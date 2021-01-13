УКР
16 959 165

Лікар у США помер від хвороби крові після антиковідного щеплення вакциною Pfizer, - The New York Times

У США розслідують випадок смерті лікаря з Флориди, який помер від незвичайного важкого захворювання крові. Хвороба з'явилася незабаром після того, як американський медик зробив щеплення проти коронавірусу вакциною Pfizer.

Про це пише The New York Times, інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією видання, смерть настала через 16 днів після уколу.

56-річний доктор Грегорі Майкл був акушером-гінекологом із Майамі-Біч. Він отримав свою дозу вакцини в медичному центрі Mount Sinai 18 грудня. А 16 днів потому помер від крововиливу в мозок. Про це у Facebook написала його дружина Хайді Некельманн.

Після щеплення у доктора Майкла з'явилося надзвичайно серйозне захворювання - гостра імунна тромбоцитопенія. Через неї кров не згорталася належним чином. У заяві компанія Pfizer повідомила, що "активно розслідує" випадок американського лікаря, але не вірить, що його смерть "безпосередньо пов'язана з вакциною".

"На цей момент жодних пов'язаних з небезпекою вакцини проявів виявлено не було. Ні в наших клінічних випробуваннях, ні з моменту її поширення", - заявили в компанії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У РФ завищують дані про щеплених вакциною "Супутник V": центральна влада відзвітувала про півтора мільйона, регіони дають інформацію про 300 тисяч

Майже дев'ять мільйонів осіб у Сполучених Штатах вже отримали щонайменше одну дозу щеплення Pfizer або Moderna, обидві з них санкціоновані проти коронавірусу у США.

