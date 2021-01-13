УКР
У Кривому Розі 19-річна дочка зі співмешканцем до смерті забили матір палицею, - поліція

У Кривому Розі поліція затримала двох городян, які до смерті побили 47-річну жінку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області за матеріалами Криворізького відділу поліції.

У ніч на 13 січня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в одному з будинків в Центрально-Міському районі міста виявлено тіло померлої власниці квартири.

Як встановили співробітники Криворізького відділу поліції, напередодні загибла разом зі своєю 19-річною дочкою і її 26-річним співмешканцем розпивали спиртні напої.

Читайте: Чоловік-поляк убив під час сварки дружину-українку

Під час розмови між ними виникла сварка, в ході якої підозрювані руками і палицею завдали тяжкі тілесні ушкодження 47-річній жінці.

Від отриманих травм потерпіла померла на місці події. Зараз зловмисників затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Вирішується питання про повідомлення ним про підозру й обрання запобіжного заходу. За цим фактом слідчим розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.

Кривий Ріг (1407) Нацполіція (15499) вбивство (3213)
Что-то в Кривом Роге неладно. То одно, то другое, то третье в кресле президента...
13.01.2021 13:12 Відповісти
Спасибо жителям кривбасса...
13.01.2021 13:18 Відповісти
ой криворожье...ой кузница кадров государственного значения..
13.01.2021 13:16 Відповісти
Это Кривой Рог детка
13.01.2021 13:10
Что-то в Кривом Роге неладно. То одно, то другое, то третье в кресле президента...
13.01.2021 13:12
Спасибо жителям кривбасса...
13.01.2021 13:18
Поколение дебилов.... как там депутат говорила « дети сомнительного качества»
13.01.2021 13:12
Палкой сожителя?)))))
13.01.2021 13:15
В К.рогах всё большое. 25см - не размер...
13.01.2021 13:23
ой криворожье...ой кузница кадров государственного значения..
13.01.2021 13:16
Панаехало падла.
13.01.2021 13:17
Кривой Рог!!!! Люблю!!!! Уррррааа!!!!
13.01.2021 13:21
Стоило пересиденту чуточку отвлечься и народ совсем распоясался. Бить мамку палкой ?? - Это комильфо ! Что за манеры? Надо больше смотреть ТВ ,там столько креативных идей ,,,,
13.01.2021 13:28
И никаких вопросов по внешнеполитическому курсу Украины быть не может...
13.01.2021 13:33
Криминальная хроника - отражение економически-социального состояния общества...
13.01.2021 13:36
Старый-добрый Кривой Рог...
13.01.2021 13:42
Старый - долбаный Кривой Рог...
04.03.2021 22:45
Ну примерно такой смысл и был
06.03.2021 13:15
Пересмотрят: скажут, что ссора возникла на почве отказа пострадавшей
делать прививку от ковида...
А так действительно жесть... или обыденность?("Хроники 95")
13.01.2021 13:45
Та ні ,, вони не дійшли згоди що до стратегії впровадження владою , економічних реформ і боротьби з корупціює .. .
13.01.2021 14:25
Нравы Кривого Рога, где во время СССР был крупнейший в Союзе перинатальный центр. Центр занимался лечением патологии младенцев из-за агрессивной экологии. Сейчас в быту эти младенцы выросли и результат налицо. Во власти тоже.
13.01.2021 14:25
Кривой Рог (українською - Кривий Ріг) - прекрасный длинный украинский город, родина шестого украинского президента Зеленского.

Мать, которую забили, как мамонта, созналась, что голосовала за Зеленского.

Кривий Ріг - РУЛИТЬ
13.01.2021 15:26
суровые земы зе
13.01.2021 16:35
Опять в 95 квартале?
13.01.2021 21:21
Как видать, семейка алкашей...
04.03.2021 22:47
 
 