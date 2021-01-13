УКР
Разумков сьогодні проведе нараду з головами фракцій і Шмигалем щодо питання тарифів, - "слуга народу" Кравчук

Разумков сьогодні проведе нараду з головами фракцій і Шмигалем щодо питання тарифів, - "слуга народу" Кравчук

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков сьогодні о 16:00 проведе нараду за участю прем'єр-міністра Дениса Шмигаля і глав парламентських фракцій та груп. Вони обговорять питання тарифної кризи.

Про це в коментарі РБК-Україна розповіла заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ.

"Справді, така нарада планується. Її збирає голова парламенту, щоб зрозуміти, яка допомога законодавчої влади потрібна для швидкого вирішення тарифної кризи", - зазначила нардепка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін запровадить держрегулювання цін на газ на період карантину по 6,99 грн за куб м., - Шмигаль

тарифи (2134) Разумков Дмитро (1528) Кравчук Євгенія (375) Шмигаль Денис (4819)
это они зашевилились когда ВСУ заявили что будут защищать людей любыми способами
13.01.2021 15:45 Відповісти
подняли на 100% снизят на 30. 70% останется. ура победа! здравствуйте буратины я ваш папа карло!!! а гарант сказал шо вообще реагировать не будет, не царское это дело и дал поручение шмыгу разобраться. сечас шмыг разберется и .....ничего не произойдет.... хитро поблискуючі окулярами посміхаючись у бороду входить ізя каломийський. занавес! доброй ночи буратины!
13.01.2021 15:48 Відповісти
шапито
13.01.2021 15:38 Відповісти
шапито
13.01.2021 15:38 Відповісти
шапито - это вообще-то когда весело. Сейчас ржут только "слуги народа". Всякие Мендели, Арахамии и их патрон, разумеется
шапито - это вообще-то когда весело. Сейчас ржут только "слуги народа". Всякие Мендели, Арахамии и их патрон, разумеется
13.01.2021 16:03 Відповісти
разумков и кравчук - тоже ни на что не годные зеленые отбросы
13.01.2021 18:36 Відповісти
За такі ціни на паливо і електроенергію треба розстрілювати винних.
13.01.2021 15:42 Відповісти
Понеслось, и до яслей докатится обсуждение тарифов.
13.01.2021 15:42 Відповісти
Значит сначала подняли, а потом-проведут совещание?
13.01.2021 15:42 Відповісти
это они зашевилились когда ВСУ заявили что будут защищать людей любыми способами
13.01.2021 15:45 Відповісти
Разумков этот 3,14дор еще тот, станцует на трупе Зеленского, только ему это не поможет
13.01.2021 18:42 Відповісти
подняли на 100% снизят на 30. 70% останется. ура победа! здравствуйте буратины я ваш папа карло!!! а гарант сказал шо вообще реагировать не будет, не царское это дело и дал поручение шмыгу разобраться. сечас шмыг разберется и .....ничего не произойдет.... хитро поблискуючі окулярами посміхаючись у бороду входить ізя каломийський. занавес! доброй ночи буратины!
13.01.2021 15:48 Відповісти
Идите до х.йла, сказочники-наперсточники.
13.01.2021 15:53 Відповісти
Завтра снизят - и о Боже! "Какой же классный у нас президент" будут визжать упоротые лохи. Кстати, зебилы, вы помните кто это?
Ольга Пищанская.
13.01.2021 15:56 Відповісти
Ольга Пищанская.
13.01.2021 16:03 Відповісти
по-моему, ей кто-то на видео в интернете что-то делал, не помню... а нужно помнить? ах да, для/до суда нужно помнить
13.01.2021 18:38 Відповісти
Шмигаль буде три стаканчики крутить перед носом Разумкова. За результатами кручу-верчу буде те, що оліхарахат від слуг хочу!
13.01.2021 15:56 Відповісти
Як би в таких випадках повівся БИ керівник напрямку? очевидно, він би повинен визначити про кількість газу потрібного для кількості користувачів газу. а тут вже числа визначають ДЕРЖАВНІ інститути і вказують, що в 2019 р. (за 2020 р. ще немає даних грудня, але вони ЗНАЧНО нижчі попереднього року) населення у домогосподарствах використали біля 8 млрд куб.м газу. серед них є біля 8 млн із індивідуальним тепло забезпеченнями газовими котлами та біля 4 млн із газовими плитами. Ще біля 5 млрд треба для котелень.Отже всього біля 13 млрд куб.м.
Це легко забезпечують ДЕРЖАВНІ газодобувні підприємства.
Далі. визначається його собівартість + транспортування і +20 % прибутку - ось і ціна газу була би РИНКОВА, яка задовольнила би добувника та користувачів.
А так вийде чи 6,99 чи 5,99, але ВИРІШАЛЬНЕ слово скаже користувач газом і він визначить ПРИЙНЯТНА ціна чи ВИДУМАНА.
Але питання тут стоїть інше, як викачати гроші у населення і не дати європейських стандартів. І знову вийде - НІЧИМ ПОДАТКИ ЗАПЛАТИТИ. Як і ЗАВЖДИ у таких РАБотніков
13.01.2021 15:58 Відповісти
атцы радные ))))
13.01.2021 16:17 Відповісти
ТА ХВАТИТ УЖЕ СОВЕЩАТЬСЯ ,ПОРА САЖАТЬ И ШМЫГОЛЯ И ВСЮ ТАРИФНУЮ МАФИЮ !
13.01.2021 16:23 Відповісти
Криза не в тарифах, а в головах. Мудрий нарід, який обрав цю владу, будуть стригти як баранів весь час - як не криза, то срачка чи болячка. Назви змінюються, а суть лишається - гроші баранів мають відходити акціонерам ПрАТ Слуга Народу.
13.01.2021 16:47 Відповісти
 
 