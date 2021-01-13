УКР
11 477 28

Учасник протестів у США і співробітник поліції Капітолію вчинили самогубство в один день

Мешканець штату Джорджія, 53-річний Крістофер Стентон Джорджія, затриманий після штурму Капітолію, вчинив самогубство.

Про це повідомили філія телеканалу NBC 111Alive та газета The Atlanta Journal-Constitution, які послалися на висновок судово-медичних експертів.

Тіло чоловіка виявили в підвалі його будинку в місті Альфаретта 9 січня, через три дні після заворушень у Вашингтоні. Він помер від вогнепального поранення в груди, повідомили судмедексперти округу Фултон. У будинку знайшли дві гвинтівки.

Того ж дня, 9 січня, вчинив самогубство співробітник поліції Капітолію, 51-річний Говард Лібенгуд, який брав участь у придушенні штурму.

Крістофера Стентона Джорджію затримали 6 січня разом зі ще трьома чоловіками зі штату Джорджія. Його звинуватили в незаконному проникненні на територію Капітолію і порушенні комендантської години, запровадженої у Вашингтоні.

Forbes пише, що на сайті LinkedIn Джорджія названий як регіональний портфельний менеджер банківської холдингової компанії BB & T. У самій компанії це не коментували.

У результаті штурму Капітолію загинули п'ятеро людей, зокрема один поліцейський, який помер 7 січня, наступного дня після заворушень.

Також читайте: Пенс відмовився усувати Трампа за допомогою 25-ї поправки: Це може створити "жахливий прецедент"

Нагадаємо, 6 січня у Вашингтоні відбулася масова акція на підтримку Трампа. Частині демонстрантів вдалося прорватися до конгресу і навіть - проникнути в саму будівлю. Внаслідок події загинули п'ятеро людей. Мер Вашингтона Мюріел Баузер розпорядилася запровадити комендантську годину.

Конгресмени-демократи вважають, що в цьому винен особисто Трамп: на їхню думку, він підбурював прихильників до таких дій. При цьому у своєму виступі перед демонстрантами в середу Трамп безпосередньо не закликав штурмувати будівлю конгресу.

Автор: 

да
ФСБ подчищает свидетелей.
ФСБ подчищает свидетелей.
Ще б пак. Це саме той, що ноутбук Пеллосі потягнув. Певно в момент передачі стався постріл у груди.
А шо, в США менты не идут на пенсию в 43-45 лет?
А шо в говноедии полно таких петухов как ты ?
Нет. Там пенсия как у всех - после 60и...
Это только в пост.совдепии - те на ком ещё можно пахать- идут на пенсию... и до этого не перетруждаясь...
наша полиция в 40 на пенсии, а тупая американская, в 51 службу тянет)
Может деткам или внукам на учебу зарабатывал. Или кредит за квартирку отдавать надо было.
рашкины уши просматриваются
там не только уши торчат кремлёвских агентов , а и другие части тела !
https://twitter.com/tweetsNV НВ

В США умер миллиардер Шелдон Адельсон, которого называли «кошельком Трампа»

от ковида-19
И оно им надо было?Можно сказать,что они умерли за Трампа,но он этого не оценит.
Сообщили, что укравший ноутбук главы нижней палаты Конгресса Пэлоси покончил с собой. Это он?
да
Не фантазируй!
53-летний Кристофер Стэнтон
Зато Трамп сэкономил деньги и время на лечение от твиттера:
Жертви трампізму та дебілізму. Сподіваюсь, що цензорівські трампісти теж всі постріляються з рогаток та припинять захищати цю руду абізяну.
Мокша подчищает своих несостоявшихся "пиндосских гиви-моторыл"..
американцы, учитесь на украинском, печальном опыте даунбассят, если хотите и дальше сытно есть и сладко спать.. и спасибо, что продемонстрировали всему миру, что зебилы и дебилы - это общая, мировая болезнь тупорылости и жлобства, а не только Украины, которая снова, как и сотни лет назад, оказалась на "передке", защищая цивилизацию от варваров..
Зачистка
это тот чувак Кристофер Стэнтон Джорджия, который похитил ноутбук Пелоси
… Совершили самоубийство в один день, и, наверное, из одного оружия
Стрелялся дважды?
