Вартість китайської COVID-вакцини Sinovac становитиме 504 грн: для всіх буде єдина ціна, - постачальник "Лекхім"

Ціна однієї дози вакцини проти коронавірусу CoronaVac китайського виробництва, постачальником якої буде фармацевтична компанія "Лекхім", становитиме 504 гривні.

Про це повідомив голова наглядової ради групи фармацевтичних компаній "Лекхім" Валерій Печаєв під час пресконференції 13 січня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

За його словами, ціна буде єдиною для всіх покупців.

"Щоб не було перепродажів, для всіх буде єдина ціна - 504 гривні", - пояснив Валерій Печаєв.

Однак за його словами, ціна на вакцину залежить від курсу долара.

Якщо курс не буде змінюватися, то ймовірно ціна знизиться.

"Ціна може бути навіть меншою, адже продаж буде здійснюватися в гривнях. Усе залежить від того, як рухатиметься курс долара. Якщо курс долара залишиться хоча б такий самий - вона буде меншою", - розповів голова наглядової ради.

вакцина (4419) карантин (18172) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
+26
Вакцина от коронавируса Sinovac, которую закупит Украина, эффективна на 50,3%. Sinovac.

Колитесь ей сами
13.01.2021 15:28 Відповісти
+26
Пошли вы с этой вакциной знаете куда?
Молдавия, вон, прямо сейчас начинает бесплатную всеобщую вакцинацию американской Pfizer, а вы, зелёные суки, пытаетесь впихнуть народу китайское фуфло, да ещё по какой цене. По моему, вас уже пора вешать.
13.01.2021 15:29 Відповісти
+23
18 баксов за выжимку половой тряпки рядового китайца... заманчиво
13.01.2021 15:27 Відповісти
Интересы азирива в цену не забыли включить?
13.01.2021 15:26 Відповісти
18 баксов за выжимку половой тряпки рядового китайца... заманчиво
13.01.2021 15:27 Відповісти
но и не так, в принципе, и дорого
13.01.2021 15:46 Відповісти
для кого не дорого? для пенсіонерів, чи для людей які не мають зараз роботи? та ще, що це за вакцина?
13.01.2021 16:26 Відповісти
разговаривал с приятелем из засРашки. у них-зашел на сайт, записался на удобный день и время, бесплатно колят сПутин,иКо-V. такая же херня что китайское, но бесплатно и уже сегодня.
13.01.2021 16:31 Відповісти
13.01.2021 15:28 Відповісти
Народ явно не совсем понимает, что такое эффективность 50%. Это когда после такой вакцинации ты на 100% точно можешь сказать, что либо заболеешь ковидом, либо не заболеешь - такая математика.
13.01.2021 16:18 Відповісти
Да дело даже не в этом!!!Где взять столько дополнительных врачей и медсестёр(если хватит шприцов) что бы уколоть 2РАЗА хотя бы 2млн челов в год,как планируется минздравом на 2021 год?!
13.01.2021 18:20 Відповісти
13.01.2021 15:29 Відповісти
Это для отмазки, а завезут наверное кацапский фуфломицин
13.01.2021 15:31 Відповісти
Я же и говорю, зе-мразей пора вешать, либо мы - либо они.
13.01.2021 15:35 Відповісти
Надо было начинать еще в позапрошлом году
13.01.2021 15:38 Відповісти
А что, россияне наклеют на миллионы доз своей вакцины этикетку "Sinovac" для отправки в Украину??? У Вас воспалённая фантазия.
13.01.2021 15:47 Відповісти
Это просто ты в холодильнике родился.
Кацапотвари делали и делают гораздо более подлые вещи
13.01.2021 15:50 Відповісти
Подлые - да, но не настолько глупые, чтобы переклеивать миллионы этикеток, и делать это тайно. И вообще, для россии распространение по миру своей вакцини - это не только коммерция, но и идеология "величия". Они готовы продавать свою вакцину по самым низким ценам, лишь бы распространить её как можно шире. За то, чтобы все украинцы вакционировались именно рос. вакциной, а не китайской, в кремле готовы пойти на коммерческие потери. Государство компенсирует рос. производителям издержки, ведь это расходы государства на пропаганду русского мира.
13.01.2021 16:33 Відповісти
Не смеши.
Они в открытую заявляли, что и на халяву дадут.
Провести испытания
13.01.2021 16:36 Відповісти
А что смешного? То, что они готовы, как Вы считаете, отдать бесплатно, лишь подтверждает то, что я написал.
13.01.2021 16:40 Відповісти
Смешно.
Им отказали По крайнер мере общество заявило,что кацапское пусть затасуют себе в задницу
Ну, значит зайдет под видом кетайскаго
13.01.2021 16:42 Відповісти
Да плевало правительство на то, что общество сказало. Вспомни про тарифы. Тем более, что у нас не такое сплочённое, как тебе кажется. Сколько таких, которые кричат, дайте вакцину, нас всё равно откуда!
13.01.2021 16:55 Відповісти
Вот кто орет - тот пусть и ширяется.
13.01.2021 16:57 Відповісти
в чём проблема нанести китайское название на рус вакцину?
13.01.2021 16:00 Відповісти
См. выше.
13.01.2021 16:36 Відповісти
Наклеять наші зебобові.
13.01.2021 16:51 Відповісти
С 1 февраля Молдова начнет вакцинацию вакциной Pfizer, которая будет бесплатной для всего населения страны !!! .....*** Зебилы вам не стыдно !?... Молдова !!!!
13.01.2021 15:30 Відповісти
Это безвакцинный геноцид украинского народа. Какой там, нафиг, стыд у зе-мразей? Они просто нас убивают, убивают в буквальном смысле этого слова.
13.01.2021 16:05 Відповісти
сибипуя , как Pfizer....
13.01.2021 15:31 Відповісти
От черти, уже все порешали. Даже если эффективность будет 30%, распил бабла уже расписан наперед
13.01.2021 15:31 Відповісти
а если не уколитесь ,мы подымем еще цены на газ
13.01.2021 16:30 Відповісти
Я платить за ЭТО никак не собираюсь
13.01.2021 15:31 Відповісти
та им пофиг, возьмут из бюджета бабки, а там хоть выкидывай
