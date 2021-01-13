Кличко просить Міносвіти відновити навчання в школах для учнів 1-4 класів під час локдауну

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до Міністерства освіти і уряду з проханням відновити навчання для учнів молодших класів під час локдауну.

Про це Кличко заявив на брифінгу 13 січня, передає Цензор.НЕТ.

"Хочу повідомити, що я звернувся до Міністерства освіти і уряду з тим, щоб відновити навчання в молодшій школі. Щоб учні перших-четвертих класів могли відвідувати школу. Тому що, якщо у нас працюють дитсадки, то було б логічно, щоб працювала і молодша школа. Оскільки перебування дітей у старших групах садочків і в молодших класах мало чим відрізняється. І дистанційне навчання для учнів молодших класів - неефективне", - сказав мер столиці.

Кличко вважає, що повернення в школи учнів 1-4 класів поліпшить процес навчання і дозволить батькам спокійно працювати.

Він також розповів, що дитячі садочки працюють під час локдауну у звичайному режимі.

