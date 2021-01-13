УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4079 відвідувачів онлайн
Новини
81 153 191

Борця Грицая, який викликав на бій Усика через "ватні відео", вигнали з Олімпійського коледжу

Борця Грицая, який викликав на бій Усика через "ватні відео", вигнали з Олімпійського коледжу

Українських борців вільного стилю Богдана Грицая та Дмитра Несвятипаску звільнили з олімпійського коледжу імені Івана Піддубного в Києві.

Про це Несвятипаска повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні мене і Богдана Грицая незаконно звільнили з Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного, - написав Дмитро. - Як і всі класичні рейдери, ці теж пішли шляхом свавілля. Звільнили за сфабрикованими актами. Ось до чого призводить коли до влади приходять шахраї, плагіатори і відверті українофоби на зразок Сергія Шкарлета. Московські агенти завжди намагалися впливати на світогляд молодого покоління через спорт і освіту. На жаль, реванш відбувся. Усіх, хто причетний до цього, ми пам'ятаємо, так само, як і тих, хто пасивно за цим спостерігав. Спасибі всім, хто був поруч і підтримував. Боротьба триває".

Також дивіться: Борець Грицай запропонував боксеру Усику записати звернення до президента РФ Путіна зі словами "Х#йло ти голомозе". ВIДЕО

Нагадаємо, українські боксери Усик і Ломаченко знялися у фільмі "Здрастуй, брате, Христос воскрес!", розміщеному 5 травня на YouTube-каналі російського монастиря "Корсунська пустинь". У фільмі Усик, серед іншого, заявив, що і далі підтримуватиме контакти зі своїми друзями з РФ, незважаючи на хейт на його адресу. А Ломаченко зазначив, що для нього Україна, Росія і Білорусь - це "єдиний народ".

Після цього Усик і Ломаченко потрапили в базу "Миротворця".

7 травня Федерація боксу РФ запропонувала надати Усику та Ломаченку російське громадянство.

9 травня борець вільного стилю Богдан Грицай записав відеоролик, в якому викликає Усика на бій через його "ватні відео".

12 травня Усик відповів на звернення Грицая. Він прийняв виклик, але заявив, що бій має проходити за правилами. Крім цього, Усик підкреслив, що він українець і "ви мене звідси не виженете".

Борця Грицая, який викликав на бій Усика через ватні відео, вигнали з Олімпійського коледжу 01

Борця Грицая, який викликав на бій Усика через ватні відео, вигнали з Олімпійського коледжу 02

Автор: 

виш (564) Усик Олександр (81) Грицай Богдан (4)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+71
Сколько ЗЕлёной верёвочке не виться, а конец всё равно будет.
(сруская поговорка).
показати весь коментар
13.01.2021 11:50 Відповісти
+61
вас то дивує???мене давно ні
показати весь коментар
13.01.2021 11:49 Відповісти
+60
щоб вся здохла зелена падаль
показати весь коментар
13.01.2021 11:50 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Почти все лайки пессимистические, с таким настроением мы не построим независимую, сильную Украину, не вижу катастрофы, вижу страна идет не в ту сторону, значит надо подключиться и подсказать, или что то делать, а не сопли жевать, конечно, если вы граждане этой страны, а не совки.
показати весь коментар
13.01.2021 12:21 Відповісти
2 раза подключались и разворачивали ход в правильную сторону. И что? Мудрый нарид все равно с упорством осла разворачивался назад.
показати весь коментар
13.01.2021 12:37 Відповісти
Борця Грицая, який викликав на бій Усика через "ватні відео", вигнали з Олімпійського коледжу - Цензор.НЕТ 7095
показати весь коментар
13.01.2021 12:21 Відповісти
Выгоняют у нас как правило лучших, это можно рассматривать как признание заслуг.
показати весь коментар
13.01.2021 12:27 Відповісти
Александр Александрович Усик.

