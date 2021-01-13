"Путін, який віддав наказ про моє вбивство, верещить, щоб я не повернувся. Але я повертаюся до Росії", - Навальний

Російський опозиціонер Олексій Навальний, який зараз перебуває в Німеччині після того, як його отруїли речовиною "Новачок", планує повернутися на Батьківщину.

Про це Навальний повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Питання "повертатися чи ні" переді мною не стояло ніколи. Просто тому, що я не виїжджав. Я опинився в Німеччині, приїхавши в неї в реанімаційній коробці. 17 січня, в неділю, я повернуся додому рейсом "Перемоги", - йдеться в повідомленні.

В Instagram політик опублікував відео

"Читаю новини, які приходять з Москви і просто дивуюся, на скільки Путін знову тупотить ніжками і вимагає зробити все для того, щоб я не повернувся додому. Перед Новим роком вони заявили про те, що запускають нову кримінальну справу проти мене і вона демонстративно сфабрикована. Вчора ФСВП заявив, що вони вимагають в суді перетворити мій умовний термін на реальний і я повинен негайно вирушити у в'язницю. Вони роблять все для того, щоб налякати мене, і Путіну залишилося тільки повісити над Кремлем величезний плакат "Олексію, будь ласка, в жодному разі не повертайся назад додому", - заявив Навальний.

"Питання "повертатися чи ні" переді мною не стояло ніколи. Просто тому, що я не виїжджав. Я опинився в Німеччині, приїхавши в неї в реанімаційній коробці, з однієї причини: мене намагалися вбити. Я вижив. І зараз Путін, який віддав наказ про моє вбивство, верещить на весь свій бункер і велить своїм слугам зробити все, щоб я не повернувся. Слуги діють як зазвичай: фабрикують нові кримінальні справи проти мене. Але що вони там роблять мені не дуже цікаво. Росія - моя країна, Москва - моє місто, я за ними сумую. Тому сьогодні вранці я зайшов на сайт компанії "Перемога" і купив квитки", - йдеться у підписі до відео.

Навальний зараз в Німеччині, де проходить реабілітацію після отруєння. Видання Bellingcat, The Insider, Der Spiegel і телеканал CNN 14 грудня випустили спільне розслідування, в якому стверджували, що отруєння Навального в серпні 2020 року було причетні вісім оперативників, пов'язаних з Інститутом криміналістики ФСБ (НДІ №2). Кремль заперечує причетність до отруєння Навального.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Слідчий комітет Росії 29 грудня 2020 року порушив кримінальну справу проти Навального про розкрадання на 356 млн рублів пожертвувань, які призначалися декільком організаціям, пов'язаним з опозиційним політиком. Справа заведена за частиною 4 статті 159 КК - шахрайство в особливо великому розмірі, за нею йому загрожує до 10 років позбавлення волі.