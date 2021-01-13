УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4079 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
11 456 45

Після 24 січня карантин скасовувати не будуть, надзвичайна ситуація діє до 28 лютого включно, - Немчінов

Після 24 січня карантин скасовувати не будуть, надзвичайна ситуація діє до 28 лютого включно, - Немчінов

В Україні після припинення дії жорсткого карантину з 25 січня карантин і режим надзвичайної ситуації не буде скасовано, він діятиме до 28 лютого 2021 року.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.

"Я думаю, що у них (в інших країнах, де запроваджено локдаун. – Ред.) закінчиться карантин, коли вони завершать вакцинування. Наш термін запроваджено до 00 годин 25 січня. Після цього Міністерство охорони здоров'я традиційно зробить свої висновки. У нас надзвичайна ситуація діє до 28 лютого включно. І вже ми будемо ухвалювати режим, який буде після закінчення карантинних обмежень новорічно-різдвяного періоду. Карантин буде точно тривати, тому що він зараз діє згідно з постановою, яка була ухвалена 9 грудня. Надзвичайна ситуація в Україні діє до 28 лютого. Йдеться про те, що ті жорсткіші обмеження, які були запроваджені з 8 січня, будуть діяти до 00 год 25 січня", - сказав Немчінов.

Також читайте: З 25 січня плануємо перейти до адаптивного карантину, - Степанов

Немчінов нагадав про те, що у низці країн Європи останнім часом запровадили ще більш суворий та довготривалий карантин. Серед причин — ризики розповсюдження нового штаму COVID-19 та перевантаження медичної системи.

Україна все ще належить до переліку країн з найбільш м'якими карантинними обмеженнями.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що локдаун в Україні не будуть скасовувати.

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19768) Немчінов Олег (208) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Все на Буковель! Буковель - это Ноев ковчег среди вирусного потопа. Буковель имеет 100%-е антисептическое действие!
показати весь коментар
13.01.2021 11:34 Відповісти
+8
Лютые новости:

1. Снаряды все ближе разрываются возле Зеленского.

Из-за индивидуальных санкций, которые Соединенные Штаты Америки ввели против "слуги народа" Александра Дубинского, нардеп теперь не сможет открыть даже гривневый счет в украинском банке. Дубинский уже ноет, унижается и оправдывается перед США в соцсетях. И куда же вся "крутизна" делась? Конечно свои честно заработанные коррупционные деньги от Коломойского он хотел тратить в Майами и Лос-Анджелесе, а не в Мухосранске.

Удивительным образом друг шестого президента Дубинский оказался под санкциями США, а зезидент, который на пресс-конференции анонсировал уголовные дела по разговорам Пороха-Байдена - нет. Пока нет. Но ведь еще не вечер. Ведь именно Зеленский стоял за Деркачом, именно Зеленский был бенефициаром этого перфоманса. И Байден это знает.

Очень переживаю, как бы анус Зеленского не стал размером в Бескидский тоннель, построенный Порохом.

2. Зезидент поручил правительству срочно разобраться с ценами на коммуналку, потому что людям почему-то уже не смешно, а проклятые порохоботы постоянно мешают ему отдыхать.

Как мамкин министр будет снижать цену на голландском хабе (7,5 грн за куб сейчас) не уточняется.

Но председатель фрикции "Слуга народа" Давид Арахамия обещает от власти план антикризисных мероприятий в связи с повышением тарифов. Я их начинаю побаиваться. Неужели Ладу Фирташ предлагают в заложники взять?!

А помните, как год назад Зеленский на беговой дорожке рассказывал, что у них есть интересное решение, чтобы этой зимой снизить тарифы. Оказалось, что Зеленский и его банда подняли тарифы для того, чтобы их снизить. Ловкость рук и никакого мошенничества.

В их профессии, как и в профессии святых главное - во время смыться.

3. Про вакцину.

Степанов говорит, что китайские производители не смогут спать, если вакцину в Украину будет завозить кто-то другой, кроме Богатыревой. Это просто золотой дождь. В реальности все наоборот. Нормальные производители вакцин (Pfizer и Moderna) отказались иметь дело с фирмами-прокладками из-за высоких коррупционных рисков, что предлагало наше МОЗ во главе со Степановым. И только китайцы зная, как все устроенно на пост совке согласились.

