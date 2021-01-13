УКР
Поїхала з тіткою в Київ на прогулянку, і зв'язок обірвався: поліція Чернігівщини розшукує зниклу 9 січня 5-річну дівчинку. ФОТО

Поліція Чернігівщини розшукує п'ятирічну дитину, яка зникла 9 січня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сектор комунікації поліції Чернігівської області.

За даними поліції, 11 січня до Ніжинського відділу поліції звернулася місцева мешканка та повідомила, що два дні тому її рідна сестра із своїм знайомим, з дозволу матері, забрала її малолітню доньку Аліну до м. Києва під приводом прогулянки, після чого зв'язок з ними обірвався.

Поїхала з тіткою в Київ на прогулянку, і звязок обірвався: поліція Чернігівщини розшукує зниклу 9 січня 5-річну дівчинку 01

Заявниця повідомила, що телефони сестри та її співмешканця вимкнені. Де можуть перебувати всі троє, а, головне, дитина - вона не знає.

Поліцейським вдалося встановити, що 10 січня, близько 10 ранку їх бачили у смт Березань Київської області, звідки родом чоловік. Після гостини у його брата вони пішли у невідомому напрямку. У поліції є відеозапис з однієї з відеокамер, що встановлені у смт Березань, на якому видно дівчинку, за описом схожу на зниклу Аліну.

Дитина проходить по вулиці разом із жінкою та чоловіком, схожими на сестру заявниці - Тамару Маркович та її співмешканця на ім'я Сергій Савченко.

Поїхала з тіткою в Київ на прогулянку, і звязок обірвався: поліція Чернігівщини розшукує зниклу 9 січня 5-річну дівчинку 02
Фото: сайт поліції

Дівчинка досить легко вдягнена: шуба білого кольору, різнокольорові лосини та чобітки рожевого кольору, без головного убору.

Просимо всіх, хто знає будь-яку інформацію про місцезнаходження Аліни чи її тітки зі співмешканцем - негайно повідомити про це до поліції за номерами "102", або 098-733-59-99, або безпосередньо звернутися до відділу поліції у Ніжині по вул. Московська, 22. Анонімність гарантується.

Поїхала з тіткою в Київ на прогулянку, і звязок обірвався: поліція Чернігівщини розшукує зниклу 9 січня 5-річну дівчинку 03
 

діти (5316) розшук (663) Чернігівщина (1585)
+10
Якщо на фото вуличному, 5-літня дитина, то я - "іспанський льотчик"... Тій дитині, мінімум, років 10-12...
13.01.2021 11:04 Відповісти
+8
Так должна знать свою сестру -та даже шапку на ребенка одеть не может,хотя на себя напялила...
13.01.2021 11:25 Відповісти
+7
В мене троє дітей, я б не дозволив нікому забрати погуляти мою дитину в інше місто, виняток, шкільні екскурсії.
13.01.2021 11:13 Відповісти
Якщо на фото вуличному, 5-літня дитина, то я - "іспанський льотчик"... Тій дитині, мінімум, років 10-12...
13.01.2021 11:04 Відповісти
по одежде разве мать не узнает своего ребенка учитывая, шо она ту одежду покупала?
13.01.2021 11:06 Відповісти
Я дивлюся не на одяг - він може буть просто "співпадінням". Одяг, зараз, шиють не індивідуально, а на фабриках, різних розмірів, але "типовий", а я звертаю увагу на зріст і довжину рук і ніг... Це фігура, габаритами, за антропометричними характеристиками, не "дитини-дошкільняти", а підлітка... Особливо якщо співставлять її зріст зі зростом дорослих, що йдуть поряд з нею... Навіть, якщо жінка має зріст не вище 155 см, а чоловік - 170-175, то дитина, на фото, тоді, повинна мать зріст не нижче 115 см... Тим більше, що на фото дитина перебуває, візуально, далі жінки... Ти багато бачив п"ятилітніх дівчат такого зросту? (Є така наука - "криміналістика". А вона включає і вивчення антропометричних характеристик... І я її вчив...).
13.01.2021 11:29 Відповісти
Не вводите в заблуждение. Первый же результат гугления по среднему росту детей в разном возрасте, для девочек:
5 лет 102.5-113.6 см
5.5 лет 105.2-117 см
6 лет 108-120.6 см