В финале турнира https://ru.wikipedia.org/wiki/World_Boxing_Super_Series_1 WBSS https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A3%D1%81%D0%B8%D0%BA_vs._%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%93%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B2 одержал победу над российским боксёром https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B2,_%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Муратом Гассиевым и стал https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD_(%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81) абсолютным чемпионом , завоевав титулы чемпиона мира по версиям https://ru.wikipedia.org/wiki/IBF IBF (2018-2019) и https://ru.wikipedia.org/wiki/WBA WBA super (2018-2019), объединив их с выигранными ранее чемпионскими поясами по версиям https://ru.wikipedia.org/wiki/WBO WBO super (2016-2019) и https://ru.wikipedia.org/wiki/WBC WBC (2018-2019). Кроме этого он стал обладателем Кубка https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B8,_%D0%9C%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%B4 Мохаммеда Али лучшему крузейдеру мира и титула чемпиона по версии авторитетного боксёрского издания https://ru.wikipedia.org/wiki/The_Ring_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB) The Ring (2018-2019).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD Олимпийский чемпион https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BA%D1%81_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2012_%E2%80%94_%D0%B4%D0%BE_91_%D0%BA%D0%B3_(%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B) 2012 года (до 91 кг) , чемпион мира https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D1%83_2011 2011 года (до 91 кг) , чемпион Европы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D1%83_2008 2008 года (до 81 кг) , неоднократный чемпион Украины среди любителей. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Заслуженный мастер спорта Украины .Зачем грязно писать о человеке, который столько сделал для Украины!
показати весь коментар
13.01.2021 12:29 Відповісти
Це він у першу чергу для себе робив, а не для України. І мені його спортивні досягнення до одного місця, вони не вартують дрібного поранення рядового українського воїна на фронті у війні з Росією.
Усик усі свої булі заслуги перекреслив своєю теперішньою антиукраїнською позицією.
P.S. Прощали йому, що він на окупованій території живе, махав би собі кулаками і на далі. Так ні? воно у політику полізло із своїми дурнуватими антиукраїнськими заявами.
показати весь коментар
13.01.2021 12:38 Відповісти
так-так, йому можна, оно "полізло із своїми дурнуватими антиукраїнськими заявами"., а Грицаю - не можна, бо українські патріотичні погляди
показати весь коментар
14.01.2021 12:19 Відповісти
Усі прекрасно знають, що спортсменів такого рівня формально влаштовують на такі посади, що не заважають тренувальному процесу і щоб стаж йшов. Ну, то як київське Динамо раніше у МВС служило і т.і.
