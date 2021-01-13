УКР
Діти до 10 років мають ходити до школи, вони хворіють дуже мало, - Рубан

Глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан виступив за відновлення очного навчання в школах. Він вважає, що діти до 10 років мають почати ходити до школи.

Про це Рубан заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що нині стоїть питання про психологічну й емоційну підтримку дітей, які перебувають на дистанційному навчанні.

"Навчання, яке організували для 1-4 класів, його треба переглядати. Провели аналіз, що дітей до 10 років доцільно направляти в школи. Вони не є рушійною силою епідпроцесу і хворіють дуже мало. Небезпеку може викликати тільки захворювання педагогічного складу", - сказав Рубан.

За його словами, від травня захворів 1,7% дитячого населення до 10 років.

карантин (18172) школа (2269) Рубан Олег (113) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Топ коментарі
+19
13.01.2021 11:00 Відповісти
+11
А их родители болеют очень часто... Дебил
13.01.2021 11:01 Відповісти
+9
Да, детки мало болеют,но зато очень хорошо разносят эту заразу. Не ту страну назвали гондурасом
13.01.2021 11:01 Відповісти
13.01.2021 11:00 Відповісти
Ні посіють пандемію параноїдальної шизофренії у головах коронабіснуватих імбецилів!
13.01.2021 11:21 Відповісти
Ну да! Дети мало блеют, но являются прекрасными переносчиками болезни, то есть семья пусть болеет..в стране нет лекарств. Нет прививок ! И не будет в ближайшем будущем.. а дети пусть идут , разносят вирус..
13.01.2021 12:45 Відповісти
Да, детки мало болеют,но зато очень хорошо разносят эту заразу. Не ту страну назвали гондурасом
13.01.2021 11:01 Відповісти
Мало болеют? Зато зараза лишает их репродуктивности! Эту падлу заРубанить мало!
13.01.2021 11:09 Відповісти
шо реально?
13.01.2021 11:12 Відповісти
а Вы хорошо изучили исследования медиков? почки и печень не самые сложные органы которые страдают от ковид, даже у безсимптомно болеющих.
13.01.2021 11:14 Відповісти
я слышал шо свинка опасна для половой системы, если позна переболеть
13.01.2021 11:17 Відповісти
А такі питання ставите--не соромно?
13.01.2021 11:19 Відповісти
Невзоров высрал, ну, сказал шо какой-то Балтимор, очень крутой эпидемиолог наконец то высказался по поводу вируса: поражает геном. типо встраивается или что там, я х.з., но Невзоров говорит шо щас ситуация даже не цветочки
13.01.2021 11:24 Відповісти
Невзоров, - тупой гуманитарий, мастер художественного свиста, который корчит из себя академика Павлова.
13.01.2021 11:38 Відповісти
про свист это #вточку!!!
13.01.2021 12:00 Відповісти
а вы его слушал? включи "среды" любые - какой мастер слова и сарказма. ну да, гуманитарий, как и все - через одного так же едко и с юмором могут опустить попов на бутылку
13.01.2021 13:32 Відповісти
А их родители болеют очень часто... Дебил
13.01.2021 11:01 Відповісти
Темпы заболевания снизились после начала каникул. Думать не пробовали?
13.01.2021 11:07 Відповісти
Зато разносят заразу и заражают родителей.
13.01.2021 11:16 Відповісти
Кретин у владі,- це гірше ніж ідіоти у електораті.

Перевірено досвідом українського державотворення.
13.01.2021 11:19 Відповісти
Кретин це вирощений в уробі йододефіцитної матері майбутній ідійот!
13.01.2021 11:24 Відповісти
Идиот у нас практически все учителя переболели и их мужья тоже..ацелые классы были на самоизоляции!
13.01.2021 11:26 Відповісти
Просто нужно понять что хуже для детей 1-4 классов (а также их родителей) - чтобы дети (особенно в селах) не учились еще полгода, и сидели сами дома без присмотра своих работающих родителей или все-таки пусть посещают школу и разгрузят родителей.
13.01.2021 11:40 Відповісти
По перше там де ти житель, школи не потрібні, вас партія учит. А по друге, школи створені не для розвантаження батьків.
13.01.2021 11:48 Відповісти
Придурок, ты видать остроумный? Кто тебя учил обращаться к незнакомому человеку с оскорбления? Причем здесь "партия" (я всю жизнь беспартийный, а пожил , уверен, больше тебя). Откуда ты знаешь где я и кто я? Я кстати из того региона, который в 2014г. не позволил сепарам пройти дальше на юго-востоке Украины. Понятно я написал, "горобец"?