Так что по верхнему порогу вполне себе вписывается в 5-6 лет.
13.01.2021 11:40 Відповісти
А я назвав "нижній поріг", для усіх трьох фігур...
показати весь коментар
Я знаю шо Аваков узнал по походке Яну Дугарь а он настоящий Коломбо
показати весь коментар
Я за Авакова відповідальності не несу... Та й йому претензії можна висувать лише опосередковано - "висновок" експертизи підписаний не ним, а "експертом" - читай Закон "Про експертизу"...
показати весь коментар
Согласна,ребенок рослый -даже на портрете лет 7 -8 девочке можно дать
показати весь коментар
Возможно, девочка росленькая, а тетя напротив, мелкая. Отсюда и такое восприятие. А насчет белой шубки я сомневаюсь. На дитеныше похоже белая курточка, а не шубка, а отсутствие шапки на голове лично мне говорит о полном безразличии тети к здоровью ребенка. Дай, Бог, чтобы девочка нашлась и вернулась в семью, а не оказалась у бомжей или цыган в роли попрошайки.
показати весь коментар
Вас таке поняття, як "співвідношення розміру частин тіла (включаючи довжину кінцівок), в залежності від віку дитини", відоме? Де ви бачили таких довгоруких і довгоногих дітей, з такого розміру головами?
показати весь коментар
не згодна , не видно там особливо довгих рук та ніг. зріст дівчинки приблино 2/3 чоловіка, вона з ним на одній лінії, цілком може бути 5-6 років, якщо чоловік не вище 180 см. одяг дівчини співпадає з описом матері, нема причин сумніватися,що то вона.
Проте, все ж таки мабуть не зовсім благополучна сім'я -яка мама малу дитину відпустить в інше місто легко вдягнуту зимою та ще й без шапки.
показати весь коментар
Ну-ну...
показати весь коментар
Головне, щоб дитя знайшлось живе-здорове. Дуже боляче , що суспільство деградувало настільки, що довіряти не можна нікому, навіть рідній сестрі.
показати весь коментар
Дитя не "знайшлося"... Його, ніби-то, "зафіксували відеокамери"... А де знаходиться дівчинка і її супутники, не відомо...
показати весь коментар
я не казала, що вона знайшлась. я висловила щире побащання цього.
Так невідомо, де вони. В даному випадку мають бути також фото сестри з її співмешканцем та їх параметри.
показати весь коментар
Возможно камера искажает. Камеры наблюдения часто дают очень некачественное изображение.
показати весь коментар
Так що, камера "іскажає" довжину тіла, рук, ніг, величину голови? І лише для одної дитини? Якась цікава, "вибіркова" камера... Прамо, як в "кімнаті кривих дзеркал"...
показати весь коментар
И я заметил, шо девочка какая то высокая. Специально померял себя - от пола до плечей≈1.50м,"солнечное сплетение"≈1.30м. На фото девочка выглядит минимум 1.30м.,а то и больше.
Версия: может специально нарядили кого, шоб на камеру засветиться.
показати весь коментар
Ну, тут у нас купа "експертів-антропологів" є, думаю, розберуться...
показати весь коментар
В мене троє дітей, я б не дозволив нікому забрати погуляти мою дитину в інше місто, виняток, шкільні екскурсії.
показати весь коментар
Навіть своєю рідною сестрою?
показати весь коментар
Так должна знать свою сестру -та даже шапку на ребенка одеть не может,хотя на себя напялила...
показати весь коментар
Ну це вже інша справа, якщо є невпевненість в своїй сестрі звичайно не можна відпускати з нею дитину
показати весь коментар
Особливо, якщо в неї є "сожитель"
показати весь коментар
сожитель то для здоровля)
показати весь коментар
А де поліція, чи це дуже складне розслідування, і треба вибити зуби всім фігурантам, як в Кагарлику?
показати весь коментар
Не исключается очередной семейный алко-треш. Фото матери ребёнка не помешало бы.
показати весь коментар