Тому, усе це бруд і неподобство. Тим більше прогул чи відсутність на робочому місці під час карантину
показати весь коментар
13.01.2021 12:29 Відповісти
Нихера не понял.... Так шо, Усик уже ватник?
показати весь коментар
13.01.2021 12:30 Відповісти
Ти только из комы вышел?
показати весь коментар
13.01.2021 12:34 Відповісти
Ты кто?
показати весь коментар
13.01.2021 12:35 Відповісти
Ясно. Два года ты был в коме и еще амнезия в придачу...
показати весь коментар
13.01.2021 13:12 Відповісти
Лапоть це ликовий! Звідки йому знати різницю між Вусіком колишнім та теперішнім. Доречі, ви помітили, як він став схожий на руського попа? Зачіска, борода, погляд, тільки ряси на ньому не вистачає.
показати весь коментар
13.01.2021 13:16 Відповісти
А чем внешне отличается руцкий поп от попа УПЦ. А то лаптям и это не понятно.
показати весь коментар
13.01.2021 13:32 Відповісти
Пикою.
показати весь коментар
13.01.2021 13:48 Відповісти
А почему они должны отличаться? УПЦ это та же РПЦ)))
показати весь коментар
13.01.2021 15:31 Відповісти
Паша , ви дуже глибоко заблудились у церковних таємностях ...
показати весь коментар
13.01.2021 18:26 Відповісти
Да ладно))) Вас познакомить с крымским попом УПЦ, который открытым текстом заявляет, что они получают напрямую указания из москвы?))) Знакомьтесь))) Почитайте в коментах его ответы на мои вопросы))) https://www.youtube.com/watch?v=k_XL8j-GjE8&lc=Ugz2cTLGMTTFccH_A8R4AaABAg.9EzikWmLmOs9G2PtaUGMmJ
показати весь коментар
13.01.2021 23:11 Відповісти
Вірно пише Петро Бекетов в коментах :
- з окупантами в Криму бояться зв'язуватись ...
От і весь "руський мир" ...
показати весь коментар
16.01.2021 00:18 Відповісти
мозгами
показати весь коментар
13.01.2021 20:59 Відповісти
Усік в комплекті..Борця Грицая, який викликав на бій Усика через "ватні відео", вигнали з Олімпійського коледжу - Цензор.НЕТ 5143
показати весь коментар
13.01.2021 15:54 Відповісти
показати весь коментар
13.01.2021 16:10 Відповісти
Ти шо з Урала?!
показати весь коментар
13.01.2021 18:39 Відповісти
Усік зкріпний ватнік.
показати весь коментар
13.01.2021 12:37 Відповісти
Так а почему тогда не лишить его права представлять Украину? Первый раз вижу ватников которые выходят ни ринг под гимн Украины и с флагом Украины. И везде говорит что он Украинец. Маскируется?
показати весь коментар
13.01.2021 12:43 Відповісти
Якби я могла позбавити його права представляти Україну, то позбавила би. Вусік пропагандонить «руський мір». Тобі цього мало?
показати весь коментар
13.01.2021 13:05 Відповісти
Рускій мір
показати весь коментар
13.01.2021 13:23 Відповісти
Патрыотам позволительно.
показати весь коментар
13.01.2021 13:33 Відповісти
Вірно, лапоть! «Що дозволено Юпітеру, не дозволено бику».
показати весь коментар
13.01.2021 14:18 Відповісти
Взагалі-то, я завжди пишу «рузький мір», а тут чомусь помилка вийшла.

