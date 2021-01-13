УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4269 відвідувачів онлайн
Новини
10 669 53

"Путін, який віддав наказ про моє вбивство, верещить, щоб я не повернувся. Але я повертаюся до Росії", - Навальний

"Путін, який віддав наказ про моє вбивство, верещить, щоб я не повернувся. Але я повертаюся до Росії", - Навальний

Російський опозиціонер Олексій Навальний, який зараз перебуває в Німеччині після того, як його отруїли речовиною "Новачок", планує повернутися на Батьківщину.

Про це Навальний повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Питання "повертатися чи ні" переді мною не стояло ніколи. Просто тому, що я не виїжджав. Я опинився в Німеччині, приїхавши в неї в реанімаційній коробці. 17 січня, в неділю, я повернуся додому рейсом "Перемоги", - йдеться в повідомленні.

В Instagram політик опублікував відео

"Читаю новини, які приходять з Москви і просто дивуюся, на скільки Путін знову тупотить ніжками і вимагає зробити все для того, щоб я не повернувся додому. Перед Новим роком вони заявили про те, що запускають нову кримінальну справу проти мене і вона демонстративно сфабрикована. Вчора ФСВП заявив, що вони вимагають в суді перетворити мій умовний термін на реальний і я повинен негайно вирушити у в'язницю. Вони роблять все для того, щоб налякати мене, і Путіну залишилося тільки повісити над Кремлем величезний плакат "Олексію, будь ласка, в жодному разі не повертайся назад додому", - заявив Навальний.

Також читайте: У Росії порушили кримінальну справу проти Навального, його хочуть посадити на 10 років

"Питання "повертатися чи ні" переді мною не стояло ніколи. Просто тому, що я не виїжджав. Я опинився в Німеччині, приїхавши в неї в реанімаційній коробці, з однієї причини: мене намагалися вбити. Я вижив. І зараз Путін, який віддав наказ про моє вбивство, верещить на весь свій бункер і велить своїм слугам зробити все, щоб я не повернувся. Слуги діють як зазвичай: фабрикують нові кримінальні справи проти мене. Але що вони там роблять мені не дуже цікаво. Росія - моя країна, Москва - моє місто, я за ними сумую. Тому сьогодні вранці я зайшов на сайт компанії "Перемога" і купив квитки", - йдеться у підписі до відео.

Навальний зараз в Німеччині, де проходить реабілітацію після отруєння. Видання Bellingcat, The Insider, Der Spiegel і телеканал CNN 14 грудня випустили спільне розслідування, в якому стверджували, що отруєння Навального в серпні 2020 року було причетні вісім оперативників, пов'язаних з Інститутом криміналістики ФСБ (НДІ №2). Кремль заперечує причетність до отруєння Навального.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Слідчий комітет Росії 29 грудня 2020 року порушив кримінальну справу проти Навального про розкрадання на 356 млн рублів пожертвувань, які призначалися декільком організаціям, пов'язаним з опозиційним політиком. Справа заведена за частиною 4 статті 159 КК - шахрайство в особливо великому розмірі, за нею йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Автор: 

путін володимир (24833) росія (67880) Навальний Олексій (613)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+24
Навальний: 17 cічня прилечу в Росію, Путін знову тупотить ніжками і вимагає зробити все для того, щоб я не повернувся - Цензор.НЕТ 922
показати весь коментар
13.01.2021 11:41 Відповісти
+7
Ну і дурень. ***** тебе вграє палюбому.
показати весь коментар
13.01.2021 10:53 Відповісти
+6
Да. Закроют. Наиболее вероятный сценарий. Пару хомячков Навального постоят в одиночных пикетах под тюрьмой, а Меркель и Ко выдаст очередную порцию озабоченностей и персональных санкций двум генералам ФСБ и одному полковнику, которые от рождения дальше Анапы никуда не ездили.)))
показати весь коментар
13.01.2021 11:23 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бьет значит любит.
показати весь коментар
13.01.2021 10:45 Відповісти
не доедет
показати весь коментар
13.01.2021 10:51 Відповісти
доедет, доедет...

