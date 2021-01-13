З 14 січня почнуть штрафувати власників бізнесу за відсутність масок у відвідувачів
Від завтра в Україні почнуть штрафувати власників бізнесу за відсутність масок у відвідувачів.
Як передає Цензор.НЕТ, документ опублікований у виданні "Голос України".
Відповідно до закону, штрафи становитимуть від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 3400 - 5100 грн.
"Підприємство, установа, організація, громадянин - суб'єкт господарської діяльності сплачують штраф у розмірі від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", - йдеться в повідомленні.
Зокрема штрафи загрожують за:
- пропуск особи в громадські будівлі, споруди, громадський транспорт під час дії карантину без одягнутих масок, респіраторів;
- за невжиття заходів щодо особи, яка перебуває без засобів індивідуального захисту;
- обслуговування клієнтів без засобів захисту.
Закон набуде чинності 14 січня.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Садовий заявив, що гарний настрій на Різдво посилює імунітет
Клиента догнать нельзя, и хрен предъявишь, одел маску и ФСЬО!
А предприниматель на месте, можно штрафовать. Будет бухтеть нашлют проверки и так далее.....
(но я конечно не говорю о велюре))) там свои законы)))
Через 5 минут заходит проверка... Будете судиться пока не обанкротитесь.
У мня был случай, давненько, когда запретили расчет в валюте. Зашло "такое", бросает на стол 100 баксов, просит разменять. И заходят проверяющие. В протоколе он указал, что расплатился и ожидал сдачу. Моё счастье, что были камеры с записью звука. Но 2 месяца работать не мог.
В частности штрафы грозят за:
- пропуск лица в общественные здания, сооружения, общественный транспорт во время действия карантина без надетых масок, респираторов;
- за непринятие мер в отношении лица, которое находится без средств индивидуальной защиты; Источник: https://censor.net/ru/n3241499
Или это метод пополнения казны?
штрафовать легко... а вот обеспечить выполнение дебильных указов...не легко!
но здоровенное пьяное быдло ввалилось в магазин без намордника...и что делать?
не везде есть охрана, во многих в лучшем случае "тревожная кнопка" ...и как его выпроводить?