Держприкордонслужба щодо необхідності сертифіката про COVID-вакцинацію для виїзду за кордон: Вимоги для подорожей за кордон поки не змінилися

Найближчим часом громадянам України не знадобиться сертифікат вакцинації від COVID для виїзду за кордон. По-перше, вакцинація в країні ще не стартувала, а по-друге, в уряді ще не обговорюється концепція "ковідних паспортів".

В уряді зазначають, що концепція "ковідних" паспортів в широкому колі ще навіть не обговорювалася. Хоча раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко підкреслював, що питання перебуває на контролі, але ще не впроваджується, пише РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

При цьому поки у вимогах для подорожей за кордон якихось змін теж немає. Як зазначають у Державній прикордонній службі, прикордонники працюють за чинними протоколами, і перевірка сертифікатів вакцинації в них не входить.

Також читайте: Молдова анонсувала початок у лютому масової COVID-вакцинації препаратом компанії Pfizer

"На цей момент ми перевіряємо наявність додатка "Вдома" для самоізоляції тим громадянам, які слідують з країн червоної зони. Якщо говорити про іноземців, то для них обов'язкова наявність страхування від COVID. Якщо рішенням уряду будуть прийняті якісь зміни, то ми їх виконаємо", - уточнив спікер ДПСУ Андрій Демченко.