эта кинокомедия будет вечной...
в следующий раз Бутерброд собьет машина, НО он опять выживет и снова поедет лечится в Германию..
показати весь коментар
13.01.2021 10:55 Відповісти
Ну і дурень. ***** тебе вграє палюбому.
показати весь коментар
13.01.2021 10:53 Відповісти
Не чуди...
Навальне гівно - то наступне чмо на зміну путіну.
показати весь коментар
13.01.2021 11:02 Відповісти
..я вернусь домой рейсом "Победы"..
Победа.. Лаптеногие, во главе со своим **********, это слово уже перекрутили, вложили в него свой кацапитекский смысл и засношали до дыр, неудачники, неумехи и разрушители в вечном проигрыше. Вот и еще один рвущийся к трону имперец, произнес это слово, сделал свое дырявое дело.
показати весь коментар
13.01.2021 10:53 Відповісти
Навальний: 17 cічня прилечу в Росію, Путін знову тупотить ніжками і вимагає зробити все для того, щоб я не повернувся - Цензор.НЕТ 922
показати весь коментар
13.01.2021 11:41 Відповісти
Как пить дать посадят.
показати весь коментар
13.01.2021 10:54 Відповісти
Думаю, з цього приводу в Україні трауру не буде.
показати весь коментар
13.01.2021 11:20 Відповісти
Да. Закроют. Наиболее вероятный сценарий. Пару хомячков Навального постоят в одиночных пикетах под тюрьмой, а Меркель и Ко выдаст очередную порцию озабоченностей и персональных санкций двум генералам ФСБ и одному полковнику, которые от рождения дальше Анапы никуда не ездили.)))
показати весь коментар
13.01.2021 11:23 Відповісти
Блогер любит свой блог. Без блога в Шарите скучно.
показати весь коментар
13.01.2021 10:55 Відповісти
Бутерврот пообещали???))))
показати весь коментар
13.01.2021 10:55 Відповісти
головне ,щоб не повернувся як Гепа!
показати весь коментар
13.01.2021 10:56 Відповісти
Як він зміг дожити до 40 років??? Там же пусто в голові.
Ну ладно . . . чекаю на новини як Навального пристрелять десь біля мосту.
показати весь коментар
13.01.2021 10:57 Відповісти
Навальне гівно - то клоун якого тримають на службі...
показати весь коментар
13.01.2021 11:04 Відповісти
не він, а ти кацапське гівно - то клоун якого тримають на службі...
показати весь коментар
14.01.2021 07:08 Відповісти
зєблан?
показати весь коментар
14.01.2021 07:35 Відповісти
да. ты какао-зєблан-пеблан.
показати весь коментар
14.01.2021 07:43 Відповісти
кацапы всяго мира - абъединяйтесь!
показати весь коментар
14.01.2021 07:46 Відповісти
молодец, ты кацап - абъединяйся.
показати весь коментар
14.01.2021 07:55 Відповісти
Подсадили на иглу. Требует новую дозу.
показати весь коментар
13.01.2021 11:02 Відповісти
"Российский оппозиционер Навальный..."
показати весь коментар
13.01.2021 11:02 Відповісти
Бункерный Пульфик ждет тебя, аппазицианер.
показати весь коментар
13.01.2021 11:04 Відповісти
Смілива людина цей Навальний!
показати весь коментар
13.01.2021 11:07 Відповісти
Угу, почти как Ходорковский
показати весь коментар
13.01.2021 11:14 Відповісти
Йому до Ходорковського, як до Києва рачки
показати весь коментар
13.01.2021 11:18 Відповісти
Мудак він шовіністський.
показати весь коментар
13.01.2021 11:17 Відповісти
Там не мудаків майже немає - а він все таки сміливий мудак!
показати весь коментар
13.01.2021 11:23 Відповісти
Сильно!))
показати весь коментар
13.01.2021 11:29 Відповісти
Интересно, сколько нарассийских "аппазицианерав" скончается при произношении фразы "Крым - это Украина"? Останется ********** без оппозиции.
показати весь коментар
13.01.2021 11:08 Відповісти
Цирк...одно не понятно,зачем в нем активно пуйло участвует -может,чтоб настоящего ,неподконтрольного лидера оппозиции не появилось ?
показати весь коментар
13.01.2021 11:10 Відповісти
Вот и узнаем, был ли это спектакль.
Если завалят Навального ...
показати весь коментар
13.01.2021 11:20 Відповісти
Між Навальним і ****** різниці нема: просто один з них не при владі.
показати весь коментар
13.01.2021 11:21 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3241483/navalnyyi_17_yanvarya_prilechu_v_rossiyu_putin_snova_topaet_nojkami_i_trebuet_sdelat_vse_dlya_togo_chtobyhttps://censor.net/ru/news/3241483/navalnyyi_17_yanvarya_prilechu_v_rossiyu_putin_snova_topaet_nojkami_i_trebuet_sdelat_vse_dlya_togo_chtoby и создать кооператив "Лебединое Озеро" в противовес кооперативу "Озеро", видать акции кооператива "Озера" обесцениваются
показати весь коментар
13.01.2021 11:22 Відповісти
Ігри імперців в русскій мір або хто головний в їх хаті.
показати весь коментар
13.01.2021 11:25 Відповісти
ехай, лешенька, ехай...будем надеяться, ***** после очередной попытки завалит таки овального небутерброда и паРаше еще отсыпят вкусных и полезных санкций. на том и закончится история роSSийского "опозиционера".
показати весь коментар
13.01.2021 11:31 Відповісти
Навальный либо идиот либо у него договорняк с ху...лом.
показати весь коментар
13.01.2021 12:16 Відповісти
Мужчина. К сожалению у нас сейчас таких нет!
показати весь коментар
13.01.2021 12:27 Відповісти
Добре бути кишеньковою опозицією.
показати весь коментар
13.01.2021 12:35 Відповісти
Это точно. Новичёк в трусах можно найти.э
показати весь коментар
13.01.2021 12:54 Відповісти
Возвращаешься???.....хммм.....на белом коне?....вместе с Габышевым? Соглас. Полный соглас. Не возражаем.
показати весь коментар
13.01.2021 12:42 Відповісти
Нічого ви не розумієте в ******** політиці. Стара і беззуба коняка використає Навального по-новому, коль шпілєгляди не довили свого наміру до кінця, пообіцяють бабулі Меркель не чіпати в обмін на добудову "Северного потока 2".
показати весь коментар
13.01.2021 12:53 Відповісти
нехай їде, якщо не вб'ють то посадять. Додаткові санкції введуть. Хоч таким чином цей кацапський нацик послужить на благо українського народу.
показати весь коментар
13.01.2021 13:07 Відповісти
Какая опозиция овальный? это пес путлера. Весь цирк разыграли красиво, как по нотам. в ******** НЕТ опозиции
показати весь коментар
13.01.2021 15:12 Відповісти
Навльный так рвется на родину потому, что содержание в "Матроской тишине" намного комфортабельней чем в Шарите.
показати весь коментар
13.01.2021 15:44 Відповісти
Я так понимаю он хочет очутиться на красной площади раньше якутского шамана габышева.
показати весь коментар
13.01.2021 15:56 Відповісти
"Путін, який віддав наказ про моє вбивство, верещить, щоб я не повернувся. Але я повертаюся до Росії", - Навальний - Цензор.НЕТ 1208
показати весь коментар
13.01.2021 20:39 Відповісти
 
 