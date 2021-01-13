Третина ФОПів і найманих працівників не звернулися по допомогу у 8000 грн, - Мінекономіки

Майже 230 тисяч осіб не отримали свою компенсацію за урядовий карантин.

По одноразову матеріальну допомогу в розмірі 8 тисяч гривень звернулися приблизно 480 тисяч ФОПів і найманих працівників. По компенсацію можна було звертатися до 31 грудня 2020 року. Про це заявив міністр економіки Ігор Петрашко, повідомляє пресслужба міністерства, передає Цензор.НЕТ.

Міністр зазначив, що до нового року виплачено 3,6 млрд грн. Приблизно 455 тисяч осіб отримали допомогу в грудні.

"Приблизно 25 тисяч осіб подалися в останні дні старого року, тому з огляду на те, що почався новий бюджетний рік, вони отримають по 8 тисяч гривень цього року протягом короткого періоду часу", - зазначив міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Острікова про заяву Шмигаля щодо збереження 550 тис. робочих місць: "Цифри знову не сходяться"

Як повідомлялося, в Україні запровадили три програми виплат бізнесу, який постраждав через запровадження карантину. Одна з програм - це виплата 8 тисяч гривень найманим працівникам та ФОПам тих видів діяльності, які визначив Кабмін.

За розрахунками Мінсоцполітики, по одноразову допомогу могли звернутися 712 тисяч осіб.

Таким чином, майже третина (230 тисяч) ФОПів та найманих працівників, які підпадали під дію програми, не звернулися по допомогу у 8 тисяч гривень.