вакцина (4419) карантин (18172) смерть (6828) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
+18
После этого не значит вследствие этого. (Из учебника по логике для младших классов.)
13.01.2021 14:15 Відповісти
+13
Долблйолопов всегда больше, чем разумных. Выборы в Украине доказывают это уже 30 лет.
13.01.2021 14:45 Відповісти
+12
В російських ЗМІ про це написали би так: "Врач в США умер от болезни крови после антиковидной прививки Pfizer, когда сразу же после этого в бездыханное тело ему вкололи русскую вакцину "Спутник-V", умерший врач вернулся к жизни, заговорил на русском языке, которого до этого он никогда не знал, и незамедлительно попросил дать ему гражданство россии".
13.01.2021 14:29 Відповісти
И к чему эта заметка, Цензор..!? А вот привился бы спутником, тогда было бы всё ОК ! Так, что ли ?
13.01.2021 14:27 Відповісти
ты предлагаешь публиковать только "политически правильные" новости?
13.01.2021 14:52 Відповісти
я не уверен, что это рецидив от пфайзера. Зато эти фейки, как бальзам для кацапских пропагандонов.
13.01.2021 16:27 Відповісти
Это не фейк т.к. событие имело место. То что оно тебе не нравится и ты хотел бы чтобы его не было - это уже твое восприятие.
13.01.2021 16:45 Відповісти
В російських ЗМІ про це написали би так: "Врач в США умер от болезни крови после антиковидной прививки Pfizer, когда сразу же после этого в бездыханное тело ему вкололи русскую вакцину "Спутник-V", умерший врач вернулся к жизни, заговорил на русском языке, которого до этого он никогда не знал, и незамедлительно попросил дать ему гражданство россии".
13.01.2021 14:29 Відповісти
и стакан бояры
13.01.2021 14:31 Відповісти
и сыграл уйхом на пианине напоследок
13.01.2021 15:04 Відповісти
щось від цієї "новини" лаптями за тисячі кілометрів тхне, ні?
13.01.2021 14:31 Відповісти
Цензор Медведчук купил
13.01.2021 14:31 Відповісти
це "новина" не цензора
спробуй ще
13.01.2021 14:33 Відповісти
а куда это Я попал ?
13.01.2021 14:34 Відповісти
пальцем собі в гузно
ти питай, не соромся
13.01.2021 14:35 Відповісти
Ніякої поваги до ветерана Корру
13.01.2021 14:42 Відповісти
А прикиньте что там происходит с русским "Спутником", но мы правду об этом не узнаем, русские будут говорить что он идеален.
13.01.2021 14:36 Відповісти
так он поступает малыми дозами по 10000 в регионы ,а в пиндосов уже миллионы привиты
13.01.2021 14:37 Відповісти
После российской вакцины умирают ровненько 2-3%, но в тоталитарных государствах легче замалчивать информацию. Если кукухой поехал - вакцинируйся российской вакциной.
13.01.2021 14:38 Відповісти
А где ты ее возьмешь Виталя? Ее не продают и еще долго не будут продавать и привиться ей пока можно только в РФ.
13.01.2021 14:43 Відповісти
Спутник для кацапни начали производить в Южной Корее.
Но сами прививаться не хотят
13.01.2021 14:54 Відповісти
Попробуй
13.01.2021 15:16 Відповісти
нужно давать вате на билет до Рашки (статья расходов на вакцинирование)
13.01.2021 15:01 Відповісти
Неужели 30 000 уже умерли от прививки? Где же они их хоронят?
13.01.2021 20:19 Відповісти
ну да. по 1 трупу на 30 тысяч населенных пунктов, хоронят на местных кладбищах, врочем вакцинируют сначала центрым регионов там и ищите трупы
13.01.2021 23:02 Відповісти
Понятно. Мы все полетим на луну.
13.01.2021 23:10 Відповісти
Очень плохо, учитывая что "Около девяти миллионов человек в Соединенных Штатах уже получили как минимум одну прививку Pfizer или Moderna"
13.01.2021 14:45 Відповісти
да не то, что плохо, это катастрофа статистического масштаба
13.01.2021 15:02 Відповісти
А мы не знаем, что с ними будет через год, через два, через три, через пять.
Вот я и понаблюдаю, проведу научный эксперимент, у меня будет масса возможностей, да и делать то ничего не нужно, а просто наблюдать да подсчитывать, насколько, например, увеличится число умерших от аггресивных форм рака кожи...
13.01.2021 15:22 Відповісти
200 тыс по всему миру из-за ковида никогда не узнают что там будет через год.
13.01.2021 16:35 Відповісти
Забыли жопку спиртовой ваткой протереть перед уколом?
13.01.2021 14:45 Відповісти
Если миллиону человек дать выпить пол стакана чистой воды, то пару человек, обязательно умрёт от отравления.
13.01.2021 14:54 Відповісти
согласен! от любого лекарства есть побочные эффекты: взять хотя бы антибиотик-там и алергия и тахикардия и печень с почками могут отвалится
13.01.2021 15:36 Відповісти
особенно если до этого пить стаканами бояру
13.01.2021 23:03 Відповісти
дуже насторожує ситуація з цією вакциною. якщо почитати https://habr.com/ru/post/535626/ як вона зроблена , то здається що майбутнє вже наступило. але, наскільки я розумію, це перша в світі м-рнк вакцина зроблена у такий спосіб. зазвичай медицина була дуже консервативною галуззю, де новітні досягнення впроваджувалися роками. а для подібних технологій взагалі потрібні десятиліття випробувань. хто скаже як ця викцина вплине на аутоімунні процеси організму в майбутньому, на імунний відклик на інші віруси, як вплине на вагітність і розвиток плоду, як вплине на імунну систему новонароджених дітей? а вони хочуть за рік-два вколоти це ледь не половині населення. безглуздя.
13.01.2021 15:02 Відповісти
просто не конкурентні люди будуть
13.01.2021 18:16 Відповісти
а як щодо тих, що завагітніють після?
14.01.2021 00:07 Відповісти
не туди
14.01.2021 00:16 Відповісти
Ніяк не вплине на вагітність і розвиток плоду, бо вагітним щеплення не роблять. Поки що не перевіряли на вагітних добровольцях.
13.01.2021 20:24 Відповісти
а як щодо тих, що завагітніють після?
14.01.2021 00:17 Відповісти
Вакцини зазвичай не здійснюють якийсь специфічний пролонгований вплив на перебіг вагітності. Якщо є сумніви чи побоювання, можна відкласти зачаття на місяць. Якби щось трапилось серед вакцинованих добровольців, ми б дізнались (там порівняно велика кількість людей, певно, є й такі, що завагітніли після щеплення)
14.01.2021 02:21 Відповісти
Якби нова вакцина усувала надмірну волосатість у носі, то можна булоб возюкатися десятки років. А зараз тільки в США від ковіду помирає близко 3 тис людей щомісяця. Крім того -
https://www.rbc.ru/society/12/12/2020/5fd42e639a79476fa7c63857 За последние шесть недель уровень смертности от коронавируса в мире увеличился на 60%, а в Европе и вовсе - почти на 100%, заявили в ВОЗ. В организации отметили, что вместе с тем в Европе наблюдается снижение количества заражений .

