Лікар у США помер від хвороби крові після антиковідного щеплення вакциною Pfizer, - The New York Times

У США розслідують випадок смерті лікаря з Флориди, який помер від незвичайного важкого захворювання крові. Хвороба з'явилася незабаром після того, як американський медик зробив щеплення проти коронавірусу вакциною Pfizer.

Про це пише The New York Times, інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією видання, смерть настала через 16 днів після уколу.

56-річний доктор Грегорі Майкл був акушером-гінекологом із Майамі-Біч. Він отримав свою дозу вакцини в медичному центрі Mount Sinai 18 грудня. А 16 днів потому помер від крововиливу в мозок. Про це у Facebook написала його дружина Хайді Некельманн.

Після щеплення у доктора Майкла з'явилося надзвичайно серйозне захворювання - гостра імунна тромбоцитопенія. Через неї кров не згорталася належним чином. У заяві компанія Pfizer повідомила, що "активно розслідує" випадок американського лікаря, але не вірить, що його смерть "безпосередньо пов'язана з вакциною".

"На цей момент жодних пов'язаних з небезпекою вакцини проявів виявлено не було. Ні в наших клінічних випробуваннях, ні з моменту її поширення", - заявили в компанії.

Майже дев'ять мільйонів осіб у Сполучених Штатах вже отримали щонайменше одну дозу щеплення Pfizer або Moderna, обидві з них санкціоновані проти коронавірусу у США.