Здесь вспоминается, как уже бывший советник Ермака рассказывал, как дорожный картель Зеленского не плохо прибарахлился на ковидном фонде. Тогда Степанов пролетел мимо корыта, зато здесь он своего не упустит. Вот где бизнес на крови. Вот где Свинарчуки.

4. Мысли в слух.

После всех факапов Зеленского, единственная скрепа, которая осталась у зебилов -- ненависть к Пороху. Это их религия, фетиш и индульгенция. А ненавидят они его за то, что он обманул их и оказался никаким не барыгой, а порядочным человеком -- в отличие от Зеленского, который клоуном как был -- так им и остался.

Сейчас бы десяток куриных яиц купить за 13 гривен, как при режиме кровавого диктатора было, а не по 40 гривен, как сейчас при простом парне из народа, оффшорном миллионере Зеленском.

Правда, быдло?!

P.S. Все буде Україна! Я дізнавався... Слава Україні!
показати весь коментар
13.01.2021 11:50 Відповісти
+7
Ви, обережно, бо дограєтесь. І не треба порівнювати європейський карантин з нашим. Ангела Меркель чи Макрон на лижах не катаються і в Альпах не фоткаються.
показати весь коментар
13.01.2021 11:33 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ЗЕпакращення.
показати весь коментар
13.01.2021 11:30 Відповісти
Степанка!!! Закінчуються носки. Давай портянки.
показати весь коментар
13.01.2021 12:27 Відповісти
Сам зробиш. Мені в дитинстві батько купував кирзові чобітки і навчив замотувати партянки. Нога в ній як лялечка. Дуже зручно, дешево і сердито.
показати весь коментар
13.01.2021 12:32 Відповісти
Под нажимом государственного пресса трещит финансовая база и Лейбедева, и Пьятницы, и владельцев музыкальной лжеартели «Там бубна звон».(с)
показати весь коментар
13.01.2021 12:31 Відповісти
А купить носки,трусы, батарейки... тоже 28 февраля включительно ?
показати весь коментар
13.01.2021 11:31 Відповісти
Це джентельментський набор? Всі пишуть один список.
показати весь коментар
13.01.2021 11:41 Відповісти
У всех закончились. А в том году такого не было!
показати весь коментар
13.01.2021 12:17 Відповісти
Закінчились труси? Колись продавали труси "Неделька". 7 штук на тиждень і викидуй.
показати весь коментар
13.01.2021 12:27 Відповісти
Як казав персонаж Вячеслава Тихонова у х/ф "Вбити дракона": "Карантин буде довгим..." (С)
Трохи перероблена цитата...
показати весь коментар
13.01.2021 11:32 Відповісти
В полном транспорте можно, носки ниииииизззззя
показати весь коментар
13.01.2021 11:33 Відповісти
Ви, обережно, бо дограєтесь. І не треба порівнювати європейський карантин з нашим. Ангела Меркель чи Макрон на лижах не катаються і в Альпах не фоткаються.
показати весь коментар
13.01.2021 11:33 Відповісти
Чекаєте на згортання тарифних протестів? Така собі "йолка" нового розливу?
показати весь коментар
13.01.2021 11:33 Відповісти
Все на Буковель! Буковель - это Ноев ковчег среди вирусного потопа. Буковель имеет 100%-е антисептическое действие!
показати весь коментар
13.01.2021 11:34 Відповісти
Екзорцист, вижени цю зелену нечисть з тіла України.
показати весь коментар
13.01.2021 11:38 Відповісти
Тут тільки Свята Інквизиція допоможе з крупнокаліберними шибинецями.
показати весь коментар
13.01.2021 11:42 Відповісти
Буковель принадлежит Коломойскому
показати весь коментар
13.01.2021 11:48 Відповісти
Яка різниця? Місце святе - жоден коронавірус не приживається.
показати весь коментар
13.01.2021 11:58 Відповісти
Ну тогда понятно, почему куршавель закрыт, а буковель работает... Коломойскому лишь бы бабло заработать.. а люди пусть болеют.
показати весь коментар
13.01.2021 12:26 Відповісти
Після 24 січня карантин скасовувати не будуть, надзвичайна ситуація діє до 28 лютого включно, - Немчінов - Цензор.НЕТ 8349
показати весь коментар
13.01.2021 12:28 Відповісти
После 24 января карантин отменять не будут, чрезвычайная ситуация действует до 28 февраля включительно, - Немчинов - Цензор.НЕТ 7146
показати весь коментар
13.01.2021 11:39 Відповісти
После 24 января карантин отменять не будут, чрезвычайная ситуация действует до 28 февраля включительно, - Немчинов - Цензор.НЕТ 3920
показати весь коментар
13.01.2021 11:45 Відповісти
А по 8 000 грн напечатаете?
показати весь коментар
13.01.2021 11:43 Відповісти
А на фронте можно украинским солдатам на балалайке играть, прямо какой то цирк получается.
показати весь коментар
13.01.2021 11:45 Відповісти
Держи карман шире
показати весь коментар
13.01.2021 11:46 Відповісти
більше трешу, вище тарифи- схавають все! а до тих хто протестує скоро навідається мвс та сбу та лагідно візьме за яйця! ото поржемо
показати весь коментар
13.01.2021 11:43 Відповісти
В мене таке відчуття що - локдаун почався ще 21 квітня 2019 . .
показати весь коментар
13.01.2021 11:47 Відповісти
И никогда не закончится.
Или закончится, когда все раззорятся и позакрываются
. Ну кроме Коломойского.
показати весь коментар
13.01.2021 11:50 Відповісти
А в 73% від тих, хто прийняв участь у виборах - цей стан від народження...
показати весь коментар
13.01.2021 11:52 Відповісти
Лютые новости:

