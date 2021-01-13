УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9484 відвідувача онлайн
Новини
1 993 80

"ЄС" ініціює позачергове засідання Київської облради з вимогою збільшити субсидії на тлі зростання тарифів

"ЄС" ініціює позачергове засідання Київської облради з вимогою збільшити субсидії на тлі зростання тарифів

Фракція "Європейська Солідарність" у Київській обласній раді ініціює скликання позачергового засідання сесії облради через ситуацію з підвищенням тарифів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це йдеться у відповідному зверненні.

"Ситуація, що склалася у зв’язку із суттєвим підвищенням вартості енергоносіїв потребує невідкладного обговорення на сесії Київської обласної ради та ухвалення відповідних рішень, спрямованих на захист соціально-економічних прав мешканців Київщини", – йдеться у зверненні.

Автори звернення констатують, що зростання тарифів відбувається на тлі зменшення видатків на виплату пільг та субсидій громадянам та на тлі глибокої економічної кризи, в якій опинилися більшість громадян України.

Читайте також: "ЄС" повторно зареєструвала законопроєкт про статус полонених, який блокує монобільшість, - Ірина Геращенко

На думку авторів звернення, в умовах, що склалися в Україні, реальною підтримкою та допомогою людям має стати збільшення видатків на субсидії і зростання економіки.

В "Європейській Солідарності" констатують, що порівняно з 2018 роком обсяг субсидій зменшився майже удвічі - з 71 млрд грн до 36,5  млрд грн. та вимагають від Верховної Ради ухвалити зміни до Державного бюджету та збільшити видатки на субсидії в 2021 році.

"Зменшувати видатки на субсидії можна коли зростають доходи населення або зменшуються тарифи. Внаслідок непрофесійних дій нинішньої влади, відсутності економічних реформ в країні спостерігається падіння економіки, наростання кризових явищ та зменшення доходів громадян. Тож потреба в субсидіях має тільки зростати", - переконують в "ЄС".

Депутати ініціюють ухвалення Київською обласною радою звернення до Президента України Володимира Зеленського та уряду щодо необґрунтованого збільшення вартості енергоносіїв.

Звернення підписали 37 депутатів Київської обласної ради.

Згідно з положеннями Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сесія обласної ради має бути скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу відповідної ради або голови відповідної місцевої державної адміністрації. Депутатський корпус VIII скликання Київської обласної ради налічує 84 депутати. До складу фракції "Європейської Солідарності" входить 25 депутатів.

Також читайте: "ЄС" пропонує 7 млрд грн з Офісу Президента і силовиків направити на субсидії громадян

Автор: 

Київська область (4267) облрада (285) Підвищення тарифів (331) Європейська Солідарність (1107)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Когда при пете повышались тарифы, бпп как-то не очень народом интересовался
показати весь коментар
13.01.2021 15:20 Відповісти
+8
Facebook заблокировал в Украине сеть «порохоботов»
показати весь коментар
13.01.2021 15:18 Відповісти
+7
А Порохоботи хоч знають про це?
показати весь коментар
13.01.2021 15:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Facebook заблокировал в Украине сеть «порохоботов»
показати весь коментар
13.01.2021 15:18 Відповісти
А Порохоботи хоч знають про це?
показати весь коментар
13.01.2021 15:20 Відповісти
Я, как наверное известно, нейтрален. Что прочитал, то и написал
показати весь коментар
13.01.2021 15:24 Відповісти
Та які питання, я зайшов до фізбуку, подивився, всі мої улюблені групи та друзяки на місці. А політика фізбуку взагалі цікава.
показати весь коментар
13.01.2021 15:28 Відповісти
У меня ни одного из друзей в фб не заблокировали...какие то скрытые те 27 порохоботов,которых забанили)
показати весь коментар
13.01.2021 15:42 Відповісти
К слову, у нас в райцентре, в плане "подоить насление через местную ТЕЦ", полный интернационал среди "партийных элит" - и ОПЗЖ, и "За майбаХ", и "Их край", и ЕС, и БЮТ! За "тарифы для людей" всегда орут больше всего те, кто сейчас не у власти, остальные - отмалчиваются, готовятся спеть туже фальшивую партию, когда "их отодвинут от корыта"! Может у в Киеве не так?
показати весь коментар
13.01.2021 16:39 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3241528/facebook_zayavil_o_blokirovanii_v_ukraine_seti_botov_v_sprav_gromad_uveryayut_chto_eto_organizovannaya
показати весь коментар
13.01.2021 15:21 Відповісти
удивительно, что они только сейчас это увидели, когда штата Айдахо заблокировал Фейсбук в ответ на оголтелую цензуру. Решили пожертвовать порохоботами.
показати весь коментар
13.01.2021 15:26 Відповісти
Решили пожертвовать порохоботами

