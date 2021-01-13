1 192 19
Разумков сьогодні проведе нараду з головами фракцій і Шмигалем щодо питання тарифів, - "слуга народу" Кравчук
Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков сьогодні о 16:00 проведе нараду за участю прем'єр-міністра Дениса Шмигаля і глав парламентських фракцій та груп. Вони обговорять питання тарифної кризи.
Про це в коментарі РБК-Україна розповіла заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ.
"Справді, така нарада планується. Її збирає голова парламенту, щоб зрозуміти, яка допомога законодавчої влади потрібна для швидкого вирішення тарифної кризи", - зазначила нардепка.
Топ коментарі
+6 Show Must Go On #467926
показати весь коментар13.01.2021 15:45 Відповісти Посилання
+3 Sharl
показати весь коментар13.01.2021 15:48 Відповісти Посилання
+2 Vadym Tsyrkalyuk
показати весь коментар13.01.2021 15:38 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Це легко забезпечують ДЕРЖАВНІ газодобувні підприємства.
Далі. визначається його собівартість + транспортування і +20 % прибутку - ось і ціна газу була би РИНКОВА, яка задовольнила би добувника та користувачів.
А так вийде чи 6,99 чи 5,99, але ВИРІШАЛЬНЕ слово скаже користувач газом і він визначить ПРИЙНЯТНА ціна чи ВИДУМАНА.
Але питання тут стоїть інше, як викачати гроші у населення і не дати європейських стандартів. І знову вийде - НІЧИМ ПОДАТКИ ЗАПЛАТИТИ. Як і ЗАВЖДИ у таких РАБотніков