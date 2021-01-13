УКР
Влада Італії має намір продовжити режим НС через COVID-19 до кінця квітня

В Італії вирішили продовжити до кінця квітня режим НС, який діє у зв'язку з коронавірусом COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє в середу газета "Ріформіста".

"Коли за всіма параметрами ми бачимо погіршення ситуації, ми зобов'язані вжити нових, пропорційних, заходів. Уряд вважає за необхідне перш за все продовжити до 30 квітня режим НС, який спочатку планувалося скасувати 31 січня", - заявив міністр охорони здоров'я Італії Роберто Сперанца.

В Італії зараз всі області розділені на "червону", "жовту" і "зелену" зони залежно від обстановки з зараженими коронавірусом, від найбільш важкої до легкої. Тепер влада вважає, що можна ввести і так звану "білу" зону. За словами Сперанца, в таких зонах потрібно буде дотримуватися лише найбазовіших правил боротьби проти COVID-19, наприклад, носити маски. Він зазначив, що, "малоймовірно, що ця зона з'явиться найближчим часом, але ми не втрачаємо надію".

Сперанца в середу виступив у парламенті і заявив, що на цьому тижні Італія зіткнулася з погіршенням епідеміологічної обстановки. Очікується, що в зв'язку з цим уряд Італії може ввести заборону на пересування людей між регіонами не тільки в "червоній", але і в "жовтій" зоні.

За час пандемії в країні зареєстрували понад 2,3 млн заражених, померли майже 80 тис. осіб.

Так ось я знайшов хазяїв цього кота. Його звуть Шайтан.

Власти Италии намерены продлить режим ЧС из-за COVID-19 до конца апреля - Цензор.НЕТ 4898
13.01.2021 13:34 Відповісти
мамма мия - пандемия
13.01.2021 13:19 Відповісти
Макаронникам - макарони.
13.01.2021 13:20 Відповісти
мамма мия - пандемия
13.01.2021 13:19 Відповісти
Макаронникам - макарони.
13.01.2021 13:20 Відповісти
До речі, це ти виставляв гіфку де котяра скидує жабеня?
13.01.2021 13:22 Відповісти
ні, не я, але тримай
Власти Италии намерены продлить режим ЧС из-за COVID-19 до конца апреля - Цензор.НЕТ 3459
13.01.2021 13:29 Відповісти
Так ось я знайшов хазяїв цього кота. Його звуть Шайтан.

Власти Италии намерены продлить режим ЧС из-за COVID-19 до конца апреля - Цензор.НЕТ 4898
13.01.2021 13:34 Відповісти
Наробили цих зон кольорових, а толку немає. Вони вже самі не знають що робити.
13.01.2021 13:24 Відповісти
Cегодня Mintecitorio решит, Conte conTe или via.
13.01.2021 14:02 Відповісти
Вишь ты! Молитест на Степанова, граждане.
13.01.2021 13:26 Відповісти
За Італію не скажу, але в Іспанії лікарні порожні, а вони зробили концтабори без права виїзду і довольні. Ще пів біди якщо ти в місті живеш, а люди що маленьких селах без права виїзду, там взагалі жесть.
13.01.2021 13:52 Відповісти
А в нас Віталік-педалік, той що мер Києва хоче дітей в школи загнати, йому байдуже що помре ще більше людей
13.01.2021 13:52 Відповісти
Як тільки ЄС перестане фінансувати Італію-то всі ці Сперанци -куйанци зразу все повідкривають:4 місяці все закрито і намордниками тероризують на вулицях
13.01.2021 14:01 Відповісти
А вас не смущают многомиллионные quote, которые Италия вносит ежегодно в ЕС?
13.01.2021 14:03 Відповісти
Вона звідти в сотні раз більше отримує:навесні 3 місяця жорсткого лохдауна(закрито все і всі) аое Феррагосто мать його 'по распісанію' отпуска бо втомились усі прям як Зєля
13.01.2021 14:07 Відповісти
Согласно итальянскому законодательству, каждый lavoratore имеет право на отпуск. А вы сами имеете отпуск?
13.01.2021 14:17 Відповісти
"Каждий імєєт" уже майже рік як отпуск!! Мало цього?? Чи нехай німці на всих пашуть? Гроші ж дають ті шо роблять а не ті шо "понте" "шоперо" і "август по распісанію".. Це реторичне питання-краще не відповідай
13.01.2021 14:30 Відповісти
Если кто еще не понял, рынкам типа Троещинского, Черновицкого или 7го километра - все, край. Малому бизнесу типа кофеин, уличной еды, маленьких магазинчиков которые продают все для шиття - вам тоже край. Кредиты на развитие бизнеса, ипотеки, нищета и голодные дети - неа, не слышали (с) Презик Зеленский
13.01.2021 15:30 Відповісти
 
 