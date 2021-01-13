УКР
Facebook заявив про блокування в Україні мережі "ботів": в "Справі громад" запевняють, що це організована чинною владою атака (оновлено)

Facebook заявив про блокування в Україні мережі "ботів": в "Справі громад" запевняють, що це організована чинною владою атака (оновлено)

У Facebook і Instagram ще в грудні 2020 року видалені десятки профілів, які були створені в Україні та орієнтовані на внутрішню і зовнішню аудиторії.

У відділі Facebook, що відстежує "скоординовані зусилля для маніпулювання суспільними дебатами для стратегічної мети", їх пов'язали з партією Європейська солідарність, ГО Справа громад, ГО Антикорупційний блокпост і сепаратистською комуністичною організацією Боротьба, пише ЛігаБізнесІнформ.

Підставою для видалення 27 акаунтів Facebook, 37 сторінок, 21 групи і 13 акаунтів в Instagram стала "скоординована неавтентична поведінка в регіоні". "Коли ми видалили цю мережу, вона почала формувати аудиторію", – пишуть в Facebook.

Як уточнили там в місячному звіті, що люди, які стоять за цією активністю, "використовували фейкові акаунти, щоб створити фіктивних осіб, уникнути нашого контролю, модерувати сторінки і писати в групах, названих за назвами міст в Україні".

Facebook також зазначає, що мережа поширювала контент з офіційних сторінок політичних партій і політиків, ставила лайки і коментувала під текстами інших людей, "щоб показати їх (згадані вище партії і політиків, – ред.) популярнішими, ніж вони є насправді".

Відділ у Facebook, який займається таким чищенням, продовжує: мережа публікувала повідомлення українською та російською мовами про новини та політику в Україні, "включаючи схвальні коментарі про Євросолідарність і її кандидатів, Справу громад, п'ятого президента Петра Порошенка і критику президента Володимира Зеленського".

"Частина цього контенту була оцінена місцевими фактчекерами як фальшива", – посилаються в Facebook на деяких місцевих перевіряючих достовірність інформації.

Новина буде доповнена коментарями від партії та ГО, коли вони з'являться.

Соратник Порошенка Юрій Бірюков розкритикував рішення Facebook, показавши фото співробітниці Справи громад, яка координує мережеву активність цієї ГО: "Головна біда і порушення правил ФБ - скоординованість дій. І головним координатором був призначений" бот "на ім'я Марія Мадзігон, у якої виявилося два акаунта в ФБ і два в інста і так далі ".

"Well, Mark. Нашу пісню не задушиш. Ми і далі будемо координувати свої дії для відбивання інформатаки", - підкреслив Бірюков.

Також видалено 13 акаунтів Facebook, 31 сторінка, шість груп і три облікові записи в Instagram мережі, орієнтованої на внутрішній ринок, "пов'язаної з неурядовою організацією Антикорупційний блокпост."Коли ми її видалили, у мережі майже не було підписників", - пишуть у Facebook.

Ще видалено 23 акаунти Facebook, 25 сторінок, 11 груп і 19 акаунтів в Instagram, які створені в Луганській області і націлені як на внутрішню аудиторію, так і на Молдову, Казахстан, Британію, Іспанію, Киргизстан, Білорусь, ФРН і РФ. Цю мережу в Facebook зв'язали з "людьми в Луганській області" та "політичною групою Боротьба" в Україні: вона була сконцентрована навколо внеплатформенних доменів і після видалення почала формувати свою аудиторію.

"Ми виявили цю активність унаслідок перевірки публічних звітів про цю частину діяльності від WELT і netzpolitik.org в Німеччині", - уточнили в соцмережі.

Крім цих профілів, Facebook видалив інші в різних регіонах світу.

"ГО "Справа громад" заперечує безпідставні звинувачення щодо будь-яких "скоординованих зусиль для маніпулювання суспільними дискусіями для стратегічної мети". Фейсбук та інстаграм без жодних обґрунтованих причин заблокували активістів та блогерів, що мають багатотисячну аудиторію прихильників, не практикують "скоординовану неавтентичну поведінку в регіоні", не використовують фейкові акаунти та не поширюють фальшивий контент. Якщо називати речі своїми іменами, це є ніщо інше як спланована бот-атака, організована чинною владою. ГО "Справа громад" пов’язує наступ на патріотичну, проукраїнську аудиторію соціальних мереж із намаганнями керівника Офісу президента Єрмака та його радника Подоляка у будь-який спосіб обмежити або взагалі заблокувати будь-яку об’єктивну критику на адресу Зеленського. За нашими даними, подача масових необґрунтованих скарг адміністраторам соцмереж була скоординована спецслужбами України, які очолюють близькі до Зеленського люди, за командою з Офісу президента. ГО "Справа громад" використає всі наявні можливості для оскарження таких дій і подачі відповідних апеляцій. Наголошуємо, що підігрівання води у теплій інформаційній ванні президента Зеленського шкідливе для адекватного сприйняття Главою держави ситуації в країні", - заявили в "Справі громад".

