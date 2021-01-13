Після 24 січня карантин скасовувати не будуть, надзвичайна ситуація діє до 28 лютого включно, - Немчінов
В Україні після припинення дії жорсткого карантину з 25 січня карантин і режим надзвичайної ситуації не буде скасовано, він діятиме до 28 лютого 2021 року.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.
"Я думаю, що у них (в інших країнах, де запроваджено локдаун. – Ред.) закінчиться карантин, коли вони завершать вакцинування. Наш термін запроваджено до 00 годин 25 січня. Після цього Міністерство охорони здоров'я традиційно зробить свої висновки. У нас надзвичайна ситуація діє до 28 лютого включно. І вже ми будемо ухвалювати режим, який буде після закінчення карантинних обмежень новорічно-різдвяного періоду. Карантин буде точно тривати, тому що він зараз діє згідно з постановою, яка була ухвалена 9 грудня. Надзвичайна ситуація в Україні діє до 28 лютого. Йдеться про те, що ті жорсткіші обмеження, які були запроваджені з 8 січня, будуть діяти до 00 год 25 січня", - сказав Немчінов.
Немчінов нагадав про те, що у низці країн Європи останнім часом запровадили ще більш суворий та довготривалий карантин. Серед причин — ризики розповсюдження нового штаму COVID-19 та перевантаження медичної системи.
Україна все ще належить до переліку країн з найбільш м'якими карантинними обмеженнями.
Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що локдаун в Україні не будуть скасовувати.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Трохи перероблена цитата...
Или закончится, когда все раззорятся и позакрываются
. Ну кроме Коломойского.
1. Снаряды все ближе разрываются возле Зеленского.
Из-за индивидуальных санкций, которые Соединенные Штаты Америки ввели против "слуги народа" Александра Дубинского, нардеп теперь не сможет открыть даже гривневый счет в украинском банке. Дубинский уже ноет, унижается и оправдывается перед США в соцсетях. И куда же вся "крутизна" делась? Конечно свои честно заработанные коррупционные деньги от Коломойского он хотел тратить в Майами и Лос-Анджелесе, а не в Мухосранске.
Удивительным образом друг шестого президента Дубинский оказался под санкциями США, а зезидент, который на пресс-конференции анонсировал уголовные дела по разговорам Пороха-Байдена - нет. Пока нет. Но ведь еще не вечер. Ведь именно Зеленский стоял за Деркачом, именно Зеленский был бенефициаром этого перфоманса. И Байден это знает.
Очень переживаю, как бы анус Зеленского не стал размером в Бескидский тоннель, построенный Порохом.
2. Зезидент поручил правительству срочно разобраться с ценами на коммуналку, потому что людям почему-то уже не смешно, а проклятые порохоботы постоянно мешают ему отдыхать.
Как мамкин министр будет снижать цену на голландском хабе (7,5 грн за куб сейчас) не уточняется.
Но председатель фрикции "Слуга народа" Давид Арахамия обещает от власти план антикризисных мероприятий в связи с повышением тарифов. Я их начинаю побаиваться. Неужели Ладу Фирташ предлагают в заложники взять?!
А помните, как год назад Зеленский на беговой дорожке рассказывал, что у них есть интересное решение, чтобы этой зимой снизить тарифы. Оказалось, что Зеленский и его банда подняли тарифы для того, чтобы их снизить. Ловкость рук и никакого мошенничества.
В их профессии, как и в профессии святых главное - во время смыться.
3. Про вакцину.
Степанов говорит, что китайские производители не смогут спать, если вакцину в Украину будет завозить кто-то другой, кроме Богатыревой. Это просто золотой дождь. В реальности все наоборот. Нормальные производители вакцин (Pfizer и Moderna) отказались иметь дело с фирмами-прокладками из-за высоких коррупционных рисков, что предлагало наше МОЗ во главе со Степановым. И только китайцы зная, как все устроенно на пост совке согласились.
Здесь вспоминается, как уже бывший советник Ермака рассказывал, как дорожный картель Зеленского не плохо прибарахлился на ковидном фонде. Тогда Степанов пролетел мимо корыта, зато здесь он своего не упустит. Вот где бизнес на крови. Вот где Свинарчуки.
4. Мысли в слух.
После всех факапов Зеленского, единственная скрепа, которая осталась у зебилов -- ненависть к Пороху. Это их религия, фетиш и индульгенция. А ненавидят они его за то, что он обманул их и оказался никаким не барыгой, а порядочным человеком -- в отличие от Зеленского, который клоуном как был -- так им и остался.
Сейчас бы десяток куриных яиц купить за 13 гривен, как при режиме кровавого диктатора было, а не по 40 гривен, как сейчас при простом парне из народа, оффшорном миллионере Зеленском.
Правда, быдло?!
P.S. Все буде Україна! Я дізнавався... Слава Україні!
Більш огидну пику важко навіть відшукати.
а по формуле уже 11424,42 грн за тыс.кубов на границе Украины
https://www.ueex.com.ua/rus/exchange-quotations/natural-gas/medium-and-long-term-market/
А то пошло народ тратит куда попало деньги, непорядок.
щойно з магазину (тиждень був дома).. - а ваш лохторат, він, взагалі - відбитий, без мізків.. проте, патріоти ще захищати будуть крихітку Зєлю-дурепу..