Вартість китайської COVID-вакцини Sinovac становитиме 504 грн: для всіх буде єдина ціна, - постачальник "Лекхім"

Ціна однієї дози вакцини проти коронавірусу CoronaVac китайського виробництва, постачальником якої буде фармацевтична компанія "Лекхім", становитиме 504 гривні.

Про це повідомив голова наглядової ради групи фармацевтичних компаній "Лекхім" Валерій Печаєв під час пресконференції 13 січня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

За його словами, ціна буде єдиною для всіх покупців.

"Щоб не було перепродажів, для всіх буде єдина ціна - 504 гривні", - пояснив Валерій Печаєв.

Однак за його словами, ціна на вакцину залежить від курсу долара.

Якщо курс не буде змінюватися, то ймовірно ціна знизиться.

"Ціна може бути навіть меншою, адже продаж буде здійснюватися в гривнях. Усе залежить від того, як рухатиметься курс долара. Якщо курс долара залишиться хоча б такий самий - вона буде меншою", - розповів голова наглядової ради.