Вартість китайської COVID-вакцини Sinovac становитиме 504 грн: для всіх буде єдина ціна, - постачальник "Лекхім"
Ціна однієї дози вакцини проти коронавірусу CoronaVac китайського виробництва, постачальником якої буде фармацевтична компанія "Лекхім", становитиме 504 гривні.
Про це повідомив голова наглядової ради групи фармацевтичних компаній "Лекхім" Валерій Печаєв під час пресконференції 13 січня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.
За його словами, ціна буде єдиною для всіх покупців.
"Щоб не було перепродажів, для всіх буде єдина ціна - 504 гривні", - пояснив Валерій Печаєв.
Однак за його словами, ціна на вакцину залежить від курсу долара.
Якщо курс не буде змінюватися, то ймовірно ціна знизиться.
"Ціна може бути навіть меншою, адже продаж буде здійснюватися в гривнях. Усе залежить від того, як рухатиметься курс долара. Якщо курс долара залишиться хоча б такий самий - вона буде меншою", - розповів голова наглядової ради.
Колитесь ей сами
Молдавия, вон, прямо сейчас начинает бесплатную всеобщую вакцинацию американской Pfizer, а вы, зелёные суки, пытаетесь впихнуть народу китайское фуфло, да ещё по какой цене. По моему, вас уже пора вешать.
Кацапотвари делали и делают гораздо более подлые вещи
Они в открытую заявляли, что и на халяву дадут.
Провести испытания
Им отказали По крайнер мере общество заявило,что кацапское пусть затасуют себе в задницу
Ну, значит зайдет под видом кетайскаго
Коли ВИ, нікчеми продажні уже наїстеся?
Мабудь, ніколи.
Я Вас вітаю 73 проценти ЗЕбільної бидломаси. Ви зробили це разом. Насолоджуйтесь. Знаєте чим закінчиться????? А закінчиться все тим що знов Порошенко за свої кошти і кошти свого фонду закупить і завезе в Україну достатню кількість доз високоякісної вакцини, за свої кошти розвезе по лікарнях України з тим щоб кожен Українець зміг безкоштовно вакцинуватись нормальною вакциною. І це буде остаточним вироком, недієздатній не компетентній і прокравшийся злочинній владі зелених делітантів. А далі буде черговий Майдан, яким Україна вже *вагітна.* Далі почнеться суд над Зеленським і його бандою.
Ну а что, если через Райку Богатырёву покупают в Китае...
Це все, що треба знати про "професійну" зелену владу в Україні…
Это и есть тот посредник от Богатырёвой, с помощь которого Зеля победил прямые закупки от Супрун?