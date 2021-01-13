Родині загиблого лікаря Венжиновича, що став героєм білбордів "Дякую за життя", виплатять компенсацію, - Радуцький. ДОКУМЕНТ

Родині лікаря Почаївської лікарні Івана Венжиновича, який помер від ускладнень, викликаних коронавірусом, виплатять компенсацію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава комітету ВР з питань здоров'я Михайло Радуцький у своєму Telegram-каналі.

"Комітет з питань здоров'я нації домігся призначення страхової виплати сім'ї загиблого лікаря Венжиновича", - написав він.

За словами Радуцького, 15 грудня 2020 року він звернувся до Міністерства охорони здоров'я з вимогою вирішити проблему з виплатою сім'ї медика.

Він нагадав, що Іван Венжинович 25 років пропрацював у Почаївській районній лікарні. Він був відомим, авторитетним на Тернопільщині лікарем, героєм соціальної реклами "Дякую за життя". Під час пандемії медик лікував хворих на коронавірус. Наприкінці вересня Венжиновича госпіталізували із симптомами важкої двобічної пневмонії. За три дні він помер від ускладнень COVID-19 – тромбоемболії легеневої артерії. ПЛР-тест, який лікар здав перед смертю, показав негативний результат. Хоча всі медики розуміють, що інфікувався лікар від пацієнтів, довести це виявилось неможливо. Тому родині загиблого лікаря було відмовлено у страховій виплаті.

"Сьогодні отримав відповідь від МОЗ. Міністерство повідомляє, що 22 грудня була повторно створена комісія для розслідування цього випадку. Наприкінці минулого року комісія встановила: Іван Венжинович помер через гостре професійне захворювання, пов’язане з виробництвом. Відповідні документи надіслані до управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування в Тернопільській області для призначення виплат допомоги.



Фонд соціального страхування підпорядкований Міністерству соціальної політики, до якого я також звертався. Очікую офіційну відповідь щодо виплат родині лікаря та проконтролюю, щоб цей процес не почав гальмуватись через формальні причини.



Сподіваюся, що найближчим часом ситуація із виплатами родинам медиків нормалізується. Комітет неодноразово звертався до Уряду з вимогою спростити цю бюрократичну процедуру", - написав Радуцький.

Також він зазначив, що станом на кінець минулого року лише третина сімей медиків, які загинули від СOVID-19, отримали компенсацію від держави.

5 січня Кабмін спростив процедуру призначення виплат сім'ям медичних працівників: комісія для встановлення причини трагедії створюється в самому медичному закладі, на її роботу відведено 5 днів, а в разі виникнення потреби в проведенні лабораторних досліджень, медичних експертиз - до 10 днів.

"Очікую, що завдяки новій процедурі висновки комісії будуть більш об'єктивними і всі сім'ї медиків, які загинули від СOVID-19, виконуючи свій професійний обов'язок, отримають виплати. Комітет продовжує тримати ситуацію зі страховими виплатами на контролі", - резюмував Радуцький.

Як повідомлялося раніше, згідно з розслідування журналістів нині повні виплати отримали тільки члени 21 родини померлих медиків посилання - 1 570 000 грн на кожну сім'ю. 22 сім'ї отримали - по 210,2 тис. грн, в 4 випадках ще вирішується питання призначення виплат.

