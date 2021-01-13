Борця Грицая, який викликав на бій Усика через "ватні відео", вигнали з Олімпійського коледжу
Українських борців вільного стилю Богдана Грицая та Дмитра Несвятипаску звільнили з олімпійського коледжу імені Івана Піддубного в Києві.
Про це Несвятипаска повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні мене і Богдана Грицая незаконно звільнили з Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного, - написав Дмитро. - Як і всі класичні рейдери, ці теж пішли шляхом свавілля. Звільнили за сфабрикованими актами. Ось до чого призводить коли до влади приходять шахраї, плагіатори і відверті українофоби на зразок Сергія Шкарлета. Московські агенти завжди намагалися впливати на світогляд молодого покоління через спорт і освіту. На жаль, реванш відбувся. Усіх, хто причетний до цього, ми пам'ятаємо, так само, як і тих, хто пасивно за цим спостерігав. Спасибі всім, хто був поруч і підтримував. Боротьба триває".
Нагадаємо, українські боксери Усик і Ломаченко знялися у фільмі "Здрастуй, брате, Христос воскрес!", розміщеному 5 травня на YouTube-каналі російського монастиря "Корсунська пустинь". У фільмі Усик, серед іншого, заявив, що і далі підтримуватиме контакти зі своїми друзями з РФ, незважаючи на хейт на його адресу. А Ломаченко зазначив, що для нього Україна, Росія і Білорусь - це "єдиний народ".
Після цього Усик і Ломаченко потрапили в базу "Миротворця".
7 травня Федерація боксу РФ запропонувала надати Усику та Ломаченку російське громадянство.
9 травня борець вільного стилю Богдан Грицай записав відеоролик, в якому викликає Усика на бій через його "ватні відео".
12 травня Усик відповів на звернення Грицая. Він прийняв виклик, але заявив, що бій має проходити за правилами. Крім цього, Усик підкреслив, що він українець і "ви мене звідси не виженете".
В финале турнира https://ru.wikipedia.org/wiki/World_Boxing_Super_Series_1 WBSS https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A3%D1%81%D0%B8%D0%BA_vs._%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%93%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B2 одержал победу над российским боксёром https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B2,_%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Муратом Гассиевым и стал https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD_(%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81) абсолютным чемпионом , завоевав титулы чемпиона мира по версиям https://ru.wikipedia.org/wiki/IBF IBF (2018-2019) и https://ru.wikipedia.org/wiki/WBA WBA super (2018-2019), объединив их с выигранными ранее чемпионскими поясами по версиям https://ru.wikipedia.org/wiki/WBO WBO super (2016-2019) и https://ru.wikipedia.org/wiki/WBC WBC (2018-2019). Кроме этого он стал обладателем Кубка https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B8,_%D0%9C%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%B4 Мохаммеда Али лучшему крузейдеру мира и титула чемпиона по версии авторитетного боксёрского издания https://ru.wikipedia.org/wiki/The_Ring_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB) The Ring (2018-2019).
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD Олимпийский чемпион https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BA%D1%81_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2012_%E2%80%94_%D0%B4%D0%BE_91_%D0%BA%D0%B3_(%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B) 2012 года (до 91 кг) , чемпион мира https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D1%83_2011 2011 года (до 91 кг) , чемпион Европы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D1%83_2008 2008 года (до 81 кг) , неоднократный чемпион Украины среди любителей. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Заслуженный мастер спорта Украины .Зачем грязно писать о человеке, который столько сделал для Украины!
Усик усі свої булі заслуги перекреслив своєю теперішньою антиукраїнською позицією.
P.S. Прощали йому, що він на окупованій території живе, махав би собі кулаками і на далі. Так ні? воно у політику полізло із своїми дурнуватими антиукраїнськими заявами.
Тому, усе це бруд і неподобство. Тим більше прогул чи відсутність на робочому місці під час карантину
- з окупантами в Криму бояться зв'язуватись ...
От і весь "руський мир" ...
А тобі шо, за дєржаву абідна?
Если исключили из ВУЗа за прогулы или не успеваемость.
Если незаконно - велкам в суд.
Суды не справедливые? Встаем с дивана ...
прокацапи в Україні, ви - реально тупі.. відбиті..
ПАТРІОТА УКРАЇНИ ВИГНАЛИ ІЗ ЗА СЄПАРА УСІКА, ДУЖЕ ЗНАКОВО ДЛЯ Зе ВЛАДИ
Очищение от них будет полное, только после большой войны за Независимость или с приходом к власти патриота Украины, не играющего спектакль.
Все эти 29 лет у власти были артисты.
.А ще завдяки"наглості Брехливого Бульдозера"
Правый движ недопустит...
Петя перестал платить, из колледжа выгнали....
Детине 25 лет.... в армию пусть идёт, в армии же не был.
Его башка всегда мало стоила потому что в ней никогда не было мозгов)))
двойные стандарты - прокацапским можно, а украинцам - нельзя.
так, так, андруша...ти навіть не кацап - а кацап'яче випорожнення.
Что в написано в "сфабрикованных" актах?