Цензор тоже может некисло пострадать , бо тут целый рассадник этой заразы
показати весь коментар
13.01.2021 15:35 Відповісти
Фейсбук не властен над Цензором. Разве что Турчинов перепродаст кому-нибудь этот ресурс. Но он вроде не собирается.
показати весь коментар
13.01.2021 15:47 Відповісти
Ты слабо представляешь их возможности , они найдут методы
показати весь коментар
13.01.2021 16:01 Відповісти
Это ты прямо из Германии сидишь и отслеживаешь, ольгинец?
показати весь коментар
13.01.2021 15:22 Відповісти
https://inforesist.org/facebook-zablokiroval-v-ukraine-set-porohobotov/
показати весь коментар
13.01.2021 15:26 Відповісти
неужели? Ну, Петя, думаю, порешает. Свои люди сочтутся.
показати весь коментар
13.01.2021 15:24 Відповісти
показати весь коментар
13.01.2021 15:24 Відповісти
Это тебе пригожинские сообщили?
показати весь коментар
13.01.2021 15:29 Відповісти
то фиктивные акаунты зекоманды созданы с целью облить партию ЕС. Зебобы, это ваши бесполезные потуги, поспешите на поезд в Ростов, времени осталось немного
показати весь коментар
13.01.2021 15:31 Відповісти
правильно,
а то уже раскатали и гетьман, и терминатор и спаситель Украины ....
показати весь коментар
13.01.2021 15:37 Відповісти
"ЕС" инициирует внеочередное заседание Киевского облсовета из-за ситуации с повышением тарифов - Цензор.НЕТ 7404
показати весь коментар
13.01.2021 15:20 Відповісти
Вау сына засунили в РАДУ В 2014 ГОДУ -КОГДА рассия напал на УКРАИНУ(НЕ ПРИКОСАЕМЫЙ) ,В 2020 ГОДУ жену в КИЕВСКИЙ ОБЛСОВЕТ (уже не прикасаемая) сам депутат УКРАИНСКОГО РАДЫ (тоже не прикасаемый) зеденский урод обешал этот НЕПРИКАСАЕМОСТ отнят ))) кароче .вы сегодня гордитец шевченко каторый возглавляет СБОРНУЮ УКРАИНУ.НО он этот ублюдок подделжал януковича в ОРАНЖЕВОЙ РЕВАЛУЦИЕ.Я прошу вас ЛЮБИТЕ УКРАИНУ.ПРОШУ ЛЮБИТЕ НЯНКУ УКРАИНУ БЕЗ выгоды.ПРОСТА ЛЮБИТЕ УКРАИНУ !!!
показати весь коментар
13.01.2021 15:20 Відповісти
Хорош бухать и нести бредни, касапсина!
показати весь коментар
13.01.2021 15:25 Відповісти
Когда при пете повышались тарифы, бпп как-то не очень народом интересовался
показати весь коментар
13.01.2021 15:20 Відповісти
Так закончились дармовые бабки. При Юле и при Азирове были прожраны $ 45 миллиардов.
показати весь коментар
13.01.2021 15:23 Відповісти
При Юле Петя был главой наблюдательного совета Нацбанка, а при Азарове министром экономического развития. Что-то недонаблюдал и недоразвивал?
показати весь коментар
13.01.2021 15:33 Відповісти
Курс валюты определяется на торгах.
показати весь коментар
13.01.2021 21:45 Відповісти
ну да и курс в три раза они обвалили, все кричали денег нет, денег нет а кто же тогда скупал все баксы если у народа что тогда что теперь денег нету
показати весь коментар
13.01.2021 15:43 Відповісти
Что значит "обвалили" ? Курс валюты определяется на торгах. Прекратились подпорки в виде чужих денег, и гривна упала до своей естественной стоимости.
показати весь коментар
13.01.2021 21:44 Відповісти
а для покупки баксов что деньги не нужны?
курс зависит сколько денег нарисует НБУ и кому их выдаст
показати весь коментар
14.01.2021 09:59 Відповісти
Вы сказали нечто бессвязное.
показати весь коментар
14.01.2021 10:06 Відповісти
Более того - вас зебилов тогда народ очень "интересовал", - а щас че-то перестал
показати весь коментар
13.01.2021 15:25 Відповісти
Мне как-то один порохобот на это ответил, что мол в отличии от Вовы, Петя и не обещал снижать тарифы.)) Замечательно, не правда ли?))
показати весь коментар
13.01.2021 15:26 Відповісти
у меня такое чувство, что порохоботы или за границей живут, или пишут из тюрем или из армии, где казармы и так отапливают. И еще мне кажется, порохоботы ненавидят население Украины. Стараются сделать ему как мождно хуже.
показати весь коментар
13.01.2021 15:30 Відповісти
На счёт казарм и тюрем не знаю...)) А вот, что население Украины ненавидят это факт, который они даже не скрывают. Любой, кто считает Порошенко не достойным второго президентского срока (а таких 85%), для них лютые вражины.))
показати весь коментар
13.01.2021 15:41 Відповісти
Да ладно тебе. Продолжайте и дальше терпеть власть квартального клоуна.
Остатки подберут РФ и Польша.
показати весь коментар
13.01.2021 22:45 Відповісти
Ты забыл кое-что. Тогда Крым аннексирован был и война на Донбассе началась. ВВП Украины рухнул на 25%, ооток инвестиций, разрыв экономических связей, гривня обвалилась втрое. Забыл, да? Ну ничего, главное ведь в Пороха плюнуть, а насколько это умно будет выглядеть ваще не важно. А сейчас просто бене с Ринатом больше денего захотелось. Есть разница?
показати весь коментар
13.01.2021 15:27 Відповісти
Не может этого быть. Порох убрал всех олигархов, как и обещал. И про "ВВП Украины рухнул на 25%, ооток инвестиций, разрыв экономических связей, гривня обвалилась втрое. " - тоже врете. Вот порохобот в другой ветке (про увеличение расходов на пороха в несколько раз) вещал:
"https://censor.net/ru/user/88110

