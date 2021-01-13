УКР
З 14 січня почнуть штрафувати власників бізнесу за відсутність масок у відвідувачів

Від завтра в Україні почнуть штрафувати власників бізнесу за відсутність масок у відвідувачів.

Як передає Цензор.НЕТ, документ опублікований у виданні "Голос України".

Відповідно до закону, штрафи становитимуть від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 3400 - 5100 грн.

"Підприємство, установа, організація, громадянин - суб'єкт господарської діяльності сплачують штраф у розмірі від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перехворілі на COVID-19 люди мусять носити маски, - ВООЗ

Зокрема штрафи загрожують за:

- пропуск особи в громадські будівлі, споруди, громадський транспорт під час дії карантину без одягнутих масок, респіраторів;

- за невжиття заходів щодо особи, яка перебуває без засобів індивідуального захисту;

- обслуговування клієнтів без засобів захисту.

Закон набуде чинності 14 січня.

Автор: 

+12
Так в этом и прикол! Впереди запускается "упоротый без маски", а за ним чувачки "из органов" собирают штрафы...
показати весь коментар
13.01.2021 12:02 Відповісти
+9
Как владелец бизнеса может заставить одеть маску? Зайдет упоротый который не хочет одевать и что с ним делать? Зато штраф можно влупить. Бред-же.
показати весь коментар
13.01.2021 11:58 Відповісти
+7
дебилы недоразвитые.. чуть что сразу штрафовать владельцев бизнеса..как уже достали эти деятели (причём все.. от Януковича до Зеленского...)
показати весь коментар
13.01.2021 11:52 Відповісти
дебилы недоразвитые.. чуть что сразу штрафовать владельцев бизнеса..как уже достали эти деятели (причём все.. от Януковича до Зеленского...)
показати весь коментар
13.01.2021 11:52 Відповісти
найсуворіший локдаун наразі діє в Італії, де запроваджено комендантську годину.
показати весь коментар
13.01.2021 12:06 Відповісти
А до этого шо не штрафовали?
С 14 января начнут штрафовать владельцев бизнеса за отсутствие масок у посетителей - Цензор.НЕТ 7647
показати весь коментар
13.01.2021 11:52 Відповісти
наказывать сроком 6 месяцев тюрьмы надо тех кто упоротый идиет типа Вавки Криводзопинского не буду не хочу все*вы*врете...
показати весь коментар
13.01.2021 11:55 Відповісти
На сколько я помню владельца заведения тогда оштрафовали и зе абещаль компенсировать ему штраф, но забыл
показати весь коментар
13.01.2021 11:56 Відповісти
А какие собственна меры можно принимать?
показати весь коментар
13.01.2021 11:53 Відповісти
Например, в нормальных странах уже полным ходом идет вакцинация. При этом, как вверху написано, там не делают.
показати весь коментар
13.01.2021 11:59 Відповісти
В том-то и прикол что в правовом поле ничего владелец заведения сделать не может, макс. сделать предупреждение и не обслуживать, но штраф ему все равно выпишут..
показати весь коментар
13.01.2021 12:01 Відповісти
Может. Вывесить плакат на входе "Снимать маски в торговом зале запрещено" . Меря принял? Принял. Полисмены, досвидания, оснований для штрафа нет.
показати весь коментар
13.01.2021 12:09 Відповісти
А меры можно принимать если посетитель начнет курить?
показати весь коментар
13.01.2021 12:30 Відповісти
А никаких,если ковидный идиот то это навсегда медицина тут бессильна. Чем шарлатаны санитары и прочие любители масок и вакцин с откатами и пользуются.
показати весь коментар
13.01.2021 15:19 Відповісти
Жріть зебі.........ли!
показати весь коментар
13.01.2021 11:53 Відповісти
Смачного.
показати весь коментар
13.01.2021 12:06 Відповісти
А шо - за это штрафы уже отменили?
показати весь коментар
13.01.2021 12:00 Відповісти
Как владелец бизнеса может заставить одеть маску? Зайдет упоротый который не хочет одевать и что с ним делать? Зато штраф можно влупить. Бред-же.
показати весь коментар
