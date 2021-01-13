Якщо Зеленський прийняв роль агітатора за "слуг народу", має прийняти і роль коментатора їхніх кейсів, - журналіст Мокрик про санкції проти Дубінського

Президент Володимир Зеленський не має морального права відмовлятися від коментарів щодо ситуацій, які зачіпають членів партії "Слуга народу", оскільки він відкрито агітує за цю політсилу.

Про це пише журналіст Данило Мокрик, передає Цензор.НЕТ.

"Президент Зеленський відкрито агітував за "слуг народу" на парламентських виборах-2019. Президент Зеленський відкрито агітував за "слуг народу" на місцевих виборах-2020.

Таким чином президент особисто взяв на себе відповідальність за "слуг народу" перед виборцями. І за партію, і за фракцію, і за кожного з депутатів. У тому числі - за Дубінського. Який не просто депутат у фракції "Слуга народу", але і глава Київської обласної організації", - зазначає Мокрик.

Читайте: Дубінський через санкції перестане отримувати гроші від YouTube, - юристка ЦПК Каленюк

При цьому журналіст підкреслює, що якщо вже "президент вибрав для себе роль агітатора - нехай тепер приймає і роль відповідального коментатора".

Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США ввело санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем - Вашингтон вважає його "російським агентом". Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський і колишній прокурор Костянтин Кулик.