1. Снаряды все ближе разрываются возле Зеленского.

Из-за индивидуальных санкций, которые Соединенные Штаты Америки ввели против "слуги народа" Александра Дубинского, нардеп теперь не сможет открыть даже гривневый счет в украинском банке. Дубинский уже ноет, унижается и оправдывается перед США в соцсетях. И куда же вся "крутизна" делась? Конечно свои честно заработанные коррупционные деньги от Коломойского он хотел тратить в Майами и Лос-Анджелесе, а не в Мухосранске.

Удивительным образом друг шестого президента Дубинский оказался под санкциями США, а зезидент, который на пресс-конференции анонсировал уголовные дела по разговорам Пороха-Байдена - нет. Пока нет. Но ведь еще не вечер. Ведь именно Зеленский стоял за Деркачом, именно Зеленский был бенефициаром этого перфоманса. И Байден это знает.

Очень переживаю, как бы анус Зеленского не стал размером в Бескидский тоннель, построенный Порохом.

2. Зезидент поручил правительству срочно разобраться с ценами на коммуналку, потому что людям почему-то уже не смешно, а проклятые порохоботы постоянно мешают ему отдыхать.

Как мамкин министр будет снижать цену на голландском хабе (7,5 грн за куб сейчас) не уточняется.

Но председатель фрикции "Слуга народа" Давид Арахамия обещает от власти план антикризисных мероприятий в связи с повышением тарифов. Я их начинаю побаиваться. Неужели Ладу Фирташ предлагают в заложники взять?!

А помните, как год назад Зеленский на беговой дорожке рассказывал, что у них есть интересное решение, чтобы этой зимой снизить тарифы. Оказалось, что Зеленский и его банда подняли тарифы для того, чтобы их снизить. Ловкость рук и никакого мошенничества.

В их профессии, как и в профессии святых главное - во время смыться.

3. Про вакцину.

Степанов говорит, что китайские производители не смогут спать, если вакцину в Украину будет завозить кто-то другой, кроме Богатыревой. Это просто золотой дождь. В реальности все наоборот. Нормальные производители вакцин (Pfizer и Moderna) отказались иметь дело с фирмами-прокладками из-за высоких коррупционных рисков, что предлагало наше МОЗ во главе со Степановым. И только китайцы зная, как все устроенно на пост совке согласились.

