"США назвали депутата Зеленського мережею впливу Росії, а Зеленський відмовляється реагувати", - Шабунін
З великою ймовірністю покривання Зеленським зрадників у своїй команді призведе до того, що необхідні країні гроші доведеться просити в Росії.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.
"США назвали депутата Зеленського частиною мережі впливу Росії… І при цьому Зеленський відмовився реагувати на те, що його депутат є частиною мережі Російського впливу, яка (крім іншого) атакувала вибори в США. Як, на вашу думку, має змінитися ставлення США до України після цього? Відповідь, як на мене, очевидна. Більше того, Єрмак саме такої реакції і добивається. Власне, він це дуже системно робить (захист портновсього Татарова, наприклад)", - йдеться в повідомленні.
За словами Шабуніна, з великою вірогідністю покривання Зеленським зрадників у власній команді призведе до того, що необхідні країні гроші доведеться просити в Росії.
"В обмін на що, думаю, пояснювати не треба. Персональні наслідки таких дій для Зеленського і Ко теж усім очевидні: 2004 і 2014 роки тому доказ. Якщо піде за цим сценарієм, потрібно буде назавжди видворити за межі країни не лише політичну "еліту", а й всю російсько-олігархічно-корупційну шоблу, яка зараз спрямовує/обслуговує Єрмака/Зеленського. Хочуть зробити Україну частиною "русского міра"? Нехай там і живуть, а не разом з родинами насолоджуються благами Західного Світу", - підсумував Шабунін.
Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США ввело санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем - Вашингтон вважає його "російським агентом".
Пошёл я за попкорном. Без него будет наблюдать не так интересно...
Ні не можу зтримувати сміх з оцього дібілізма...)))))Гей дебіли і Шабунін..чуєте кожен відповідає сам за себе..це зрозуміло за свої думки слова позиції які не порушують закон ..це право кожної людини ..думать що він хоче робити висновки які він хоче і може...займати позицію яку він хоче лишеб вони не порушували закон...
І тепер саме найсмішніше...а до чого ту Зеленський до якогось депутута навіть із СН...я не розумію якою дурною ниткою ви їх зв'язали разом ...ну депутатСН ду монобільшість і що???? Що Вова може їх або вас зупинити в своїх правах ...??? Ні. Так що він повинен був сказати ..ну Зеля що він може сказати ?? Ай яйяй як не добре чи що...???
Блин шиза косит наші ряди....
Питання: а на віщо це все??? ....Ви що думаєте мені напрклад не на ср....ть на те що ви мелете...??? Насрать....))))) Та чхав я на якогось васю Петю чи ще хто таке пише..)))))).Я виріс по принципку розраховую тільки на самого себе....томи ви мені і на не на.
Далі По такому принципу як що мислити...то ви не Зе біли коли я голосува проти Яника і Кучми голосували за них і ваші батьки ...тому барани я не подаю вам тепер руки і вашим батькам що навибирали тош і майте..Як вам таке відношення??)))) Я вже не кажу про ваших батьків комуністів які в свій час ...))))))
Тому хочу сказати таке вім дебілам і Шабуніну..Ідіть на.......
Знаю мене забанять але ще раз ІДіть НА зі своєю шизою...Я буду завжди робити і думати так як вважаю потрібним і не порушувати закон.
І до речі я не голосував за Зелю ....а ...і за Петю..те не голосува...я в загалі не ходив на вибори...не було там в списку мого призедента... Це так для повноти.
оліггархатЇї Величність Мафія. Поки у нас керує країною мафія до виборів завжди будуть пропонуватися її ставленики. Її політтехнологи над цим працюють не покладаючи рук. Тому ми треть століття і тупцюємо на місці. Без зміни Системи толку не буде.
"Я бежала за вами три квартала, что бы сказать насколько вы мне безразличны"
. Людина тут пише цілі простирадла лише для того, щоб сказати що їй плювати на нашу думку? І ми маємо в це вірити?
