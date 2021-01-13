"США назвали депутата Зеленського мережею впливу Росії, а Зеленський відмовляється реагувати", - Шабунін

З великою ймовірністю покривання Зеленським зрадників у своїй команді призведе до того, що необхідні країні гроші доведеться просити в Росії.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"США назвали депутата Зеленського частиною мережі впливу Росії… І при цьому Зеленський відмовився реагувати на те, що його депутат є частиною мережі Російського впливу, яка (крім іншого) атакувала вибори в США. Як, на вашу думку, має змінитися ставлення США до України після цього? Відповідь, як на мене, очевидна. Більше того, Єрмак саме такої реакції і добивається. Власне, він це дуже системно робить (захист портновсього Татарова, наприклад)", - йдеться в повідомленні.

За словами Шабуніна, з великою вірогідністю покривання Зеленським зрадників у власній команді призведе до того, що необхідні країні гроші доведеться просити в Росії.

Також читайте: Зеленський не реагуватиме на санкції США проти "слуги народу" Дубінського, - радник глави ОП Подоляк

"В обмін на що, думаю, пояснювати не треба. Персональні наслідки таких дій для Зеленського і Ко теж усім очевидні: 2004 і 2014 роки тому доказ. Якщо піде за цим сценарієм, потрібно буде назавжди видворити за межі країни не лише політичну "еліту", а й всю російсько-олігархічно-корупційну шоблу, яка зараз спрямовує/обслуговує Єрмака/Зеленського. Хочуть зробити Україну частиною "русского міра"? Нехай там і живуть, а не разом з родинами насолоджуються благами Західного Світу", - підсумував Шабунін.

Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США ввело санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем - Вашингтон вважає його "російським агентом".

Також читайте: Шабунін про справу Татарова: "Весь цей корупційний шабаш - особисте рішення і відповідальність Зеленського"