Влада Італії має намір продовжити режим НС через COVID-19 до кінця квітня

В Італії вирішили продовжити до кінця квітня режим НС, який діє у зв'язку з коронавірусом COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє в середу газета "Ріформіста".

"Коли за всіма параметрами ми бачимо погіршення ситуації, ми зобов'язані вжити нових, пропорційних, заходів. Уряд вважає за необхідне перш за все продовжити до 30 квітня режим НС, який спочатку планувалося скасувати 31 січня", - заявив міністр охорони здоров'я Італії Роберто Сперанца.

В Італії зараз всі області розділені на "червону", "жовту" і "зелену" зони залежно від обстановки з зараженими коронавірусом, від найбільш важкої до легкої. Тепер влада вважає, що можна ввести і так звану "білу" зону. За словами Сперанца, в таких зонах потрібно буде дотримуватися лише найбазовіших правил боротьби проти COVID-19, наприклад, носити маски. Він зазначив, що, "малоймовірно, що ця зона з'явиться найближчим часом, але ми не втрачаємо надію".

Сперанца в середу виступив у парламенті і заявив, що на цьому тижні Італія зіткнулася з погіршенням епідеміологічної обстановки. Очікується, що в зв'язку з цим уряд Італії може ввести заборону на пересування людей між регіонами не тільки в "червоній", але і в "жовтій" зоні.

За час пандемії в країні зареєстрували понад 2,3 млн заражених, померли майже 80 тис. осіб.