Facebook заявив про блокування в Україні мережі "ботів": в "Справі громад" запевняють, що це організована чинною владою атака (оновлено)

У Facebook і Instagram ще в грудні 2020 року видалені десятки профілів, які були створені в Україні та орієнтовані на внутрішню і зовнішню аудиторії.

У відділі Facebook, що відстежує "скоординовані зусилля для маніпулювання суспільними дебатами для стратегічної мети", їх пов'язали з партією Європейська солідарність, ГО Справа громад, ГО Антикорупційний блокпост і сепаратистською комуністичною організацією Боротьба, пише ЛігаБізнесІнформ.

Підставою для видалення 27 акаунтів Facebook, 37 сторінок, 21 групи і 13 акаунтів в Instagram стала "скоординована неавтентична поведінка в регіоні". "Коли ми видалили цю мережу, вона почала формувати аудиторію", – пишуть в Facebook.

Як уточнили там в місячному звіті, що люди, які стоять за цією активністю, "використовували фейкові акаунти, щоб створити фіктивних осіб, уникнути нашого контролю, модерувати сторінки і писати в групах, названих за назвами міст в Україні".

Facebook також зазначає, що мережа поширювала контент з офіційних сторінок політичних партій і політиків, ставила лайки і коментувала під текстами інших людей, "щоб показати їх (згадані вище партії і політиків, – ред.) популярнішими, ніж вони є насправді".

Відділ у Facebook, який займається таким чищенням, продовжує: мережа публікувала повідомлення українською та російською мовами про новини та політику в Україні, "включаючи схвальні коментарі про Євросолідарність і її кандидатів, Справу громад, п'ятого президента Петра Порошенка і критику президента Володимира Зеленського".

"Частина цього контенту була оцінена місцевими фактчекерами як фальшива", – посилаються в Facebook на деяких місцевих перевіряючих достовірність інформації.

Новина буде доповнена коментарями від партії та ГО, коли вони з'являться.

Соратник Порошенка Юрій Бірюков розкритикував рішення Facebook, показавши фото співробітниці Справи громад, яка координує мережеву активність цієї ГО: "Головна біда і порушення правил ФБ - скоординованість дій. І головним координатором був призначений" бот "на ім'я Марія Мадзігон, у якої виявилося два акаунта в ФБ і два в інста і так далі ".

"Well, Mark. Нашу пісню не задушиш. Ми і далі будемо координувати свої дії для відбивання інформатаки", - підкреслив Бірюков.

Також видалено 13 акаунтів Facebook, 31 сторінка, шість груп і три облікові записи в Instagram мережі, орієнтованої на внутрішній ринок, "пов'язаної з неурядовою організацією Антикорупційний блокпост."Коли ми її видалили, у мережі майже не було підписників", - пишуть у Facebook.

Ще видалено 23 акаунти Facebook, 25 сторінок, 11 груп і 19 акаунтів в Instagram, які створені в Луганській області і націлені як на внутрішню аудиторію, так і на Молдову, Казахстан, Британію, Іспанію, Киргизстан, Білорусь, ФРН і РФ. Цю мережу в Facebook зв'язали з "людьми в Луганській області" та "політичною групою Боротьба" в Україні: вона була сконцентрована навколо внеплатформенних доменів і після видалення почала формувати свою аудиторію.

"Ми виявили цю активність унаслідок перевірки публічних звітів про цю частину діяльності від WELT і netzpolitik.org в Німеччині", - уточнили в соцмережі.

Крім цих профілів, Facebook видалив інші в різних регіонах світу.

"ГО "Справа громад" заперечує безпідставні звинувачення щодо будь-яких "скоординованих зусиль для маніпулювання суспільними дискусіями для стратегічної мети". Фейсбук та інстаграм без жодних обґрунтованих причин заблокували активістів та блогерів, що мають багатотисячну аудиторію прихильників, не практикують "скоординовану неавтентичну поведінку в регіоні", не використовують фейкові акаунти та не поширюють фальшивий контент. Якщо називати речі своїми іменами, це є ніщо інше як спланована бот-атака, організована чинною владою. ГО "Справа громад" пов’язує наступ на патріотичну, проукраїнську аудиторію соціальних мереж із намаганнями керівника Офісу президента Єрмака та його радника Подоляка у будь-який спосіб обмежити або взагалі заблокувати будь-яку об’єктивну критику на адресу Зеленського. За нашими даними, подача масових необґрунтованих скарг адміністраторам соцмереж була скоординована спецслужбами України, які очолюють близькі до Зеленського люди, за командою з Офісу президента. ГО "Справа громад" використає всі наявні можливості для оскарження таких дій і подачі відповідних апеляцій. Наголошуємо, що підігрівання води у теплій інформаційній ванні президента Зеленського шкідливе для адекватного сприйняття Главою держави ситуації в країні", - заявили в "Справі громад".

Члени громадської організації "Антикорупційний блокпост", в свою чергу, заперечують будь-які порушення стандартів спільноти і заявляють про розправу.

"23 грудня 2020 року було видалено сторінку громадської організації "Антикорупційний Блокпост" з соціальної мережі "Фейсбук". Видалено також особисті профілі членів організації які адміністрували сторінку з 2015 року. Тільки 12 січня 2021 року компанія "Фейсбук" опублікувала свій звіт, де зазначає нібито причину видалення. Ми в свою чергу хочемо зазначити, що наша громадська організація займається журналістськими розслідуваннями. За весь час жоден з постів нашої організації фейсбук не видаляв через порушення стандартів спільноти. Ми ніколи не були проти когось вибіркового, ми описували ті чи інші ситуації, незалежно від політичної приналежності чи вподобань. Багато наших розслідувань перетворювались на кримінальні справи, які розслідують правоохоронні органи. Ми схильні вважати, що місцеві українські фактчекери компанії "Фейсбук" помилково або ж цілеспрямовано в інтересах інших осіб що ставали фігурантами наших публікацій видалили сторінку нашої організації з соціальної мережі. Це показова розправа, адже видалили особисті акаунти членів організації. Абсурдним вважаємо факт, що сторінка без попередження була видалена під надуманими приводами. Ця сторінка це наша інтелектуальна власність, над якою ми працювали 5 років. Там було опубліковано багато інформації, яка на жаль втратилася. З сумом констатуємо, що безапеляційне видалення сторінки без чіткої аргументації є ні чим іншим як тиском на свободу слова в Україні сторонніми особами. Сторінка в соціальній мережі "Фейсбук" була єдиним майданчиком комунікації. Враховуючи вище описану ситуацію, на даний час ми готуємось до запуску власного сайту та вимушено переходимо в месенджер "Телеграм"", - йдеться в тексті заяви.