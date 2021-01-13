"Комусь із МОЗ треба йти нах. На китайську вакцину витратили 1 мільярд", - "слуга народу" Дубінський

Нардеп "Слуги народу" Олександр Дубінський вважає, що Україна переплатила за китайську вакцину.

Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Ефективність китайської вакцини Sinovac - 50.4%. Україна вже переказала за неї 1 млрд гривень, купуючи її дорожче, ніж Бельгія - Pfizer і Moderna. Як на мене, комусь із МОЗ час іти нх", - зазначив він.

