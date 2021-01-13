УКР
Новини
Якщо Зеленський прийняв роль агітатора за "слуг народу", має прийняти і роль коментатора їхніх кейсів, - журналіст Мокрик про санкції проти Дубінського

Президент Володимир Зеленський не має морального права відмовлятися від коментарів щодо ситуацій, які зачіпають членів партії "Слуга народу", оскільки він відкрито агітує за цю політсилу.

Про це пише журналіст Данило Мокрик, передає Цензор.НЕТ.

"Президент Зеленський відкрито агітував за "слуг народу" на парламентських виборах-2019. Президент Зеленський відкрито агітував за "слуг народу" на місцевих виборах-2020.

Таким чином президент особисто взяв на себе відповідальність за "слуг народу" перед виборцями. І за партію, і за фракцію, і за кожного з депутатів. У тому числі - за Дубінського. Який не просто депутат у фракції "Слуга народу", але і глава Київської обласної організації", - зазначає Мокрик.

Читайте: Дубінський через санкції перестане отримувати гроші від YouTube, - юристка ЦПК Каленюк

При цьому журналіст підкреслює, що якщо вже "президент вибрав для себе роль агітатора - нехай тепер приймає і роль відповідального коментатора".

Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США ввело санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем - Вашингтон вважає його "російським агентом". Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський і колишній прокурор Костянтин Кулик.

Зеленський Володимир (25542) Слуга народу (2857) Дубінський Олександр (492)
Топ коментарі
+12
шо вы как дети....

вот если бы снакции были против депутата ЕС - вот тогда бедосик накорябал бы ведосик через три минуты после того как новость появилась бы в американских газетах. а тут... ссыкотно
показати весь коментар
13.01.2021 13:12 Відповісти
+8
Шмаркля вміє коментувати тільки кейси Пороха, які і в підмітки не годяться його власним кейсам, валізам і сіткам-авоськам.
показати весь коментар
13.01.2021 13:09 Відповісти
+8
А може це тому, що буба відчуває як щупальця мінфіну США підкрадються до його рожевих сідничок і зжався в грудочку тваринного страху перед реальністю. Цей Байден все-таки доведе Чинного до передозу. ))
показати весь коментар
13.01.2021 13:17 Відповісти
Коментувати
"Если Зеленский принял роль агитатора за "слуг народа", должен принять и роль коментатора их кейсов, - журналист Мокрик о санкциях против Дубинского"

_Сейчас! Путинская псина, ныкающаяся от журналистов и народа за пошлыми видосиками, примет...
показати весь коментар
13.01.2021 13:06 Відповісти
Зельцман и дубинский - звенья одной цепи ! Марионетки Коломойского ,спасающего свою задницу от справедливого правосудия США ! Мразь -хамелеон , сегодня нашим , завтра вашим ! Вчера якобы патриот , а сегодня ***** вылизывает и не только Украину , а и маму с папой продадут за три шекеля
показати весь коментар
13.01.2021 13:31 Відповісти
Кто "вчера патриот"?! Да вы что!
показати весь коментар
13.01.2021 13:34 Відповісти
Шмаркля вміє коментувати тільки кейси Пороха, які і в підмітки не годяться його власним кейсам, валізам і сіткам-авоськам.
показати весь коментар
13.01.2021 13:09 Відповісти
Если Зеленский не отреагирует на американские санкции, будет конфликт с Байденом, наоборот отреагирует - грядет конфликт с Коломойским.
Пошёл я за попкорном. Без него будет наблюдать не так интересно...
показати весь коментар
13.01.2021 13:09 Відповісти
шо вы как дети....

вот если бы снакции были против депутата ЕС - вот тогда бедосик накорябал бы ведосик через три минуты после того как новость появилась бы в американских газетах. а тут... ссыкотно
показати весь коментар
13.01.2021 13:12 Відповісти
А може це тому, що буба відчуває як щупальця мінфіну США підкрадються до його рожевих сідничок і зжався в грудочку тваринного страху перед реальністю. Цей Байден все-таки доведе Чинного до передозу. ))
показати весь коментар
13.01.2021 13:17 Відповісти
прыЗЕдент может бы чего и сказал
Но у него в данный момент очень занят рот...
показати весь коментар
13.01.2021 13:19 Відповісти
А что собственно говоря он может сделать Дубинскому? Ну выставят из фракции и дальше что? Дуб уведет за собой минимум человек тридцать и прощай монябольшинство.
показати весь коментар
13.01.2021 13:23 Відповісти
А у него выбора нет)если хочет оттянуть свою смерть,то попрет дубину,а если нет,то к лету уже веселуха начнется.
показати весь коментар
13.01.2021 13:45 Відповісти
"Веселуха" УЖЕ почалася... Це видно по характерній реакції "Блазня" на неприємності - "забиться під шконку", заплющить очі і чекать, "може, само розсмокчеться"?... Але все... Вже ніщо "розсмоктуваться" не буде... "Цугцванг"... Класична шахматна ситуація... І у Єрмака нічого не вийде - даремно "Блазень" надіється, що, отримавши його повноваження, той щось "порішає"... Є такі речі та повноваження, які ні передавать комусь, не можна, ні вирішить ніхто інший, не може... І, я так думаю, "білі доріжки" стають все довшими, а "забіги" по них - все частішими... Бо він страшно боїться "ломки" - як фізичної, так і політичної...
показати весь коментар
13.01.2021 14:07 Відповісти
фуфлыжник сейчас на шпагате сидит между беней и штатами и думает, что, как обычно, само собой разрулится
показати весь коментар
13.01.2021 13:36 Відповісти
"Таким образом президент лично взял на себя ответственность за "слуг народа" перед избирателями. И за партию, и за фракцию, и за каждого из депутатов."
Якщо Зеленський прийняв роль агітатора за "слуг народу", має прийняти і роль коментатора їхніх кейсів, - журналіст Мокрик про санкції проти Дубінського - Цензор.НЕТ 3145
показати весь коментар
13.01.2021 13:37 Відповісти
недоносок 🤡🤢гнусавый до последнего надеялся и мечтал , что рыжий 👨‍🦰 бройлер останется ! Он лично в этой заказухе принимал участие с своими 100% прокурорами , а теперь «величайшего не дурачка « ждут такие же санкции
показати весь коментар
13.01.2021 13:37 Відповісти
зеля і дубіна ше два гандона бені і що?
показати весь коментар
13.01.2021 13:40 Відповісти
Гражданы, шо вы хочете от артиста! Он, по своему скудоумию, думаю, вообще не понимает, что надо в таких случаях делать и как реагировать, он же может только озвучивать написанные другими тексты. Ну вот Миша Подоляк ему уже и насоветовал молчать и морозиться.
Вообще я про Мишу никак не могу понять, то ли он дурак, то ли специально топит зевову, выполняя задание своего бывшего шефа Лёвочкина.
Ведь все его перлы постоянно демонстрируют зевовин идиотизм
показати весь коментар
13.01.2021 13:42 Відповісти
Молчи Гринпоц, ибо всё что ты скажешь, будет использовано против тебя.
показати весь коментар
13.01.2021 14:49 Відповісти
Зепи..дюку прилетит в бестолковку по любому. Если не от Байдена-Порошенко, то от Мудачука-Коломойши. Его зажали крепко. Скоро времени и на видосики хватать не будет.
показати весь коментар
13.01.2021 16:39 Відповісти
 
 