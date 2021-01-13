Лікар у США помер від хвороби крові після антиковідного щеплення вакциною Pfizer, - The New York Times
У США розслідують випадок смерті лікаря з Флориди, який помер від незвичайного важкого захворювання крові. Хвороба з'явилася незабаром після того, як американський медик зробив щеплення проти коронавірусу вакциною Pfizer.
Про це пише The New York Times, інформує Цензор.НЕТ.
За інформацією видання, смерть настала через 16 днів після уколу.
56-річний доктор Грегорі Майкл був акушером-гінекологом із Майамі-Біч. Він отримав свою дозу вакцини в медичному центрі Mount Sinai 18 грудня. А 16 днів потому помер від крововиливу в мозок. Про це у Facebook написала його дружина Хайді Некельманн.
Після щеплення у доктора Майкла з'явилося надзвичайно серйозне захворювання - гостра імунна тромбоцитопенія. Через неї кров не згорталася належним чином. У заяві компанія Pfizer повідомила, що "активно розслідує" випадок американського лікаря, але не вірить, що його смерть "безпосередньо пов'язана з вакциною".
"На цей момент жодних пов'язаних з небезпекою вакцини проявів виявлено не було. Ні в наших клінічних випробуваннях, ні з моменту її поширення", - заявили в компанії.
Майже дев'ять мільйонів осіб у Сполучених Штатах вже отримали щонайменше одну дозу щеплення Pfizer або Moderna, обидві з них санкціоновані проти коронавірусу у США.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
спробуй ще
ти питай, не соромся
Но сами прививаться не хотят
Вот я и понаблюдаю, проведу научный эксперимент, у меня будет масса возможностей, да и делать то ничего не нужно, а просто наблюдать да подсчитывать, насколько, например, увеличится число умерших от аггресивных форм рака кожи...
https://www.rbc.ru/society/12/12/2020/5fd42e639a79476fa7c63857 За последние шесть недель уровень смертности от коронавируса в мире увеличился на 60%, а в Европе и вовсе - почти на 100%, заявили в ВОЗ. В организации отметили, что вместе с тем в Европе наблюдается снижение количества заражений .
Ті питання, що Ви ставите не такі і складні для ******** науки. Вже накопичений немалий досвід застосування вакцин, та антитіл, в тому числі химертних моноклональних і на основі цього досвіду науковці можуть робити досить точні прогнози.
Испытания AstraZeneca в США
В сентябре «поставили на паузу» совместное испытание вакцины компании AstraZeneca и Оксфордского университета. Тогда у одного из вакцинированных https://hromadske.ua/ru/posts/ispytaniya-britanskoj-vakciny-ot-covid-19-chastichno-vozobnovili-ih-ostanavlivali-iz-za-bolezni-odnogo-iz-vakcinirovannyh обнаружили поясничный миелит - воспаление спинного мозга, вызываемое вирусами.
Это испытание останавливали уже второй раз, однако для медицинского проекта, в котором принимают участие тысячи людей, это нормально. Уже через пять дней тестирование вакцины частично https://hromadske.ua/ru/posts/ispytaniya-britanskoj-vakciny-ot-covid-19-chastichno-vozobnovili-ih-ostanavlivali-iz-za-bolezni-odnogo-iz-vakcinirovannyh возобновилось в некоторых странах. В США разрешили возобновить тестирование только в пятницу, 23 октября.
Тестирование решили продолжить при условии, что исследователи должны предупреждать всех последующих потенциальных участников о появлении побочных эффектов.
Вони бажають всім.
Верещали і про 90%, і про 80%.
А не уколовшись от ковида - 5%.
Разницу улавливаете??
ПС Мне интересна непоколебимость принципов антиваксеров.
Всі інші - повним ходом вакцинують.
Це при тому, що влітку ЗЕлений ......., обіцяв, що:
_______________
...P.S. Мушу вибачитися перед Молдовою!
Бо навіть Молдова закупила не китайську гівно-вакцину, а «Пфайзер»!
І щепити громадян буде БЕЗКОШТОВНО!
…Ну то що? «Хуже нє будєт»?
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3415539.html