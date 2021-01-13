УКР
Держприкордонслужба щодо необхідності сертифіката про COVID-вакцинацію для виїзду за кордон: Вимоги для подорожей за кордон поки не змінилися

Найближчим часом громадянам України не знадобиться сертифікат вакцинації від COVID для виїзду за кордон. По-перше, вакцинація в країні ще не стартувала, а по-друге, в уряді ще не обговорюється концепція "ковідних паспортів".

В уряді зазначають, що концепція "ковідних" паспортів в широкому колі ще навіть не обговорювалася. Хоча раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко підкреслював, що питання перебуває на контролі, але ще не впроваджується, пише РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

При цьому поки у вимогах для подорожей за кордон якихось змін теж немає. Як зазначають у Державній прикордонній службі, прикордонники працюють за чинними протоколами, і перевірка сертифікатів вакцинації в них не входить.

Також читайте: Молдова анонсувала початок у лютому масової COVID-вакцинації препаратом компанії Pfizer

"На цей момент ми перевіряємо наявність додатка "Вдома" для самоізоляції тим громадянам, які слідують з країн червоної зони. Якщо говорити про іноземців, то для них обов'язкова наявність страхування від COVID. Якщо рішенням уряду будуть прийняті якісь зміни, то ми їх виконаємо", - уточнив спікер ДПСУ Андрій Демченко.

Ключевое слово-ПОКА!
показати весь коментар
13.01.2021 11:23 Відповісти
Так в жизни вообще-то все ПОКА. И мы на землю топчем тоже ПОКА.
показати весь коментар
13.01.2021 11:47 Відповісти
Так-так... готовится почва для этого деяния- практически принудительной вакцинации. Во, где подлость то! То есть не деяния, а откровенного злодеяния!
показати весь коментар
13.01.2021 11:25 Відповісти
Во будет смеху, когда на европейской границе увидят паспорт с кацапской или китайской фуфловакциной и развернут назад)
показати весь коментар
13.01.2021 11:31 Відповісти
Та запросто! Щас времечко такое настало: Первая Мировая война вакцин. Иначе и не сказать.
показати весь коментар
13.01.2021 11:33 Відповісти
Ничего не поменялось и ничего не настало.
Запад как стриг бабло так и стрижет, у нас как стригли лохов так и стригут.
На России как совали свое рыло в любой конфликт, так суют.
показати весь коментар
13.01.2021 11:41 Відповісти
Готовят, с..ки, всемирную принудиловку. А не пошли бы вы на путена!
показати весь коментар
13.01.2021 11:47 Відповісти
Чьи это требования ? Попдробней.
показати весь коментар
13.01.2021 11:48 Відповісти
Держприкордонслужба це виконавчий орган, їй накажуть, і через годину вона вже буде чмирити за відсутність клейма на лобі перебіжчика - "Вакцинований"
показати весь коментар
13.01.2021 12:06 Відповісти
 
 