Ті питання, що Ви ставите не такі і складні для ******** науки. Вже накопичений немалий досвід застосування вакцин, та антитіл, в тому числі химертних моноклональних і на основі цього досвіду науковці можуть робити досить точні прогнози.
13.01.2021 22:30 Відповісти
і це дає привід ризикувати рештою, тим паче, що є альтернативні традиційні вакцини?
14.01.2021 00:19 Відповісти
Які традиційні вакцини від ковіду Ви пропонуєте застосовувати замість вакцин Пфайзер та Модерна?
14.01.2021 00:32 Відповісти
із аппрувнутих є ще https://en.wikipedia.org/wiki/File:AstraZeneca_COVID-19_Vaccine_(cropped).jpg Лікар у США помер від хвороби крові після антиковідного щеплення вакциною Pfizer, - The New York Times - Цензор.НЕТ 7886 астра зенека, із тих що проходять третій етап, непогано виглядають джонсони і новавакс.
14.01.2021 01:03 Відповісти
Вакцина Астразенеки ще не схвалена в ЕС, а Пфайзера и Модерни вже схвалені.

Испытания AstraZeneca в США
В сентябре «поставили на паузу» совместное испытание вакцины компании AstraZeneca и Оксфордского университета. Тогда у одного из вакцинированных https://hromadske.ua/ru/posts/ispytaniya-britanskoj-vakciny-ot-covid-19-chastichno-vozobnovili-ih-ostanavlivali-iz-za-bolezni-odnogo-iz-vakcinirovannyh обнаружили поясничный миелит - воспаление спинного мозга, вызываемое вирусами.
Это испытание останавливали уже второй раз, однако для медицинского проекта, в котором принимают участие тысячи людей, это нормально. Уже через пять дней тестирование вакцины частично https://hromadske.ua/ru/posts/ispytaniya-britanskoj-vakciny-ot-covid-19-chastichno-vozobnovili-ih-ostanavlivali-iz-za-bolezni-odnogo-iz-vakcinirovannyh возобновилось в некоторых странах. В США разрешили возобновить тестирование только в пятницу, 23 октября.
Тестирование решили продолжить при условии, что исследователи должны предупреждать всех последующих потенциальных участников о появлении побочных эффектов.
14.01.2021 01:17 Відповісти
і що, проходили пришвидшену процедуру 3 етапу в 3 місяці, на відміну від решти
14.01.2021 10:01 Відповісти
Не думаю, що це недоступна інформація.
14.01.2021 10:37 Відповісти
двенадцать лет назад эта вакцина была разработана и испытана.
13.01.2021 23:12 Відповісти
яка саме, та що від ковіду і розроблялась останній рік?
14.01.2021 00:15 Відповісти
Не половині.
Вони бажають всім.
Верещали і про 90%, і про 80%.
14.01.2021 00:58 Відповісти
Тромбоцитопенія є ускладненням багатьох щеплень, тепер цей список поповнила і вакцина від ковіда.
13.01.2021 15:04 Відповісти
и за деньги вакцинироваться не буду ни за что.
13.01.2021 15:09 Відповісти
13.01.2021 15:19 Відповісти
А в случае укуса бешеной собачкой Вы от антирабической вакцины тоже откажетесь?
13.01.2021 15:44 Відповісти
не уколовшись от бешеной собачки риск смертности 99%.
А не уколовшись от ковида - 5%.
Разницу улавливаете??
13.01.2021 16:44 Відповісти
Вы тут "и за деньги вакцинироваться не буду ни за что" слово "ковид" или "коронавирус" видите? И я не вижу.
ПС Мне интересна непоколебимость принципов антиваксеров.
13.01.2021 16:52 Відповісти
А ви собі щеплення ввд сказу вже зробили?
13.01.2021 19:39 Відповісти
Ні. Я ж з Вами тільки по інтернету спілкуюся. Але за попередження дякую.
13.01.2021 20:09 Відповісти
В Європі лише Україна, Молдова та Білорусь не почали вакцинацію.
Всі інші - повним ходом вакцинують.
Це при тому, що влітку ЗЕлений ......., обіцяв, що:

Лікар у США помер від хвороби крові після антиковідного щеплення вакциною Pfizer, - The New York Times - Цензор.НЕТ 8922

_______________
...P.S. Мушу вибачитися перед Молдовою!
Бо навіть Молдова закупила не китайську гівно-вакцину, а «Пфайзер»!
І щепити громадян буде БЕЗКОШТОВНО!

Лікар у США помер від хвороби крові після антиковідного щеплення вакциною Pfizer, - The New York Times - Цензор.НЕТ 48

…Ну то що? «Хуже нє будєт»?

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3415539.html
13.01.2021 15:22 Відповісти
Махєн контроль.
14.01.2021 02:39 Відповісти
Знов скажуть, що вакцина нідочого.
13.01.2021 15:27 Відповісти
Вакцина буде вбивати, не всіх, але буде. Так само, як це робить ковід.
14.01.2021 02:40 Відповісти
Будьте уверены, что производитель вакцины НИКОГДА не признает, что смерть причинили последствия вакцины. Как она может отказаться от миллиардов бабла?
14.01.2021 03:46 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 