Ну і ..?
З 2014 по 2019 роки зростала економіка, бюджет."
показати весь коментар
13.01.2021 18:59 Відповісти
Ну конечно, млять, я вру! И войны тоже не было. Это все пропаганда порохоботов! Тебя, убогого обмануть пытаемся!
Не ссы, зелебобик. Можешь вообще не читать то, что я пишу. Для тебя ведь здравый смысл - пустой звук. Аргументы, факты, цифры тебе в принципе не нужны. Ты ведь так и не созрел как личность, ребенком остался. Тебе сказки нужны. Причем чем тупее, тем лучше, бо понятнее. Ну вот типа сериала "Слуга народа". Беня и всунул тебе, альтернативно одаренному, дурачка-писюниста в роли справедливого президента. А ты в день выборов не смог отличить сказочного персонажа от реального ушлепка. Шо, вася, очень похожи с лица они оказались? Но ты не бзди, сметун! Вас таких гениев в стране 73% оказалось. И вот я вам, большинству населения с поклоном говорю: спасибо вам, ё...аное вы стадо тупых баранов! Славно вы всрались, Беня доволен. Херово то, вася, что мы с тобой в одних штанах ходим. Как думаешь, каково мне сейчас в твоем говне живется?
показати весь коментар
14.01.2021 09:04 Відповісти
"Ты ведь так и не созрел как личность, ребенком остался. Тебе сказки нужны. Причем чем тупее, тем лучше, бо понятнее. Ну вот типа" про доллар по 10, Сократить количество налогов, ставки - уменьшить, а все офшоры - перекрыть ну и вишенка для "думающих" избирателей: ""Тут, в Житомире, мы возродим украинский космос!" - заявил Петр Алексеевич."

