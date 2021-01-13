УКР
Новини Революція в Білорусі
У Білорусі заявили про зникнення журналіста

У столиці Білорусі зник журналіст і медіа-менеджер Андрій Александров.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радыё Свабода".

Колеги журналіста повідомили, що востаннє вони зв'язувалися з Александровим 12 січня приблизно о 14:00. Після цього зв'язку з ним немає.

На цей момент телефон журналіста вимкнений. Немає зв'язку і з його дівчиною.

Також читайте: Тіхановська закликала провести 7 лютого акції солідарності з Білоруссю

Білорусь (8077) журналістика (1807) ЗМІ (1383)
Топ коментарі
+12
В Беларуси? Да быть такого не может
показати весь коментар
13.01.2021 11:58 Відповісти
+5
13.01.2021 11:56 Відповісти
+3
Мирными акциями усатого таракана не подвинуть. Как бы не цинично звучало, но любая революция делается на крови...
показати весь коментар
13.01.2021 12:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
13.01.2021 11:56 Відповісти
13.01.2021 11:58 Відповісти
В Білорусі якийсь Бермудський трикутник.
показати весь коментар
13.01.2021 12:03 Відповісти
гэбэшный а не бермудский
показати весь коментар
13.01.2021 17:05 Відповісти
Картофєль в мундірє.
показати весь коментар
13.01.2021 12:05 Відповісти
Залёг на "дно". Вопрос только в каком смысле.
показати весь коментар
13.01.2021 12:08 Відповісти
13.01.2021 12:14 Відповісти
А сенс? Щоб за п'ять років війни білоруси вибрали Вадіка Галигіна?
показати весь коментар
13.01.2021 12:50 Відповісти
Возможно Белорусы будут умнее и не выберут Галыгина. Но падения экономики, прихода воровитых политиков и развтие коррупции, ухудшения жизни и роста цен им не избежать. И это если Беларусь не обьявят исконно руцкими землями. Но это их выбор - мнимая стабильность или независимое будущее для их детей.
показати весь коментар
13.01.2021 12:59 Відповісти
Ждем выступление рюкзАвакова на пресс-конференции с Бубочкой:
"- Проникшись идеями телекинеза и телепортации, Антоненко, прямо из тюремной камеры..."
показати весь коментар
13.01.2021 12:18 Відповісти
А мне кажется, что с тем кто опубликовал пленки уже работают и предлагают вступить в клуб миллионеров. Но только ему надо будет подтвердить что и Бацька очень уважал арийскую расу.
показати весь коментар
13.01.2021 13:22 Відповісти
К сожалению, ничего удивительного, за время пребывания у власти комуняки уголовника, пропажа людей стала нормой.
показати весь коментар
13.01.2021 12:27 Відповісти
бацька нарывается на ведро бульбы в сраку
показати весь коментар
13.01.2021 14:59 Відповісти
 
 