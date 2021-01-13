УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3932 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 748 9

Кличко просить Міносвіти відновити навчання в школах для учнів 1-4 класів під час локдауну

Кличко просить Міносвіти відновити навчання в школах для учнів 1-4 класів під час локдауну

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до Міністерства освіти і уряду з проханням відновити навчання для учнів молодших класів під час локдауну.

Про це Кличко заявив на брифінгу 13 січня, передає Цензор.НЕТ.

"Хочу повідомити, що я звернувся до Міністерства освіти і уряду з тим, щоб відновити навчання в молодшій школі. Щоб учні перших-четвертих класів могли відвідувати школу. Тому що, якщо у нас працюють дитсадки, то було б логічно, щоб працювала і молодша школа. Оскільки перебування дітей у старших групах садочків і в молодших класах мало чим відрізняється. І дистанційне навчання для учнів молодших класів - неефективне", - сказав мер столиці.

Кличко вважає, що повернення в школи учнів 1-4 класів поліпшить процес навчання і дозволить батькам спокійно працювати.

Він також розповів, що дитячі садочки працюють під час локдауну у звичайному режимі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Діти до 10 років мають ходити до школи, вони хворіють дуже мало, - Рубан

Автор: 

карантин (18172) Кличко Віталій (3560) школа (2270) COVID-19 (19768) коронавірус (19923) локдаун (339)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Яка там логіка, Віталя? У зебілів вона відсутня.
показати весь коментар
13.01.2021 13:22 Відповісти
На колени становись, просит он, и так дохляками растут, теперь вообще без дисциплины, без свежего воздуха, без движения, без общения, с кривой осанкой, упавшим зрением и без образования
показати весь коментар
13.01.2021 13:26 Відповісти
Родители младшеклассников это молодые люди, они тоже спокойно переносят вирус, а вот бабушки и дедушки, которые должны каждый день мотаться на городском транспорте, чтобы приехать и посидеть с внуками, действительно сильно рискуют.
показати весь коментар
13.01.2021 13:28 Відповісти
Гірше ніж необгрунтований локдаун може бути лише зміна його правил вже тоді, коли він розпочався. У мене, наприклад, в зв'язку з сімейними обставинами дружина і діти на час канікул та локдауну знаходяться в іншому місті у тещі, і забиратиму я їх в останній день локдауну. Тому передчасне відновлення занять призведе до того, що на заняття мої діти не потраплять.
показати весь коментар
13.01.2021 13:35 Відповісти
А в нас Віталік-педалік, той що мер Києва хоче дітей в школи загнати, йому байдуже що помре ще більше людей. Віталя, не говори дурниць, бо простим українцям якісне медичне лікування не доступне, більшість не мають грошей на хліб, не те що лікуватися від короновірусу.
показати весь коментар
13.01.2021 13:56 Відповісти
Какая в этом есть необходимость?
показати весь коментар
13.01.2021 14:33 Відповісти
ніякої нема, це віталик просто хоче нерозумно покрасуватись
показати весь коментар
13.01.2021 18:38 Відповісти
Иди на фиг..ты точно отбитый на всю голову
Что мамашки с папашками не хотят с детками сидеть?
Так и я сидеть не буду...

Что ты сделал для больных врачей медсестер нянечек учителей воспитателей которые заболели этой дрянью..и сами выкарабкивались..а к то не выкарабкался??
Иди на фиг ещё раз говорю..на замену некого ставить..идиот..люди болеют...
Смотри положишь школу на лопатки и здравоохранение.которое хоть как то держится...
Что м одним максимум двумя детками справиться не можете? Обучить грамоте и элементарному письму? Обалдеть..мои дети в садик шли зная буквы и много чего..
Кароче какой локдаун..подождите ..это м Буковеля работающие с детками вернутся и начнется веселая житуха..илиотв
показати весь коментар
13.01.2021 21:50 Відповісти
 
 