Борця Грицая, який викликав на бій Усика через "ватні відео", вигнали з Олімпійського коледжу

Українських борців вільного стилю Богдана Грицая та Дмитра Несвятипаску звільнили з олімпійського коледжу імені Івана Піддубного в Києві.

Про це Несвятипаска повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні мене і Богдана Грицая незаконно звільнили з Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного, - написав Дмитро. - Як і всі класичні рейдери, ці теж пішли шляхом свавілля. Звільнили за сфабрикованими актами. Ось до чого призводить коли до влади приходять шахраї, плагіатори і відверті українофоби на зразок Сергія Шкарлета. Московські агенти завжди намагалися впливати на світогляд молодого покоління через спорт і освіту. На жаль, реванш відбувся. Усіх, хто причетний до цього, ми пам'ятаємо, так само, як і тих, хто пасивно за цим спостерігав. Спасибі всім, хто був поруч і підтримував. Боротьба триває".

Нагадаємо, українські боксери Усик і Ломаченко знялися у фільмі "Здрастуй, брате, Христос воскрес!", розміщеному 5 травня на YouTube-каналі російського монастиря "Корсунська пустинь". У фільмі Усик, серед іншого, заявив, що і далі підтримуватиме контакти зі своїми друзями з РФ, незважаючи на хейт на його адресу. А Ломаченко зазначив, що для нього Україна, Росія і Білорусь - це "єдиний народ".

Після цього Усик і Ломаченко потрапили в базу "Миротворця".

7 травня Федерація боксу РФ запропонувала надати Усику та Ломаченку російське громадянство.

9 травня борець вільного стилю Богдан Грицай записав відеоролик, в якому викликає Усика на бій через його "ватні відео".

12 травня Усик відповів на звернення Грицая. Він прийняв виклик, але заявив, що бій має проходити за правилами. Крім цього, Усик підкреслив, що він українець і "ви мене звідси не виженете".