А тобі шо, за дєржаву абідна?
показати весь коментар
13.01.2021 14:22 Відповісти
Та нет, обыдна шо державу Юпитеры заселили...
показати весь коментар
13.01.2021 14:26 Відповісти
Да ладно))) Никогда не видели ВРУЩЕГО ватника?)) Ваш усик еще в 14-м своим соседям в Крыму рассказывал почему он ОТКРЫТО тогда не поддержал рашку... На этом бы просто накрылась его карьера... И об этом мне лично рассказывали эти соседи... А я им не верил тогда)))
показати весь коментар
13.01.2021 15:37 Відповісти
ти справжній борець і громадянин а ці манкурти дуже скоро перестануть керувати
показати весь коментар
13.01.2021 12:43 Відповісти
Помста сцикунів і малоросів.
показати весь коментар
13.01.2021 12:47 Відповісти
А, причина увольнения какая ?
показати весь коментар
13.01.2021 12:50 Відповісти
Систематические прогулы
показати весь коментар
13.01.2021 19:53 Відповісти
Тогда это указывается в приказе.
показати весь коментар
13.01.2021 21:42 Відповісти
А в приказе это и указано.
показати весь коментар
15.01.2021 00:09 Відповісти
Вероятнее всего.
показати весь коментар
14.01.2021 11:04 Відповісти
Нужно ректоров садить в тюрьму!
Если исключили из ВУЗа за прогулы или не успеваемость.
показати весь коментар
13.01.2021 13:10 Відповісти
По лезвию ножа ходишь с такими высказываниями! Сейчас диванный спецназ насыпет тебе.
показати весь коментар
13.01.2021 13:35 Відповісти
Диванный спецназ проспал правовое общество.
Если незаконно - велкам в суд.
Суды не справедливые? Встаем с дивана ...
показати весь коментар
13.01.2021 14:31 Відповісти
Проспал? Ты уверен? 99% активно участвовало в развитии коррупции и продолжает это делать. Мусорку пару сотен дать что бы он постанову не выписывал, доктору отслюнявить, учителю за чадо свое бестолковое. Но это же все простительно патрЫоту! Главное прийти домой и написать гневный пост: "Доколе мусора, доктора и учителя у нас взятки брать будут!"
показати весь коментар
13.01.2021 14:36 Відповісти
Вчителі вже не беруть. У них з 2019-го зарплата $4 тис.
показати весь коментар
13.01.2021 19:50 Відповісти
😄
показати весь коментар
13.01.2021 20:42 Відповісти
Це свідчить,що Українці знаходяться під внутрішньою окупацією в своїй країні.Окупантам смерть.
показати весь коментар
13.01.2021 13:27 Відповісти
чмо безродне з кулаками, Усік (по його батьку, до речі - мій земляк по моїх батьках), і без цього висів на волоснІ, а тепер йому - пздА, разом з тупеньким кумом-"одеситом".. ваша кар"єра вже закінчена.. тепер ваша доля - виступати на арені цирку Кремль-ТБ
прокацапи в Україні, ви - реально тупі.. відбиті..
показати весь коментар
13.01.2021 13:40 Відповісти
Чтобы кого-то уволить или посадить, всегда найдутся "причины". В случае с Грицаем, вата отомстила за трусость сцыкливого Усика. Придёт время, и человек будет восстановлен на работе, вот только жаль, что компенсацию ему выплатят из наших карманов, а не всяких там шкарлетов и гут цайтов.
показати весь коментар
13.01.2021 13:45 Відповісти
Ватан усик не только ссыкло,но и мудак-мстит чужими руками. УСК ПНХ
показати весь коментар
13.01.2021 14:54 Відповісти
Украинских борцов вольного стиля Богдана Грицая и Дмитрия Несвятипаску уволили из олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного в Киеве. Источник: https://censor.net/ru/n3241497

