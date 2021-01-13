"Комусь із МОЗ треба йти нах. На китайську вакцину витратили 1 мільярд", - "слуга народу" Дубінський
Нардеп "Слуги народу" Олександр Дубінський вважає, що Україна переплатила за китайську вакцину.
Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Ефективність китайської вакцини Sinovac - 50.4%. Україна вже переказала за неї 1 млрд гривень, купуючи її дорожче, ніж Бельгія - Pfizer і Moderna. Як на мене, комусь із МОЗ час іти нх", - зазначив він.
+36 jklpqrs
+31 Porol ferton
+17 Александр Иванов #442761
так что он ничего не сделал в экономике хорошего за 1,5 года как и Порох за 5 лет
Лысый пудель Коломойского решил хайпануть и перевести стрелки на Степашку. Типа Дубинеску за его назначение не голосовал.
-Вино.Разбила...две бутылки.
-Три.
-Пиши, "три".
================
КИЇВ. 13 січня. УНН. Україна підняла поріг ефективності вакцини Sinovac до мінімум 70%, якщо ж ефективність буде меншою, то компанія-виробник поверне кошти у повному обсязі. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Ефективність вакцини навіть більше 50% достатньо для підтвердження її дієвості та затвердження більшості регуляторів, які є в світі…Але ми заклали вимоги по ефективності вище. Тому у договорі з цим виробником вакцин (Sinovac) у нас зазначено наступне: ефективність продукції на момент доставки має бути підтверджена у плацебо-контрольованому клінічному випробуванні, у якому досягнута ефективність на рівні не менше 70%", - сказав Степанов.
Він додав, що Україна повністю фінансово захищена щодо купівлі цієї вакцини.
"У разі, якщо компанія не буде відповідати цим стандартам і не буде діяти договорів, то компанія відшкодує кошти у повному обсязі", - додав Степанов.
сиди тихонько ,нюхай @уй
не привлекай к себе вниманье
дубовый @ука оболдуй
однобразно но долго. Степашины шавки . Милиард профукал это бывает а вот говорить об этом нехорошо.
В Facebook и Instagram еще в декабре 2020 года удалены десятки профилей, которые были созданы в Украине и ориентированы на внутреннюю и внешнюю аудитории. В отделе Facebook, отслеживающем "скоординированные усилия для манипулирования публичными дебатами для стратегической цели", их https://about.fb.com/news/2021/01/december-2020-coordinated-inauthentic-behavior-report/amp/ связали с партией https://file.liga.net/parties/blok-petra-poroshenko Европейская солидарность
Можно их ВСЕХ, СКОПОМ послать нх, а лучше в тюрьму, а еще лучше на кладбище?
К этим и другим ранее зашкваренным персонажам по любому прибавится Бужанский, Дубинский, Василевская-Смаглюк бородатый уе бан из Одессы и другие жопы Каломойского
"Украина не будет закупать вакцину Sinovac, если ее эффективность будет менее 70% - Степанов". Мы не знаем, то ты еще будешь покупать, но то то ты будешь сидеть - это однозначно. И не один ! (с)