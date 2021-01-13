З 14 січня почнуть штрафувати власників бізнесу за відсутність масок у відвідувачів

Від завтра в Україні почнуть штрафувати власників бізнесу за відсутність масок у відвідувачів.

Як передає Цензор.НЕТ, документ опублікований у виданні "Голос України".

Відповідно до закону, штрафи становитимуть від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 3400 - 5100 грн.

"Підприємство, установа, організація, громадянин - суб'єкт господарської діяльності сплачують штраф у розмірі від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перехворілі на COVID-19 люди мусять носити маски, - ВООЗ

Зокрема штрафи загрожують за:

- пропуск особи в громадські будівлі, споруди, громадський транспорт під час дії карантину без одягнутих масок, респіраторів;

- за невжиття заходів щодо особи, яка перебуває без засобів індивідуального захисту;

- обслуговування клієнтів без засобів захисту.

Закон набуде чинності 14 січня.