13.01.2021 11:58 Відповісти
Так в этом и прикол! Впереди запускается "упоротый без маски", а за ним чувачки "из органов" собирают штрафы...
показати весь коментар
13.01.2021 12:02 Відповісти
Не сработает если будет висеть плакат-предупреждение что снимать маски запрещено.
показати весь коментар
13.01.2021 12:10 Відповісти
Это смотря как собирать.
показати весь коментар
13.01.2021 12:11 Відповісти
дубль два для одарённых - владелец принял меры, оснований для штрафа нет. В законе написано - за непринятие мер.Каких мер, не уточняется. Значит на своё усмотрение - знак, плакат, обьявление на входе.
показати весь коментар
13.01.2021 12:14 Відповісти
Неправомерное взыскание штрафов в Украине для тебя новость? А тут людям специально дали инструмент, чтоб "****@ться".
показати весь коментар
13.01.2021 12:16 Відповісти
Неправомерный штраф с моим лайфхаком оспаривается за одно заседание на раз два, плюс моральный ущерб с взыскателей, так что пользуйтесь.
показати весь коментар
13.01.2021 13:05 Відповісти
Кем-то оспаривается, кем-то нет.
показати весь коментар
13.01.2021 13:44 Відповісти
Успешный применяет возможости, а ленивый - отговорки.
показати весь коментар
13.01.2021 14:02 Відповісти
Ну пойди защити всех, кого обобрали все эти чиновники и инспектора в офисах, на дорогах и улицах. Ты ж на это намекаешь, что ты мастер в этих делах?
показати весь коментар
13.01.2021 14:07 Відповісти
Тебе надо ты и пойди.
показати весь коментар
13.01.2021 14:38 Відповісти
Ты ж тут перьями тряс, какой ты мастер от штрафов петлять, а сейчас сливаешься.
показати весь коментар
13.01.2021 14:41 Відповісти
А я не собираюсь всех усыновлять - у меня своих детей достаточно. Всрався - сам свои трусы стирай.
показати весь коментар
13.01.2021 14:52 Відповісти
Ты ж принялся за всех говорить, а теперь в трусы нырнул. Странный ты герой - трусливый...
показати весь коментар
13.01.2021 17:58 Відповісти
Ты головой удареный? Я учу голодных ловить рыбу, а не кормлю их. Почувствуй разницу.
показати весь коментар
13.01.2021 18:00 Відповісти
По-ходу ты истеришь в обсуждении и никого не учишь
показати весь коментар
13.01.2021 18:03 Відповісти
Не в коня корм - ты зело туп.
показати весь коментар
13.01.2021 18:04 Відповісти
Вот видишь - тебе плохо, у тебя нервы, а еще галюцинации о том, что ты кого-то учишь
показати весь коментар
13.01.2021 18:05 Відповісти
Главное что ты не отрицаешь своего диагноза, похвально. Таблетки пить не забывай.
показати весь коментар
13.01.2021 18:36 Відповісти
Я действительно не отрицаю твой диагноз шизоидного х-естрадальца. Таблетки тебе не помогут, только ректальная х-етерапия
показати весь коментар
13.01.2021 18:38 Відповісти
А откуда тебе известно что это хорошо помогает?
показати весь коментар
13.01.2021 19:08 Відповісти
Так именно поэтому и будут кошмарить тех кому деться некуда,предпринимателей. От упоротого дебила можно и в рыло получить этим "штрафовщикам" и задержать его страшно а вот предприниматель это самое "сладкое",здесь и взятку можно получить и штраф впаять если на взятку не ведётся.
показати весь коментар
13.01.2021 12:03 Відповісти
А владелец бизнеса этому упоротому эту маску придоставил что б с этого упоротого ее требовать носить?????? Владелец бизнеса должен предоставить эту маску( положить при входе в магазин вместе с антисептиком) а потом требовать с людей ее ношения в своем магазине.
показати весь коментар
13.01.2021 12:50 Відповісти
Не ищите логику у дебилов.
показати весь коментар
13.01.2021 14:14 Відповісти
А ведь ФОПы за бубочку голосовали...ПолучайТЕ!
показати весь коментар
13.01.2021 11:58 Відповісти
Не все ФОПы но много,например я не голосовал за клоуна. А вот базарные ФОПы эти голосовали почти все за бубочьку. На что они рассчитывали до сих пор понять не могу,какой то массовый психоз.
показати весь коментар
13.01.2021 12:06 Відповісти
