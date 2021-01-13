УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4079 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
808 11

ВООЗ повідомила про рекордну кількість тих, що заразилися COVID-19 за тиждень - майже 5 млн випадків

ВООЗ повідомила про рекордну кількість тих, що заразилися COVID-19 за тиждень - майже 5 млн випадків

За минулий тиждень кількість заражених коронавірусом COVID-19 зросла у світі майже на 5 млн, що є новим рекордом з початку пандемії. Померли понад 85 тисяч осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Корреспондент", про це повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) у своєму щотижневому епідеміологічному бюлетені в середу, 13 січня.

Так, з 4 по 10 січня в світі було зареєстровано 4 953 758 нових випадків зараження і 85 436 смертей. Попередній рекорд за сім днів був зафіксований в період з 14 по 20 грудня - 4 612 790 хворих.

У ВООЗ зазначили, що минулого тижня відновилася тенденція до посилення зростання захворюваності. Число нових випадків COVID-19 і смертей зросла на 20% і 11% відповідно порівняно з попередніми сімома днями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу від коронавірусу в Києві померли 13 осіб, видужали - 848, виявили 906 нових випадків, - Кличко. ВIДЕО

У Північній і Південній Америці захворіли понад 2,5 млн осіб (зростання на 30%) і померли понад 38 тис. (зростання на 18%). В Європі захворіли понад 1,8 млн і померли понад 36 тис. Збільшення захворюваності зареєстровано також у Західно-Тихоокеанському регіоні (на 36%), в Африці (на 34%) і Східному Середземномор'ї (на 11%).

У США кількість тих, що заразилися збільшилася за тиждень більш ніж на 1,7 млн. Далі йдуть Велика Британія (417 тис. нових випадків), Бразилія (313 тис.), Росія (165 тис.), Німеччина (142 тис.), Індія (126 тис.), ПАР (125 тис.), Франція (122 тис.), Італія (116 тис.) і Колумбія (100 тис.).

Раніше стало відомо, що в Україні підскочив добовий приріст COVID-19. У країні за останні 24 години виявили 6 409 нових випадків захворювання. У лікарні госпіталізували понад 2500 осіб з коронавірусом.

Автор: 

ВООЗ (775) карантин (18172) рекорд (187) статистика (2256) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Такими темпами на земле через неделю никого не останется ! надо статистику уменьшить ! ))
показати весь коментар
13.01.2021 12:07 Відповісти
+1
А-у-у-у-у-! Є ще хто живий?!!!
показати весь коментар
13.01.2021 12:03 Відповісти
+1
Ужжос то какой😱
показати весь коментар
13.01.2021 13:21 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А-у-у-у-у-! Є ще хто живий?!!!
показати весь коментар
13.01.2021 12:03 Відповісти
Такими темпами на земле через неделю никого не останется ! надо статистику уменьшить ! ))
показати весь коментар
13.01.2021 12:07 Відповісти
Судя по сообщениям от официальных лиц у нас все хорошо! Статистика больных минимальная и полно мест в больницах. Скорее всего это эффект от запрета продажи носков.
показати весь коментар
13.01.2021 12:08 Відповісти
Зроби собі партянкі. Всі діла. Дешево і сердито.
показати весь коментар
13.01.2021 12:12 Відповісти
за портянки в тюрьму могут посадить, как распространителя руцького мира)
показати весь коментар
13.01.2021 15:47 Відповісти
а вот в Украине нашли способ, как уменьшить число заболевших - надо просто прекратить тестирование, потом поднять цены на него до небес в частных лабораториях, а для самых упоротых - отказываться приезжать на вызовы к больным с подозрением на коронавирус и все, мы победили эпидемию..., а совсем забыла, чтобы закрепить эффект, президент страны должен поехать на лыжный курорт и увлечь своим примером тысячи последователей...
показати весь коментар
13.01.2021 12:22 Відповісти
A samoljoti letajut.
показати весь коментар
13.01.2021 12:27 Відповісти
Ужжос то какой😱
показати весь коментар
13.01.2021 13:21 Відповісти
ВООЗ повідомила про рекордну кількість тих, що заразилися COVID-19 за тиждень - майже 5 млн випадків - Цензор.НЕТ 3431
показати весь коментар
13.01.2021 13:53 Відповісти
Побольше ужасов, а то население расслабилось, не верит больше в эту лапшу.
показати весь коментар
13.01.2021 13:51 Відповісти
 
 