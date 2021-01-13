У Кривому Розі 19-річна дочка зі співмешканцем до смерті забили матір палицею, - поліція

У Кривому Розі поліція затримала двох городян, які до смерті побили 47-річну жінку.

У ніч на 13 січня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в одному з будинків в Центрально-Міському районі міста виявлено тіло померлої власниці квартири.

У ніч на 13 січня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в одному з будинків в Центрально-Міському районі міста виявлено тіло померлої власниці квартири.

Як встановили співробітники Криворізького відділу поліції, напередодні загибла разом зі своєю 19-річною дочкою і її 26-річним співмешканцем розпивали спиртні напої.

Під час розмови між ними виникла сварка, в ході якої підозрювані руками і палицею завдали тяжкі тілесні ушкодження 47-річній жінці.

Від отриманих травм потерпіла померла на місці події. Зараз зловмисників затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Вирішується питання про повідомлення ним про підозру й обрання запобіжного заходу. За цим фактом слідчим розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.