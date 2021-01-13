УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3932 відвідувача онлайн
Новини
8 939 73

"Комусь із МОЗ треба йти нах. На китайську вакцину витратили 1 мільярд", - "слуга народу" Дубінський

"Комусь із МОЗ треба йти нах. На китайську вакцину витратили 1 мільярд", - "слуга народу" Дубінський

Нардеп "Слуги народу" Олександр Дубінський вважає, що Україна переплатила за китайську вакцину.

Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Ефективність китайської вакцини Sinovac - 50.4%. Україна вже переказала за неї 1 млрд гривень, купуючи її дорожче, ніж Бельгія - Pfizer і Moderna. Як на мене, комусь із МОЗ час іти нх", - зазначив він.

Комусь із МОЗ треба йти нах. На китайську вакцину витратили 1 мільярд, - слуга народу Дубінський 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна не закуповуватиме вакцину Sinovac, якщо її ефективність буде менш ніж 70%, - Степанов

Автор: 

вакцина (4419) Слуга народу (2857) Дубінський Олександр (492)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+36
Дубине скучно, ему нужны попутчики. Их будет, и много.
показати весь коментар
13.01.2021 12:44 Відповісти
+31
Всем бы вам туда надо,халдеи олигархов!
показати весь коментар
13.01.2021 12:45 Відповісти
+17
Они тоже любят скорость.
показати весь коментар
13.01.2021 12:45 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дубине скучно, ему нужны попутчики. Их будет, и много.
показати весь коментар
13.01.2021 12:44 Відповісти
Они тоже любят скорость.
показати весь коментар
13.01.2021 12:45 Відповісти
Всем бы вам туда надо,халдеи олигархов!
показати весь коментар
13.01.2021 12:45 Відповісти
+++
показати весь коментар
13.01.2021 13:29 Відповісти
То, что Дубинский скот не означает, что он иногда бывет прав.
показати весь коментар
13.01.2021 12:46 Відповісти
Так и Путин прав бывает. Например высрав: Гвинея - это страна)
показати весь коментар
13.01.2021 14:12 Відповісти
То, что Дубинский скот не означает, что он иногда не бывает прав. мысль ваша понятна, совершенно с вами согласен
показати весь коментар
13.01.2021 14:31 Відповісти
Часы, которые стоят, иногда показывают правильное время, но это не означает, ими можно пользоваться.
показати весь коментар
13.01.2021 14:55 Відповісти
прям цитата с российских сайтов и даже на их языке )))
показати весь коментар
13.01.2021 12:47 Відповісти
"Кому-то из Минздрава надо идти нах. На китайскую вакцину потратили 1 миллиард" - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 9291
показати весь коментар
13.01.2021 12:47 Відповісти
а причем Зе к шоколадных реформам в энергетике и комуналке?
показати весь коментар
13.01.2021 13:34 Відповісти
Вы яркий представитель зебилов оторванных от реальности и не знающих кто в Украине при власти уже 1,5 года.
показати весь коментар
13.01.2021 13:59 Відповісти
представь что я всегда голосовал за Юлю кроме единого раза проголосовал за Пороха в 2014, поверил ему что закончит войну за 2 недели, так что это не ко мне.
так что он ничего не сделал в экономике хорошего за 1,5 года как и Порох за 5 лет
показати весь коментар
13.01.2021 14:32 Відповісти
зе, вообще не причем, ни к чему кроме кокса.
показати весь коментар
13.01.2021 14:07 Відповісти
ктота камута кдєта какдата штота...
показати весь коментар
13.01.2021 12:47 Відповісти
помните совковскую песню про ментов "...если где то, кое где, у нас ,порой , честно жить не хочет....."! да у нас таких 73%....
показати весь коментар
13.01.2021 12:53 Відповісти
ты прав. говнюк, но покажи пример, тебя там заждались!
показати весь коментар
13.01.2021 12:48 Відповісти
Правильно, - собирайтесь все вместе и дружно идите нах, зеленые дегенераты!
показати весь коментар
13.01.2021 12:49 Відповісти
Просто Зеленський повернув так званого ;Доктора Жізнь;- Раїсу Боґатирьову. По анології з Супрун.
показати весь коментар
13.01.2021 12:49 Відповісти
А скільки корисних ідійотів верещали тут про дохтура смерть. Ууууу.
показати весь коментар
13.01.2021 12:51 Відповісти
тобi, немита бородата дупа, туди саме потрiбно. до того ж вже давно.
показати весь коментар
13.01.2021 12:49 Відповісти
Бунт на кораблі? Матершшинік.
показати весь коментар
13.01.2021 12:49 Відповісти
По моему,кому-то пора подставлять свой собачий рот под американские санкции
показати весь коментар
13.01.2021 12:50 Відповісти
и наверное не только ротовое отверстие, но и все остальные
показати весь коментар
13.01.2021 14:32 Відповісти
Не кому-то, а дружно всем вам.
показати весь коментар
13.01.2021 12:50 Відповісти
кто то из наших человеколюбов на этой сделке хороший откат заработал! блин ну всё умнас через ж о п у!
показати весь коментар
13.01.2021 12:50 Відповісти
Шлёма, это мелко! Не кому-то там нах, а правительство - в отставку
показати весь коментар
13.01.2021 12:51 Відповісти
Всей зелёной шобле давно пора туда уже идти.

