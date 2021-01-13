3 470 37
Діти до 10 років мають ходити до школи, вони хворіють дуже мало, - Рубан
Глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан виступив за відновлення очного навчання в школах. Він вважає, що діти до 10 років мають почати ходити до школи.
Про це Рубан заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що нині стоїть питання про психологічну й емоційну підтримку дітей, які перебувають на дистанційному навчанні.
"Навчання, яке організували для 1-4 класів, його треба переглядати. Провели аналіз, що дітей до 10 років доцільно направляти в школи. Вони не є рушійною силою епідпроцесу і хворіють дуже мало. Небезпеку може викликати тільки захворювання педагогічного складу", - сказав Рубан.
За його словами, від травня захворів 1,7% дитячого населення до 10 років.
Топ коментарі
+19 5 копійок
показати весь коментар13.01.2021 11:00 Відповісти Посилання
+11 Rhodesian
показати весь коментар13.01.2021 11:01 Відповісти Посилання
+9 Враг рода человеческого 666
показати весь коментар13.01.2021 11:01 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Перевірено досвідом українського державотворення.
В том-то и дело - школы созданы чтобы давать детям знания, дети в нынешнее время даже посещая школу знаний получают с гулькин хрен, а при дистанционной учеба это вообще профанация. Разгрузка родителей это на втором плане, но если родители оба работают - с кем оставить дома ребенка? Бросать работу, так потом хрен найдешь другую. Я, работающий пенсионер, вынужден сейчас на подстраховке мотаться к ним домой чтобы днем покормить внука и сделать с ним "уроки".
Дети, если болеют, то легко. У них классе в нормальная посещаемость (и среди учителей тоже). Почему тогда садики работают?
Родители младшеклассников это молодые люди, они тоже спокойно переносят вирус, а вот бабушки и дедушки, которые должны каждый день мотаться на городском транспорте, чтобы приехать и посидеть с внуками, действительно сильно рискуют.
Зовсім недавно до нас телефонувала колишня сусідка. - Хворіє дуже важко - онуки принесли з школи. Перехворіла вся сім'я, а її маму поховали...
І таких випадків купа...
Родители младшеклассников это молодые люди, они тоже спокойно переносят вирус, а вот бабушки и дедушки, которые должны каждый день мотаться на городском транспорте, чтобы приехать и посидеть с внуками, действительно сильно рискуют.
"Но нам на них плювати". - подумав.