Члени громадської організації "Антикорупційний блокпост", в свою чергу, заперечують будь-які порушення стандартів спільноти і заявляють про розправу.

"23 грудня 2020 року було видалено сторінку громадської організації "Антикорупційний Блокпост" з соціальної мережі "Фейсбук". Видалено також особисті профілі членів організації які адміністрували сторінку з 2015 року. Тільки 12 січня 2021 року компанія "Фейсбук" опублікувала свій звіт, де зазначає нібито причину видалення. Ми в свою чергу хочемо зазначити, що наша громадська організація займається журналістськими розслідуваннями. За весь час жоден з постів нашої організації фейсбук не видаляв через порушення стандартів спільноти. Ми ніколи не були проти когось вибіркового, ми описували ті чи інші ситуації, незалежно від політичної приналежності чи вподобань. Багато наших розслідувань перетворювались на кримінальні справи, які розслідують правоохоронні органи. Ми схильні вважати, що місцеві українські фактчекери компанії "Фейсбук" помилково або ж цілеспрямовано в інтересах інших осіб що ставали фігурантами наших публікацій видалили сторінку нашої організації з соціальної мережі. Це показова розправа, адже видалили особисті акаунти членів організації. Абсурдним вважаємо факт, що сторінка без попередження була видалена під надуманими приводами. Ця сторінка це наша інтелектуальна власність, над якою ми працювали 5 років. Там було опубліковано багато інформації, яка на жаль втратилася. З сумом констатуємо, що безапеляційне видалення сторінки без чіткої аргументації є ні чим іншим як тиском на свободу слова в Україні сторонніми особами. Сторінка в соціальній мережі "Фейсбук" була єдиним майданчиком комунікації. Враховуючи вище описану ситуацію, на даний час ми готуємось до запуску власного сайту та вимушено переходимо в месенджер "Телеграм"", - йдеться в тексті заяви.

Facebook (728) Зеленський Володимир (25542) боти (98) блокування (692) Instagram (184) Єрмак Андрій (1427) Європейська Солідарність (1107) Подоляк Михайло (305)
Топ коментарі
100 % минцифры в кацапский офис пейсбука стуканула
13.01.2021 13:45
А меня не удалили...наверно считают,что я плохой порохобот,козлы
13.01.2021 13:48
Тебе тримають, як зразок. Щоб люди при здоровому глузді тебе бачили та мали уяву, що таке соєві ідіоти.
Пишайся собою!
13.01.2021 13:52
сиволобого уже наполовину нафталином присыпали, а они всё не угомонятся

