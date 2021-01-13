Поїхала з тіткою в Київ на прогулянку, і зв'язок обірвався: поліція Чернігівщини розшукує зниклу 9 січня 5-річну дівчинку. ФОТО

Поліція Чернігівщини розшукує п'ятирічну дитину, яка зникла 9 січня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сектор комунікації поліції Чернігівської області.

За даними поліції, 11 січня до Ніжинського відділу поліції звернулася місцева мешканка та повідомила, що два дні тому її рідна сестра із своїм знайомим, з дозволу матері, забрала її малолітню доньку Аліну до м. Києва під приводом прогулянки, після чого зв'язок з ними обірвався.

Заявниця повідомила, що телефони сестри та її співмешканця вимкнені. Де можуть перебувати всі троє, а, головне, дитина - вона не знає.

Поліцейським вдалося встановити, що 10 січня, близько 10 ранку їх бачили у смт Березань Київської області, звідки родом чоловік. Після гостини у його брата вони пішли у невідомому напрямку. У поліції є відеозапис з однієї з відеокамер, що встановлені у смт Березань, на якому видно дівчинку, за описом схожу на зниклу Аліну.

Дитина проходить по вулиці разом із жінкою та чоловіком, схожими на сестру заявниці - Тамару Маркович та її співмешканця на ім'я Сергій Савченко.

Фото: сайт поліції

Дівчинка досить легко вдягнена: шуба білого кольору, різнокольорові лосини та чобітки рожевого кольору, без головного убору.

Просимо всіх, хто знає будь-яку інформацію про місцезнаходження Аліни чи її тітки зі співмешканцем - негайно повідомити про це до поліції за номерами "102", або 098-733-59-99, або безпосередньо звернутися до відділу поліції у Ніжині по вул. Московська, 22. Анонімність гарантується.



