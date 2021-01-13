У Білорусі заявили про зникнення журналіста

У столиці Білорусі зник журналіст і медіа-менеджер Андрій Александров.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радыё Свабода".

Колеги журналіста повідомили, що востаннє вони зв'язувалися з Александровим 12 січня приблизно о 14:00. Після цього зв'язку з ним немає.

На цей момент телефон журналіста вимкнений. Немає зв'язку і з його дівчиною.

