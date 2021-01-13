УКР
Президент Вірменії Саркісян, який заразився в Британії COVID-19, госпіталізований у важкому стані

Президент Вірменії Армен Саркісян, який заразився в Лондоні коронавірусною інфекцією COVID-19, госпіталізований з двостороннім запаленням легень.

Про це повідомляє в середу його пресслужба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Президент Вірменії, який заразився коронавірусною хворобою і лікувався в домашніх умовах, госпіталізований. Хвороба протікає у важкій формі. У президента спостерігаються властиві цьому стану симптоми - висока температура, двостороннє запалення легень", - йдеться в повідомленні відомства.

У пресслужбі уточнили, що президент госпіталізований у Лондоні.

Також читайте: Англія слідом за Шотландією та Уельсом оголосила, що для в'їзду буде обов'язковим негативний тест на COVID-19

Саркісян заразився коронавірусом у британській столиці, де зустрічав Новий рік з родиною і внуками, а також переніс операцію на нозі.

Велика Британія (5797) карантин (18172) Саркісян Армен (18) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
+4
Повезло Саркисьяну, что заболел в Лондоне, а не в *********
13.01.2021 11:26 Відповісти
+4
А чого це глава держави, яка переживає важкі часи, багато громадян якої загинули і в родини багатьох так і не завітало св'ято Різдва, відпочиває з родиною за кордоном, а не з власним народом? Тому така карма. Втім я знаю ще одного такого "главу" держави. Української. Чекаємо на карму?
13.01.2021 11:31 Відповісти
+4
это, жидкий понос, об Осле Оманском, которому ты лижешь с усердием отличницы
13.01.2021 11:52 Відповісти
Повезло Саркисьяну, что заболел в Лондоне, а не в *********
13.01.2021 11:26 Відповісти
А чого це глава держави, яка переживає важкі часи, багато громадян якої загинули і в родини багатьох так і не завітало св'ято Різдва, відпочиває з родиною за кордоном, а не з власним народом? Тому така карма. Втім я знаю ще одного такого "главу" держави. Української. Чекаємо на карму?
13.01.2021 11:31 Відповісти
это, жидкий понос, об Осле Оманском, которому ты лижешь с усердием отличницы
13.01.2021 11:52 Відповісти
Дати тобі туалетний папір, щоб ти підтерся? Ти напевне забухав і не знаєш, що у 2019 року преЗЕдентом України 73 відсотки таких, як ти вибрали Зєлєнского.
13.01.2021 12:34 Відповісти
Щось Леонид Днепр зовсім поганий став.... Рідкий аж....
13.01.2021 12:53 Відповісти
Написано, что он перенёс операцию на ноге и поэтому встречал новый год в Лондоне
13.01.2021 12:13 Відповісти
Так нехай би у себе медицину розвивав. А не війни із захопленням територій підтримував. Нє?
13.01.2021 12:35 Відповісти
Скажите Литвиненко, что ему повезло заболеть в Лондоне... Лондон не помеха, если очень надо...
13.01.2021 11:50 Відповісти
Визит в Украину случайно не намечается?
13.01.2021 11:31 Відповісти
В Лондоні тут ключове. Як там МЗС України говорить - вкакаємся в локдауні , але будемо туди літати.
13.01.2021 11:42 Відповісти
Какое горе!! А вот вакцинировался бы Спутником - все было бы хорошо...
13.01.2021 11:44 Відповісти
Так его может и вакцинировали... Ручку помазали, или в чай...
13.01.2021 11:51 Відповісти
щоб він здох ва славу арцаха...
13.01.2021 11:48 Відповісти
в Лондоні теж помирають успішно
13.01.2021 18:59 Відповісти
Новічок..... Коронавірусний. Наступниу ураженим буде бацька Лука.
13.01.2021 12:13 Відповісти
Надо его перевезти в Шарите, где Гепа кантовался, очень перспективная больничка.
13.01.2021 14:16 Відповісти
Не,,уй шастать !
13.01.2021 15:45 Відповісти
 
 