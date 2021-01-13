"ЄС" ініціює позачергове засідання Київської облради з вимогою збільшити субсидії на тлі зростання тарифів
Фракція "Європейська Солідарність" у Київській обласній раді ініціює скликання позачергового засідання сесії облради через ситуацію з підвищенням тарифів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це йдеться у відповідному зверненні.
"Ситуація, що склалася у зв’язку із суттєвим підвищенням вартості енергоносіїв потребує невідкладного обговорення на сесії Київської обласної ради та ухвалення відповідних рішень, спрямованих на захист соціально-економічних прав мешканців Київщини", – йдеться у зверненні.
Автори звернення констатують, що зростання тарифів відбувається на тлі зменшення видатків на виплату пільг та субсидій громадянам та на тлі глибокої економічної кризи, в якій опинилися більшість громадян України.
На думку авторів звернення, в умовах, що склалися в Україні, реальною підтримкою та допомогою людям має стати збільшення видатків на субсидії і зростання економіки.
В "Європейській Солідарності" констатують, що порівняно з 2018 роком обсяг субсидій зменшився майже удвічі - з 71 млрд грн до 36,5 млрд грн. та вимагають від Верховної Ради ухвалити зміни до Державного бюджету та збільшити видатки на субсидії в 2021 році.
"Зменшувати видатки на субсидії можна коли зростають доходи населення або зменшуються тарифи. Внаслідок непрофесійних дій нинішньої влади, відсутності економічних реформ в країні спостерігається падіння економіки, наростання кризових явищ та зменшення доходів громадян. Тож потреба в субсидіях має тільки зростати", - переконують в "ЄС".
Депутати ініціюють ухвалення Київською обласною радою звернення до Президента України Володимира Зеленського та уряду щодо необґрунтованого збільшення вартості енергоносіїв.
Звернення підписали 37 депутатів Київської обласної ради.
Згідно з положеннями Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сесія обласної ради має бути скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу відповідної ради або голови відповідної місцевої державної адміністрації. Депутатський корпус VIII скликання Київської обласної ради налічує 84 депутати. До складу фракції "Європейської Солідарності" входить 25 депутатів.
