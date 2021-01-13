УКР
Третина ФОПів і найманих працівників не звернулися по допомогу у 8000 грн, - Мінекономіки

Третина ФОПів і найманих працівників не звернулися по допомогу у 8000 грн, - Мінекономіки

Майже 230 тисяч осіб не отримали свою компенсацію за урядовий карантин.

По одноразову матеріальну допомогу в розмірі 8 тисяч гривень звернулися приблизно 480 тисяч ФОПів і найманих працівників. По компенсацію можна було звертатися до 31 грудня 2020 року. Про це заявив міністр економіки Ігор Петрашко, повідомляє пресслужба міністерства, передає Цензор.НЕТ.

Міністр зазначив, що до нового року виплачено 3,6 млрд грн. Приблизно 455 тисяч осіб отримали допомогу в грудні.

"Приблизно 25 тисяч осіб подалися в останні дні старого року, тому з огляду на те, що почався новий бюджетний рік, вони отримають по 8 тисяч гривень цього року протягом короткого періоду часу", - зазначив міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Острікова про заяву Шмигаля щодо збереження 550 тис. робочих місць: "Цифри знову не сходяться"

Як повідомлялося, в Україні запровадили три програми виплат бізнесу, який постраждав через запровадження карантину. Одна з програм - це виплата 8 тисяч гривень найманим працівникам та ФОПам тих видів діяльності, які визначив Кабмін.

За розрахунками Мінсоцполітики, по одноразову допомогу могли звернутися 712 тисяч осіб.

Таким чином, майже третина (230 тисяч) ФОПів та найманих працівників, які підпадали під дію програми, не звернулися по допомогу у 8 тисяч гривень.

+6
граждане! не играйте в азартные игры с государством, один черт проиграете))
показати весь коментар
13.01.2021 11:15 Відповісти
+5
бо знають з ким мають справу ...
показати весь коментар
13.01.2021 11:14 Відповісти
+5
Если взял, то потом отдать просто придется больше
показати весь коментар
13.01.2021 11:15 Відповісти
потому что вы ограничили категории по которым можно обращаться
показати весь коментар
13.01.2021 11:12 Відповісти
А ще тому, що яка допомога, такі і звернення. Це допомога для пенсіонерів і бідних. ФОПи ще до такого не дійшли
показати весь коментар
13.01.2021 11:38 Відповісти
Тут можливо ще одна справа. Ніхто не знає яким боком в майбутньому може вилізти ця жалюгідна подачка (по іншому назвати не можу) з нашими керманичами.
показати весь коментар
13.01.2021 12:19 Відповісти
Хотів це теж написати. Але не писав, бо підозрюю, що у тих керманичів немає майбутнього. У всякому разі далекого і світлого.
показати весь коментар
13.01.2021 12:21 Відповісти
Харьковских барабашовцев ищите в Шарм Эль Шейхе... из-за них придется погреться в феврале, бо они ломанулись на курорты зараз, в разгар локдауна, а агентства цены задрали до небес...
показати весь коментар
13.01.2021 11:17 Відповісти
сэкономленные деньги зеля проотдыхает
показати весь коментар
13.01.2021 11:17 Відповісти
С вами связываться-себя не уважать,тем более 8тыщ тому фопу до сраки...
показати весь коментар
13.01.2021 11:18 Відповісти
Стыдно сказать, получил 8к. Как раз всё на ковид ушло.
показати весь коментар
13.01.2021 11:19 Відповісти
Свободные люди
показати весь коментар
13.01.2021 11:26 Відповісти
Подождем до марта. Сдача годовых отчетов заканчивается в феврале. Вот тогда и посмотрим как обернется. Как они это посчитают.
показати весь коментар
13.01.2021 11:34 Відповісти
Мутным фопам деньги раздали. а тем кто платит налоги дулю а не помощь. Комунальные подняли .налоги не отменяете. только поднимаете. душите Людей ну ну.
показати весь коментар
13.01.2021 12:17 Відповісти
так донецким выдавайте!!! пересекет кпп - и 8штук, еще и вжопу поцелуйте!!!
показати весь коментар
13.01.2021 12:38 Відповісти
Гордые?
Отказались от подачки.
показати весь коментар
13.01.2021 13:10 Відповісти
Тому що знають, чого варта їхня срана "Дія", після реєстрації в якій про конфіденційність особистих даних та недоторканність особистого життя можна буде забути!
показати весь коментар
13.01.2021 13:33 Відповісти
Эта треть ФОПов по условиям получения не проходит. Например, ФОПы-пенсионеры:ЕСВ не платишь - вот и до свидания!
Или "нужный" КВЭД в налоговом свидетельстве тебе записали не первым - до свидания!
Фокусы этой шайки были видны изначально, а вот во что выльются эти 8к - увидим...
показати весь коментар
13.01.2021 13:39 Відповісти
230 тысяч фоповцев, как и обещали, прямо в данный момент дохнут с голоду. Ужосс!
показати весь коментар
13.01.2021 15:44 Відповісти
 
 