13.01.2021 15:40 Відповісти
Ковидный фонд, создание которого, как вчера сказали по радио, заслуга ЮВТ))
13.01.2021 15:32 Відповісти
Я готов заплатить 100 номиналов. Это будет 50400 гривен. И подарить тому, кто колет эту хрень- одну дозу, свою. Итого, его прибыль составит 50904 гривны. Взамен я потребую от него документ, что он мне вколол эту срань. Она ведь сертифицирована, да? Ну, вот и хорошо. Так и порешаем.
13.01.2021 15:32 Відповісти
Ты, что, Андрей, не хочешь вакцинироваться? А ковид? Ведь его будут распылять где не попадя, чтобы люди, видя рост заболеваний, побегут вакцинироваться. Инфицироваться не боишься?
13.01.2021 15:40 Відповісти
Нисколечко не боюсь. Если хотите- готов рискнуть.
13.01.2021 15:42 Відповісти
от этой вакцины можно подохнуть, т к любая вакцина вмещает ослабленную или мертвую долю самого вируса. Так что уж лучше дома сидеть продолжать, чем колоться отравой. Себе любимым, "элите" Pfizer а нам, рабам русни и израилитян можно и иктайщину или ообще фуфломицин. И еще денег сдирать с каждого за порцию отравы.
13.01.2021 15:44 Відповісти
а для кого ...всєх?
13.01.2021 15:32 Відповісти
Власть, дайте мне мою долю из ковидного фонда, которая пренадлежит каждому украинцу и идите в сраку
13.01.2021 15:43 Відповісти
Идите нахер со своей бормотухой! Уррроды.
13.01.2021 15:44 Відповісти
Доктор Менгеле тоже любил колоть неведомую нех своим пациентам, но про такие масштабы да еще и за их деньги, про такое он и мечтать не мог.
13.01.2021 15:45 Відповісти
эффект 50/50, за что тут платить.. за лотерею? .. это хреновая вакцина
13.01.2021 15:47 Відповісти
Я готов лично оплатить данную китайскую фуфло-вакцину для зеленой гниды и всей его шоблы (Ермак, Шмыгаль, Ляшко и Ко.). Лишь бы им вкололи "это" привселюдно!
13.01.2021 15:50 Відповісти
перепродажа "Лекхима ", китайских помоев с эфективностью 50% для украинцев ,составит 504 гривни.
13.01.2021 15:50 Відповісти
Себе.
13.01.2021 15:55 Відповісти
Відчуваю, що з цією вакциною буде те ж що і з Таміфлю, яки при Юлі купили в 2009 році. На складах лежить і досі.
13.01.2021 15:56 Відповісти
Сами ею колитесь, зебилы.
13.01.2021 16:03 Відповісти
Получаеться за наши деньги без нашего согласия закупили это фуфло, и еще в добавок мы длжны заплатить по 504гр. за вакцинацию.
13.01.2021 16:04 Відповісти
500 IQ мув))
13.01.2021 16:10 Відповісти
https://censor.net/ru/user/475867 Так 2 раза делать надо. И то, на полгода, может, хватит, может и нет.
13.01.2021 16:32 Відповісти
Какие полгода? Это инактивированная вакцина, прошлый век. Т.е. куча побочек и аллергических реакций, 50% эффективность, и иммунитет месяца на 2. Кому такое Г вообще нужно, кроме Степанова и Богатыревой?
13.01.2021 17:40 Відповісти
https://censor.net/ru/user/155068 Я и не спорю.
14.01.2021 21:46 Відповісти
Лично я не доверяю китайской и кремлевской вакцине по качеству и по цене, этой вакциной должны протестировать всю шоблу ОП и всех желающих, особенно 73% быдла.
13.01.2021 16:04 Відповісти
По всьому світу уряди вакцінують своїх громадян безкоштовно, тільки тут роблять гешефти...
13.01.2021 16:04 Відповісти
Все просто - в нас немає національного уряду
13.01.2021 16:14 Відповісти
Ребяте, берите свои баночки с китайскими помыйками и ***---те нах===й Как то так
13.01.2021 16:05 Відповісти
Все населення світу вакцинується безкоштовно, тільки українці за вакцину, яка коштує близько чотирьох доларів та забезпечує лише до 60% гарантії, повинні платити $20?
Коли ВИ, нікчеми продажні уже наїстеся?
Мабудь, ніколи.
13.01.2021 16:12 Відповісти
В исполнении ЗЕленых вакцинация будет в следующем виде "Група фармацевтичних компаній "Лекхім" https://life.pravda.com.ua/health/2021/01/12/243633/ уклала угоду щодо постачання у І півріччі 2021 року 5 млн доз вакцини проти COVID-19 з китайським виробником Sinovac Biotech.Ця кількість вакцин буде закуплена не за державні кошти. Фармкомпанія "Лекхім" отримала квоту на продаж вакцини в Україні.Про це розповіли представники компанії під час пресконференції 13 січня. Реалізовувати продаж препарату в компанії хочуть через Міністерство охорони здоров'я та місцеві підприємства. " Хитрости ЗЕлени нет предела "З 15 січня по 15 лютого 2021 року "Лекхім" розпочинає приймати заявки від промислових та інших підприємств України, які зацікавлені у вакцинуванні своїх співробітників на постачання вакцин. Тобто підприємства зможуть закупити препарат, щоб вакцинувати своїх працівників та членів їхніх родин. "https://censor.net/ru/news/3241558/stoimost_kitayiskoyi_covidvaktsiny_sinovac_sostavit_504_grn_dlya_vseh_budet_edinaya_tsena_postavschik#commentformВ итоге считай "Лекхим" "выиграл" тендер, государство разрешило реализовать им 5млн. доз банкет оплатят пересичени украинци из с воих карманов
13.01.2021 16:13 Відповісти
40 мільярдів на те, щоб 20 мільонів таки перехворіло на ковід а 400-600 тис померло.
13.01.2021 16:15 Відповісти
Все . Говорити більше немає про що. Оця зелена дибільна влада провалила все що могла провалити. Оцей от Степанов , якого Порошенко відсторонив від посади голови Одеськох обл адміністрації, тепер на посаді міністра МОЗ провалив все. Маски , тести, обладнання для лікарень, кисневі концентратора, тепер от вакцини. І вишенька на торті. Він ше й за допомргою ригівської недобитки Богатирьової ще й на й зароблять на тому що будуть за 504 грн впарювати Українцям китайську бурду.