Лысый пудель Коломойского решил хайпануть и перевести стрелки на Степашку. Типа Дубинеску за его назначение не голосовал.
показати весь коментар
13.01.2021 12:51 Відповісти
"Кому-то из Минздрава надо идти нах. На китайскую вакцину потратили 1 миллиард", - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 6449
показати весь коментар
13.01.2021 12:52 Відповісти
"-Три порции шашлыка-выбросила в пропасть.
-Вино.Разбила...две бутылки.
-Три.
-Пиши, "три".
показати весь коментар
13.01.2021 13:18 Відповісти
лучше бы хер понюхал...опять открыл тупой собачий рот...
показати весь коментар
13.01.2021 12:53 Відповісти
А весь корінь зла сидить на табуретці і сміється з лохів.
показати весь коментар
13.01.2021 12:54 Відповісти
"Кому-то из Минздрава надо идти нах. На китайскую вакцину потратили 1 миллиард", - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 2853
показати весь коментар
13.01.2021 12:54 Відповісти
Знову висер від клоуна Коломойського, цікаво скільки платять Дубинському, щоб він так своє ім'я чорнив, походу мільйони і явно не гривень.
показати весь коментар
13.01.2021 12:55 Відповісти
десятки квартир и машин - ясно шо миллионы.
показати весь коментар
13.01.2021 18:09 Відповісти
А не послать ли нам гонца.
показати весь коментар
13.01.2021 12:55 Відповісти
Чудик этот, понятно- не ординарный. Это ж надо! Сам на серьезнейшем цугундере. Но... что-то ещё, в манере подворотни- вещающий. Поразительно!
показати весь коментар
13.01.2021 12:55 Відповісти
идти нах./ Дубинский : про#бать / "Шмыгаль понюхал х#й", - Дубинский / "Е#ем Смолия в тупой собачий рот", Дубинский.-Обращается "избранный" к украинцам. Своим холопам в понимании кодлана Коломойского.
показати весь коментар
13.01.2021 12:56 Відповісти
ой...вылезло..гимморойное чмо... гавкуло...чтоб не забыли что оно на цепи интересов каламойши еще злее от санкций стало...
показати весь коментар
13.01.2021 12:56 Відповісти
Ясна річ, Цар тут ні до чого, то усе цареві бояри накосячили - сказав один із тих же царевих бояр
показати весь коментар
13.01.2021 13:04 Відповісти
та й бояре такі собі мілашкі... то лакеї боярські винні.. а цар - то ваще...сам собі режисер ))))
показати весь коментар
13.01.2021 13:10 Відповісти
Тот случай, когда дупа ничем не отличается от рожи:
"Кому-то из Минздрава надо идти нах. На китайскую вакцину потратили 1 миллиард", - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 4
показати весь коментар
13.01.2021 12:57 Відповісти
Ну так понятно, а сколько Бразилии обошлись китайские вакцины? Наверное в два раза дешевле. Откаты... нашим если не украсть , то и смысл работы теряется...
показати весь коментар
13.01.2021 12:57 Відповісти
Только что Степашка сообщил, шо если эффективность алиэкспрессовской вакцины окажется ниже 70%, Украина буде вимагати повернути кошти... как в ресторане, когда волос в пюре... это на зеленых идиотов рассчитано? На основании чего? Каких исследований?
показати весь коментар
13.01.2021 12:58 Відповісти
И вроде правильно сказал, но все равно м.дило.
показати весь коментар
13.01.2021 12:58 Відповісти
"Кому-то из Минздрава надо идти нах. На китайскую вакцину потратили 1 миллиард", - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 673
показати весь коментар
13.01.2021 12:58 Відповісти
такой критикой Дубинский пытается отмежеваться от зашкваров своих подельников.
показати весь коментар
13.01.2021 12:59 Відповісти
Палитесь, пацаны
================