Здесь вспоминается, как уже бывший советник Ермака рассказывал, как дорожный картель Зеленского не плохо прибарахлился на ковидном фонде. Тогда Степанов пролетел мимо корыта, зато здесь он своего не упустит. Вот где бизнес на крови. Вот где Свинарчуки.

4. Мысли в слух.

После всех факапов Зеленского, единственная скрепа, которая осталась у зебилов -- ненависть к Пороху. Это их религия, фетиш и индульгенция. А ненавидят они его за то, что он обманул их и оказался никаким не барыгой, а порядочным человеком -- в отличие от Зеленского, который клоуном как был -- так им и остался.

Сейчас бы десяток куриных яиц купить за 13 гривен, как при режиме кровавого диктатора было, а не по 40 гривен, как сейчас при простом парне из народа, оффшорном миллионере Зеленском.

Правда, быдло?!

P.S. Все буде Україна! Я дізнавався... Слава Україні!
показати весь коментар
13.01.2021 11:50 Відповісти
А может коммуналку отменят?
показати весь коментар
13.01.2021 11:51 Відповісти
А на цьому місці я завжди просинаюся.
показати весь коментар
13.01.2021 11:55 Відповісти
Маршрутки как ездили переполненніе так и ездят.
показати весь коментар
13.01.2021 11:52 Відповісти
https://images.cnscdn.com/images/a/b/5/f/ab5fa1e324e48dca24257aaecd3c48e5/original.jpgСиноптики посоветовали украинцам не выходить из дому из за холодов до 28 февраля.
показати весь коментар
13.01.2021 11:55 Відповісти
Лисий хлопчик з Кр. Рогу таку пику наїв - маманєгарюй.
Більш огидну пику важко навіть відшукати.
показати весь коментар
16.01.2021 01:12 Відповісти
На місцях вже всі зрозуміли, що ця вся туфта притягнута за вуха і будуть повільно ігнорувати будь які карантини.
показати весь коментар
13.01.2021 11:56 Відповісти
Они явно что-то недоговаривают. Было по 15000 зараженных в день и никаких карантинов никто не вводил. Сейчас по 5000 и на 2 месяца карантин вдруг вводят.
показати весь коментар
13.01.2021 12:00 Відповісти
8,29 уже на хабе,
а по формуле уже 11424,42 грн за тыс.кубов на границе Украины
https://www.ueex.com.ua/rus/exchange-quotations/natural-gas/medium-and-long-term-market/
показати весь коментар
13.01.2021 12:19 Відповісти
Та чаво уж там, давай да 31 грудня, там пасмотрім!
показати весь коментар
13.01.2021 12:23 Відповісти
Після 24 січня карантин скасовувати не будуть, надзвичайна ситуація діє до 28 лютого включно, - Немчінов - Цензор.НЕТ 8838
показати весь коментар
13.01.2021 12:45 Відповісти
Правильно нех..,носки покупать,на сэкономленные деньги ,оплати камуналку.
А то пошло народ тратит куда попало деньги, непорядок.
показати весь коментар
13.01.2021 12:45 Відповісти
Усрались от протестов - вот и продлевают карантин, думая, что он их спасет!
показати весь коментар
13.01.2021 12:46 Відповісти
а на россии нет никакого карантина. Девятнадцатого купаться пойдут в прорубях.
показати весь коментар
13.01.2021 12:46 Відповісти
Після 24 січня карантин скасовувати не будуть, надзвичайна ситуація діє до 28 лютого включно, - Немчінов - Цензор.НЕТ 7441
показати весь коментар
13.01.2021 12:47 Відповісти
зекомандА, весна прийде - вбивати будемо (лохторат найвеличнішого.. і він вже охрєнєваєт - ми-еєєє нє єтого хотєлі)..
щойно з магазину (тиждень був дома).. - а ваш лохторат, він, взагалі - відбитий, без мізків.. проте, патріоти ще захищати будуть крихітку Зєлю-дурепу..
показати весь коментар
13.01.2021 13:48 Відповісти
зачем вам новые трусы? все равно живете в этой обосранной стране !
показати весь коментар
13.01.2021 16:01 Відповісти
 
 