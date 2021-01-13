ВООЗ повідомила про рекордну кількість тих, що заразилися COVID-19 за тиждень - майже 5 млн випадків

За минулий тиждень кількість заражених коронавірусом COVID-19 зросла у світі майже на 5 млн, що є новим рекордом з початку пандемії. Померли понад 85 тисяч осіб.

про це повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) у своєму щотижневому епідеміологічному бюлетені в середу, 13 січня.

Так, з 4 по 10 січня в світі було зареєстровано 4 953 758 нових випадків зараження і 85 436 смертей. Попередній рекорд за сім днів був зафіксований в період з 14 по 20 грудня - 4 612 790 хворих.

У ВООЗ зазначили, що минулого тижня відновилася тенденція до посилення зростання захворюваності. Число нових випадків COVID-19 і смертей зросла на 20% і 11% відповідно порівняно з попередніми сімома днями.

У Північній і Південній Америці захворіли понад 2,5 млн осіб (зростання на 30%) і померли понад 38 тис. (зростання на 18%). В Європі захворіли понад 1,8 млн і померли понад 36 тис. Збільшення захворюваності зареєстровано також у Західно-Тихоокеанському регіоні (на 36%), в Африці (на 34%) і Східному Середземномор'ї (на 11%).

У США кількість тих, що заразилися збільшилася за тиждень більш ніж на 1,7 млн. Далі йдуть Велика Британія (417 тис. нових випадків), Бразилія (313 тис.), Росія (165 тис.), Німеччина (142 тис.), Індія (126 тис.), ПАР (125 тис.), Франція (122 тис.), Італія (116 тис.) і Колумбія (100 тис.).

Раніше стало відомо, що в Україні підскочив добовий приріст COVID-19. У країні за останні 24 години виявили 6 409 нових випадків захворювання. У лікарні госпіталізували понад 2500 осіб з коронавірусом.