ПАТРІОТА УКРАЇНИ ВИГНАЛИ ІЗ ЗА СЄПАРА УСІКА, ДУЖЕ ЗНАКОВО ДЛЯ Зе ВЛАДИ
показати весь коментар
13.01.2021 14:57 Відповісти
усики, сивохи, ермаки, шкарлеты, шмугали это всё вата.
Очищение от них будет полное, только после большой войны за Независимость или с приходом к власти патриота Украины, не играющего спектакль.
Все эти 29 лет у власти были артисты.
показати весь коментар
13.01.2021 15:34 Відповісти
Ой аукнется казламордым !!!!
показати весь коментар
13.01.2021 15:44 Відповісти
здохніть всі малоотроси ..
показати весь коментар
13.01.2021 15:47 Відповісти
Вас попереджали, дибіли...

Борця Грицая, який викликав на бій Усика через "ватні відео", вигнали з Олімпійського коледжу - Цензор.НЕТ 597
показати весь коментар
13.01.2021 16:49 Відповісти
показати весь коментар
13.01.2021 17:15 Відповісти
Що, впізнав себе молоросе?
показати весь коментар
13.01.2021 18:10 Відповісти
Соромно?
показати весь коментар
14.01.2021 11:18 Відповісти
ocь "завдяки" подібним дебільним плакатам Барига і прої..ав вибори...
.А ще завдяки"наглості Брехливого Бульдозера"Борця Грицая, який викликав на бій Усика через "ватні відео", вигнали з Олімпійського коледжу - Цензор.НЕТ 8962
показати весь коментар
13.01.2021 19:27 Відповісти
Правда очи коле?
показати весь коментар
13.01.2021 19:43 Відповісти
Падло ватное.
показати весь коментар
14.01.2021 01:34 Відповісти
какая офиц. причина??
показати весь коментар
13.01.2021 18:08 Відповісти
Проси гражданство другой страны, более цивилизованной, и тренируйся дальше, время ведь уходит. К сожалению пока власть в Украине захвачена пророссийскими иудами, придётся прославлять страну под флагом другой страны.
показати весь коментар
13.01.2021 18:27 Відповісти
Ну это вряд ли им сойдёт с рук.
Правый движ недопустит...
показати весь коментар
13.01.2021 18:30 Відповісти
Пане Грицай, а вас не турбує те, що влада в Україні належить євреям. І при цьому українському народу живеться все гірше, і гірше. Ви вважаєте, що так сталося із за вірності Вусика і Ломаченка православній церкві?
показати весь коментар
13.01.2021 19:29 Відповісти
ВЛАДА ЗЕЛЕНСКОГО проторює стежку до влади уХйлокума. Так тримати, зціпивши свої ЗЕублюдочні клики, міністра освіти - це саме почерк рашистів гібридно воювати з освітою та культурою України.
показати весь коментар
13.01.2021 19:39 Відповісти
Два дебила из ларца одинаковых с лица))
Петя перестал платить, из колледжа выгнали....
Детине 25 лет.... в армию пусть идёт, в армии же не был.
Его башка всегда мало стоила потому что в ней никогда не было мозгов)))
Борця Грицая, який викликав на бій Усика через "ватні відео", вигнали з Олімпійського коледжу - Цензор.НЕТ 3650
показати весь коментар
13.01.2021 19:52 Відповісти
Усик заслуженный чемпион, а эти просто хотели хайпануться по-легкому...не получилось...
показати весь коментар
13.01.2021 20:15 Відповісти
Усік в білій ярмулці з пейсами, скоро отримає як і його кум лома, тим більш ватників в Україні не підтримують.
показати весь коментар
13.01.2021 22:37 Відповісти
Нет такого уголочка нашего бытия, где бы зеленая шваль не влезла своим мерзким рылом, не разрушила, не нагадила и не навоняла. Один умный человек как-то сказал мне, что на каждого козла в этой жизни есть свой неожиданный ГОСПОДИН СЛУЧАЙ, который очень удивит козла и совсем не обрадует. Желаю в канун настоящего Нового года каждому зеленому козлу поскорее встретиться со своим Господином Случаем и пусть отольются кошке мышкины слезы.
показати весь коментар
13.01.2021 20:49 Відповісти
Они бы рогуляка меньше политикой занимались, а больше спортом. Что бы их знали
показати весь коментар
13.01.2021 22:24 Відповісти
Ненавижу своё бессилие изменить что то в своей Украине и в мозгах співвітчизників!
показати весь коментар
13.01.2021 22:42 Відповісти
