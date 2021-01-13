"ЄС" пропонує 7 млрд грн з Офісу Президента і силовиків направити на субсидії громадян

Депутати фракції "Європейська Солідарність" подали законопроєкт, яким пропонують збільшити витрати на субсидії на 7 млрд гривень. Засоби Держбюджету пропонується перерозподілити з витрат, передбачених на забезпечення діяльності Президента України та Офісу Президента України, а також Офісу Генерального прокурора, Національної поліції, ДФС України, ДПС України, ДБР та СБУ.

"У Державному бюджеті на 2021 рік на виплату субсидій передбачено 36,6 млрд грн, що майже на 600 млн грн менше, ніж було у Державному бюджеті на 2020 рік. Проте вже після ухвалення Верховною Радою України Державного бюджету на 2021 рік булл ухвалено рішення про підвищення цін на газ, тарифів на послуги розподілення газу, тарифів на тепло, на електроенергію, на холодну воду", – йдеться у пояснювальній записці.

У "Європейській Солідарності" наголошують, що запланований рівень обсягу видатків на виплату субсидій у 2021 року є недостатнім, насамперед через значене зростання цін на житлово-комунальні послуги.

Як нагадують у партії, рік тому Зеленський пообіцяв зменшити тарифи вдвічі, натомість їх підвищив. Водночас уряд Зеленського скоротив видатки на субсидії, які є дієвим механізмом соціального захисту незаможних громадян від ринкових тарифів.

"Видатки на субсидії можуть падати лише у двох випадках: або у разі зниження цін на енергоносії, або за зростання доходів громадян. У Зеленського все з точністю до навпаки", – заявили в "ЄС".

У політсилі також нагадали, що дуже складна тарифна реформа 2014-17 років, яку впроваджували уряди Яценюка та Гройсмана, була частиною боротьби за енергетичну незалежність від Росії, а Україна важкою ціною "зіскочила" з російської газової голки.

"Не відкидаємо, що невмотивоване підвищення ціни на газ є частиною багатоходівки, в якій російська агентура спробує повернути Україну в енергетичну кабалу до Москви", – застерігають у партії.

Нагадаємо, в січні 2021 року "Нафтогаз" знову підвищив свої ціни на природний газ для населення на 14% до 7,22 грн за 1 куб. м без урахування вартості доставки, яка з 1 січня також зросла.

