Діти до 10 років мають ходити до школи, вони хворіють дуже мало, - Рубан

Глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан виступив за відновлення очного навчання в школах. Він вважає, що діти до 10 років мають почати ходити до школи.

Про це Рубан заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що нині стоїть питання про психологічну й емоційну підтримку дітей, які перебувають на дистанційному навчанні.

"Навчання, яке організували для 1-4 класів, його треба переглядати. Провели аналіз, що дітей до 10 років доцільно направляти в школи. Вони не є рушійною силою епідпроцесу і хворіють дуже мало. Небезпеку може викликати тільки захворювання педагогічного складу", - сказав Рубан.

За його словами, від травня захворів 1,7% дитячого населення до 10 років.