Для тупого тебе напишу просто.))))) Я на вибори не ходив ..бо не бачив серед тих претендентів президента.
Звинувачувати когось за те що він за когось голосував на виборах це тупість до речі твоя і таких як ти і Шубуніна.
Звинувачувати зелю в тому що серед СН хтось кимсь признаний білім сірим чи голубим за позицію..теж тупість... зеля як і ні хто інший не може відповідати за інших... Ну тиж уродець не відповідаєшь за те що ти живеш в одній країні з Мертвечуком..Ні бо ти однобокий хмиряка за це відповідати не можешь це ж несправадлива ? ТАК? ти не винний.... а інші чомусь повинні відповідати за те над чим не власн бо ти баран так вирішив))))). Тому спамьте скільки завгодно барани...вам все одно не дійде ))))))) І мені начхати на вас придурків ..я завжди захишаю того кого бьють не чесно ..Бийте зелю чесно за конкретні дії а не за маразм який ви самі придумали вірніше роздули...)))) Тому і що я якоби брешу... не доречне ...)))))..я не брешу я просто кажу вам в очі що ви маразматики і голосувати за когось це не вина...це право... А от то що не вибрали вашого Порошенка...і вас це заїдає чи вам проплати мені начхати. Будуть вибори свого часу голсуйте за вашого Порошенка можете хоч 10 раз..))) до всирачки... А ле звинувачувати когось за те що він проголосував за іншого ви не маєте права....і хамить людям із за цього не треба... От я напрклад як би хтось мене звинуватив що я проглосува не затого кого надо я мяко пошлю першого разу а буде далі слюною бризкать ..хай потім винуватить себе за травми...Не навиджу відморожених дурнів. Ну якось так)))))
І те, що це твердження брехливе, доводить твоє наступне простирадло.
Тільки бачив я таких хероїв...поки ніхто не знає де воно, і хто воно.
Все просрали ..все і ідею2014 року і суть ісаме головне честь ...Це ж треба захисник народу України який вважає народ України дебілами.... )))))) Як це можна назвати... тільки уродством...Не дай Боже с таким в одному підрозділі попасти в бій ..Ой Боже збав від дураків
Командувач кажешь???)))))) Чесно татобі можна доручити лище одне парашу мить а не якісь таємні команди і інфу давати.... Тебе вже можна крутити як пропелер і все і всіх здаси як що це правда і я к що це блазнева видумка))))))
А де я писав про "таємні команди"? Знову всрався? Це вкотре?
Так що ти пиши, пиши більше.
та ладно так хто там в тебе Командувачь???)))))
А Командувач, в Україні, один. Не знаєш? Значить тобі не потрібно знати.
А "органами" лякати - то взагалі, ШЕДЕВР. Ти, таки, дійсно не сповна розуму.
Ти тупе мало освітчене бідло, шарикова явно з тебе писали. Твої закидони це гучний пук в повітря, а от мої слова, ти сам підтверджуєш, кожним своїм текстом, кожною граматичною помилкою. Ти там щось гергочиш з приводу, що такі як я, повчають таких як ти? Так це ж цілком логічно, розумні люди, що мають вищу освіту ( і не одну!), повинні повчати тупе, безкультурне, мало освітчене бідло. Твій час, шариков, пройшов. З лайна кулю не зробиш, з такими як ти державу не побудуєш, ви баласт. От що звами робити - ось головне питання.
Більше немає незалежних патріотів які б організували протести тому вернемся в совок... Нажаль це вже реальність яку не змінити,
всі хто був в перших рядах 2014 куплені або загинули в котлах або в тюрмах або немають вже бажання щось робити надивившись на барадак коли одні сплять в окопах а другі безнаказанно в трусах брюліки виносять з розгарбленої ювелірки ...
чому лохдаун Зе й досі не на лаві підсудних?