Так ведь цель же не достигнута , а цель эта - припасть к кормушке бюджету
13.01.2021 14:43
Зачем же удалять, если уже наполовину присыпало нафталином ? Неужели кто то из зеленых его боится ? Хотя если учесть, что разнца между СН и ЕС сократился до 4%, хотя 2 года назад был аж 48%, то ваш страх и вправду обоснован )))
13.01.2021 14:50
Мне плевать, какая там разница..сократилась она или нет..умиляет, что порохоботы пытаются поделить общество на два лагеря, пети и вовы, как будто не может быть нормальных людей, которые презирают обоих..ведь быть свином на ботоферме "шоколадного властелина" не менее зашкварно, чем быть ватной зелибобой..
13.01.2021 15:08
Ты так говоришь, будто есть ещё какие то векторы кроме Проукраинской ЕС, Олигархично-лоббистской СН и Ватно-коллаборационистской ОПЗЖ ? Все без исключения минорные партии стоят на одной из этих сторон и ты автоматически примыкаешь к одному из лагерей, какой бы из существующих партий не отдал предпочтение. Нет возможности поддерживать, что то другое, потому что ничего другого нет )
13.01.2021 15:25
В сортах говна не разбираюсь, а тем более не собираюсь из него выбирать..но когда мне говорят про олигархическую нынешнюю власть, вспоминаю хари грановского, никоненко и ещё кучу разных свинарчуков, где на вершине этого говна возвышается рыхлое тельце соевого "патриота"...петруха свой шанс прошлепал, так что пусть отправляется на свалку истории...а другие люди будут, достойнее нынешних
13.01.2021 15:35
Если ты не собираешься не из кого выбирать, то ты типичный представитель "какой разницы", тогда какое тебе вообще дело до наших разборок ? )
p.s Угадай где сейчас Свинорчук ?
показати весь коментар
так усі в лайні і тільки він в чоколаті )))
13.01.2021 22:38
Типа ЕС олигархически патриотическа, а слуги олигархически пророссийская? Только весь патриотизм на словах а на деле брехня и воровство, и реальные связи с Россией пороша начиная от невестки, кумов, климкина, высших чиновников, бизнес партнёров олигархов и до собственного бизнеса.
13.01.2021 15:43
Что-то я не помню, чтобы кто-то кроме ЕС в последнее время выдвигал какие-то проукраинские инициативы и законопроекты, поэтому именно, что на деле, а не на словах )
В принципе, статус лидеров патриотического и проукраинского крыла за ними закрепился уже очень давно и повсеместно используется даже в иностранных сми.
13.01.2021 16:01
Так протянуть зелю с порошом во второй тур и устроить выбор между двух говен и была тактика порошоштаба, но в итоге не срослось.
13.01.2021 15:37
навпаки, гарно зрослось - одразу стало видно хто за Україну, а хто малорос, хахол або барига, що просунув хлєбальник до корита
13.01.2021 22:40
Маєшь на увазі видно відразу шлюх-порохоботів? Це дійсно так.
13.01.2021 23:15
бовдуре, у тебе транслейт відклеївся.
14.01.2021 02:34
? Чоколадок переїв?
14.01.2021 09:40
заздриш тупориле?
14.01.2021 10:16
Есть такие. Обоих на дух не выносят в ОПЗЖ, у Шария и иже с ними. Насколько они нормальные, вернее кто их считает нормальными - это вопрос к психиатру.
13.01.2021 15:38
Типа не зря вам порош слюнявит?))
13.01.2021 15:34
Ти тут не керуй , посипальщик нафталіном , херів .. Тут і без тебе знають що робити .
13.01.2021 14:53
Да ты шо?!
13.01.2021 15:09
Та хоть би шо ! .
13.01.2021 15:56
27 аккаунтов - ботосеть?
Не смешите. Каждая партия имеет свою быкобото-ферму из нескольких тысяч фейковых эккаунтов.
13.01.2021 14:41
Цукерберг тебя на десерт оставил
13.01.2021 14:49
Смеялись над блокировкой Трампа?
13.01.2021 14:52
13.01.2021 14:52 Відповісти
никто так не переживает за свободу слова как коцап на бутылке
13.01.2021 14:57
Вам кацапам видніше.
13.01.2021 14:59
не нам а вам )
13.01.2021 15:00
Между прочим, это всё недоработка Пороха.
Забанил одну кацапскую помойку, но оставил другую.
13.01.2021 15:03
вот и нашли всех 27 порохоботов )
13.01.2021 14:55
Зачекай, ще знайдуть 28 панфілавцев.
13.01.2021 15:03
Пілять! Куди ми котимось? А я вам скажу куди: в рузький мір ми котимось.
13.01.2021 15:02
тебя тоже Цукерберг в фейспуке нахлобучил ?
13.01.2021 15:06
Ніт, мене тільки на Цензорі одна маніячка постійно переслідує.
13.01.2021 15:15
мене тільки на Цензорі одна маніячка постійно переслідує

Невже лерачка ?
13.01.2021 15:17
Хто-хто?
13.01.2021 15:37
три дні тому таке от отримав при вшоді в свій акк ...Facebook заявив про блокування в Україні мережі "ботів": в "Справі громад" запевняють, що це організована чинною владою атака - Цензор.НЕТ 4531
13.01.2021 15:39
Вся это шушера теперь на цензор перебралась, тут гадит в полную силу))
13.01.2021 15:40
А тим часом ще й канал Прямий хочуть закрити.Нацрада чи як там їх
13.01.2021 15:46
Не понял, Мария Мадзигон работает с ЕС? Я думал она "Свободная"
13.01.2021 16:29
Це ж демократія.Власний фейсбуку істинний демократ.
13.01.2021 17:05
У России длинные руки.
13.01.2021 17:53
Фейсбук это то ещё говно.
13.01.2021 21:13
Пейсбук він і в Африці пейсбук.
14.01.2021 04:28
И кто же эти таинственные "местными фактчекерами" ?
14.01.2021 10:57
Справа в тому, що це не сам цукерберг банить і зносить акаунти. Справа в тому, що в цукерберга є філіали, які цим займається. І філіал по Східній Європі знаходиться в мокшанії на касапії, от цей філіал і займається в зоні своєї відповідальності. Звісно, діє проти незалежної України: кожному має бути зрозуміло, що співробітники мокшансько-касапського філіалу - з контори.
14.01.2021 12:47