Я Вас вітаю 73 проценти ЗЕбільної бидломаси. Ви зробили це разом. Насолоджуйтесь. Знаєте чим закінчиться????? А закінчиться все тим що знов Порошенко за свої кошти і кошти свого фонду закупить і завезе в Україну достатню кількість доз високоякісної вакцини, за свої кошти розвезе по лікарнях України з тим щоб кожен Українець зміг безкоштовно вакцинуватись нормальною вакциною. І це буде остаточним вироком, недієздатній не компетентній і прокравшийся злочинній владі зелених делітантів. А далі буде черговий Майдан, яким Україна вже *вагітна.* Далі почнеться суд над Зеленським і його бандою.
13.01.2021 16:23 Відповісти
В ГЛАЗ СЕБЕ ВКОЛИТЕ ЭТО КИТАЙСКОЕ ГОВНО !
13.01.2021 16:24 Відповісти
с НДС или без? а то потом бац - это ж было без НДС, скажет какой-нить госперекупщик и заморгает глазками
13.01.2021 16:24 Відповісти
всех зэбилов наколоть принудительно китайским шмурдяком, должны потом поумнеть.
13.01.2021 16:25 Відповісти
Зелёные гниды таки будут торговать ею...
Ну а что, если через Райку Богатырёву покупают в Китае...
13.01.2021 16:30 Відповісти
https://www.facebook.com/nik.nikolaus.10?__cft__[0]=AZVI5J7CXXL5cku3yJAgllE8CkEga5v6YHJMp1JILJ10od9cXrymCEYK2r2G8npjknsucaNZG-W6Fx0SwBR577UAVeK_hOPNIyTVtPnc-h8s1iNl2oWPAo_l4Ad948kRakE&__tn__=-UC%2CP-R Mykola Nikolaus Всі європейські країни (навіть Албанія та Румунія) почали вакцинацію. Україна не те що не почала, її навіть немає у черзі цього списку...
Це все, що треба знати про "професійну" зелену владу в Україні…
13.01.2021 16:30 Відповісти
Зебіли зомбують населення України. Пропонувати препарат Sinovac по ціні Pfizer... це потрібно вміти! Вакцина з ефективністю навіть 70 % в країнах Заходу не приймаються до розгляду для щеплення населення. Якщо закуплять Pfizer чи Moderna.... то там про навар не може бути мови. А закупити непотріб і продати його по ціні найефективніших щеплень.... тут зелебоби впереди планеты всей!
13.01.2021 16:48 Відповісти
только вот пустят ли в Европу с китайской вакциной?
13.01.2021 16:55 Відповісти
доверия к китайской вакцине, такое же как и шмурдяку путина
13.01.2021 16:56 Відповісти
Китайское фуфло предназначено для превращения всего человечества в китайцев. Дети у привитых этим говном будут рождаться с китайскими хромосомами. А рашистский спутник...даже страшно представить что уважающий себя украинец уколется этой бодягой...
13.01.2021 16:58 Відповісти
наверное вот такими