Профессия Усика-боксёр. Он не обязан говорить то что нравится всем. Это работа Зеленского и Мендель. Работа Усика боксировать .И он эту работу делает хорошо.Усик -абсолютный чемпион мира,обладатель чемпионских поясов по всем престижным версиям среди профессиональных боксёров. Если не все, то многие мужики мира знают чемпиона- Усика и благодаря ему узнали о Украине. Изображают чемпиона мира Кличко придурком, а Усика предателем путинские пропагандисты в расчёте на доверчивость украинцев. Убеждая что в Украине нет людей выдающихся и талантливых.
показати весь коментар
14.01.2021 00:01 Відповісти
а кто заставляет Усика и Ломаченко открывать рот и вмешиваться в полит. процессы? Его дело - боксировать, а не пропаганда.
двойные стандарты - прокацапским можно, а украинцам - нельзя.
показати весь коментар
14.01.2021 12:16 Відповісти
а кто заставляет Усика и Ломаченко открывать рот и вмешиваться в полит. процессы?/ Усик и Ломаченко вмешиваются в политические процессы продажи Украины Коломойским, Боголюбовым, Палицей , Киперманом, Мордехаем Корфом, Уриэлем Цви Лейбером, Пинчуком, Фирташем , Кауфманом , Рабиновичем, Фридманом и примкнувшего к ним Ахметовым?
показати весь коментар
14.01.2021 13:32 Відповісти
Кто такой Усик знает полмира, кто такой Грицай не знает никто, как то так.
показати весь коментар
14.01.2021 01:00 Відповісти
Пол мира не знают даже кто такой Иисус Христос, а вата носится со своим Усиком як дурэнь з пысаною торбою.
показати весь коментар
14.01.2021 01:34 Відповісти
Зебилов на нари, опожопу к стенке.
показати весь коментар
14.01.2021 01:35 Відповісти
Це вже занадто - виганяти учнів через політику. Але українцям це не цікаво, от пофоткатись в Буковелі з зеленським - інша справа. Дійсно, зараз народ заслуговує на обрану їм владу. Вон помилився тільки двічі - коли обрав Ющенка і Порошенка. Тоді не заслуговував.
показати весь коментар
14.01.2021 01:58 Відповісти
ГЛАВНОЕ ЧТО УКРАИНЦАМ ХОРОШО ВИДНО, ЧТО ВСЕ ХОРОШЕЕ ЧТО У НАС ЕСТЬ РОССИЯНИ ХОТЯТ ЛИБО ЗАБРАТЬ, ЛИБО ОБОСРАТЬ !!!
показати весь коментар
14.01.2021 04:43 Відповісти
а Усик и Ломаченко не занимаются политикой? Им можно.
показати весь коментар
14.01.2021 12:14 Відповісти
промовила ватяна підстилка.
так, так, андруша...ти навіть не кацап - а кацап'яче випорожнення.
показати весь коментар
14.01.2021 08:09 Відповісти
в чем реальная причина? неуспеваемость, неоплата, пьянки?
показати весь коментар
14.01.2021 07:26 Відповісти
Богдане тримайся, прогресивні українці завжди будуть з тобою ! Вата накшталт Усіків та Ломченків, це роса на ногах України, котра зникає коли сходить сонце. А сонце таки зійде, якби проти цього не виступали "зазеленілі" та промосковські запроданці.
показати весь коментар
14.01.2021 08:49 Відповісти
первая "ласточка" от Шкарлета.
показати весь коментар
14.01.2021 12:12 Відповісти
Хотелось бы знать причину, а не только бла-бла-бла.
Что в написано в "сфабрикованных" актах?
показати весь коментар
14.01.2021 09:19 Відповісти
Борця Грицая, який викликав на бій Усика через "ватні відео", вигнали з Олімпійського коледжу - Цензор.НЕТ 7018Борця Грицая, який викликав на бій Усика через "ватні відео", вигнали з Олімпійського коледжу - Цензор.НЕТ 6111
показати весь коментар
14.01.2021 11:13 Відповісти
У нас немає солідарності. Щимлять патріотів за активну громадянську позицію, а інші - сидять у хаті з краю, замість того, щоб натовпом вдертись до того коледжу і відірвати червиві яєла лектору (згодувавши їх йому ж). Мо так і москвофільство швидко у всіх минуло б.
показати весь коментар
14.01.2021 10:10 Відповісти
Борця Грицая, який викликав на бій Усика через "ватні відео", вигнали з Олімпійського коледжу - Цензор.НЕТ 879Борця Грицая, який викликав на бій Усика через "ватні відео", вигнали з Олімпійського коледжу - Цензор.НЕТ 5984
показати весь коментар
14.01.2021 11:11 Відповісти
Борця Грицая, який викликав на бій Усика через "ватні відео", вигнали з Олімпійського коледжу - Цензор.НЕТ 9843
показати весь коментар
14.01.2021 11:18 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 