В том-то и дело - школы созданы чтобы давать детям знания, дети в нынешнее время даже посещая школу знаний получают с гулькин хрен, а при дистанционной учеба это вообще профанация. Разгрузка родителей это на втором плане, но если родители оба работают - с кем оставить дома ребенка? Бросать работу, так потом хрен найдешь другую. Я, работающий пенсионер, вынужден сейчас на подстраховке мотаться к ним домой чтобы днем покормить внука и сделать с ним "уроки".
13.01.2021 13:02 Відповісти
Тут просматриваются проблемы родителей, которые работают! Они принесут вирус домой, своему ребёнку, а он разнесёт в школе.. но главное, что б сам дома не сидел.. это эгоистично так думать!
13.01.2021 12:50 Відповісти
Главное чтобы он учился, а не сидел дома целый день на диване в интернете. У меня внук и так уже потерял пол года обучения, так теперь еще пол года потеряет.
Дети, если болеют, то легко. У них классе в нормальная посещаемость (и среди учителей тоже). Почему тогда садики работают?
13.01.2021 13:09 Відповісти
Только что выше Кличко написал тоже самое - чем 1-4 класс отличается от садика?

Родители младшеклассников это молодые люди, они тоже спокойно переносят вирус, а вот бабушки и дедушки, которые должны каждый день мотаться на городском транспорте, чтобы приехать и посидеть с внуками, действительно сильно рискуют.
13.01.2021 13:18 Відповісти
"Опасность может вызывать только заболевание педагогического состава", - сказал Рубан." Але хто такі цей "педагогічний состав"? Головне діти ходять до школи. Головне ходять.
13.01.2021 11:45 Відповісти
Гениально. Олежка садись, два.И без родителей в школу не приходи. Єто где таких гениев вьіращивают?
13.01.2021 11:45 Відповісти
Але діти приносять вірус до дому і хворіє вся сім'я.
13.01.2021 12:02 Відповісти
Если в доме только молодые родители и дети, то это не страшно, молодые родители тоже легко перенесут вирус (по крайней мере процентов 90), даже если дети принесут его из школы. Хуже, если в доме еще есть бабушка с дедушкой, они могут поиметь тяжелый вариант заболевания. К сожаления наша статистика 15 не проводя переписи не знает каких семей у нас в стране больше.
13.01.2021 14:14 Відповісти
За це й річ...
Зовсім недавно до нас телефонувала колишня сусідка. - Хворіє дуже важко - онуки принесли з школи. Перехворіла вся сім'я, а її маму поховали...
І таких випадків купа...
13.01.2021 17:53 Відповісти
Нет такого дня, когда какой-то зебил во власти не сморозит чушь. Это же надо быть таким идиотом, чтобы не в состоянии сложить 2+2. Дети может и не болеют, но разносят болезнь. Или этот недоумок имел ввиду детей сирот, коим некуда после школы идти и они спят на вокзале?
13.01.2021 12:40 Відповісти
Только что выше Кличко написал тоже самое - чем 1-4 класс отличается от садика?
Родители младшеклассников это молодые люди, они тоже спокойно переносят вирус, а вот бабушки и дедушки, которые должны каждый день мотаться на городском транспорте, чтобы приехать и посидеть с внуками, действительно сильно рискуют.
13.01.2021 13:19 Відповісти
Это все бред. Родители идут на работу и заражают остальных, включая своих родителей. Карантин вводиться или для всех, или не вводиться вообще, иначе слово "карантин" теряет свой смысл.
13.01.2021 14:34 Відповісти
Вопрос распространения любого вируса среди людей это сама по себе сложная вероятностная задача (как с медицинской так и со математико-статистической точки зрения). То что протвоэпидемиологический карантин должны соблюдать все население это не оспаривается. Речь о другом - если решили что детские садики могут продолжать работу, то нужно так же поступить и с младшей школой (1-4 классы), потому что отмазка в виде "дистанционного обучения" это блеф, в таком возрасте дети не способны сознательно воспринимать такое обучение. Да и охват таким обучением отнюдь не 100%-й, далеко не у всех (особенно в селах) доступен интернет и хотя бы один смартфон на семью. Если такой карантин в младших классах затянется еще на год, то потом детей будет совсем невозможно настроить на школьный лад.
13.01.2021 14:49 Відповісти
Это абракадабра, а не логика. Если детсады работают, можно и начальную школу, потому, что разница родителей небольшая. Можно подумать, что большая разница в возрасте родителей с четвертого класса по двенадцатый.
13.01.2021 16:47 Відповісти
Занимайся лучше логикой, а не казуистикой.
13.01.2021 18:41 Відповісти
"Небезпеку може викликати тільки захворювання педагогічного складу", - сказав Рубан
"Но нам на них плювати". - подумав.
13.01.2021 15:24 Відповісти
 
 