"Херово то, вася, что мы с тобой в одних штанах ходим." - это точно. Меня пугает не то, что 73% дебилов. Меня пугает то, что остальные 25% те-же дебилы, но которые уверят всех, что они умные - вот эти самые страшные.
показати весь коментар
14.01.2021 10:31 Відповісти
Кстати, по росту бюджета и ВВП у тебя ума загуглить не хватает? А ты в курсе, что Порох твоей всратой бубочке бюджет с профицитом передал? А теперь там нету нихрена, там дыра космических масштабов... Поздравляю тебя, тупой ишак!
показати весь коментар
14.01.2021 09:07 Відповісти
и Украинцам сделали что на пенсию не выйти в 60 лет, уже нужно минимум 28 лет ТРУДОВОГО стажа, скоро будет 35 лет
показати весь коментар
13.01.2021 15:41 Відповісти
"Аби не Порох. Гiрше не буде" (С)
показати весь коментар
13.01.2021 15:22 Відповісти
Ржака) Любо-дорого смотреть щас на зебилов, с умным видом доказывающих что повышение тарифов єто очинь харашо
показати весь коментар
13.01.2021 15:23 Відповісти
ржачка в другом,кто-то забыл, как рапортовал о повышении цен на газ с перевыполнением- на 100%, не напомните кто? это с той оперы, когда сцышь в глаза а отвечают это божья роса
показати весь коментар
13.01.2021 15:27 Відповісти
Ану, напомни?)
показати весь коментар
13.01.2021 15:31 Відповісти
А на сусідній гілці їх тіпає від пропозиції "ЄС" забрати мільярди з презЕдентської ОПи та авакяна і віддати наріду, на підтримання штанів.
показати весь коментар
13.01.2021 15:29 Відповісти
Як це забрати мільярди?! А за які шиши бубочка буде гундосики з дітками знімати? А кортежі на півКиєва за які гроші? От цей Порох розпоясався, на святе зазіхає. Слуга урода тільки жити добре почала, як хтось всунувся з дурними пропозіціями!
показати весь коментар
13.01.2021 15:39 Відповісти
Тарифы повысил зеленый режим, но в штаны тебе насрал Порошенко.
показати весь коментар
13.01.2021 15:29 Відповісти
не разговаривай с крестиком)
показати весь коментар
13.01.2021 15:31 Відповісти
ТА-ТЫ-ШО?! И кто у соевого вождя хозяин? И шо, прям вот так взял и повысил больше, чем сам хозяин требовал? Ну тогда да, тогда УЖОСНАХ!
Надо бы пригожину хоть какие-то витамины своим задротам в рацион ввести. И йод им как-то надо давать, а то отупели от бояры. Кстати, тролльчонок, бояру на расее из автоматов уже перестали продавать? Обещали по просьбам алкашей разливать ее в бутылки по 0,5 и 0,7. Сделали?
показати весь коментар
13.01.2021 15:35 Відповісти
Порка зеленого скота должна продолжаться. Пусть отхаркивают свою галочку в бюллетене.
показати весь коментар
13.01.2021 15:27 Відповісти
Странные списки подписантов.
Первый лист отличается от второго.
Значит мутняк!
показати весь коментар
13.01.2021 15:28 Відповісти
Заседачки Киевсовета не секретные. Следи за событиями. Совсем скоро слуга урода вместе с ОПЗЖопой задавят обращение ЕС как пить дать. Нам же шо главное? Абы не Порошенко!
показати весь коментар
13.01.2021 15:42 Відповісти
Ну, не Европейской солидарности о повышении тарифов говорить. Лицемеры.
показати весь коментар
13.01.2021 15:31 Відповісти
так им сцы в глаза , а они- божья роса
показати весь коментар
13.01.2021 15:35 Відповісти
Я вам обоим, зелебобикам пустоголовым, напоминаю то, что 15 минут назад писал:
===Ты забыл кое-что. Тогда Крым аннексирован был и война на Донбассе началась. ВВП Украины рухнул на 25%, отток инвестиций, разрыв экономических связей, гривня обвалилась втрое. Забыл, да? Ну ничего, главное ведь в Пороха плюнуть, а насколько это умно будет выглядеть ваще не важно. А сейчас просто бене с Ринатом больше денего захотелось. Есть разница?===
показати весь коментар
13.01.2021 15:44 Відповісти
"ВВП Украины рухнул на 25%"? Надо же... А кто заливал, что Донбасс дотационный регион?
показати весь коментар
13.01.2021 15:51 Відповісти
Ты серьезно или шутишь так? Сколько производственных связей было завязано на Крым и Донбасс? Ты вообще в этом не шаришь, дядя? И Крым жрал дотации, и Донбасс, но ведь потому там все работало! То, что там работало, было экономически связано с другими регионами, участвовало в схемах экспорта и производственной кооперации. А банковский сектор? Одних только кредитов крымские и донбасские предприятия взяли и не вернули на гребаные миллиарды. Чи я должен тебе курс макроэкономики в одном посте изложить?
