Учасник протестів у США і співробітник поліції Капітолію вчинили самогубство в один день

Мешканець штату Джорджія, 53-річний Крістофер Стентон Джорджія, затриманий після штурму Капітолію, вчинив самогубство.

Про це повідомили філія телеканалу NBC 111Alive та газета The Atlanta Journal-Constitution, які послалися на висновок судово-медичних експертів.

Тіло чоловіка виявили в підвалі його будинку в місті Альфаретта 9 січня, через три дні після заворушень у Вашингтоні. Він помер від вогнепального поранення в груди, повідомили судмедексперти округу Фултон. У будинку знайшли дві гвинтівки.

Того ж дня, 9 січня, вчинив самогубство співробітник поліції Капітолію, 51-річний Говард Лібенгуд, який брав участь у придушенні штурму.

Крістофера Стентона Джорджію затримали 6 січня разом зі ще трьома чоловіками зі штату Джорджія. Його звинуватили в незаконному проникненні на територію Капітолію і порушенні комендантської години, запровадженої у Вашингтоні.

Forbes пише, що на сайті LinkedIn Джорджія названий як регіональний портфельний менеджер банківської холдингової компанії BB & T. У самій компанії це не коментували.

У результаті штурму Капітолію загинули п'ятеро людей, зокрема один поліцейський, який помер 7 січня, наступного дня після заворушень.

Нагадаємо, 6 січня у Вашингтоні відбулася масова акція на підтримку Трампа. Частині демонстрантів вдалося прорватися до конгресу і навіть - проникнути в саму будівлю. Внаслідок події загинули п'ятеро людей. Мер Вашингтона Мюріел Баузер розпорядилася запровадити комендантську годину.

Конгресмени-демократи вважають, що в цьому винен особисто Трамп: на їхню думку, він підбурював прихильників до таких дій. При цьому у своєму виступі перед демонстрантами в середу Трамп безпосередньо не закликав штурмувати будівлю конгресу.