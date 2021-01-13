Президент Вірменії Саркісян, який заразився в Британії COVID-19, госпіталізований у важкому стані

Президент Вірменії Армен Саркісян, який заразився в Лондоні коронавірусною інфекцією COVID-19, госпіталізований з двостороннім запаленням легень.

Про це повідомляє в середу його пресслужба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Президент Вірменії, який заразився коронавірусною хворобою і лікувався в домашніх умовах, госпіталізований. Хвороба протікає у важкій формі. У президента спостерігаються властиві цьому стану симптоми - висока температура, двостороннє запалення легень", - йдеться в повідомленні відомства.

У пресслужбі уточнили, що президент госпіталізований у Лондоні.

Саркісян заразився коронавірусом у британській столиці, де зустрічав Новий рік з родиною і внуками, а також переніс операцію на нозі.