У Білорусі заявили про зникнення журналіста
У столиці Білорусі зник журналіст і медіа-менеджер Андрій Александров.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радыё Свабода".
Колеги журналіста повідомили, що востаннє вони зв'язувалися з Александровим 12 січня приблизно о 14:00. Після цього зв'язку з ним немає.
На цей момент телефон журналіста вимкнений. Немає зв'язку і з його дівчиною.
