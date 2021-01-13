Разумков сьогодні проведе нараду з головами фракцій і Шмигалем щодо питання тарифів, - "слуга народу" Кравчук

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков сьогодні о 16:00 проведе нараду за участю прем'єр-міністра Дениса Шмигаля і глав парламентських фракцій та груп. Вони обговорять питання тарифної кризи.

Про це в коментарі РБК-Україна розповіла заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ.

"Справді, така нарада планується. Її збирає голова парламенту, щоб зрозуміти, яка допомога законодавчої влади потрібна для швидкого вирішення тарифної кризи", - зазначила нардепка.