Это не массовый психоз, а технология. Точно так же в США этой же технологией подняли со дна весь маргинальный шлак голосовать за трампа. Там тоже удивлялись, что за "массовый психоз" заставил прийти на выборы всех хилых и убогих, кто на них не ходил вообще никогда.
показати весь коментар
13.01.2021 12:13 Відповісти
Поддержка бизнеса. Вы ничего не понимаете! Чтобы его поддержать, надо сначала дать 8000 грн, а потом оштрафовать ни за что на 50000 грн. Вот это мудрое решение. решение! Можно даже подставного посетителя подослать для такого дела.
показати весь коментар
13.01.2021 11:59 Відповісти
Именно так и будет.
показати весь коментар
13.01.2021 12:07 Відповісти
Буковель оштрафуют, вся страна видела, как их "клиент" без маски катался.
показати весь коментар
13.01.2021 12:02 Відповісти
Сваво партньора ЗЕБєня не штрафує. Йому мона.
показати весь коментар
13.01.2021 12:08 Відповісти
https://lviv.znaj.ua/361811-sadovyy-vypravdavsya-za-yurbu-kolyadnykiv-na-rizdvo-v-rozpal-karantynu-zmitsnyuye-imunitet Садовий виправдався за юрбу колядників на Різдво в розпал карантину: "Зміцнює імунітет" \\ЩЕ ОДИН "СПЕЦІАЛІСТ ПО КОВІДУ,бл..дь"З 14 січня почнуть штрафувати власників бізнесу за відсутність масок у відвідувачів - Цензор.НЕТ 9964
Садовий заявив, що гарний настрій на Різдво посилює імунітет
показати весь коментар
13.01.2021 12:10 Відповісти
ПАТАМУЧТА!!!
Клиента догнать нельзя, и хрен предъявишь, одел маску и ФСЬО!
А предприниматель на месте, можно штрафовать. Будет бухтеть нашлют проверки и так далее.....
показати весь коментар
13.01.2021 12:06 Відповісти
Пусть вешают обьявы что шастать без масок запрещено. В этом случае нет оснований для штрафа - меры владельцем приняты, будут штрафовать посетителя.
показати весь коментар
13.01.2021 12:13 Відповісти
Все верно. И за посетителем полиция бегать не будет, они не дурные тратить время на то, что оспаривается одним заседанием суда
показати весь коментар
13.01.2021 16:10 Відповісти
Интересно, а как рестораны, кафе и пр. смогут выполнить это постановление, или закон как там его?😷
показати весь коментар
13.01.2021 12:21 Відповісти
так они ваще закрыты - только на вынос
(но я конечно не говорю о велюре))) там свои законы)))
показати весь коментар
13.01.2021 14:11 Відповісти
Оце по нашому. Ще будь ласка садіть на 2 роки тих, хто вийде із квартири. Клас, потихеньку Вольдимар перетворить Україну в концтабор. Ой, маладца, ти диви їх Зеля, не зупиняйся, а казали, що молодий і неосвідчений.
показати весь коментар
13.01.2021 12:20 Відповісти
На каждый роток не накинешь платок!
показати весь коментар
13.01.2021 12:23 Відповісти
Головне щоб світло було у парку.
показати весь коментар
13.01.2021 12:32 Відповісти
Та, еще и паспорта введут короновирусника-"партбилет", и списки,реестры будут составлять "неблагонадежных", а потом по улице будут ганятся за ними. Не дай бог потеряеш "паспорт"-хана.
показати весь коментар
13.01.2021 12:36 Відповісти
Проверяющие будут запускать "быка", и пока он троллит продавцов, заходить и штрафовать.
показати весь коментар
13.01.2021 12:59 Відповісти
Читайте указ, штраф за отсутсвие мер хозяина к покупателям, а не за ходьбу нарида без масок.
показати весь коментар
13.01.2021 14:50 Відповісти
Представьте, Вы сидите в офисе, к вам заходит 2 метра и 150 кг веса. На все Ваши замечания только невнятно мычит.
Через 5 минут заходит проверка... Будете судиться пока не обанкротитесь.
У мня был случай, давненько, когда запретили расчет в валюте. Зашло "такое", бросает на стол 100 баксов, просит разменять. И заходят проверяющие. В протоколе он указал, что расплатился и ожидал сдачу. Моё счастье, что были камеры с записью звука. Но 2 месяца работать не мог.
показати весь коментар
13.01.2021 17:00 Відповісти
Мне не нужны замечания - у меня плакат перед входом "Без масок на харе идите на трибуквы" , меры принял, проверка идёт лесом.
