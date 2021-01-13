Кличко просить Міносвіти відновити навчання в школах для учнів 1-4 класів під час локдауну
Мер Києва Віталій Кличко звернувся до Міністерства освіти і уряду з проханням відновити навчання для учнів молодших класів під час локдауну.
Про це Кличко заявив на брифінгу 13 січня, передає Цензор.НЕТ.
"Хочу повідомити, що я звернувся до Міністерства освіти і уряду з тим, щоб відновити навчання в молодшій школі. Щоб учні перших-четвертих класів могли відвідувати школу. Тому що, якщо у нас працюють дитсадки, то було б логічно, щоб працювала і молодша школа. Оскільки перебування дітей у старших групах садочків і в молодших класах мало чим відрізняється. І дистанційне навчання для учнів молодших класів - неефективне", - сказав мер столиці.
Кличко вважає, що повернення в школи учнів 1-4 класів поліпшить процес навчання і дозволить батькам спокійно працювати.
Він також розповів, що дитячі садочки працюють під час локдауну у звичайному режимі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Что мамашки с папашками не хотят с детками сидеть?
Так и я сидеть не буду...
Что ты сделал для больных врачей медсестер нянечек учителей воспитателей которые заболели этой дрянью..и сами выкарабкивались..а к то не выкарабкался??
Иди на фиг ещё раз говорю..на замену некого ставить..идиот..люди болеют...
Смотри положишь школу на лопатки и здравоохранение.которое хоть как то держится...
Что м одним максимум двумя детками справиться не можете? Обучить грамоте и элементарному письму? Обалдеть..мои дети в садик шли зная буквы и много чего..
Кароче какой локдаун..подождите ..это м Буковеля работающие с детками вернутся и начнется веселая житуха..илиотв