Вартість китайської COVID-вакцини Sinovac становитиме 504 грн: для всіх буде єдина ціна, - постачальник "Лекхім" - Цензор.НЕТ 7687
13.01.2021 18:37 Відповісти
А-а!
Это и есть тот посредник от Богатырёвой, с помощь которого Зеля победил прямые закупки от Супрун?
13.01.2021 17:00 Відповісти
Нехай самі нею коляться, кляті наркомани. БОЙКОТ.
13.01.2021 17:19 Відповісти
Согласно объявленному тендеру, за государственные средства закупят 1 913 316 доз вакцины против коронавируса на сумму 964 311 264 грн. Компания "Лекхим" стала единственным участником закупки, поэтому аукциона не былоИсточник: https://censor.net/ru/n3241560. То есть с моих налогов купили что-то и теперь просят ещё 504 грн.? Made in Ukraine))))
13.01.2021 17:34 Відповісти
в Израиле, например, вакцинируют бесплатно!
13.01.2021 18:35 Відповісти
У всьому світі безкоштовно, а ЗЕскот заплатить за китайську під#обку від ящура.
13.01.2021 23:10 Відповісти
Щось таке було із масками в "Епіцентрі"! А МРІЯ буде задіяна, ЗЕ не казав?
13.01.2021 22:16 Відповісти
 
 