показати весь коментар
13.01.2021 17:04 Відповісти
У меня тоже висит, целый плакат! Это не принятие мер а предупреждение.
В частности штрафы грозят за:
- пропуск лица в общественные здания, сооружения, общественный транспорт во время действия карантина без надетых масок, респираторов;
- за непринятие мер в отношении лица, которое находится без средств индивидуальной защиты; Источник: https://censor.net/ru/n3241499
показати весь коментар
13.01.2021 17:11 Відповісти
Фиксируй на видео что ты не пущал, изгонял, принимал комплекс мер.
показати весь коментар
13.01.2021 17:18 Відповісти
А как им реагировать,какие у охраны права прописали?
Или это метод пополнения казны?
показати весь коментар
13.01.2021 13:26 Відповісти
Какой казны? Своих карманов!
показати весь коментар
13.01.2021 14:18 Відповісти
у продавца есть право выталкивать безмасоченого? а хватит у нее сил это сделать? а оно ей надо? а вдруг тот с ножом-топором-пистолетом или просто сильнее? а кассу-товар оставлять без присмотра пока одного толкаешь? или вызывать копов и ждать? а если оно начнет буянить, громить товар и оборудование??? что таких случаев не бывало?????
штрафовать легко... а вот обеспечить выполнение дебильных указов...не легко!
показати весь коментар
13.01.2021 14:16 Відповісти
Этот указ исполнить проще простого - вешается объявление "Присутсвие без масок на органах дыхания запрещено". Потому что в указе упомянуто "штраф за отсутсвие мер" но не описаны какие должны быть меры - , принудительные, письменнные, предупредительные или рекомендательно-добровольные. Следовательно, меры к посетителям могут быть на усмотрение хозяина.
показати весь коментар
13.01.2021 14:48 Відповісти
все правильно!
но здоровенное пьяное быдло ввалилось в магазин без намордника...и что делать?
не везде есть охрана, во многих в лучшем случае "тревожная кнопка" ...и как его выпроводить?
показати весь коментар
13.01.2021 14:56 Відповісти
Эти вопросы решаются перед открытием нового торгового предприятия, а не после.В том числе как справляться с хулиганами. Насколько я знаю, в Германии с этим не церемонятся, недавно какой-то русак без маски огрёб дубиной от полиции за провоцирование скандала в магазине.
показати весь коментар
13.01.2021 15:17 Відповісти
При входе мне охрана говорит одеть маску, я ему "да да сейчас натяну намордник", он мне ок. Меры он принял. Принял. Перед расчетом на кассе одеваю, сотрудников не подставляю, держу ее одной рукой, рассчитываюсь, сразу снимаю. Все формальности соблюдены, все довольны, короноверующие идут нх
показати весь коментар
13.01.2021 16:17 Відповісти
а ты иммуноверующий?
показати весь коментар
13.01.2021 16:20 Відповісти
А есть подтвержденные медицинские и научные доказательства что это не обычная простуда? Есть только ложь
показати весь коментар
13.01.2021 16:26 Відповісти
Мальчик, "простуда" - это воспаление верхних дыхательных путей. КОВИД - это поражение нижних, то есть лёгких. Если ты тупой - иди читай википедию.
показати весь коментар
13.01.2021 16:35 Відповісти
Мальчик, интернет ничему не учит - запомни раз и навсегда, необразованный википедийно-гугловский воспитанник
показати весь коментар
13.01.2021 19:15 Відповісти
Какого и так сдыхающий бизнес должен платить за долбайобов? Нахлебники чинуши совсем попутал, страна непуганых зебилов
показати весь коментар
13.01.2021 14:29 Відповісти
Сдыхающий - это не бизнес. И вообще бизнесмен это тот, чью деятельность можно масштабировать в пределах страны и мира.Во всех остальных случаях это предприниматель. И если он "сдыхает" - он плохой организатор и ему место на заводе.
показати весь коментар
13.01.2021 14:40 Відповісти
Наступний крок "реформи" саджати за грати власника пограбованого магазина, гаража, квартири!
показати весь коментар
13.01.2021 14:57 Відповісти
 
 