показати весь коментар
13.01.2021 16:24 Відповісти
Дешевше буде запросити потомків Сансона і доктора Гільйотена для роботи на майдані, я думаю їх роботи на протязі місяця буде достатньо.
показати весь коментар
13.01.2021 15:42 Відповісти
ну хто ще на питанні тарифів не пропіарився ?
показати весь коментар
13.01.2021 15:45 Відповісти
порошенко свое слово о тарифах сказал, теперь очередь яценюка клеймить тарифы
показати весь коментар
13.01.2021 15:47 Відповісти
Сеня, твой выход!
показати весь коментар
13.01.2021 15:52 Відповісти
Ой, зря ты веселишься, Кролик. И Сеню, и Пороха хорошо слышит Байден. Чем больше они сейчас будут говорить, тем хуже будет Бене с бубочкой напару. Заодно душно станет Ермакам с Татаровыми и прочей нечисти. Ты представляешь, что будет с бубочкой, если США потребует экстрадиции Бени? За ним там дохренища подвигов числится. Его подвигов еще больше в Украине, но Беня прикрылся ручным президентом. Ты понимаешь, что бубочка больше ни на хера не нужен? И отношение к нему в мире именно такое. С ним вообще никто говорить не хочет, это все равно, что обниматься с Беней. Это зашквар. Майе Санду с чего-то надо было начинать, вот она и встретилась с пустым местом - президентом Голобородько.
показати весь коментар
13.01.2021 16:35 Відповісти
Петька, а где ты был когда тарифы повышали притом с 2014 года?
показати весь коментар
13.01.2021 15:46 Відповісти
ток то не от, такова и ваабче не было и никто не докладывал о 100% поднятии тарифов и перевыполнерии плана
показати весь коментар
13.01.2021 15:49 Відповісти
Российскую агрессию останавливал и разорванную в хлам экономику пытался восстановить. А ты где был в 14-м?
показати весь коментар
13.01.2021 16:37 Відповісти
Ну прочитал все комментарие ))) олин ВЫВОД кремл снова побеждает с помошю олигархов и агентов фсб.тежи порохы,коломойские,медведчуки и ахмедовы обеденилис ПРОТИВ НАС-МАЙЛАНЦОВ !!! Я наивный мюи верю в ПРАВДУ - УКРАИНА пережевет этих агентов кремля.Я В ЭТОМ УБЕЖДЕН НА ВСЕ 100 %!!!! МЫ УКРАИНЦЫ !!! У НАС ТЕЧЕТ КРОВ КИЕВСКОГО РУСИ !!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
13.01.2021 15:46 Відповісти
Что-то есть у меня сомнения насчет крови Киевской Руси в тебе. Твоя кровь больше похожа на кровь Османской империи. Это совсем не плохо, но зачем ты нам про Киевскую Русь рассказываешь?
показати весь коментар
13.01.2021 16:39 Відповісти
МЫ НЕ русские одноразывые гандоны !!!
показати весь коментар
13.01.2021 15:47 Відповісти
...... не мешки ворочить
показати весь коментар
13.01.2021 15:49 Відповісти
МЫ УКРАИНСЫ !!!! МЫ И ЕСТ ЕВРОПА !!! МЫ И ЕСТ СВОБОДА СЛОВА !!! МЫ И ЕСТ ДЕМОКРАТИЯ !!! МЫ И ЕСТ ЧЕЛОВЕЧЕСТВР !!! МЫ УКРАИНЦЫ ПОСЛЕДНОЕ НАДЕЖДА-ЧЕЛОВЕЧЕСТВИЕ перед русской и китайской ванючий миром.МЫ МАЙДАНЦЫ !!!!!!
показати весь коментар
13.01.2021 15:49 Відповісти
Хрен пойми. Ты болгарин? турок? Кто ты, друг?
показати весь коментар
13.01.2021 16:40 Відповісти
людей имеют за тупых дебилов, которые не помнят, когда и кто начал подымать тарифы
показати весь коментар
13.01.2021 15:50 Відповісти
так они и есть дебилы, как не печально это звучит... Если бы умные были, до такого состояния страну бы не довели.
показати весь коментар
13.01.2021 15:54 Відповісти
Ага, ЗА ГОД! Это при том, что Порох зебилу бюджет с профицитом оставил!
показати весь коментар
13.01.2021 16:41 Відповісти
СЛАВА УКРАЇНІ !!! ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
показати весь коментар
13.01.2021 15:53 Відповісти
Гимн УКРАИНЕ !!!
показати весь коментар
13.01.2021 15:55 Відповісти
Еще одно подтверждение что Парашенко циничная тварь. Сам повысил тарифы сам теперь требует снизить.
показати весь коментар
13.01.2021 15:57 Відповісти
Клятый Парашенко насрал в штаны найвэлычнишому бубочке!
показати весь коментар
13.01.2021 16:42 Відповісти
 
 