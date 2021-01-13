Спільно з Нацрадою наводитимемо лад у дотриманні мовного закону на ТБ: починають програму словами "Добрий день", а потім ведуть іншою мовою, - Кремінь

Секретаріат мовного омбудсмена спільно з Нацрадою з питань телебачення і радіомовлення буде стежити за наведенням порядку в дотриманні мовного законодавства в телеефірі.

Про це в інтерв'ю Укрінформу сказав Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, передає Цензор.НЕТ.

"Квоти повинні бути, але доволі часто Нацрада висуває попередження до певних телерадіокомпаній через те, що велика кількість контенту починається українськими словами "Добрий день", а потім переважна частина самої програми ведеться іншою мовою. Це неприпустимо", - наголосив він.

Тому, за словами мовного омбудсмена, Секретаріат разом із Нацрадою займатиметься наведенням ладу в питаннях дотримання мовного законодавства.

"Це важливо, бо це інформаційне поле. Я не хочу, щоб моя дитина зранку до вечора дивилася те, що розпалює ворожнечу між людьми. Я - за якість українськомовного контенту, який відповідає цивілізаційним нормам і чинному законодавству. Тому роботи на 2021-й рік буде вдосталь", - підкреслив Кремінь.

Як повідомлялося, закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо мови аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації" передбачає, що загальнонаціональні канали зобов’язані забезпечувати у своєму ефірі 75% україномовного контенту. Для місцевих мовників ця частка становить 60%. Також законом передбачається 75% державної мови для програм новин.