КИЇВ. 13 січня. УНН. Україна підняла поріг ефективності вакцини Sinovac до мінімум 70%, якщо ж ефективність буде меншою, то компанія-виробник поверне кошти у повному обсязі. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Ефективність вакцини навіть більше 50% достатньо для підтвердження її дієвості та затвердження більшості регуляторів, які є в світі…Але ми заклали вимоги по ефективності вище. Тому у договорі з цим виробником вакцин (Sinovac) у нас зазначено наступне: ефективність продукції на момент доставки має бути підтверджена у плацебо-контрольованому клінічному випробуванні, у якому досягнута ефективність на рівні не менше 70%", - сказав Степанов.
Він додав, що Україна повністю фінансово захищена щодо купівлі цієї вакцини.
"У разі, якщо компанія не буде відповідати цим стандартам і не буде діяти договорів, то компанія відшкодує кошти у повному обсязі", - додав Степанов.
показати весь коментар
13.01.2021 12:59 Відповісти
Вони й 99%намалюють,за такий то выдкат.
показати весь коментар
13.01.2021 13:55 Відповісти
сначала беня-а потом все гуськом за ним....у тундру. .будет вам вам второй исход

"Комусь із МОЗ треба йти нах. На китайську вакцину витратили 1 мільярд", - "слуга народу" Дубінський - Цензор.НЕТ 9170
показати весь коментар
13.01.2021 13:02 Відповісти
собачий рот,ты стал токсичен
сиди тихонько ,нюхай @уй
не привлекай к себе вниманье
дубовый @ука оболдуй
показати весь коментар
13.01.2021 13:04 Відповісти
нах.идти всей зеленой своре начиная с собачеротной дубины...
показати весь коментар
13.01.2021 13:05 Відповісти
А зачем пиарить собачий рот? Или теперь его каждый чих будут отслеживать?
показати весь коментар
13.01.2021 13:14 Відповісти
Все как в старые добрые времена прохоботов. Команда фас и свора понеслась тявкать тупо
однобразно но долго. Степашины шавки . Милиард профукал это бывает а вот говорить об этом нехорошо.
показати весь коментар
13.01.2021 13:14 Відповісти
Facebook заблокировал в Украине десятки аккаунтов: пишут о ботоферме партии Порошенко
В Facebook и Instagram еще в декабре 2020 года удалены десятки профилей, которые были созданы в Украине и ориентированы на внутреннюю и внешнюю аудитории. В отделе Facebook, отслеживающем "скоординированные усилия для манипулирования публичными дебатами для стратегической цели", их https://about.fb.com/news/2021/01/december-2020-coordinated-inauthentic-behavior-report/amp/ связали с партией https://file.liga.net/parties/blok-petra-poroshenko Европейская солидарность

