2021 10:52 Відповісти
как классно, после этого нас рать даже на поднятие тарифов
13.01.2021 10:54 Відповісти
13.01.2021 10:55 Відповісти
13.01.2021 10:55 Відповісти
Кремінь відкриває ще один фронт - мовний. І дуже вчасно... Звалювати Україну в глибоку яму криз з усіх боків... Ще бризнути бензинчику в українську ватру, яка без того не гасне... ось уже тридцять років... Така коротка верета*: з однієї сторони її тягнуть за природний газ, з іншої всі заведения обслуживать только на государственном языке, ще з іншої по режиму локдауну... ще конституційний суд, хоча Тупіцькому по цимбалах, - з усіх сторін тягнуть ОДНОЧАСНО і не думають що можна її порвати на шмаття. А ще війна на сході, на якій помирають і ті, які не говорять на государственном языке. "Неначе люди подуріли..." Але що ще має робити уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь - робота у нього така... ************ P.S, *Вере́та або рядно́ - вид простирала або покривала з ряднини...
13.01.2021 10:57 Відповісти
А, шо, разве, доброго дня, это не порусски?
13.01.2021 10:58 Відповісти
па русскі - ДОБРАВА дня
13.01.2021 11:49 Відповісти
Вы меня расстроили. А я себя мнил, знатоком русского языка. А оно вона как! Грустно это всё!
13.01.2021 12:34 Відповісти
...знатаком русскава...
13.01.2021 13:31 Відповісти
Смешно, эти два диалекта называть разными языками.
13.01.2021 14:50 Відповісти
Зеосел завтра звільнить Кременя, це ж не дубинський
13.01.2021 11:02 Відповісти
Хабад - проти! У них повинно бути - общее язиковоє пространство з РФ.
13.01.2021 11:03 Відповісти
Решил посмотреть , что такое хабад. Написал хабад и на жал картинки, а там https://www.google.com/search?q=%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B4&newwindow=1&rlz=1C1CHWL_ruUA929UA929&sxsrf=ALeKk03ZHe_f0EOacs2WSoM9BxjsuM4IiA:1610536075996&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi2mtS14pjuAhVFiIsKHbLUB14Q_AUoAXoECAUQAw&biw=1366&bih=625 УЖАС !!!
13.01.2021 13:14 Відповісти
Начинать надо с офиса потерпевшего
13.01.2021 11:07 Відповісти
У народа массовая поломка пультов? Или не хотят смотреть украиноязычные каналы?
13.01.2021 11:17 Відповісти
Лишити п'ятій колоні один руцькоязичний канал ТБ і одну російську школу з інтернатом, в столиці -- при посольстві Росії.
13.01.2021 11:30 Відповісти
Сегодня для пробы провел первую консультацию на украинском языке. Насмеялись оба - и я и пациент.
13.01.2021 11:19 Відповісти
називаючи 17 мільйонів співгромадян "п..ми", не дивуйся потім що вони голосують за ОПЗЖ.
13.01.2021 12:04 Відповісти
Так тому й голосують...
13.01.2021 13:34 Відповісти
У Львові також був раніше суржик з польською, але 30 років тому вони дружно перейшли на чисту українську, бо там не було такого імперського г'валту.
13.01.2021 11:43 Відповісти
Кхм... Щоб зрозуміти що таке "чиста українська", треба зробити 3 речі:
1. Почитати дописи на стінах Софії Київської за 12 сторіччя
2. Почитати "Конституцію Пилипа Орлика" за 16 сторіччя
3. Зробити висноски.
Але маю побоювання що ті висновки тобі не сподобаються.
13.01.2021 13:44 Відповісти
шмак...
13.01.2021 11:46 Відповісти
Предшественница Креминя в кодлане Коломойского была человеком случайным: Полгода без зарплаты, офиса и команды, - Монахова рассказала о причинах увольнения с поста языкового омбудсмена. Креминь же в кодлане Коломойского освоился быстро. Креминь: Аваков выступает на украинском, но может использовать любой язык. Его "роль очень важна для современной истории" страны. / Восточную-исторической родины правителей Украины-методу заяв Креминь тоже постиг : думаешь одно, украинцам говоришь совсем другое. Результат работы Креминя виден на рисунке https://censor.net/ru/comments/locate/3241482/01921489-b248-7044-bb4d-b57135d30c68
13.01.2021 12:05 Відповісти
Як колись казала одна гарна і розумна людина " с этого роя не выйдет ниZуя". Держава тут нічого робити не збирається, бо на керівних посадах 99,9% молоросів, великоросів,рускомировців,профффесорів і євреів. Пока ці совкодрочери не повиздихають, ситуація не зміниться. Але окремі "волонтери" по захисту української мови будуть проводити свої окремі заходи, які більш діяві за державні і вони прямо через окремі рухи і стуки більше заходять у москальську голову.
13.01.2021 12:31 Відповісти
Реванш проросійських сил йде по всіх напрямках оскільки жодного супротиву проросійським силам і навіть так звані націоналісти мовчать ,а оскільки всі канали в руках олігархів і всі олігархи проросійські (окрім одного) ось і результат такий,а нацрада поповнившись "спеціалістами" з кварталу мовчить ніби нічого не сталося.
13.01.2021 12:52 Відповісти
 
 