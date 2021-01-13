Після 24 січня карантин скасовувати не будуть, надзвичайна ситуація діє до 28 лютого включно, - Немчінов

В Україні після припинення дії жорсткого карантину з 25 січня карантин і режим надзвичайної ситуації не буде скасовано, він діятиме до 28 лютого 2021 року.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.

"Я думаю, що у них (в інших країнах, де запроваджено локдаун. – Ред.) закінчиться карантин, коли вони завершать вакцинування. Наш термін запроваджено до 00 годин 25 січня. Після цього Міністерство охорони здоров'я традиційно зробить свої висновки. У нас надзвичайна ситуація діє до 28 лютого включно. І вже ми будемо ухвалювати режим, який буде після закінчення карантинних обмежень новорічно-різдвяного періоду. Карантин буде точно тривати, тому що він зараз діє згідно з постановою, яка була ухвалена 9 грудня. Надзвичайна ситуація в Україні діє до 28 лютого. Йдеться про те, що ті жорсткіші обмеження, які були запроваджені з 8 січня, будуть діяти до 00 год 25 січня", - сказав Немчінов.

Немчінов нагадав про те, що у низці країн Європи останнім часом запровадили ще більш суворий та довготривалий карантин. Серед причин — ризики розповсюдження нового штаму COVID-19 та перевантаження медичної системи.

Україна все ще належить до переліку країн з найбільш м'якими карантинними обмеженнями.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що локдаун в Україні не будуть скасовувати.