показати весь коментар
13.01.2021 13:40 Відповісти
десятки это ботоферма )
показати весь коментар
13.01.2021 14:11 Відповісти
Дубинский... Минздрав... сорри, я в "сортах ховна" не разбираюсь.
Можно их ВСЕХ, СКОПОМ послать нх, а лучше в тюрьму, а еще лучше на кладбище?
показати весь коментар
13.01.2021 13:25 Відповісти
Стоит вакцина конечно же гораздо меньше, но миллиарда уже нет.
показати весь коментар
13.01.2021 13:35 Відповісти
Тут з тупим собачим ротом можна погодитись на 100%. Більше того - Молдова в найближчі тижні починає вакцинацію вакциною Пфайзер... МОЛДОВА, Карл.
показати весь коментар
13.01.2021 13:41 Відповісти
Дубок иди ка ты НХ. И не просто иди, а акукенно иди НХ.
показати весь коментар
13.01.2021 14:02 Відповісти
Дубінеску став великим патріотом і борцем з корупцією - от що санкції животворящі роблять. Так скоро і проти коломойського повстане.)))
показати весь коментар
13.01.2021 14:08 Відповісти
Может хватит пиарить бениного смердячего пса? это кусок кала, мразь не брезующая ничем, в которой нет ничего святого - жадный скот
показати весь коментар
13.01.2021 14:12 Відповісти
А сам, расхвалил так расхвалил.
показати весь коментар
13.01.2021 14:22 Відповісти
дубинского ждет судьба медийных лиц януковича. все зашкваренные типа Олийныка (помните такого), Царёва (гнидка еще та), Колесниченко (без комментариев), Портнова (похрен что он вернулся, ему прилетит всё равно), Лукаш, Бондаренко (две рыгоанальные бл@ди).

К этим и другим ранее зашкваренным персонажам по любому прибавится Бужанский, Дубинский, Василевская-Смаглюк бородатый уе бан из Одессы и другие жопы Каломойского
показати весь коментар
13.01.2021 14:27 Відповісти
Мама любит рАстов.....
показати весь коментар
13.01.2021 14:31 Відповісти
Не покупайте никаких вакцин, нужно ещё подождать с пол года, а то деньги на ветер и ещё не известно как эти вакцины себя покажут.
показати весь коментар
13.01.2021 14:47 Відповісти
На третьем этапе испытаний в Бразилии китайская вакцина производства Sinovac Biotech показала клинический результат эффективности 50,34%. Вакцины с такой эффективностью не могут использоваться в медицинских целях. Следовательно - проплата закупки китайской вакцины производства Sinovac Biotech в размере 698.340 млн. грн. осуществленная 31.12.2020 является абсолютно коррупционным актом в результате сговора должностных лиц Кабинета министров и лиц компании АО «Лекхим». и должна быть расследована соответствующими антикоррупционными органами. (с)

"Украина не будет закупать вакцину Sinovac, если ее эффективность будет менее 70% - Степанов". Мы не знаем, то ты еще будешь покупать, но то то ты будешь сидеть - это однозначно. И не один ! (с)
показати весь коментар
13.01.2021 14:56 Відповісти
Когда Цензор прекратит позориться и печатать материалы об этом беспардонном недоросле-матерщиннике, который перепутал ВРУ с сельским клубом в самом захолустном месте? Поражает эта плебейская надменность в отсутствии чего-то значащего для жизни и по жизни. Правильная поговорка - из грязи в князи! Кроме мата ничего разумного, одно отвращение. Вот такая у нас элита, которая ещё имеет отношение и к созданию законодательства, правда в основном в заказном голосовании поскольку для создания нормативных документов должно быть не хилое образование и не опилки в голове.
показати весь коментар
13.01.2021 15:26 Відповісти
як можливо не писати про це лайно, якщо поки що воно один з лiдерiв збiговиська СН, тобто найбільшої парламентської фракції .
показати весь коментар
13.01.2021 16:39 Відповісти
Нах має йти чувак, який подав кандидатуру Стєпанова в Кабмін. І, заодно, нах має піти та фракція, яка цю кандидатуру підтримала.
показати весь коментар
13.01.2021 19:41 Відповісти
Скандал в "благородном" семействе?) А что по этому поводу думает кум Палица?)
показати весь коментар
13.01.2021 21:15 Відповісти
 
 